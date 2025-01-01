Tipo bool
O tipo bool é destinado para armazenar os valores lógicos true ou false, a representação numérica deles é 1 ou 0, respectivamente.
Exemplos:
|
bool a = true;
A representação internal é um número inteiro de 1 byte de tamanho. Deve-se notar que em expressões lógicas é possível usar outros tipos reais ou inteiros ou expressões desses tipos - o compilador não irá gerar qualquer erro. Neste caso, o valor zero será interpretado como false (falso), e todos os outros valores - como true (verdadeiro).
Exemplos:
|
int i=5;
Também Veja