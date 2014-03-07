Criando Consultores Especialistas em minutos usando a árvore EA: Parte Um

Introdução

EA Tree é o primeiro construtor do Consultor Especialista do Metatrader MQL5 com recurso de arrastar e soltar. é um aplicativo do Windows que é executado localmente no seu computador. Você pode criar um código MQL5 complexo usando uma interface gráfica do usuário muito fácil de usar.

Na árvore EA, Consultores Especialistas são criados por ligação de caixas juntas. As caixas podem conter funções MQL5, indicadores técnicos, indicadores personalizados ou valores. As saídas de uma caixa podem ser conectadas às entradas de uma outra caixa para formar uma "árvore de caixas". A árvore EA gera o código MQL5 da "árvore de caixas" e, em seguida, usa a plataforma MetaTrader 5 instalada no seu computador para converter o código MQL5 em um Consultor Especialista executável.





Figura 1. EA árvore de Interface Gráfica do Usuário







Na próxima seção, vamos falar sobre os conceitos básicos da árvore EA.

1. Conceitos Básicos

O conceito de "caixa" e "botões".

Caixas são uma representação de informações na árvore EA. Essas podem conter indicadores técnicos, funções matemáticas, etc. Cada caixa tem botões de entrada e botões de saída. Neste exemplo, a caixa Add tem três botões de entrada rotulados A, B, e C e um botão de saída rotulado OUT.



Cada caixa tem um rótulo exclusivo com seu nome seguido de um índice. Neste exemplo, o rótulo Add_1 indica que o nome da caixa é Add e o seu índice é 1, o que significa que foi a primeira caixa que foi criada em uma composição de caixas.

Figura 2. Caixa Add



Conectando botões:

Os botões de saída de uma caixa podem ser ligados a botões de entrada de uma outra caixa, se tiverem os mesmos tipos de dados, por exemplo, ambos são do tipo de dados duplos .



Nesse exemplo, conectamos o botão OUT da caixa Add_2 ao botão A da caixa If_Else_1.

Figura 3. Caixa "Add" + caixa "if-Else"



2. As caixas de "Negociação"



A caixa de negociação é a caixa principal na árvore EA. E essa tem muitos botões de entrada. Os botões mais importantes são o openLong, openShort, closeLong, e closeShort. Há também muitos parâmetros comerciais.

Figura 4. Caixa de "Negociação"

3. A caixa MM (MoneyManagement)



A caixa MM gerencia o MoneyManagement na árvore EA. E essa tem muitos botões de entrada. Você precisa conectar seus botões de saída ao botão MM da caixa de Negociação.





Figura 5. Caixa de "negociação" + caixa MM



4. Caixas Lógicas



Caixas lógicas são importante para conectar entre os botões de condições da caixa de negociação: openLong, openShort, closeLong e closeShort e o resto das caixas na composição.

Caixa lógica If-Else

A caixa If-Else tem essa lógica:

se o operador A é B então T(botão de saída) é verdadeiro, senão F(botão de saída) é verdadeiro.

Onde operador poderia ser igual a, não igual a, menor que, maior que, etc.

Figura 6. Caixa lógica "If-Else"

Caixa lógica Crossover

A caixa Crossover tem essa lógica:

se o operador A é B então T(botão de saída) é verdadeiro, senão F(botão de saída) é verdadeiro.

Onde operador1 e operador2 podem ser igual a, não igual a, menor que, maior que, etc. Os índices dos conjuntos de trocas dos indicadores para se conectarem.



Nesse exemplo temos essa lógica:

Se atualEstocástico principal > sinal atualEstocástico e Se anterior Estocástico principal > sinalEstocástico anterior Então T é verdadeiro e F é falso

Figura 7. "Crossover" + caixas lógicas "Estocástica"

Caixa lógica AND

A caixa AND tem essa lógica:

Se (A AND B AND C AND D) então OUT ( botão de saída) é verdadeiro

Figura 8. Caixa "And"

Caixa lógica OR

A caixa OR tem essa lógica:

Se (A OR B OR C OR D) então OUT (botão de saída) é verdadeiro

Figura 9. Caixa "Or"

5. Caixas de Indicadores Técnicos



Há muitos indicadores técnicos listados no menu indicadores técnicos, como as caixas de indicadores técnicos MACD e Média Móvel (MA)

A caixa do Indicador técnico MACD

Figura 10. Caixa do Indicador técnico MACD

A caixa de indicador técnico MA (Média Móvel)

Figura 11. Caixa de indicador técnico MA (Média Móvel)

6. Indicadores Personalizados



Ferramentas de indicadores personalizadas estão disponíveis no menu de indicadores personalizados e Barra de Ferramentas. A árvore EA usa somente os indicadores personalizados MQL5.



