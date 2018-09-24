Apresentação personalizada do histórico de negociação e criação de gráficos para relatórios

Introdução

Todos sabem que, ao operar nos mercados financeiros, é importante monitorar o desempenho e saber analisar o histórico de negociação. Uma retrospectiva de dados não apenas ajuda a acompanhar a dinâmica da negociação, mas também a avaliar a eficácia geral da estratégia utilizada. Como o acompanhamento e a avaliação são muito úteis para os traders que operam manualmente ou que preferem o trading algorítmico, sugiro criar algumas ferramentas implementando essa funcionalidade.

No coração de qualquer sistema de trading está um algoritmo de negociação formando uma curva de Profit/Loss. Esse algoritmo pode ser comparado a um ativo sintético cujo valor é formado em relação a um ativo subjacente (instrumento negociado). Por exemplo, para opções, há uma fórmula (modelo BSM) que a qualquer momento calcula o valor do ativo sintético com base no preço do ativo subjacente. Mas para um algoritmo de negociação, essa fórmula não existe. Neste caso, consequentemente, a execução do algoritmo pode ser comparada a uma posição longa de um instrumento sintético cuja curva de PL é formada pela lógica programada nele. O lucro gerado por esse 'ativo' pode ser instável em diferentes períodos. Mesmo se estiver sujeito a avaliação por um único modelo econométrico, este modelo não pode ser unificado. Surge a pergunta: como rastrear tanto esse ativo quanto a fase de nossa negociação? Uma solução adequada parece ser realizar uma retrospetiva da negociação desse algoritmo e identificar desvios em relação aos resultados esperados.

Não darei conselhos sobre a análise de algoritmos, em vez disso, apresentarei um conjunto de métodos que ajudarão a dar uma visão completa do histórico de negociação. Com base nos dados obtidos, você pode construir modelos econométricos complexos, determinar perfis e fazer outros raciocínios.



Este artigo será dividido em duas seções. Na primeira seção, falarei sobre métodos de geração de relatórios de negociação a partir das informações armazenadas nos terminais. Quer dizer, esta seção tem a ver com os dados iniciais para análise. Na segunda seção, formaremos os principais indicadores que ajudarão a avaliar a retrospectiva dos dados de negociação selecionados. A amostragem de dados pode variar para todos os ativos, para um ativo, para todo o histórico disponível ou para um determinado período. Os resultados da análise serão apresentados num arquivo separado e brevemente mostrados no terminal.

Tirei os dados para análise do meu histórico de negociação real. Os exemplos de como implementar o código foram criados no período de teste, numa conta de demostração, especificamente com esse objetivo.





Capítulo 1. Preparação de dados para analisar estatísticas de negociação

Todas as análises começam com a preparação dos dados iniciais. No nosso caso, eles são o histórico de negociação de um determinado período. Na memória do MetaTrader 5, são armazenados relatórios detalhados. Porém, às vezes, a informação é supérflua, e detalhes excessivos podem atrapalhar mais do que ajudar. Nesta seção, tentaremos criar um resumo legível e informativo do histórico de negociação.



Histórico de negociação no MetaTrader 5 e métodos de trabalho com ele

O carregamento do histórico de negociação sempre é acompanhado por muitos registros. Em primeiro lugar, cada posição é dividida em transações de entrada/saída que podem ocorrer em vários estágios. Em segundo lugar, às vezes, há situações de compra gradual e de redução de posições. Em terceiro lugar, no histórico existem linhas de 'transações imaginárias' devidas a:

fechamento/abertura de posição durante o acréscimo/redução da margem de variação (FORTS);

todas as possíveis correções de posições existentes;

depósito e retirada de fundos da conta de negociação.

Classificar o histórico usando o tempo de abertura das transações também aumenta a dificuldade para ler os relatórios. Tudo isso, somado ao fato de o período de vida das transações diferir, pode alterar a ordem em que são apresentadas informações da hora de fixação do resultado da transação. Por exemplo, a primeira transação é aberta no dia 1º de junho e fechada no dia 5. A segunda é aberta no dia 2 de junho e no mesmo dia é fechada. Portanto, embora o lucro/perda da segunda apareça mais cedo do que o lucro/perda da primeira, na tabela ela será exibida mais tarde, pois foi aberta mais tarde.



