Receitas MQL5 - sinais de negociação de pivô

Este artigo continua uma série de artigos que descreve indicadores e configurações que geram sinais de negociação. Desta vez consideraremos os pivôs, isto é, pontos de reversão (pontos). Mais uma vez estará envolvida a Biblioteca padrão. Primeiro trabalharemos com o indicador de níveis de reversão e, em seguida, criaremos com base nele uma estratégia base que nós modificaremos.



É desejável que o leitor conheça a classe base para criar geradores de sinais de negociação CExpertSignal.







1. Indicador de pivôs ou níveis de reversão

Para a estratégia será utilizado um indicador que plota níveis de potencial reversão. Ao fazer isto, a plotagem ocorre só através de construção gráfica, sem o uso de objetos gráficos. A principal vantagem dessa abordagem consiste na possibilidade de acessar o indicador durante o modo de otimização. As desvantagens, por sua vez, abrangem o fato das construções gráficas não poderem ficar fora dos limites dos buffers de indicador, o que acarreta que mais tarde nas barras não haverá linhas.

Os níveis podem ser contados de várias maneiras diferentes. É possível aprofundar sobre isto no artigo Estratégia de trading com base na análise de pontos de pivô.

Por enquanto, consideraremos a abordagem clássica, onde os níveis são definidos de acordo com estas formulas:









RES é o nível i de resistência, enquanto SUP é o nível i de suporte. No total haverá: 1 nível base de reversão (PP), 6 níveis de resistência (RES) e 6 níveis de suporte (SUP).



Assim, o indicador aparece como um conjunto de níveis horizontais construídos segundo diferentes preços. A primeira execução do indicador no gráfico plotará os níveis apenas para o dia atual (Fig.1).











Fig. 1 Indicador de pivôs: plotagem para o dia atual





Examinemos bloco por bloco o código do indicador, comecemos com a parte prevista.



Assim, quando se inicia um novo dia, é preciso contar novamente todos os níveis de reversão.

if (gNewDay.isNewBar(today)) { PrintFormat ( "Novo dia: %s" , TimeToString (today)); double d_high= NormalizeDouble (daily_rates[ 0 ].high, _Digits ); double d_low= NormalizeDouble (daily_rates[ 0 ].low, _Digits ); double d_close= NormalizeDouble (daily_rates[ 0 ].close, _Digits ); gYesterdayHigh=d_high; gYesterdayLow=d_low; gYesterdayClose=d_close; gPivotVal= NormalizeDouble ((gYesterdayHigh+gYesterdayLow+gYesterdayClose)/ 3 ., _Digits ); gResVal_1_0= NormalizeDouble ( 2 .*gPivotVal-gYesterdayLow, _Digits ); gSupVal_1_0= NormalizeDouble ( 2 .*gPivotVal-gYesterdayHigh, _Digits ); gResVal_2_0= NormalizeDouble (gPivotVal+(gYesterdayHigh-gYesterdayLow), _Digits ); gSupVal_2_0= NormalizeDouble (gPivotVal-(gYesterdayHigh-gYesterdayLow), _Digits ); gResVal_3_0= NormalizeDouble ( 2 .*gPivotVal+(gYesterdayHigh- 2 .*gYesterdayLow), _Digits ); gSupVal_3_0= NormalizeDouble ( 2 .*gPivotVal-( 2 .*gYesterdayHigh-gYesterdayLow), _Digits ); gResVal_0_5= NormalizeDouble ((gPivotVal+gResVal_1_0)/ 2 ., _Digits ); gSupVal_0_5= NormalizeDouble ((gPivotVal+gSupVal_1_0)/ 2 ., _Digits ); gResVal_1_5= NormalizeDouble ((gResVal_1_0+gResVal_2_0)/ 2 ., _Digits ); gSupVal_1_5= NormalizeDouble ((gSupVal_1_0+gSupVal_2_0)/ 2 ., _Digits ); gResVal_2_5= NormalizeDouble ((gResVal_2_0+gResVal_3_0)/ 2 ., _Digits ); gSupVal_2_5= NormalizeDouble ((gSupVal_2_0+gSupVal_3_0)/ 2 ., _Digits ); gDayStart=today; for ( int bar= 0 ;bar<rates_total;bar++) { datetime curr_bar_time=time[bar]; user_date.DateTime(curr_bar_time); datetime curr_bar_time_of_day=user_date.DateOfDay(); if (curr_bar_time_of_day<gDayStart) { gBarStart=bar- 1 ; break ; } } prev_calc= 0 ; }

