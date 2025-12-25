КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс делового доверия в ЮАР от RMB/BER (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)

Страна:
Южно-Африканская Республика
ZAR, Южноафриканский рэнд
Источник:
Бюро экономических исследований (BER) (Bureau for Economic Research (BER))
Сектор:
Бизнес
Низкая 44
39
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс делового доверия от Южноафриканского бюро экономических исследований (RMB/BER Business Confidence Index) отражает общее состояние экономики страны в части условий ведения бизнеса. Индекс используется при анализе экономической ситуации в краткосрочной перспективе.

Бюро экономических исследований проводит ежеквартальный опрос среди неменяющейся выборки из предприятий промышленного и строительного сектора, розничных и оптовых продавцов, а также автомобильных дилеров. Это быстрый опрос, содержащий небольшое количество вопросов, целью которого является краткосрочный анализ деловых условий. Вопросы имеют качественный характер, то есть респондентам предлагается оценить изменения в сравнении с предыдущим периодом: выросли показатели, уменьшились или остались на прежнем уровне.

Индекс делового доверия может принимать значения от 0 до 100, где 0 означает пессимизм и крайнюю степень неуверенности, 50 - нейтральный климат, а 100 - наивысшую уверенность. Значение индекса выше ожидаемого могут считаться благоприятным для котировок южноафриканского рэнда.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс делового доверия в ЮАР от RMB/BER (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
4 кв. 2025
44
39
3 кв. 2025
39
40
2 кв. 2025
40
45
1 кв. 2025
45
45
4 кв. 2024
45
38
3 кв. 2024
38
35
2 кв. 2024
35
30
1 кв. 2024
30
31
4 кв. 2023
31
33
3 кв. 2023
33
27
2 кв. 2023
27
36
1 кв. 2023
36
38
4 кв. 2022
38
39
3 кв. 2022
39
42
2 кв. 2022
42
46
1 кв. 2022
46
43
4 кв. 2021
43
43
3 кв. 2021
43
50
2 кв. 2021
50
35
1 кв. 2021
35
40
4 кв. 2020
40
24
3 кв. 2020
24
5
2 кв. 2020
5
18
1 кв. 2020
18
26
4 кв. 2019
26
21
3 кв. 2019
21
28
2 кв. 2019
28
28
1 кв. 2019
28
31
4 кв. 2018
31
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания