Climat des Affaires en France. (France Business Climate)

Pays :
France
EUR, Euro
Source
Institut National de Statistique et d’ Études Économiques (National Institute of Statistics and Economic Studies)
Secteur
Affaires
Bas 96 96
97
Dernière publication
Précédent
96
96
Prochaine publication
Précédent
Le climat des affaires est une enquête mensuelle fournissant des données précoces sur les tendances de l’activité, ainsi que sur la demande et les volumes de production dans le secteur manufacturier. L’indicateur est utilisé dans les perspectives d’affaires à court terme en France et dans l’ensemble de l’Union européenne. Une indication plus élevée que prévu peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deClimat des Affaires en France. (France Business Climate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
96
96
97
août 2025
96
97
96
juil. 2025
96
97
97
juin 2025
96
97
97
mai 2025
97
97
100
avr. 2025
99
96
96
mars 2025
96
96
97
févr. 2025
97
96
96
janv. 2025
95
98
97
déc. 2024
97
96
97
nov. 2024
97
96
93
oct. 2024
92
98
99
sept. 2024
99
97
99
août 2024
99
97
95
juil. 2024
95
99
99
juin 2024
99
100
99
mai 2024
99
99
100
avr. 2024
100
100
103
mars 2024
102
98
101
févr. 2024
100
98
98
janv. 2024
99
98
99
déc. 2023
100
98
99
nov. 2023
99
98
99
oct. 2023
98
97
99
sept. 2023
99
98
97
août 2023
96
100
101
juil. 2023
100
100
100
juin 2023
101
100
99
mai 2023
99
102
101
avr. 2023
101
104
104
mars 2023
104
103
105
févr. 2023
104
102
103
janv. 2023
103
101
102
déc. 2022
101
102
101
nov. 2022
101
102
103
oct. 2022
103
103
102
sept. 2022
102
105
103
août 2022
104
107
106
juil. 2022
106
107
108
juin 2022
108
107
106
mai 2022
106
107
108
avr. 2022
108
109
107
mars 2022
106
112
112
févr. 2022
112
112
113
janv. 2022
112
110
110
déc. 2021
111
108
110
nov. 2021
109
106
107
oct. 2021
107
108
107
sept. 2021
106
110
110
août 2021
110
109
109
1234
Exporter

