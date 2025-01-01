DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses de Trailing StopCTrailingPSARInitIndicators 

InitIndicators

Inicializa indicadores e séries temporais.

virtual bool  InitIndicators(
   CIndicators*  indicators      // CIndicators collection pointer
   )

Parâmetros

indicators

[in]  Ponteiro para os indicadores e coleção de séries temporais (membro da classe CExpert).

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.