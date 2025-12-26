新西兰游客到访人数年率y/y (New Zealand Visitor Arrivals y/y)
国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
部门：
劳动力
|低级别
|9.4%
|5.5%
|
9.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|5.9%
|
9.4%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
游客到访人数年率y/y数据显示了海外游客到新西兰短期旅游的人数的年度同比变化。 旅游业是新西兰经济的重要组成部分，因此较高的数值被视为对新西兰元有利。
最后值:
真实值
预测值
"新西兰游客到访人数年率y/y (New Zealand Visitor Arrivals y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
9.4%
5.5%
9.6%
9月 2025
9.6%
5.4%
7.5%
8月 2025
7.5%
6.0%
6.6%
7月 2025
6.6%
3.4%
0.8%
6月 2025
0.8%
-0.8%
6.1%
5月 2025
6.1%
1.5%
18.8%
4月 2025
18.8%
1.2%
-8.4%
3月 2025
-8.4%
8.1%
-2.3%
2月 2025
-2.3%
12.8%
13.4%
1月 2025
13.4%
9.1%
12.2%
12月 2024
12.2%
6.1%
5.9%
11月 2024
5.9%
3.6%
6.3%
10月 2024
6.3%
2.2%
0.9%
9月 2024
0.9%
3.7%
3.6%
8月 2024
3.6%
3.8%
3.8%
7月 2024
3.8%
8.0%
3.8%
6月 2024
3.8%
6.9%
12.1%
5月 2024
12.1%
14.8%
1.7%
4月 2024
1.7%
31.5%
27.9%
3月 2024
27.9%
31.9%
35.0%
2月 2024
35.0%
14.0%
21.7%
1月 2024
21.7%
2.1%
14.8%
12月 2023
14.8%
2.1%
30.4%
11月 2023
30.4%
2.1%
39.8%
10月 2023
39.8%
2.1%
48.7%
9月 2023
48.7%
2.1%
59.4%
8月 2023
59.4%
2.1%
59.3%
7月 2023
59.3%
2.1%
88.5%
6月 2023
88.5%
2.1%
120.4%
5月 2023
120.4%
2.1%
307.5%
4月 2023
307.5%
2.1%
805.0%
3月 2023
805.0%
2.1%
4998.0%
2月 2023
4998.0%
2.1%
6480.4%
1月 2023
6480.4%
2.1%
5740.9%
12月 2022
5740.9%
2.1%
4257.0%
11月 2022
4257.0%
2.1%
4283.8%
10月 2022
4283.8%
2.1%
6448.5%
9月 2022
6448.5%
2.1%
4748.8%
8月 2022
4748.8%
-40.9%
344.2%
7月 2022
344.2%
-36.7%
83.5%
6月 2022
83.5%
14.8%
26.3%
5月 2022
26.3%
37.2%
70.1%
4月 2022
70.1%
57.6%
517.0%
3月 2022
517.0%
87.5%
-1.2%
2月 2022
-1.2%
142.5%
-26.0%
1月 2022
-26.0%
217.3%
4.4%
12月 2021
4.4%
319.2%
3.8%
11月 2021
3.8%
468.4%
-27.3%
10月 2021
-27.3%
701.1%
-58.1%
9月 2021
-58.1%
483.2%
-44.0%
