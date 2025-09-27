Calendario Economico
Westpac McDermott Miller Fiducia dei Consumatori Nuova Zelanda (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)
|Medio
|90.9
|90.0
|
91.2
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|87.8
|
90.9
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice di Fiducia dei Consumatori Westpac McDermott Miller riflette le aspettative degli individui in merito all'attività economica della Nuova Zelanda. L'indicatore è calcolato sulla base di un'indagine, che copre le seguenti cinque domande: valutazione dei cambiamenti nella condizione finanziaria delle famiglie nell'ultimo anno; disponibilità all'acquisto di beni durevoli; cambiamenti attesi nella condizione finanziaria delle famiglie; prospettive generali a breve e lungo termine per lo sviluppo economico della Nuova Zelanda.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Westpac McDermott Miller Fiducia dei Consumatori Nuova Zelanda (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
