CRect
CRect é uma classe da área retangular do gráfico.
Descrição
CRect é uma classe de área, é definida por coordenadas dos cantos superior esquerdo e inferior direito de um retângulo em coordenadas Cartesianas.
Declaração
class CRect
Título
#include <Controls\Rect.mqh>
Métodos de classe
Propriedades
Obtém/define a coordenada X do canto superior esquerdo
Obtém/define a coordenada Y do canto superior esquerdo
Obtém/define a coordenada X do canto inferior direito
Obtém/define a coordenada Y do canto inferior direito
Obtém/Define a largura
Obtém/Define a altura
Define novas coordenadas do uso da classe CRect
Define novas coordenadas da classe CRect
Executa o deslocamento relativo das coordenadas CRect
Verifica se o ponto está dentro da área da classe CRect
Métodos adicionais
Obtém a área coordenada como string