MathClassify
Determina o tipo de um número real e retorna o resultado como um valor da enumeração ENUM_FP_CLASS
|
ENUM_FP_CLASS MathClassify(
Parâmetros
value
[in] Número real verificado
Valor retornado
Valor a partir da enumeração ENUM_FP_CLASS
|
Identificador
|
Descrição
|
FP_SUBNORMAL
|
Número subnormal que está mais próximo de zero do que do menor número normalizado representável DBL_MIN (2.2250738585072014e-308)
|
FP_NORMAL
|
Número normalizado que varia de 2,2250738585072014e-308 a 1,7976931348623158e+308
|
FP_ZERO
|
Zero positivo ou negativo
|
FP_INFINITE
|
Número que não pode ser representado pelo tipo correspondente - infinito positivo ou negativo
|
FP_NAN
|
Não é um número
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Veja também