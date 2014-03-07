Criando Consultores Especialistas em minutos usando a árvore EA: Parte Um
Introdução
EA Tree é o primeiro construtor do Consultor Especialista do Metatrader MQL5 com recurso de arrastar e soltar. é um aplicativo do Windows que é executado localmente no seu computador. Você pode criar um código MQL5 complexo usando uma interface gráfica do usuário muito fácil de usar.
Na árvore EA, Consultores Especialistas são criados por ligação de caixas juntas. As caixas podem conter funções MQL5, indicadores técnicos, indicadores personalizados ou valores. As saídas de uma caixa podem ser conectadas às entradas de uma outra caixa para formar uma "árvore de caixas". A árvore EA gera o código MQL5 da "árvore de caixas" e, em seguida, usa a plataforma MetaTrader 5 instalada no seu computador para converter o código MQL5 em um Consultor Especialista executável.
Figura 1. EA árvore de Interface Gráfica do Usuário
Na próxima seção, vamos falar sobre os conceitos básicos da árvore EA.
1. Conceitos Básicos
O conceito de "caixa" e "botões".
Caixas são uma representação de informações na árvore EA. Essas podem conter indicadores técnicos, funções matemáticas, etc. Cada caixa tem botões de entrada e botões de saída. Neste exemplo, a caixa Add tem três botões de entrada rotulados A, B, e C e um botão de saída rotulado OUT.
Cada caixa tem um rótulo exclusivo com seu nome seguido de um índice. Neste exemplo, o rótulo Add_1 indica que o nome da caixa é Add e o seu índice é 1, o que significa que foi a primeira caixa que foi criada em uma composição de caixas.
Figura 2. Caixa Add
Conectando botões:
Os botões de saída de uma caixa podem ser ligados a botões de entrada de uma outra caixa, se tiverem os mesmos tipos de dados, por exemplo, ambos são do tipo de dados duplos .
Nesse exemplo, conectamos o botão OUT da caixa Add_2 ao botão A da caixa If_Else_1.
Figura 3. Caixa "Add" + caixa "if-Else"
2. As caixas de "Negociação"
A caixa de negociação é a caixa principal na árvore EA. E essa tem muitos botões de entrada. Os botões mais importantes são o openLong, openShort, closeLong, e closeShort. Há também muitos parâmetros comerciais.
Figura 4. Caixa de "Negociação"
3. A caixa MM (MoneyManagement)
A caixa MM gerencia o MoneyManagement na árvore EA. E essa tem muitos botões de entrada. Você precisa conectar seus botões de saída ao botão MM da caixa de Negociação.
Figura 5. Caixa de "negociação" + caixa MM
4. Caixas Lógicas
Caixas lógicas são importante para conectar entre os botões de condições da caixa de negociação: openLong, openShort, closeLong e closeShort e o resto das caixas na composição.
Caixa lógica If-Else
A caixa If-Else tem essa lógica:
se o operador A é B então T(botão de saída) é verdadeiro, senão F(botão de saída) é verdadeiro.
Onde operador poderia ser igual a, não igual a, menor que, maior que, etc.
Figura 6. Caixa lógica "If-Else"
Caixa lógica Crossover
A caixa Crossover tem essa lógica:
se o operador A é B então T(botão de saída) é verdadeiro, senão F(botão de saída) é verdadeiro.
Onde operador1 e operador2 podem ser igual a, não igual a, menor que, maior que, etc. Os índices dos conjuntos de trocas dos indicadores para se conectarem.
Nesse exemplo temos essa lógica:
Se atualEstocástico principal > sinal atualEstocástico e
Se anterior Estocástico principal > sinalEstocástico anterior
Então T é verdadeiro e F é falso
Figura 7. "Crossover" + caixas lógicas "Estocástica"
Caixa lógica AND
A caixa AND tem essa lógica:
Se (A AND B AND C AND D) então OUT ( botão de saída) é verdadeiro
Figura 8. Caixa "And"
Caixa lógica OR
A caixa OR tem essa lógica:
Se (A OR B OR C OR D) então OUT (botão de saída) é verdadeiro
Figura 9. Caixa "Or"
5. Caixas de Indicadores Técnicos
Há muitos indicadores técnicos listados no menu indicadores técnicos, como as caixas de indicadores técnicos MACD e Média Móvel (MA)
A caixa do Indicador técnico MACD
Figura 10. Caixa do Indicador técnico MACD
A caixa de indicador técnico MA (Média Móvel)
Figura 11. Caixa de indicador técnico MA (Média Móvel)
6. Indicadores Personalizados
Ferramentas de indicadores personalizadas estão disponíveis no menu de indicadores personalizados e Barra de Ferramentas. A árvore EA usa somente os indicadores personalizados MQL5.
7. Funções MQL5
A árvore EA tem muitas caixas para funções MQL5 incluindo:
- Caixas de séries de tempo tais como iOpen, iClose, HighestHigh, LowestLow, etc.
- Funções de conversão;
- Funções Matemáticas;
- Funções de Cadeia (string).
8. Tutorial: Criando um Expert Advisor simples
Nesta seção, vamos usar algumas das ferramentas abordadas neste artigo para criar uma EA simples.
Primeiramente, vamos listar as regras de negociação do Consultor Especialista.
