CheckTrailingStopLong

Verifica condições do Trailing Stop da posição comprada.

virtual bool CheckTrailingStopLong(

CPositionInfo* position,

double& sl,

double& tp

)

Parâmetros

position

[in] Ponteiro do objeto CPositionInfo.

sl

[in][out] Variável de preço para Stop Loss.

tp

[in][out] Variável do preço Take Profit.

Valor de retorno

verdadeiro se as condições são satisfeitas, o contrário é falso.

Observação

Primeiro se calcula a máxima permitida do preço Stop Loss, mais próximo do preço atual e calcula o preço Stop Loss usando os valores do indicador média móvel da barra anterior (barra completa).

Se a posição já tem preço Stop Loss, o seu valor é assumido como um preço base, caso contrário o preço de abertura da posição é assumido como um preço base.

Se o preço do Stop Loss calculado for maior do que o preço base e menor do que o máximo permitido do preço Stop Loss Stop Loss, sugere-se definir novo preço Stop Loss.