Eu destaquei a vermelho as cadeias de caracteres onde os níveis são recalculados. Em seguida, para o timeframe atual, é preciso encontrar o número da barra que será o início para plotar os níveis. A variável gBarStart está encarregada pelo seu valor. Durante a pesquisa a estrutura personalizada SUserDateTime é ativada para trabalhar com as datas e o tempo, isto é, com o descendente da estrutura CDateTime.



Agora algumas palavras sobre o bloco em que são preenchidos os valores de buffer para as barras do timeframe atual.

if (gNewMinute.isNewBar(time[ 0 ])) { int bar_limit=gBarStart; if (prev_calc> 0 ) bar_limit=rates_total-prev_calc; for ( int bar= 0 ;bar<=bar_limit;bar++) { gBuffers[ 0 ].data[bar]=gPivotVal; if (gToPlotBuffer[ 1 ]) gBuffers[ 1 ].data[bar]=gResVal_0_5; if (gToPlotBuffer[ 2 ]) gBuffers[ 2 ].data[bar]=gSupVal_0_5; if (gToPlotBuffer[ 3 ]) gBuffers[ 3 ].data[bar]=gResVal_1_0; if (gToPlotBuffer[ 4 ]) gBuffers[ 4 ].data[bar]=gSupVal_1_0; if (gToPlotBuffer[ 5 ]) gBuffers[ 5 ].data[bar]=gResVal_1_5; if (gToPlotBuffer[ 6 ]) gBuffers[ 6 ].data[bar]=gSupVal_1_5; if (gToPlotBuffer[ 7 ]) gBuffers[ 7 ].data[bar]=gResVal_2_0; if (gToPlotBuffer[ 8 ]) gBuffers[ 8 ].data[bar]=gSupVal_2_0; if (gToPlotBuffer[ 9 ]) gBuffers[ 9 ].data[bar]=gResVal_2_5; if (gToPlotBuffer[ 10 ]) gBuffers[ 10 ].data[bar]=gSupVal_2_5; if (gToPlotBuffer[ 11 ]) gBuffers[ 11 ].data[bar]=gResVal_3_0; if (gToPlotBuffer[ 12 ]) gBuffers[ 12 ].data[bar]=gSupVal_3_0; } }

A contagem de buffers começa após atualizar a nova barra no gráfico onde foi executado o indicador. A amarelo selecionada a definição do número da barra sobre o qual contaremos os buffers. Para esses fins, é utilizado o contador local de barras contadas. Nós precisávamos dele porque ao iniciar o novo dia não é zerado o valor da constante prev_calculated, enquanto a reinicialização é necessária.



O código completo do indicador de pivôs está no arquivo Pivots.mq5.







2. Estratégia básica

Com base no indicador descrito tentaremos criar uma estratégia básica simples. Vamos supor que o sinal de abertura depende da localização do preço de abertura do dia em relação ao pivô central. Quando o preço atinge o nível de pivô, o sinal é confirmado.

Assim, no gráfico EURUSD, M15 (Fig.2) podemos ver que o dia 14 de janeiro de 2015 é aberto abaixo do pivô central e, logo depois, o preço intradia atinge seu nível de baixo para cima. Assim, surge um sinal de venda. Se não se ativar nem o Stop-Loss nem o Take-Profit, ao começar o novo dia fecharemos.







