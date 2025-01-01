Tipo bool

O tipo bool é destinado para armazenar os valores lógicos true ou false, a representação numérica deles é 1 ou 0, respectivamente.

Exemplos:

bool a = true;

bool b = false;

bool c = 1;

A representação internal é um número inteiro de 1 byte de tamanho. Deve-se notar que em expressões lógicas é possível usar outros tipos reais ou inteiros ou expressões desses tipos - o compilador não irá gerar qualquer erro. Neste caso, o valor zero será interpretado como false (falso), e todos os outros valores - como true (verdadeiro).

Exemplos:

int i=5;

double d=-2.5;

if(i) Print("i = ",i," e tem valor true");

else Print("i = ",i," e tem valor false");



if(d) Print("d = ",d," e tem o valor true");

else Print("d = ",d," e tem o valor false");



i=0;

if(i) Print("i = ",i," e tem o valor true");

else Print("i = ",i,"e tem o valor false");



d=0.0;

if(d) Print("d = ",d," e tem o valor true");

else Print("d = ",d," e tem o valor false");



//--- Resultados da execução

// i= 5 e tem o valor true

// d= -2.5 e tem o valor true

// i= 0 e tem o valor false

// d= 0 e tem o valor false

Também Veja

Operações Booleanas, Regras de Precedência