Documentazione
MQL5 Riferimento Libreria Standard 3D graphics CCanvas3D LightDirectionGet 

LightDirectionGet

Ottiene la direzione di una sorgente luminosa diretta.

void  LightDirectionGet(
   DXVector3  &light_direction      // vettore di direzione
   );

Parametri

&light_direction

[out]  Vettore di direzione.

Valore di Ritorno

Nessuno.