Consequentemente, ao analisar a negociação, um histórico formado assim não é apropriado, embora reflita completamente todo o trabalho realizado na conta. Para trabalhar com a matriz de dados descrita, a MQL5 tem um conjunto útil de ferramentas usado para fazer com que o histórico de negociação fique num formato legível. A primeira coisa que precisamos é dividir a pilha de dados no histórico de negociação, classificando por ativos negociados e transações. Para fazer isso, criamos as seguintes estruturas:

struct DealData { long ticket; long order; datetime DT; long DT_msc; ENUM_DEAL_TYPE type; ENUM_DEAL_ENTRY entry; long magic; ENUM_DEAL_REASON reason; long ID; double volume; double price; double comission; double swap; double profit; string symbol; string comment; string ID_external; }; struct DealKeeper { DealData deals[]; string symbol; long ID; datetime DT_min; datetime DT_max; };

Neste código, vemos que a estrutura DealData contém uma descrição redundante dos parâmetros da transação.

Nossa estrutura principal será a DealKeeper. Ela contém uma descrição da posição e todas as transações incluídas nela. O principal filtro de posição no terminal é seu ID, isto é, um indicador que permanece inalterado para todas as transações dessa posição. Daí que, se ocorrer uma reversão de posição, ela preserve o ID original e mude para a posição oposta, fazendo com que a estrutura da DealKeeper tenha duas posições. A filtragem do preenchimento da DealKeeper no nosso código é construída de acordo com o ID da posição.

Consideraremos em detalhes o método de preenchimento da estrutura. A função getHistory da classe CDealHistoryGetter é responsável por isso:

class CDealHistoryGetter { public : bool getHistory(DealKeeper &deals[],datetime from ,datetime till); bool getIDArr(ID_struct &ID_arr[],datetime from ,datetime till); bool getDealsDetales(DealDetales &ans[],datetime from ,datetime till); private : void addArray(ID_struct &Arr[], const ID_struct & value ); void addArray(DealKeeper &Arr[], const DealKeeper & value ); void addArray(DealData &Arr[], const DealData & value ); void addArr(DealDetales &Arr[],DealDetales & value ); void addArr( double &Arr[], double value ); void getDeals_forSelectedKeeper(DealKeeper &inputParam,DealDetales &ans[]); double MA_price( double &prices[], double &lots[]); bool isBorderPoint(DealData &data,BorderPointType &type); ENUM_DAY_OF_WEEK getDay(datetime DT); double calcContracts( double &Arr[],GetContractType type); };

Analisemos sua implementação:

bool CDealHistoryGetter::getHistory(DealKeeper &deals[], datetime from, datetime till) { ArrayFree (deals); ID_struct ID_arr[]; if ( getIDArr(ID_arr,from,till) ) { int total= ArraySize (ID_arr); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { DealKeeper keeper; keeper.ID=ID_arr[i].ID; keeper.symbol=ID_arr[i].Symb; keeper.DT_max = LONG_MIN ; keeper.DT_min = LONG_MAX ; if ( HistorySelectByPosition (ID_arr[i].ID)) {

Primeiro, você precisa obter o ID exclusivo da posição. Para fazer isso, num ciclo contínuo de histórico, é analisado o ID das transações e é formada uma estrutura com dois campos, nomeadamente com o Símbolo e o ID da posição. Os dados obtidos serão necessários para trabalhar com a função getHistory.

