DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCDateTime 

CDateTime

CDateTime é uma estrutura para trabalhar com data e tempo.

Descrição

CDateTime é uma estrutura derivada do MqlDateTime, é usado para operação com controles de data e tempo.

Declaração

   struct CDateTime

Título

   #include <Tools\DateTime.mqh>

Métodos de classe

Propriedades

 

MonthName

Obtém nome do mês

ShortMonthName

Obtém nome abreviado do mês

DayName

Obtém o nome do dia da semana

ShortDayName

Obtém nome abreviado do dia da semana

DaysInMonth

Obtém o número de dias no mês

Obtém/Define métodos

 

DateTime

Obtém/Define a data e o tempo

Date

Define data

Time

Define tempo

Sec

Define segundos

Min

Define minutos

Hour

Define hora

Day

Define dia do mês

Mon

Define mês

Year

Define ano

Métodos adicionais

 

SecDec

Subtrai número determinado de segundos

SecInc

Adiciona o número determinado de segundos

MinDec

Subtrai número determinado de minutos

MinInc

Adiciona o número determinado de minutos

HourDec

Subtrai determinado número de horas

HourInc

Adiciona determinado número de horas

DayDec

Subtrai determinado número de dias

DayInc

Adiciona determinado número de dias

MonDec

Subtrai determinado número de meses

MonInc

Adiciona determinado número de meses

YearDec

Subtrai determinado número de anos

YearInc

Adiciona determinado número de anos

 