Fig. 2 Estratégia básica: sinal de venda





Ligaremos os níveis de stop e lucro aos níveis de reversão do indicador de pivô. O nível intermediário de resistência Res0.5 localizado em $1.18153 será o stop para venda. O nível base de suporte Sup1.0 em $1.17301 será o stop para lucro. Mais tarde retornaremos para o dia 14 de janeiro. Entretanto, falaremos sobre o código que constituirá a base algorítmica de uma estratégia básica.





2.1 Classe de sinal CSignalPivots

Criaremos a classe de sinal que gerará os sinais a partir de vários modelos formados com base na dinâmica de preço e no indicador de níveis de reversão.

class CSignalPivots : public CExpertSignal { protected : CiCustom m_pivots; bool m_to_plot_minor; double m_pnt_near; double m_pivot_val; double m_daily_open_pr; CisNewBar m_day_new_bar; int m_pattern_0; bool m_pattern_0_done; public : void CSignalPivots( void ); void ~CSignalPivots( void ){}; void ToPlotMinor( const bool _to_plot) {m_to_plot_minor=_to_plot;} void PointsNear( const uint _near_pips); void Pattern_0( int _val) {m_pattern_0=_val;m_pattern_0_done= false ;} virtual bool ValidationSettings( void ); virtual bool InitIndicators(CIndicators *indicators); virtual int LongCondition( void ); virtual int ShortCondition( void ); virtual double Direction( void ); virtual bool OpenLongParams( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration); virtual bool OpenShortParams( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration); protected : bool InitCustomIndicator(CIndicators *indicators); double Pivot( void ) { return (m_pivots.GetData( 0 , 0 ));} double MajorResistance( uint _ind); double MinorResistance( uint _ind); double MajorSupport( uint _ind); double MinorSupport( uint _ind); };





No artigo "Guia Prático MQL5 - sinais de negociação de canais móveis", já usei uma abordagem em que se o preço ficar nos arredores da linha, seu toque feito pelo preço será fixado. O membro de dados m_pnt_near definirá a tolerância para o nível de reversão.



Talvez seja o modelo de sinal - atendido pela classe - que deve realizar o papel mais importante na classe. Na classe base, haverá um modelo. Além do peso (m_pattern_0), ele terá ainda um sinal de processamento durante o dia de negociação (m_pattern_0_done).

A classe de sinal base CExpertSignal é rica em métodos virtuais. E esta riqueza permite implementar uma configuração sutil da classe derivada.



Geralmente, para calcular os níveis de negociação, eu tenho redefinido 2 métodos, nomeadamente, OpenLongParams() e OpenShortParams().



Examinemos o código do primeiro método, isto é, a determinação dos valores, para os níveis de negociação, durante a compra.

bool CSignalPivots::OpenLongParams( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration) { bool params_set= false ; sl=tp= WRONG_VALUE ; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) if (!m_pattern_0_done) { double base_price=m_symbol. Ask (); price=m_symbol.NormalizePrice(base_price-m_price_level*PriceLevelUnit()); sl= this .MinorSupport( 0 ); if (sl== DBL_MAX ) return false ; sl=m_symbol.NormalizePrice(sl); tp= this .MajorResistance( 0 ); if (tp== DBL_MAX ) return false ; tp=m_symbol.NormalizePrice(tp); expiration+=m_expiration* PeriodSeconds (m_period); params_set= true ; m_pattern_0_done= true ; } return params_set; }





O preço Stop-Loss é calculado como o valor do primeiro nível de suporte secundário usando o método MinorSupport(). Definimos o lucro de acordo com o preço do primeiro nível base de resistência com ajuda do método MajorResistance(). Para venda, estes métodos são colocados, respetivamente, em MinorResistance() e MajorSupport().

