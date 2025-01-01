- MonthName
- ShortMonthName
- DayName
- ShortDayName
- DaysInMonth
- DateTime
- Date
- Time
- Sec
- Min
- Hour
- Day
- Mon
- Year
- SecDec
- SecInc
- MinDec
- MinInc
- HourDec
- HourInc
- DayDec
- DayInc
- MonDec
- MonInc
- YearDec
- YearInc
CDateTime
CDateTime é uma estrutura para trabalhar com data e tempo.
Descrição
CDateTime é uma estrutura derivada do MqlDateTime, é usado para operação com controles de data e tempo.
Declaração
|
struct CDateTime
Título
|
#include <Tools\DateTime.mqh>
Métodos de classe
|
Propriedades
|
|
Obtém nome do mês
|
Obtém nome abreviado do mês
|
Obtém o nome do dia da semana
|
Obtém nome abreviado do dia da semana
|
Obtém o número de dias no mês
|
Obtém/Define métodos
|
|
Obtém/Define a data e o tempo
|
Define data
|
Define tempo
|
Define segundos
|
Define minutos
|
Define hora
|
Define dia do mês
|
Define mês
|
Define ano
|
Métodos adicionais
|
|
Subtrai número determinado de segundos
|
Adiciona o número determinado de segundos
|
Subtrai número determinado de minutos
|
Adiciona o número determinado de minutos
|
Subtrai determinado número de horas
|
Adiciona determinado número de horas
|
Subtrai determinado número de dias
|
Adiciona determinado número de dias
|
Subtrai determinado número de meses
|
Adiciona determinado número de meses
|
Subtrai determinado número de anos
|
Adiciona determinado número de anos