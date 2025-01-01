DocumentaçãoSeções
CRect

CRect é uma classe da área retangular do gráfico.

Descrição

CRect é uma classe de área, é definida por coordenadas dos cantos superior esquerdo e inferior direito de um retângulo em coordenadas Cartesianas.

Declaração

   class CRect

Título

   #include <Controls\Rect.mqh>

Métodos de classe

Propriedades

 

Left

Obtém/define a coordenada X do canto superior esquerdo

Top

Obtém/define a coordenada Y do canto superior esquerdo

Right

Obtém/define a coordenada X do canto inferior direito

Bottom

Obtém/define a coordenada Y do canto inferior direito

Width

Obtém/Define a largura

Height

Obtém/Define a altura

SetBound

Define novas coordenadas do uso da classe CRect

Move

Define novas coordenadas da classe CRect

Shift

Executa o deslocamento relativo das coordenadas CRect

Contains

Verifica se o ponto está dentro da área da classe CRect

Métodos adicionais

 

Format

Obtém a área coordenada como string

 