Em linguagem MQL5 existe uma função muito útil chamada HistorySelectByPosition. Ela serve para selecionar todo o histórico de transações com o ID transmitido. Com sua ajuda, descartamos imediatamente as operações desnecessárias de nossa lista (processamento de contas, entrada e retirada de fundos, etc.). Como resultado, é memorizado o histórico de todas as mudanças que ocorreram com a posição quando foi aberta. Os dados são classificados por data e hora. Agora precisamos ordená-los com a ajuda da função HistoryDealsTotal, pois ela retorna o número total de transações - com ID especificado - que foram armazenadas na memória.



int total_2= HistoryDealsTotal (); for ( int n= 0 ;n<total_2;n++) { long ticket=( long ) HistoryDealGetTicket (n); DealData data; data.ID=keeper.ID; data.symbol=keeper.symbol; data.ticket= ticket; data.DT=( datetime ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME ); keeper.DT_max= MathMax (keeper.DT_max,data.DT); keeper.DT_min= MathMin (keeper.DT_min,data.DT); data.order= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ORDER ); data.type = ( ENUM_DEAL_TYPE ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TYPE ); data.DT_msc= HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_TIME_MSC ); data.entry = ( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_ENTRY ); data.magic = HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_MAGIC ); data.reason= ( ENUM_DEAL_REASON ) HistoryDealGetInteger (ticket, DEAL_REASON ); data.volume= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_VOLUME ); data.price = HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PRICE ); data.comission= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_COMMISSION ); data.swap= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_SWAP ); data.profit= HistoryDealGetDouble (ticket, DEAL_PROFIT ); data.comment= HistoryDealGetString (ticket, DEAL_COMMENT ); data.ID_external= HistoryDealGetString (ticket, DEAL_EXTERNAL_ID ); addArray(keeper.deals,data); } if ( ArraySize (keeper.deals)> 0 ) addArray(deals,keeper); } } return ArraySize (deals) > 0 ; } else return false ; }

Assim, passando por cada ID único, formamos uma matriz de dados que descreve a posição. A matriz de estruturas DealKeeper reflete um histórico de negociação detalhado para a conta atual durante o período solicitado.

Preparação de dados para análise

Na seção anterior, obtivemos os dados. Agora devemos exportá-los para um arquivo. Aqui está uma lista de transações para uma das posições estudadas:

Ticket Order DT DT msc tipo Entry Magic Reason ID Volume Price Comission Swap Profit Symbol Comment ID external 10761601 69352663 23.11.2017 17:41 1,51146E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 506789 DEAL_REASON_EXPERT 69352663 1 58736 -0,5 0 0 Si-12.17 Open test position 23818051 10761602 69352663 23.11.2017 17:41 1,51146E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 506789 DEAL_REASON_EXPERT 69352663 1 58737 -0,5 0 0 Si-12.17 Open test position 23818052 10766760 0 24.11.2017 13:00 1,51153E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58682 0 0 -109 Si-12.17 [variation margin close] 10766761 0 24.11.2017 13:00 1,51153E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58682 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10769881 0 24.11.2017 15:48 1,51154E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58649 0 0 -66 Si-12.17 [variation margin close] 10769882 0 24.11.2017 15:48 1,51154E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58649 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10777315 0 27.11.2017 13:00 1,51179E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58420 0 0 -458 Si-12.17 [variation margin close] 10777316 0 27.11.2017 13:00 1,51179E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58420 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10780552 0 27.11.2017 15:48 1,5118E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58417 0 0 -6 Si-12.17 [variation margin close] 10780553 0 27.11.2017 15:48 1,5118E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58417 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10790453 0 28.11.2017 13:00 1,51187E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58589 0 0 344 Si-12.17 [variation margin close] 10790454 0 28.11.2017 13:00 1,51187E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58589 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10793477 0 28.11.2017 15:48 1,51188E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58525 0 0 -128 Si-12.17 [variation margin close] 10793478 0 28.11.2017 15:48 1,51188E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58525 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10801186 0 29.11.2017 13:00 1,51196E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58515 0 0 -20 Si-12.17 [variation margin close] 10801187 0 29.11.2017 13:00 1,51196E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58515 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10804587 0 29.11.2017 15:48 1,51197E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58531 0 0 32 Si-12.17 [variation margin close] 10804588 0 29.11.2017 15:48 1,51197E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58531 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10813418 0 30.11.2017 13:00 1,51205E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58843 0 0 624 Si-12.17 [variation margin close] 10813419 0 30.11.2017 13:00 1,51205E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58843 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10816400 0 30.11.2017 15:48 1,51206E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58609 0 0 -468 Si-12.17 [variation margin close] 10816401 0 30.11.2017 15:48 1,51206E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58609 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10824628 0 01.12.2017 13:00 1,51213E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58864 0 0 510 Si-12.17 [variation margin close] 10824629 0 01.12.2017 13:00 1,51213E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58864 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10828227 0 01.12.2017 15:48 1,51214E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58822 0 0 -84 Si-12.17 [variation margin close] 10828228 0 01.12.2017 15:48 1,51214E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58822 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10838074 0 04.12.2017 13:00 1,51239E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59093 0 0 542 Si-12.17 [variation margin close] 10838075 0 04.12.2017 13:00 1,51239E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59093 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10840722 0 04.12.2017 15:48 1,5124E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59036 0 0 -114 Si-12.17 [variation margin close] 10840723 0 04.12.2017 15:48 1,5124E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59036 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10848185 0 05.12.2017 13:00 1,51248E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58793 0 0 -486 Si-12.17 [variation margin close] 10848186 0 05.12.2017 13:00 1,51248E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58793 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10850473 0 05.12.2017 15:48 1,51249E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58881 0 0 176 Si-12.17 [variation margin close] 10850474 0 05.12.2017 15:48 1,51249E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58881 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10857862 0 06.12.2017 13:00 1,51257E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59181 0 0 600 Si-12.17 [variation margin close] 10857863 0 06.12.2017 13:00 1,51257E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59181 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10860776 0 06.12.2017 15:48 1,51258E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59246 0 0 130 Si-12.17 [variation margin close] 10860777 0 06.12.2017 15:48 1,51258E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59246 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10869047 0 07.12.2017 13:00 1,51265E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59325 0 0 158 Si-12.17 [variation margin close] 10869048 0 07.12.2017 13:00 1,51265E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59325 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10871856 0 07.12.2017 15:48 1,51266E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59365 0 0 80 Si-12.17 [variation margin close] 10871857 0 07.12.2017 15:48 1,51266E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59365 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10879894 0 08.12.2017 13:01 1,51274E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59460 0 0 190 Si-12.17 [variation margin close] 10879895 0 08.12.2017 13:01 1,51274E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59460 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10882283 0 08.12.2017 15:48 1,51275E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59421 0 0 -78 Si-12.17 [variation margin close] 10882284 0 08.12.2017 15:48 1,51275E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59421 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10888014 0 11.12.2017 13:00 1,513E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59318 0 0 -206 Si-12.17 [variation margin close] 10888015 0 11.12.2017 13:00 1,513E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59318 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10890195 0 11.12.2017 15:48 1,51301E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59280 0 0 -76 Si-12.17 [variation margin close] 10890196 0 11.12.2017 15:48 1,51301E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59280 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10895808 0 12.12.2017 13:00 1,51308E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58920 0 0 -720 Si-12.17 [variation margin close] 10895809 0 12.12.2017 13:00 1,51308E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58920 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10897839 0 12.12.2017 15:48 1,51309E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58909 0 0 -22 Si-12.17 [variation margin close] 10897840 0 12.12.2017 15:48 1,51309E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58909 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10903172 0 13.12.2017 13:00 1,51317E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59213 0 0 608 Si-12.17 [variation margin close] 10903173 0 13.12.2017 13:00 1,51317E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59213 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10905906 0 13.12.2017 15:48 1,51318E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59072 0 0 -282 Si-12.17 [variation margin close] 10905907 0 13.12.2017 15:48 1,51318E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 59072 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10911277 0 14.12.2017 13:00 1,51326E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58674 0 0 -796 Si-12.17 [variation margin close] 10911278 0 14.12.2017 13:00 1,51326E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 2 58674 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10912285 71645351 14.12.2017 14:48 1,51326E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 506789 DEAL_REASON_EXPERT 69352663 1 58661 -0,5 0 -13 Si-12.17 PartialClose position_2 25588426 10913632 0 14.12.2017 15:48 1,51327E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58783 0 0 109 Si-12.17 [variation margin close] 10913633 0 14.12.2017 15:48 1,51327E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58783 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10919412 0 15.12.2017 13:00 1,51334E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58912 0 0 129 Si-12.17 [variation margin close] 10919413 0 15.12.2017 13:00 1,51334E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58912 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10921766 0 15.12.2017 15:48 1,51335E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58946 0 0 34 Si-12.17 [variation margin close] 10921767 0 15.12.2017 15:48 1,51335E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58946 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10927382 0 18.12.2017 13:00 1,5136E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58630 0 0 -316 Si-12.17 [variation margin close] 10927383 0 18.12.2017 13:00 1,5136E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58630 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10929913 0 18.12.2017 15:48 1,51361E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58664 0 0 34 Si-12.17 [variation margin close] 10929914 0 18.12.2017 15:48 1,51361E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58664 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10934874 0 19.12.2017 13:00 1,51369E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58635 0 0 -29 Si-12.17 [variation margin close] 10934875 0 19.12.2017 13:00 1,51369E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58635 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10936988 0 19.12.2017 15:48 1,5137E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58629 0 0 -6 Si-12.17 [variation margin close] 10936989 0 19.12.2017 15:48 1,5137E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58629 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10941561 0 20.12.2017 13:00 1,51377E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58657 0 0 28 Si-12.17 [variation margin close] 10941562 0 20.12.2017 13:00 1,51377E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58657 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10943405 0 20.12.2017 15:48 1,51378E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58684 0 0 27 Si-12.17 [variation margin close] 10943406 0 20.12.2017 15:48 1,51378E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58684 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10948277 0 21.12.2017 13:00 1,51386E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58560 0 0 -124 Si-12.17 [variation margin close] 10948278 0 21.12.2017 13:00 1,51386E+12 DEAL_TYPE_BUY DEAL_ENTRY_IN 0 DEAL_REASON_VMARGIN 69352663 1 58560 0 0 0 Si-12.17 [variation margin open] 10949780 0 21.12.2017 15:45 1,51387E+12 DEAL_TYPE_SELL DEAL_ENTRY_OUT 0 DEAL_REASON_CLIENT 69352663 1 58560 0 0 0 Si-12.17 [instrument expiration] 26163141