7. Funções MQL5



A árvore EA tem muitas caixas para funções MQL5 incluindo:

Caixas de séries de tempo tais como iOpen, iClose, HighestHigh, LowestLow, etc.

Funções de conversão;

Funções Matemáticas;

Funções de Cadeia (string).

8. Tutorial: Criando um Expert Advisor simples



Nesta seção, vamos usar algumas das ferramentas abordadas neste artigo para criar uma EA simples.

Primeiramente, vamos listar as regras de negociação do Consultor Especialista.

Regras de Entrada: Open Long: Atual MACD principal> sinal atual MACD e A nterior MACD principal < sinal anterior MACD Atual EMA(20) > anterior EMA(20) Open Short: A tual MACD principal< sinal atual MACD A nterior MACD principal> sinal anterior MACD e A tual EMA(20) < anterior EMA(20) Regras de saída: Close Long: mesmas regras que Open Short

Close Short: mesmas regras que Open Long

Usaremos a caixa de negociação padrão e nenhuma das configurações de gerenciamento de dinheiro.

Vamos começar:

1. Crie uma caixa de negociação e cria uma caixa AND e conecte suas saídas ao botão openLong da caixa de Negociação:





Figura 12. Caixa de negociação + Caixa And

2. Crie uma caixa Crossover usando e conecte seu botão de saída T(verdadeiro) para o botão A da caixa And.

Figura 13. Caixa de Negociação + caixa And + caixa Crossover

3. Crie uma caixa MACD usando seu botão de saída principal conectando-o aos botões A e C da caixa Crossover, e conecte seu botão de saída de sinal aos botões B e D da caixa Crossover.

A lógica aqui é a seguinte:

Se atual MACD principal> atual MACD sinal e

anterior MACD principal < anterior MACD sinal





Figura 14. Caixa de Negociação + caixa And + caixa Crossover + caixa MACD





4. Crie uma caixa MA e caixa If-Else Conecte o botão de saída principal da caixa MA aos botões A e B da caixa If-Else. Conecte o OUTPUT da caixa If-Else ao botão B da caixa AND.

A sub-árvore para a condição openLong agora está concluída com estas três condições:

atual MACD principal > atual MACD sinal e A nterior MACD principal < anterior MACD sinal e A tual EMA(20) > anterior EMA(20)

Figura 15. Caixa de Negociação + caixa And + caixa Crossover + caixa MACD + caixa MA + caixa If-else



5. Crie outra caixa And e conecte seu botão de saída ao botão openShort da caixa de negociação.

6. Uma vez que a lógica openShort é o oposto da openLong, conecte o botão de saída F da caixa Crossover ao botão A da nova caixa And. Também, conecte o botão de saída F da caixa if-Else ao botão B da nova caixa And.





Figura 16. Caixa de Negociação + caixa And + caixa Crossover + caixa MACD + caixa MA + caixa If-else + caixa And



7. Para receber sinais de saída, conecte a variável OUT da primeira caixa AND ao botão closeLong da caixa de Negociação e a variável OUT da segunda caixa AND ao botão closeShort da caixa de Negociação:



Figura 17. Adicionando CloseShort à caixa de Negociação

8. Dê um clique duplo em ambas as caixas de MACD e MA e selecione um número de variáveis ​​para ser variáveis ​​de entrada no MQL5 EA que vamos gerar.

Figura 18. Parâmetros de entrada

9. A composição está concluída. Salve a Composição e salvo o arquivo MQL5. Então abra o novo arquivo Consultor Especialista MQL5 em MetaEditor 5 e o compile.





Figura 19. Consultor Especialista Gerado

10. Finalmente, nós otimizamos as variáveis de entrada selecionadas em MetaTrader 5 Testador de Estratégia.





Figura 20. Teste do Consultor Especialista





Conclusão



Há muitos benefícios ao usar a árvore EA: