意大利企业信心指数 (Italy Business Confidence)
国家：
意大利
EUR, 欧元
部门：
业务
|低级别
|88.4
|88.9
|
89.5
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
商业信心经济指标反映了意大利经济的总体状况，因为它与意大利的商业经营状况有关。这有助于分析短期经济形势。
该指数是根据4,000家制造业、建筑业、零售业和服务业抽样企业计算得出。这项调查的对象是那些拥有5名或5名以上员工的制造业企业，以及拥有3名或3名以上员工的建筑业和服务业企业。数据按月在参考月的前半月收集。
这一经济指标增长趋势可能表明商业投资的增加，因此可能获得更高的生产水平。
至于交易解读，高于预期的数值应解释为对欧元有利（看涨），而低于预期的数值应解释为对欧元不利（看跌）。
最后值:
真实值
预测值
"意大利企业信心指数 (Italy Business Confidence)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
88.4
88.9
89.5
11月 2025
89.6
87.7
88.4
10月 2025
88.3
87.5
87.4
9月 2025
87.3
87.5
87.3
8月 2025
87.4
87.9
87.8
7月 2025
87.8
86.8
87.3
6月 2025
87.3
86.0
86.6
5月 2025
86.5
85.7
85.8
4月 2025
85.7
86.4
86.0
3月 2025
86.0
86.8
86.9
2月 2025
87.0
87.8
86.8
1月 2025
86.8
87.0
85.9
12月 2024
85.8
86.2
86.5
11月 2024
86.5
85.5
85.8
10月 2024
85.8
86.0
86.6
9月 2024
86.7
87.6
87.0
8月 2024
87.1
86.5
87.6
7月 2024
87.6
86.5
86.9
6月 2024
86.8
89.4
88.2
5月 2024
88.4
85.1
87.7
4月 2024
87.6
91.1
88.4
3月 2024
88.6
89.1
87.5
2月 2024
87.3
87.8
88.1
1月 2024
88.3
94.6
87.3
12月 2023
95.4
96.3
96.6
11月 2023
96.6
96.2
96.1
10月 2023
96.0
97.1
96.4
9月 2023
96.4
98.5
97.7
8月 2023
97.8
99.8
99.1
7月 2023
99.3
100.8
100.2
6月 2023
100.3
102.2
101.2
5月 2023
101.4
103.6
102.8
4月 2023
103.0
103.5
104.1
3月 2023
104.2
102.8
103.0
2月 2023
102.8
102.1
102.8
1月 2023
102.7
102.0
101.5
12月 2022
101.4
101.5
102.5
11月 2022
102.5
100.8
100.7
10月 2022
100.4
102.8
101.2
9月 2022
101.3
105.5
104.0
8月 2022
104.3
108.4
106.4
7月 2022
106.7
109.8
109.5
6月 2022
110.0
109.8
109.4
5月 2022
109.3
110.3
109.9
4月 2022
110.0
112.0
110.1
3月 2022
110.3
113.8
112.9
2月 2022
113.4
114.7
113.7
1月 2022
113.9
115.8
115.0
12月 2021
115.2
115.7
115.9
11月 2021
116.0
114.2
115.1