Este exemplo é retirado do histórico de transações de uma conta de demonstração em futuros do par USDRUR no mercado FORTS. Como visto na tabela, a entrada na posição foi dividida em duas ordens com um lote igual. A saída é dividida em duas partes. O ID que abriu as transações para cada entrada e saída (exceto para a margem de variação) foi diferente de zero. Mas a última transação que encerrou a posição veio com um ID de ordem igual a zero. Isso aconteceu porque a posição foi fechada devido à expiração do ativo.

Embora este histórico de negociação já seja legível e reflita transações (incluindo as 'imaginárias') realizadas numa única posição, ainda continua a ser inconveniente para a análise final de posição e requer mais desenvolvimento. Precisamos de uma tabela, com cada linha refletindo totalmente o resultado financeiro da posição, bem como fornecendo as informações respectivas.

Criemos uma estrutura para isso:

struct DealDetales { string symbol; datetime DT_open; ENUM_DAY_OF_WEEK day_open; datetime DT_close; ENUM_DAY_OF_WEEK day_close; double volume; bool isLong; double price_in; double price_out; double pl_oneLot; double pl_forDeal; string open_comment; string close_comment; };

Essa estrutura é formada pelo método getDealsDetales. Utiliza 3 métodos private fundamentais:

isBorderPoint define se a transação atual é de borda (se é colocada pelo trader e se fecha/abre a posição);

define se a transação atual é de borda (se é colocada pelo trader e se fecha/abre a posição); MA_price calcula o preço real de abertura/fechamento da posição;

calcula o preço real de abertura/fechamento da posição; calcContracts é usado para contar o número de contratos que estavam no mercado durante o período de vida da posição.