Para que os métodos de definição de níveis de negociação na classe derivada "joguem", é necessário tornar o sinal personalizado o principal. O método de definição de níveis de negociação da classe principal tem a seguinte aparência:

bool CExpertSignal::OpenLongParams( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration) { CExpertSignal *general=(m_general!=- 1 ) ? m_filters.At(m_general) : NULL ; if (general== NULL ) { double base_price=(m_base_price== 0.0 ) ? m_symbol. Ask () : m_base_price; price =m_symbol.NormalizePrice(base_price-m_price_level*PriceLevelUnit()); sl =(m_stop_level== 0.0 ) ? 0.0 : m_symbol.NormalizePrice(price-m_stop_level*PriceLevelUnit()); tp =(m_take_level== 0.0 ) ? 0.0 : m_symbol.NormalizePrice(price+m_take_level*PriceLevelUnit()); expiration+=m_expiration* PeriodSeconds (m_period); return ( true ); } return (general.OpenLongParams(price,sl,tp,expiration)); }

Se não for especificado o índice do sinal principal, os níveis terão os valores por padrão. Para evitar esta situação, no código do EA, ao inicializar o sinal, é possível escrever o seguinte:

CSignalPivots *filter0= new CSignalPivots; if (filter0== NULL ) { PrintFormat ( __FUNCTION__ + ": error creating filter0" ); return INIT_FAILED ; } signal.AddFilter(filter0); signal.General( 0 );





O método de verificação de condições de compra é apresentado como segue:

int CSignalPivots::LongCondition( void ) { int result= 0 ; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) if (!m_pattern_0_done) if (m_daily_open_pr>m_pivot_val) { double last_low=m_low.GetData( 1 ); if ((last_low> WRONG_VALUE ) && (last_low< DBL_MAX )) if (last_low<=(m_pivot_val+m_pnt_near)) { result=m_pattern_0; Print ( "

---== O preço atingiu de cima o nível de pivô ==---" ); PrintFormat ( "Preço: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,last_low); PrintFormat ( "Pivô: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,m_pivot_val); PrintFormat ( "Tolerância: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,m_pnt_near); } } return result; }

É fácil perceber que houve atingimento de cima é verificado tendo em conta a tolerância last_low<=(m_pivot_val+m_pnt_near).

Método de definição da direção "ponderada" Direction(), entre outras coisas, verifica o processamento do modelo base.

double CSignalPivots::Direction( void ) { double result= 0 .; MqlRates daily_rates[]; if ( CopyRates ( _Symbol , PERIOD_D1 , 0 , 1 ,daily_rates)< 0 ) return 0 .; if (m_pattern_0_done) { if (m_day_new_bar.isNewBar(daily_rates[ 0 ].time)) { m_pattern_0_done= false ; return 0 .; } } else { if (m_daily_open_pr!=daily_rates[ 0 ].open) m_daily_open_pr=daily_rates[ 0 ].open; double curr_pivot_val= this .Pivot(); if (curr_pivot_val< DBL_MAX ) if (m_pivot_val!=curr_pivot_val) m_pivot_val=curr_pivot_val; } result=m_weight*( this .LongCondition()- this .ShortCondition()); return result; }





No que diz respeito aos sinais para fechamento substituímos os métodos da classe principal CloseLongParams() e CloseShortParams(). Exemplo de código para o bloco de compra:



bool CSignalPivots::CloseLongParams( double &price) { price= 0 .; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) if (!m_pattern_0_done) { price=m_symbol. Bid (); Print ( "

---== Sinal para fechamento da compra ==---" ); PrintFormat ( "Preço de mercado: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,price); return true ; } return false ; }

O limiar do sinal para fechamento deve ser zerado no código do próprio Expert Advisor.

signal.ThresholdClose( 0 );

Assim, na classe principal não haverá verificação de acordo com direção.

bool CExpertSignal::CheckCloseLong( double &price) { bool result = false ; if (m_direction== EMPTY_VALUE ) return ( false ); if (-m_direction>=m_threshold_close) { result= true ; if (!CloseLongParams(price)) result= false ; } m_base_price= 0.0 ; return (result); }

Surge a pergunta: como é que neste caso será verificado se o sinal será fechado? Ele será verificado, em primeiro lugar, graças à presença da posição (no método Processing() ), e, em segundo lugar, graças à caraterística m_pattern_0_done (nos métodos substituídos CloseLongParams() e CloseShortParams() ). Uma vez que o Expert Advisor detecta a presença da posição - ao mesmo tempo que o Modelo 0 não está modificado -, ele imediatamente tentará fechar a posição. Isto acontece no início do dia de negociação.



