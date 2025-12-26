意大利贸易差额（欧盟国家） (Italy Trade Balance EU)
意大利
EUR, 欧元
交易
|€-1.310 B
€0.074 B
以前
意大利欧盟贸易差额指数衡量的是在一定时间段内，来自欧盟国家和进入其他欧盟国家的商品和服务进出口之间的价值差额。数据显示为正值表示在报告时段，出口的商品和服务要多于进口到该国的商品和服务。在这种情况下，表示该国贸易差额为正。
与其他欧盟成员国的贸易占意大利对外贸易的一半以上。意大利在欧盟内部最大的贸易目的地是德国、法国、西班牙和瑞士。欧盟最大的进口国包括德国、法国和荷兰。
总体来说，意大利从与欧盟伙伴的商品和服务交换中收益颇丰。过去几年，意大利在大多数计算时段内报告的欧盟贸易差额均为正。
正贸易差额通常对本国货币有积极的影响。然而，欧盟国家之间的贸易对欧元报价的影响通常微乎其微。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
€-1.310 B
€0.074 B
9月 2025
€-0.042 B
€-0.003 B
8月 2025
€0.172 B
€1.834 B
7月 2025
€1.917 B
€-0.093 B
6月 2025
€-0.069 B
€0.716 B
5月 2025
€0.776 B
€0.128 B
4月 2025
€0.162 B
€-1.403 B
3月 2025
€-2.453 B
€-0.383 B
2月 2025
€-0.361 B
€-0.658 B
1月 2025
€-0.635 B
€-2.021 B
12月 2024
€-1.861 B
€-2.039 B
11月 2024
€-1.816 B
€-0.746 B
10月 2024
€-0.660 B
€-1.171 B
9月 2024
€-1.175 B
€-1.460 B
8月 2024
€-1.364 B
€0.716 B
7月 2024
€0.642 B
€-0.961 B
6月 2024
€-1.045 B
€0.471 B
5月 2024
€0.524 B
€-0.207 B
4月 2024
€-0.228 B
€-1.474 B
3月 2024
€-1.430 B
€-0.851 B
2月 2024
€-0.851 B
€-0.536 B
1月 2024
€-0.376 B
€-2.837 B
12月 2023
€-2.750 B
€-2.390 B
11月 2023
€-2.385 B
€-0.651 B
10月 2023
€-0.684 B
€-0.424 B
9月 2023
€-0.471 B
€-1.130 B
8月 2023
€-1.011 B
€1.065 B
7月 2023
€1.331 B
€-1.805 B
6月 2023
€-1.729 B
€0.324 B
5月 2023
€0.267 B
€-0.877 B
4月 2023
€-0.921 B
€-0.834 B
3月 2023
€-0.916 B
€-1.902 B
2月 2023
€-1.889 B
€-2.850 B
1月 2023
€-2.808 B
€-2.640 B
12月 2022
€-2.932 B
€-0.393 B
11月 2022
€-0.371 B
€0.170 B
10月 2022
€0.104 B
€-1.081 B
9月 2022
€-1.023 B
€-1.746 B
8月 2022
€-1.807 B
€2.367 B
7月 2022
€2.466 B
€0.497 B
6月 2022
€0.844 B
€0.196 B
5月 2022
€0.246 B
€-0.928 B
4月 2022
€-0.955 B
€0.275 B
3月 2022
€0.420 B
€-0.219 B
2月 2022
€-0.115 B
€-0.966 B
1月 2022
€-0.890 B
€-3.638 B
12月 2021
€-3.638 B
€-0.044 B
11月 2021
€-0.060 B
€0.294 B
10月 2021
€0.291 B
€0.753 B
9月 2021
€0.762 B
€-0.279 B
