经济日历部分

经济日历

国家

意大利贸易差额（欧盟国家） (Italy Trade Balance EU)

国家：
意大利
EUR, 欧元
源：
意大利国家统计局 (National Institute of Statistics)
部门：
交易
低级别 €​-1.310 B
€​0.074 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
  • 概览
  • 图表
  • 历史记录
  • 窗口小工具

意大利欧盟贸易差额指数衡量的是在一定时间段内，来自欧盟国家和进入其他欧盟国家的商品和服务进出口之间的价值差额。数据显示为正值表示在报告时段，出口的商品和服务要多于进口到该国的商品和服务。在这种情况下，表示该国贸易差额为正。

与其他欧盟成员国的贸易占意大利对外贸易的一半以上。意大利在欧盟内部最大的贸易目的地是德国、法国、西班牙和瑞士。欧盟最大的进口国包括德国、法国和荷兰。

总体来说，意大利从与欧盟伙伴的商品和服务交换中收益颇丰。过去几年，意大利在大多数计算时段内报告的欧盟贸易差额均为正。

正贸易差额通常对本国货币有积极的影响。然而，欧盟国家之间的贸易对欧元报价的影响通常微乎其微。

最后值:

真实值

"意大利贸易差额（欧盟国家） (Italy Trade Balance EU)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
€​-1.310 B
€​0.074 B
9月 2025
€​-0.042 B
€​-0.003 B
8月 2025
€​0.172 B
€​1.834 B
7月 2025
€​1.917 B
€​-0.093 B
6月 2025
€​-0.069 B
€​0.716 B
5月 2025
€​0.776 B
€​0.128 B
4月 2025
€​0.162 B
€​-1.403 B
3月 2025
€​-2.453 B
€​-0.383 B
2月 2025
€​-0.361 B
€​-0.658 B
1月 2025
€​-0.635 B
€​-2.021 B
12月 2024
€​-1.861 B
€​-2.039 B
11月 2024
€​-1.816 B
€​-0.746 B
10月 2024
€​-0.660 B
€​-1.171 B
9月 2024
€​-1.175 B
€​-1.460 B
8月 2024
€​-1.364 B
€​0.716 B
7月 2024
€​0.642 B
€​-0.961 B
6月 2024
€​-1.045 B
€​0.471 B
5月 2024
€​0.524 B
€​-0.207 B
4月 2024
€​-0.228 B
€​-1.474 B
3月 2024
€​-1.430 B
€​-0.851 B
2月 2024
€​-0.851 B
€​-0.536 B
1月 2024
€​-0.376 B
€​-2.837 B
12月 2023
€​-2.750 B
€​-2.390 B
11月 2023
€​-2.385 B
€​-0.651 B
10月 2023
€​-0.684 B
€​-0.424 B
9月 2023
€​-0.471 B
€​-1.130 B
8月 2023
€​-1.011 B
€​1.065 B
7月 2023
€​1.331 B
€​-1.805 B
6月 2023
€​-1.729 B
€​0.324 B
5月 2023
€​0.267 B
€​-0.877 B
4月 2023
€​-0.921 B
€​-0.834 B
3月 2023
€​-0.916 B
€​-1.902 B
2月 2023
€​-1.889 B
€​-2.850 B
1月 2023
€​-2.808 B
€​-2.640 B
12月 2022
€​-2.932 B
€​-0.393 B
11月 2022
€​-0.371 B
€​0.170 B
10月 2022
€​0.104 B
€​-1.081 B
9月 2022
€​-1.023 B
€​-1.746 B
8月 2022
€​-1.807 B
€​2.367 B
7月 2022
€​2.466 B
€​0.497 B
6月 2022
€​0.844 B
€​0.196 B
5月 2022
€​0.246 B
€​-0.928 B
4月 2022
€​-0.955 B
€​0.275 B
3月 2022
€​0.420 B
€​-0.219 B
2月 2022
€​-0.115 B
€​-0.966 B
1月 2022
€​-0.890 B
€​-3.638 B
12月 2021
€​-3.638 B
€​-0.044 B
11月 2021
€​-0.060 B
€​0.294 B
10月 2021
€​0.291 B
€​0.753 B
9月 2021
€​0.762 B
€​-0.279 B
1234
导出报告

您网站的经济日历小工具

创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。

日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。

使用适用于WordPress网站的官方插件

使用适用于WordPress网站的官方插件

下载
MQL5 Algo Trading Community
小工具类型
语言
主题色
日期格式
大小
×
展示信息
默认日历周期
您的嵌入代码