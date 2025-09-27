CalendarioSezioni

Arrivi dei Visitatori Nuova Zelanda a/a (New Zealand Visitor Arrivals y/y)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Settore
Lavoro
Basso 6.6% 3.4%
0.8%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
6.0%
6.6%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
I dati su base annua mostrano la variazione anno su anno del numero di visitatori stranieri che arrivano in Nuova Zelanda per un soggiorno a breve termine. Il turismo costituisce una quota importante nell'economia della Nuova Zelanda, pertanto letture più elevate sono viste come positive per il dollaro neozelandese.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Arrivi dei Visitatori Nuova Zelanda a/a (New Zealand Visitor Arrivals y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
6.6%
3.4%
0.8%
giu 2025
0.8%
-0.8%
6.1%
mag 2025
6.1%
1.5%
18.8%
apr 2025
18.8%
1.2%
-8.4%
mar 2025
-8.4%
8.1%
-2.3%
feb 2025
-2.3%
12.8%
13.4%
gen 2025
13.4%
9.1%
12.2%
dic 2024
12.2%
6.1%
5.9%
nov 2024
5.9%
3.6%
6.3%
ott 2024
6.3%
2.2%
0.9%
set 2024
0.9%
3.7%
3.6%
ago 2024
3.6%
3.8%
3.8%
lug 2024
3.8%
8.0%
3.8%
giu 2024
3.8%
6.9%
12.1%
mag 2024
12.1%
14.8%
1.7%
apr 2024
1.7%
31.5%
27.9%
mar 2024
27.9%
31.9%
35.0%
feb 2024
35.0%
14.0%
21.7%
gen 2024
21.7%
2.1%
14.8%
dic 2023
14.8%
2.1%
30.4%
nov 2023
30.4%
2.1%
39.8%
ott 2023
39.8%
2.1%
48.7%
set 2023
48.7%
2.1%
59.4%
ago 2023
59.4%
2.1%
59.3%
lug 2023
59.3%
2.1%
88.5%
giu 2023
88.5%
2.1%
120.4%
mag 2023
120.4%
2.1%
307.5%
apr 2023
307.5%
2.1%
805.0%
mar 2023
805.0%
2.1%
4998.0%
feb 2023
4998.0%
2.1%
6480.4%
gen 2023
6480.4%
2.1%
5740.9%
dic 2022
5740.9%
2.1%
4257.0%
nov 2022
4257.0%
2.1%
4283.8%
ott 2022
4283.8%
2.1%
6448.5%
set 2022
6448.5%
2.1%
4748.8%
ago 2022
4748.8%
-40.9%
344.2%
lug 2022
344.2%
-36.7%
83.5%
giu 2022
83.5%
14.8%
26.3%
mag 2022
26.3%
37.2%
70.1%
apr 2022
70.1%
57.6%
517.0%
mar 2022
517.0%
87.5%
-1.2%
feb 2022
-1.2%
142.5%
-26.0%
gen 2022
-26.0%
217.3%
4.4%
dic 2021
4.4%
319.2%
3.8%
nov 2021
3.8%
468.4%
-27.3%
ott 2021
-27.3%
701.1%
-58.1%
set 2021
-58.1%
483.2%
-44.0%
ago 2021
-44.0%
244.5%
767.8%
lug 2021
767.8%
1888.5%
1365.2%
giu 2021
1365.2%
2501.3%
2531.6%
