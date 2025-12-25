Индекс делового доверия от Южноафриканского бюро экономических исследований (RMB/BER Business Confidence Index) отражает общее состояние экономики страны в части условий ведения бизнеса. Индекс используется при анализе экономической ситуации в краткосрочной перспективе.

Бюро экономических исследований проводит ежеквартальный опрос среди неменяющейся выборки из предприятий промышленного и строительного сектора, розничных и оптовых продавцов, а также автомобильных дилеров. Это быстрый опрос, содержащий небольшое количество вопросов, целью которого является краткосрочный анализ деловых условий. Вопросы имеют качественный характер, то есть респондентам предлагается оценить изменения в сравнении с предыдущим периодом: выросли показатели, уменьшились или остались на прежнем уровне.

Индекс делового доверия может принимать значения от 0 до 100, где 0 означает пессимизм и крайнюю степень неуверенности, 50 - нейтральный климат, а 100 - наивысшую уверенность. Значение индекса выше ожидаемого могут считаться благоприятным для котировок южноафриканского рэнда.

