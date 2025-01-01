Tipo color

O tipo color é destinado para armazenar informações sobre cor e ocupa 4 bytes na memória. O primeiro byte é ignorado, os restantes 3 bytes contém os componentes RGB.

As constantes de cor podem ser representadas de três formas: literalmente, por inteiros, ou por nome (somente por Web-colors nomeados).

A representação literal consiste de três partes representando os valores numéricos das taxas dos três principais componentes de cor: vermelho, verde e azul. A constante começa com C e colocada entre aspas simples. Os valores numéricos da taxa de um componente de cor ficam entre 0 e 255.

A representação dos valores inteiros é escrito na forma de um número hexadecimal ou decimal. Um número hexadecimal tem a forma 0x00BBGGRR, onde RR é a taxa do componente da cor vermelha (Red), GG - da cor verde (Green), e BB - da cor azul (Blue). As constantes decimais não são diretamente refletidos no RGB. Eles representam um valor decimal da representação hexadecimal de inteiros.

Cores específicas refletem o chamado conjunto de Web-colors.

Exemplos:

//--- Literais

C'128,128,128' // Cinza

C'0x00,0x00,0xFF' // Azul

//nomes de cores

clrRed // Vermelho

clrYellow // Amarelo

clrBlack // Preto

//--- Representações integrais

0xFFFFFF // Branco

16777215 // Branco

0x008000 // Verde

32768 // Verde

