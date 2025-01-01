- ArrayBsearch
ArrayToFP8
Realiza a cópia de um array do tipo float ou double para um array do tipo uchar com o formato especificado.
bool ArrayToFP8(
Sobrecarga para o tipo double
bool ArrayToFP8(
Parâmetros
dst_array[]
[out] Array receptor do tipo uchar.
src_array[]
[in] Array receptor do tipo float ou double.
fmt
[in] Formato de cópia do enum ENUM_FLOAT8_FORMAT.
Valor retornado
Retorna true se for bem-sucedido, caso contrário, false.
Observação
Todos os tipos de formato FP8 são definidos no enum ENUM_FLOAT8_FORMAT e são usados no MQL5 exclusivamente para trabalhar com modelos ONNX.
A função é utilizada para a conversão de parâmetros de entrada do tipo float ou double para um dos tipos FP8. Posteriormente, esses parâmetros de entrada são usados na função OnnxRun.
O formato FP8 (número de ponto flutuante de 8 bits) é um dos tipos de dados usados para representar números de ponto flutuante. No FP8, cada número é representado por 8 bits de dados, que geralmente são divididos em três componentes: sinal, expoente e mantissa. Este formato oferece um compromisso entre precisão e eficiência de armazenamento de dados, tornando-o atraente para uso em aplicativos onde a economia de memória e recursos computacionais é necessária.
Graças à representação compacta de números, FP8 permite reduzir os requisitos de memória e acelerar os cálculos. Além disso, FP8 pode ser útil para a implementação de operações de baixo nível, como cálculos aritméticos e processamento de sinais.
Exemplo: função do artigo Trabalhando com modelos ONNX nos formatos float16 e float8
Veja também