Nós examinamos as noções básicas da classe de sinal personalizada CSignalPivots, agora falaremos sobe a classe da estratégia.





2.2 Classe de estratégia de negociação CPivotsExpert

A classe derivada de estratégia é semelhante com o análogo para os canais móveis. A diferença é que, em primeiro lugar, não é utilizado o modo baseado em ticks, mas sim um com base em minutos. Isto permite testar rápida e profundamente o histórico para a estratégia. Em segundo lugar, há uma verificação para o fechamento da posição. Acima foi determinada a razão pela qual o EA pode fechar a posição.



O principal método-manipulador tem a seguinte aparência:

bool CPivotsExpert::Processing( void ) { if (!m_minute_new_bar.isNewBar()) return false ; m_signal.SetDirection(); if (! this .SelectPosition()) { if ( this .CheckOpen()) return true ; } else { if ( this .CheckClose()) return true ; } return false ; }

Isso é tudo. Agora podemos executar a estratégia básica. Seu código está disponível no arquivo BasePivotsTrader.mq5.





Fig. 3 Estratégia básica: venda





Voltamos para o exemplo do dia 14 de janeiro de 2015. Neste caso, o modelo foi idealmente elaborado. Abrimos para baixo, sobre pivô, e fechamos no nível de suporte base Sup1.0.

Foi executado no Testador de Estratégias de 07.01.2013 a 07.01.2017, no timeframe de 15 minutos, EURUSD, com os seguintes parâmetros:

Limiar do sinal para abertura, [0...100] = 10;

Peso, [0...1.0] = 1,0;

Volume fixado = 0,1;

Tolerância, pp = 15.



Afinal, a estratégia opera com resultados sustentáveis. No entanto, é um resultado negativo (Fig.4).





Fig. 4 EURUSD: resultados da primeira estratégia básica para 2013-2016.





A jugar pelo gráfico de desempenho, fizemos tudo errado. Tínhamos de comprar imediatamente após chegar o sinal para venda, e vender imediatamente depois de surgir o sinal de compra. É não é? Tentemos verificar. Para fazer isso, criamos uma segunda estratégia básica.



Alteraremos a parte de sinais. Então, por exemplo, a condição de compra será como segue:

int CSignalPivots::LongCondition( void ) { int result= 0 ; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) if (!m_pattern_0_done) if (m_daily_open_pr<m_pivot_val) { double last_high=m_high.GetData( 1 ); if ((last_high> WRONG_VALUE ) && (last_high< DBL_MAX )) if (last_high>=(m_pivot_val-m_pnt_near)) { result=m_pattern_0; Print ( "

---== O preço atingiu de baixo o nível de pivô ==---" ); PrintFormat ( "Preço: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,last_high); PrintFormat ( "Pivô: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,m_pivot_val); PrintFormat ( "Tolerância: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,m_pnt_near); } } return result; }

Novamente executamos a estratégia no Testador e obtemos o seguinte resultado:





Fig. 5 EURUSD: resultado da segunda estratégia básica para 2013-2016.

É evidente que não houve um "espelhamento" da primeira versão. Isso é atribuído, obviamente, ao tamanho do Stop-Loss e Take-Profit. Além disso, imediatamente após iniciar o novo dia, foram fechadas as posições que, durante o dia de negociação, não ativaram nem o Profit nem o Stop.



Tentemos novamente modificar a estratégia básica, nomeadamente, sua segunda versão. Faremos com que, para compra, o nível Stop-Loss seja colocado mais adiante, isto é, antes do nível de suporte de Sup1.0, enquanto, o tamanho do Take-Profit seja limitado pelo nível de resistência de Res0.5. Para venda, colocaremos o Stop-Loss no nível de Res1.0, enquanto o Take-Profit, em Sup0.5.



Dessa maneira, por exemplo, os níveis de negociação para a compra serão determinados como segue:

bool CSignalPivots::OpenLongParams( double &price, double &sl, double &tp, datetime &expiration) { bool params_set= false ; sl=tp= WRONG_VALUE ; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) if (!m_pattern_0_done) { double base_price=m_symbol. Ask (); price=m_symbol.NormalizePrice(base_price-m_price_level*PriceLevelUnit()); sl= this .MajorSupport( 0 ); if (sl== DBL_MAX ) return false ; sl=m_symbol.NormalizePrice(sl); tp= this .MinorResistance( 0 ); if (tp== DBL_MAX ) return false ; tp=m_symbol.NormalizePrice(tp); expiration+=m_expiration* PeriodSeconds (m_period); params_set= true ; m_pattern_0_done= true ; } return params_set; }





No Testador, obtemos este resultado para a terceira versão:





Fig. 6 EURUSD: resultados da terceira estratégia básica para 2013-2016





A imagem ficou mais o menos parecida com a imagem "espelhada" para a primeira versão. À primeira vista parece que foi encontrada a estratégia de negociação sem perdas. Mas há armadilhas, que serão discutidas na próxima seção.





3. Sobre a questão da eficiência



Se olharmos atentamente para a Fig.6, podemos reparar facilmente em que a curva de balanço cresceu de forma desigual. Houve áreas onde o balanço acumulou lucros de maneira constante. Houve áreas de abaixamento, bem como áreas onde a curva de balanço mudava para a direita.



A eficiência (robustness) é a mesma a estabilidade - do sistema de negociação - que reflete a relativa constância e competência do sistema durante um longo período.

Em geral podemos dizer que a estratégia carece de eficiência. Será que é possível aumentá-la? Tentemos.







3.1 Indicador de tendência



Na minha opinião, as regras de negociação descritas acima funcionam melhor quando, no mercado, uma tendência, isto é, um movimento dirigido. Assim, a estratégia mostrou o melhor resultado em EURUSD, entre 2014 e o início de 2015, quando o par estava a diminuir progressivamente.



Em certo sentido, então, é necessário algum tipo de filtro que permita evitar um movimento lateral. Quanto ao tema sobre a definição de uma tendência estável há muitos materiais, inclusive na seção "Artigos" no mql5.com. Pessoalmente, gostei muito do artigo "Diversas maneiras de encontrar uma tendência no MQL5". Nele, o autor oferece uma maneira confortável e, mais importante, universal para procurar a tendência.

Eu criei um indicador semelhante MaTrendCatcher. Nele, são usadas duas MA, quer dizer, a rápida e a lenta. Se a diferença entre os valores é positivo, julgaremos que a tendência é de alta. Em seguida, no indicador, as colunas do histograma serão iguais a 1. Se essa diferença for negativa, no mercado prevalecerá a tendência de baixa. As colunas serão igual a menos 1 (Fig.7.).









Fig. 7 Indicador de tendência MaTrendCatcher





Além disso, se, em relação à barra anterior, a diferença entre as MA aumentar (se tendência se fortalecer), a coluna ficará verde, se cair, vermelha.



Existe mais um recurso adicionado ao indicador: onde a diferença entre a MA seja pequena, não serão exibidas colunas. É o parâmetro personalizado do indicador "Corte, pp" (Fig.8) que define qual a diferença necessária para ocultar sua visualização.









Fig. 8 Indicador de tendência MaTrendCatcher, corte de pequenas diferenças





Assim, para efeitos de filtragem, usaremos o indicador MaTrendCatcher.

Para ativar o indicador, é necessário fazer algumas alterações no código dos arquivos do projeto. Observem que a última versão do Expert Advisor será armazenada na pasta Model.

Para efeitos da estratégia, era necessário obter a dimensão calculada da direção "ponderada". Então foi necessário criar uma classe descendente personalizada a partir da classe de sinal base.

class CExpertUserSignal : public CExpertSignal

Em seguida, na classe de sinal atualizada de níveis de reversão, apareceu um novo modelo — Modelo 1 "tendência-fase de correção-contra-tendência".

Na verdade, ela complementa o Modelo 0. Portanto, ela pode ser chamada de sub-modelo. Um pouco mais tarde, no código, citaremos este ponto.

O método de verificação de condição de compra é apresentado como segue:

int CSignalPivots::LongCondition( void ) { int result= 0 ; if (IS_PATTERN_USAGE( 0 )) if (!m_pattern_0_done) { m_is_signal= false ; if (m_daily_open_pr<m_pivot_val) { double last_high=m_high.GetData( 1 ); if (last_high> WRONG_VALUE && last_high< DBL_MAX ) if (last_high>=(m_pivot_val-m_pnt_near)) { result=m_pattern_0; m_is_signal= true ; this . Print (last_high, ORDER_TYPE_BUY ); } } if (IS_PATTERN_USAGE( 1 )) { if (m_trend_val> 0 . && m_trend_val!= EMPTY_VALUE ) { if (m_trend_color== 0 . && m_trend_color!= EMPTY_VALUE ) result+=(m_pattern_1+m_speedup_allowance); else result+=(m_pattern_1-m_speedup_allowance); } } } return result; }

Destacado em verde o bloco onde entra em jogo o sub-modelo.



A finalidade do cálculo é a seguinte: se entrada no mercado for realizada excluindo o sub-modelo, o resultado do sinal será igual ao peso do Modelo 0. Se o sub-modelo for levado em conta, serão possíveis as seguintes opções:

entrada segundo a tendência com aceleração (prêmio pela tendência e prêmio pela aceleração); entrada segundo a tendência sem aceleração (prêmio pela tendência e multa pela aceleração); entrada contra a tendência com aceleração (penalidade pela contra-tendência e a penalidade pela aceleração); entrada contra a tendência sem aceleração (penalidade pela contra-tendência e prêmio pela aceleração).

Tal abordagem permite não reagir a um sinal fraco. Se o peso do sinal superar o valor limite, isso afetará o tamanho do volume de negociação. Na classe do EA, quanto a pivôs, exite o método CPivotsExpert::LotCoefficient():

double CPivotsExpert::LotCoefficient( void ) { double lot_coeff= 1 .; CExpertUserSignal *ptr_signal= this .Signal(); if ( CheckPointer (ptr_signal)== POINTER_DYNAMIC ) { double dir_val=ptr_signal.GetDirection(); lot_coeff= NormalizeDouble ( MathAbs (dir_val/ 100 .), 2 ); } return lot_coeff; }

Assim, se o sinal reunir 120 pontos, o volume inicial será corrigido para 1,2, e se 70 — para 0,7.

Para aplicar o coeficiente, é necessário substituir os métodos OpenLong() e OpenShort(). Em particular, o método para compra é apresentado como segue:

bool CPivotsExpert::OpenLong( double price, double sl, double tp) { if (price== EMPTY_VALUE ) return ( false ); double lot_coeff= this .LotCoefficient(); double lot=LotOpenLong(price,sl); lot= this .NormalLot(lot_coeff*lot); lot=LotCheck(lot,price, ORDER_TYPE_BUY ); if (lot== 0.0 ) return ( false ); return (m_trade.Buy(lot,price,sl,tp)); }

A ideia da formação dinâmica do tamanho do lote é bastante simples: quanto mais forte o sinal, maior o risco.







3.2 Tamanho do intervalo

Também é fácil reparar em que quando os níveis de reversão (pivôs) estão próximos uns dos outros há uma baixa volatilidade no mercado. Para se abster de operar nesses dias, temos o parâmetro "Limite de largura, pp". O Modelo 0 (e com ele o sub-modelo) será considerado aperfeiçoado, se o limiar do limite não for atingido. Isto é verificado no corpo do método Direction(). Este é um trecho de código:

if (m_wid_limit> 0 .) { double norm_upper_limit=m_symbol.NormalizePrice(m_wid_limit+m_pivot_val); double res1_val= this .MajorResistance( 0 ); if (res1_val> WRONG_VALUE && res1_val< DBL_MAX ) { if (res1_val<norm_upper_limit) { m_pattern_0_done= true ; Print ( "