Regras de Entrada:
Open Long:
- Atual MACD principal> sinal atual MACD e
- Anterior MACD principal < sinal anteriorMACD e
- Atual EMA(20) > anterior EMA(20)
Open Short:
- Atual MACD principal< sinal atualMACD e
- Anterior MACD principal> sinal anterior MACD e
- Atual EMA(20) < anterior EMA(20)
Regras de saída:
Close Long: mesmas regras que Open Short
Close Short: mesmas regras que Open Long
Usaremos a caixa de negociação padrão e nenhuma das configurações de gerenciamento de dinheiro.
Vamos começar:
1. Crie uma caixa de negociação e cria uma caixa AND e conecte suas saídas ao botão openLong da caixa de Negociação:
Figura 12. Caixa de negociação + Caixa And
2. Crie uma caixa Crossover usando e conecte seu botão de saída T(verdadeiro) para o botão A da caixa And.
Figura 13. Caixa de Negociação + caixa And + caixa Crossover
3. Crie uma caixa MACD usando seu botão de saída principal conectando-o aos botões A e C da caixa Crossover, e conecte seu botão de saída de sinal aos botões B e D da caixa Crossover.
A lógica aqui é a seguinte:
Figura 14. Caixa de Negociação + caixa And + caixa Crossover + caixa MACD
4. Crie uma caixa MA e caixa If-Else Conecte o botão de saída principal da caixa MA aos botões A e B da caixa If-Else. Conecte o OUTPUT da caixa If-Else ao botão B da caixa AND.
A sub-árvore para a condição openLong agora está concluída com estas três condições:
Figura 15. Caixa de Negociação + caixa And + caixa Crossover + caixa MACD + caixa MA + caixa If-else
5. Crie outra caixa And e conecte seu botão de saída ao botão openShort da caixa de negociação.
6. Uma vez que a lógica openShort é o oposto da openLong, conecte o botão de saída F da caixa Crossover ao botão A da nova caixa And. Também, conecte o botão de saída F da caixa if-Else ao botão B da nova caixa And.
Figura 16. Caixa de Negociação + caixa And + caixa Crossover + caixa MACD + caixa MA + caixa If-else + caixa And
7. Para receber sinais de saída, conecte a variável OUT da primeira caixa AND ao botão closeLong da caixa de Negociação e a variável OUT da segunda caixa AND ao botão closeShort da caixa de Negociação:
Figura 17. Adicionando CloseShort à caixa de Negociação
8. Dê um clique duplo em ambas as caixas de MACD e MA e selecione um número de variáveis para ser variáveis de entrada no MQL5 EA que vamos gerar.
Figura 18. Parâmetros de entrada
9. A composição está concluída. Salve a Composição e salvo o arquivo MQL5. Então abra o novo arquivo Consultor Especialista MQL5 em MetaEditor 5 e o compile.
Figura 19. Consultor Especialista Gerado
10. Finalmente, nós otimizamos as variáveis de entrada selecionadas em MetaTrader 5 Testador de Estratégia.
Figura 20. Teste do Consultor Especialista
Conclusão
Há muitos benefícios ao usar a árvore EA:
- Fácil de usar entender a interface gráfica do usuário de arrastar e soltar;
- Você não precisa de experiência prévia com programação;
- Você pode aprender MQL5 rapidamente;
- Privacidade dos seus segredos comerciais;
- Você diminui o tempo de desenvolvimento do Consultor Especialista para minutos em vez de dias ou meses;
- Você pode desenvolver um Consultor Especialista MQL5 complexo com várias moedas e vários prazos;
- Você pode incorporar várias estratégias de negociação em um Expert Advisor;
- Você pode facilmente reutilizar o código salvando e carregando os diagramas (árvores de caixas);
- Você ainda é capaz de importar indicadores personalizados MQL5;
- Você cria o código MetaTrader 5 MQL corretamente todas as vezes.
Traduzido do Inglês pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/en/articles/337
Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.
Esse artigo foi escrito por um usuário do site e reflete seu ponto de vista pessoal. A MetaQuotes Ltd. não se responsabiliza pela precisão das informações apresentadas nem pelas possíveis consequências decorrentes do uso das soluções, estratégias ou recomendações descritas.
Caro
Dave,
Primeiro, peço desculpas por perguntar.
Estou tendo alguns problemas com meu EA desde que comecei a usar esse programa. Encaixar as caixas foi muito fácil (versão demo), mas meus EAs Eatree da versão padrão não estão funcionando em minha corretora mt5.
Eu não trabalho com forex e, portanto, com cinco dígitos também (apenas dois dígitos). Estou tendo problemas de "divisão por zero" e acho que isso se deve a diferentes tipos de parâmetros de trailing step e tamanho de lote
Como você pode ver, não sou programador de C++ ou MT5, mas vi a maioria dos arquivos .mt5 com parâmetros de lote e stops (duplo)
Com o EATree, tudo o que pude ver foram parâmetros de stops inteiros na "caixa de negociação 1" e parâmetros de lotes duplos para ajustá-los.
Já vi o guia do usuário, os vídeos de demonstração e as perguntas frequentes e, apesar de haver muitos exemplos de ajuste de caixa, não há quase nada sobre os parâmetros MM, Lot e stops
Tenho que converter os parâmetros de paradas inteiros em tipos duplos? Como posso fazer isso?
Muito obrigado por considerar minha solicitação
PH 2000
Nenhum EA funciona com minha corretora
Tenho problemas "compartilhados por zero"
Pedi explicações ao suporte do EATree
Não houve resposta útil.
Você resolveu o problema e como?
Saudações Balut
O EATree está atualizado? Ele já está funcionando no mt5?