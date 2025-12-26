新西兰Westpac McDermott Miller消费者信心指数 (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)
国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
部门：
消费者
|中级别
|N/D
|87.8
|
90.9
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
Westpac McDermott Miller消费者信心指数反映了个人对新西兰经济活动的预期。该指标是根据一项调查计算出来的，调查涵盖以下五个问题：评估家庭过去一年的财政状况变化；愿意购买耐用品；家庭财务状况的预期变化；新西兰经济发展的短期和长期展望。
最后值:
真实值
预测值
"新西兰Westpac McDermott Miller消费者信心指数 (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
4 Q 2025
N/D
87.8
90.9
3 Q 2025
90.9
90.0
91.2
2 Q 2025
91.2
94.5
89.2
1 Q 2025
89.2
93.5
97.5
4 Q 2024
97.5
85.6
90.8
3 Q 2024
90.8
85.9
82.2
2 Q 2024
82.2
95.4
93.2
1 Q 2024
93.2
88.1
88.9
4 Q 2023
88.9
80.2
3 Q 2023
80.2
74.1
83.1
2 Q 2023
83.1
76.2
77.7
1 Q 2023
77.7
66.6
75.6
4 Q 2022
75.6
97.8
87.6
3 Q 2022
87.6
87.6
78.7
2 Q 2022
78.7
100.0
92.1
1 Q 2022
92.1
101.3
99.1
4 Q 2021
99.1
101.5
102.7
3 Q 2021
102.7
101.2
107.1
2 Q 2021
107.1
99.5
105.2
1 Q 2021
105.2
98.4
106.0
4 Q 2020
106.0
97.4
95.1
3 Q 2020
95.1
102.4
97.2
2 Q 2020
97.2
107.9
104.2
1 Q 2020
104.2
104.9
109.9
4 Q 2019
109.9
103.5
103.1
3 Q 2019
103.1
104.0
103.5
2 Q 2019
103.5
103.8
1 Q 2019
103.8
109.1
4 Q 2018
109.1
103.5
3 Q 2018
103.5
108.6
2 Q 2018
108.6
111.2
1 Q 2018
111.2
107.4
4 Q 2017
107.4
112.4
3 Q 2017
112.4
113.4
2 Q 2017
113.4
111.9
1 Q 2017
111.9
113.1
4 Q 2016
113.1
108.0
3 Q 2016
108.0
106.0
2 Q 2016
106.0
109.6
1 Q 2016
109.6
110.7
4 Q 2015
110.7
106.0
3 Q 2015
106.0
113.0
2 Q 2015
113.0
117.4
1 Q 2015
117.4
114.8
4 Q 2014
114.8
116.7
3 Q 2014
116.7
121.2
2 Q 2014
121.2
121.7
1 Q 2014
121.7
120.1
4 Q 2013
120.1
115.4
3 Q 2013
115.4
116.6