---== Não foi atingido o limite superior ==---" ); PrintFormat ( "De cálculo: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,norm_upper_limit); PrintFormat ( "Real: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,res1_val); return 0 .; } } double norm_lower_limit=m_symbol.NormalizePrice(m_pivot_val-m_wid_limit); double sup1_val= this .MajorSupport( 0 ); if (sup1_val> WRONG_VALUE && sup1_val< DBL_MAX ) { if (norm_lower_limit<sup1_val) { m_pattern_0_done= true ; Print ( "

---== Não foi atingido o limite inferior ==---" ); PrintFormat ( "De cálculo: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,norm_lower_limit); PrintFormat ( "Real: %0." + IntegerToString (m_symbol. Digits ())+ "f" ,sup1_val); return 0 .; } } }

Se a verificação de largura de intervalo não for aprovada, no diário, por exemplo, aparecerá esta entrada:

2015.08 . 19 00 : 01 : 00 ---== Limite superior não atingido ==--- 2015.08 . 19 00 : 01 : 00 De cálculo: 1.10745 2015.08 . 19 00 : 01 : 00 Real: 1.10719

Ou seja, neste caso, para ficar completo, ao sinal lhe faltou 26 pp.





Executamos estratégia no Testador no modo de otimização. Eu usei os seguintes parâmetros de otimização:

"Limite de largura, pp"; "Tolerância, pp"; "MA rápida"; "MA lenta"; "Corte, pp".

Em termos de rentabilidade, a execução melhor sucedida tem a seguinte aparência:







Fig. 9EURUSD: resultados de estrategia com uso de filtros para 2013-2016.

‌

De um modo geral, como esperado, foram selecionados alguns sinais. A curva do balanço tornou-se mais suave.

Não vale a pena falar do que não foi possível. A estratégia, como pode ser visto no gráfico, desde 2015, gera áreas em que a curva de balanço flutua numa faixa estreita sem um crescimento explícito do lucro. Os resultados de otimização encontram-se no arquivo EURUSD_model.xml.

Vejamos os resultados noutros instrumentos.

Assim, no par USDJPY, a melhor otimização é exibida na Fig.10.

Fig. 10USDJPY: resultados de estrategia com uso de filtros de 2013 a 2016.

‌

Agora olhemos para o ouro "spot". O melhor resultado é mostrado na Fig.11.

Fig. 11XAUUSD: resultados de estratégia com uso de filtros de 2013 a 2016.

‌

Neste período, o metal precioso foi negociado numa faixa estreita, de modo que a estratégia não teve um resultado positivo.

Quanto à libra esterlina, o melhor dos resultados é apresentado na Fig.12.

Fig. 12GBPUSD: resultados de estrategia com uso de filtros para 2013-2016.

‌

A libra foi negociada bem de acordo com a tendência. Mas a correção no início de 2015 estragou um pouco o resultado final.



Em geral, a estratégia trabalha melhor quando existe uma tendência de mercado.



Conclusão

Em conclusão, gostaria de salientar que a criação de uma estratégia de negociação consiste em várias etapas. Na fase inicial, é formulada a ideia de negociação. Normalmente, esta é uma hipótese que deve ser formalizada como código e, em seguida, verificada no Testador. Muitas vezes é preciso corrigir ou refinar algo durante o processo de teste. Nisso consiste o trabalho do desenvolvedor. Neste caso, para correção da estratégia de pivô, foi usada esta abordagem. Ao fazer isto, na minha opinião, o uso da POO facilita muito a tarefa do desenvolvedor.

Observe que todo o teste foi realizado no modo de otimização na MQL5 Cloud Network. Usando tecnologias baseadas em nuvem foi possível avaliar de maneira rápida e barata a eficiência das estratégias.





Localização de arquivos

O mais conveniente é colocar os arquivos das estratégias na pasta Pivots. É preciso colocar os arquivos dos indicadores (Pivots.ex5 e MaTrendCatcher.ex5) na pasta \MQL5\Indicators\.

