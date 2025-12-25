Экономический календарь
Индекс делового доверия в ЮАР от RMB/BER (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)
|Низкая
|44
|
39
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс делового доверия от Южноафриканского бюро экономических исследований (RMB/BER Business Confidence Index) отражает общее состояние экономики страны в части условий ведения бизнеса. Индекс используется при анализе экономической ситуации в краткосрочной перспективе.
Бюро экономических исследований проводит ежеквартальный опрос среди неменяющейся выборки из предприятий промышленного и строительного сектора, розничных и оптовых продавцов, а также автомобильных дилеров. Это быстрый опрос, содержащий небольшое количество вопросов, целью которого является краткосрочный анализ деловых условий. Вопросы имеют качественный характер, то есть респондентам предлагается оценить изменения в сравнении с предыдущим периодом: выросли показатели, уменьшились или остались на прежнем уровне.
Индекс делового доверия может принимать значения от 0 до 100, где 0 означает пессимизм и крайнюю степень неуверенности, 50 - нейтральный климат, а 100 - наивысшую уверенность. Значение индекса выше ожидаемого могут считаться благоприятным для котировок южноафриканского рэнда.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс делового доверия в ЮАР от RMB/BER (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)".
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress