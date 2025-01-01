- Step
- Maximum
- InitIndicators
- CheckTrailingStopLong
- CheckTrailingStopShort
CheckTrailingStopLong
Verifica condições do Trailing Stop da posição comprada.
|
virtual bool CheckTrailingStopLong(
Parâmetros
position
[in] Ponteiro do objeto CPositionInfo.
sl
[in][out] Variável de preço para Stop Loss.
tp
[in][out] Variável do preço Take Profit.
Valor de retorno
verdadeiro se as condições são satisfeitas, o contrário é falso.
Observação
Primeiro se calcula a máxima permitida do preço Stop Loss, mais próximo do preço atual e calcula o preço Stop Loss usando os valores do indicador média móvel da barra anterior (barra completa).
Se a posição já tem preço Stop Loss, o seu valor é assumido como um preço base, caso contrário o preço de abertura da posição é assumido como um preço base.
Se o preço do Stop Loss calculado for maior do que o preço base e menor do que o máximo permitido do preço Stop Loss Stop Loss, sugere-se definir novo preço Stop Loss.