Consideremos em detalhes o método MA_price. Por exemplo, se a posição foi aberta em vários contratos e a preços diferentes, seria incorreto fixar o preço da primeira transação como o preço de abertura da posição. Isso levará a erros nos cálculos posteriores. Usamos a média ponderada. Vamos calcular a média dos preços das posições de abertura/fechamento e vamos ponderá-los pelo volume de transações abertas. Esta é a implementação dessa lógica no código:

double CDealHistoryGetter::MA_price( double &prices[], double &lots[]) { double summ= 0 ; double delemetr= 0 ; int total= ArraySize (prices); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { summ+=(prices[i]*lots[i]); delemetr+=lots[i]; } return summ/delemetr; }



In Out Open (t1) 1 0 t2 2 0 t3 5 3 t4 1 0 t5 0 1 t6 1 0 t7 0 1 t8 1 0 t9 0 1 Close (t10) 0 5 Total 11 11

Em relação aos lotes negociados, este caso é mais complicado, mas não é difícil entendê-lo. Consideremos o exemplo em que gerenciamos dinamicamente uma posição e gradualmente adicionamos ou reduzimos o número de lotes:

Enquanto existia a posição, compramos e vendemos constantemente o ativo (às vezes alternadamente e às vezes quase simultaneamente). Como resultado, acumulamos 11 lotes para compra e para venda. Mas isso não significa que o volume máximo atingido tenha sido igual a 11 lotes. Registramos todas as entradas e saídas em fila: aumento e entradas — com sinal +, enquanto as saídas e reduções — com o sinal -. Fazemos um sumário com eles, como se faz o balanço da curva de PL.





Volume da transação Volume da posição deal 1 1 1 deal 2 2 3 deal 3 5 8 deal 4 -3 5 deal 5 1 6 deal 6 -1 5 deal 7 1 6 deal 8 -1 5 deal 9 1 6 deal 10 -1 5 deal 11 -5 0

Nesta tabela, vemos claramente que a soma máxima de lotes foi de 8. Esse é o valor procurado.

Veja como a função refletindo o número de lotes é implementada no código:

double CDealHistoryGetter::calcContracts( double &Arr[],GetContractType type) { int total; if ((total= ArraySize (Arr))> 1 ) { double lotArr[]; addArr(lotArr,Arr[ 0 ]); for ( int i= 1 ;i<total;i++) addArr(lotArr,(lotArr[i- 1 ]+Arr[i])); if (type==GET_REAL_CONTRACT) return lotArr[ ArrayMaximum (lotArr)]; else return lotArr[ ArraySize (lotArr)- 1 ]; } else return Arr[ 0 ]; }

Além da contagem simples do lote, a função também mostra o último lote ativo (no nosso exemplo é 5).

Consideremos a função isBorderPoint que foi criada para filtrar transações desnecessárias. Usando a estrutura de nossos dados, podemos determinar a importância da transação com base em 4 indicadores:



ID da ordem;

ENUM_DEAL_ENTRY — entrada, saída, reversão;

ENUM_DEAL_TYPE — compra/venda;

ENUM_DEAL_REASON — maneira como a ordem é posicionada.



Criamos uma enumeração:

enum BorderPointType { UsualInput, UsualOutput, OtherPoint, InOut, OutBy };

Opções de enumeração ID da ordem ENUM_DEAL_ENTRY ENUM_DEAL_TYPE ENUM_DEAL_REASON UsualInput >0 DEAL_ENTRY_IN DEAL_TYPE_BUY DEAL_REASON_CLIENT DEAL_REASON_EXPERT







DEAL_TYPE_SELL DEAL_REASON_WEB





DEAL_REASON_MOBILE







UsualOut >=0(=0 se houve uma expiração) DEAL_ENTRY_OUT DEAL_TYPE_BUY DEAL_REASON_CLIENT DEAL_REASON_EXPERT







