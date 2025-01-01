DocumentaçãoSeções
O tipo bool é destinado para armazenar os valores lógicos true ou false, a representação numérica deles é 1 ou 0, respectivamente.

Exemplos:

bool a = true;
bool b = false;
bool c = 1;

A representação internal é um número inteiro de 1 byte de tamanho. Deve-se notar que em expressões lógicas é possível usar outros tipos reais ou inteiros ou expressões desses tipos - o compilador não irá gerar qualquer erro. Neste caso, o valor zero será interpretado como false (falso), e todos os outros valores - como true (verdadeiro).

Exemplos:

   int i=5;
   double d=-2.5;
   if(i) Print("i = ",i," e tem valor true");
   else Print("i = ",i," e tem valor false");
 
   if(d) Print("d = ",d," e tem o valor true");
   else Print("d = ",d," e tem o valor false");
 
   i=0;
   if(i) Print("i = ",i," e tem o valor true");
   else Print("i = ",i,"e tem o valor false");
 
   d=0.0;
   if(d) Print("d = ",d," e tem o valor true");
   else Print("d = ",d," e tem o valor false");
 
//--- Resultados da execução
//   i= 5 e tem o valor true
//   d= -2.5 e tem o valor true
//   i= 0 e tem o valor false
//   d= 0 e tem o valor false

