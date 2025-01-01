Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses de Trailing StopCTrailingPSARInitIndicators StepMaximumInitIndicatorsCheckTrailingStopLongCheckTrailingStopShort InitIndicators Inicializa indicadores e séries temporais. virtual bool InitIndicators( CIndicators* indicators // CIndicators collection pointer ) Parâmetros indicators [in] Ponteiro para os indicadores e coleção de séries temporais (membro da classe CExpert). Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso. Maximum CheckTrailingStopLong