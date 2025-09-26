Le climat des affaires est une enquête mensuelle fournissant des données précoces sur les tendances de l’activité, ainsi que sur la demande et les volumes de production dans le secteur manufacturier. L’indicateur est utilisé dans les perspectives d’affaires à court terme en France et dans l’ensemble de l’Union européenne. Une indication plus élevée que prévu peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro.

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de Climat des Affaires en France (France Business Climate) l'indicateur macroéconomique. La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.