DEAL_REASON_WEB







DEAL_TYPE_SELL DEAL_REASON_MOBILE





DEAL_REASON_SL







DEAL_REASON_TP







DEAL_REASON_SO







OtherPoint 0 DEAL_ENTRY_IN DEAL_TYPE_BUY DEAL_REASON_ROLLOVER DEAL_TYPE_SELL







DEAL_TYPE_BALANCE







DEAL_TYPE_CREDIT







DEAL_TYPE_CHARGE







DEAL_TYPE_CORRECTION







DEAL_TYPE_BONUS DEAL_REASON_VMARGIN





DEAL_TYPE_COMMISSION







DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY







DEAL_ENTRY_OUT DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY





DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY







DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY







DEAL_TYPE_INTEREST DEAL_REASON_SPLIT





DEAL_TYPE_BUY_CANCELED







DEAL_TYPE_SELL_CANCELED







DEAL_DIVIDEND







DEAL_DIVIDEND_FRANKED







DEAL_TAX







InOut >0 DEAL_ENTRY_INOUT DEAL_TYPE_BUY DEAL_REASON_CLIENT DEAL_REASON_EXPERT







DEAL_TYPE_SELL DEAL_REASON_WEB





DEAL_REASON_MOBILE







OutBy >0 DEAL_ENTRY_OUT_BY DEAL_TYPE_BUY DEAL_REASON_CLIENT DEAL_REASON_EXPERT







DEAL_TYPE_SELL DEAL_REASON_WEB





DEAL_REASON_MOBILE









Das cinco opções apresentadas, estamos interessados ​​apenas em quatro. Todas as transações desnecessárias se enquadram na opção OtherPoint. As combinações de parâmetros que satisfazem cada uma das opções de enumeração são apresentadas na tabela. Você pode ver o código da função nos arquivos anexados ao artigo.

Vamos formar o histórico necessário usando o método getDeals_forSelectedKeeper. Vamos considerar sua lógica geral e, em seguida, vamos analisar as opções de enumerações descritas acima (começando com a linha 303).

void CDealHistoryGetter::getDeals_forSelectedKeeper(DealKeeper &inputParam,DealDetales &ans[]) { ArrayFree (ans); int total= ArraySize (inputParam.deals); DealDetales detales; detales.symbol=inputParam.symbol; detales.volume= 0 ; detales.pl_forDeal= 0 ; detales.pl_oneLot= 0 ; detales.close_comment= "" ; detales.open_comment = "" ; detales.DT_open= 0 ; bool isAdd= false ; bool firstPL_setted= false ; double price_In[],price_Out[],lot_In[],lot_Out[],contracts[]; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { BorderPointType type; double pl_total= 0 ; if (isBorderPoint(inputParam.deals[i],type)) { } else { detales.pl_forDeal+=(inputParam.deals[i].profit+inputParam.deals[i].comission); detales.pl_oneLot+=inputParam.deals[i].profit/calcContracts(contracts,GET_LAST_CONTRACT); } } if (isAdd && PositionSelect (inputParam.symbol)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER )==inputParam.ID) isAdd= false ; } if (isAdd) { detales.price_in=MA_price(price_In,lot_In); detales.price_out=MA_price(price_Out,lot_Out); detales.volume=calcContracts(contracts,GET_REAL_CONTRACT); addArr(ans,detales); } }

Na linha 404 da função são declaradas matrizes. No futuro, elas serão usadas na condição indicada pelas linas 411 ou 414. Dentro dessa condição, são considerados apenas os pontos de borda (transações que levam à abertura/fechamento ou conclusão/fechamento parcial da posição examinada).

Se a transação não estiver na primeira condição, a única ação necessária será calcular seu lucro/perda. Na verdade, o histórico que transmitimos contém lucros/perdas acumulados, divididos em transações. Cada transação reflete uma mudança no PL, a partir da última transação até à conclusão da analisada. O lucro total da posição é igual à soma do PL de todas essas transações. Se considerarmos o lucro/perda simplesmente como a diferença entre os preços de abertura e de fechamento, perderemos vários fatores: derrapagem, alteração no volume dentro da posição, comissões e taxas.

Da linha 541 à linha 546 do código, ocorre a filtragem das posições abertas que não são salvamos como resultado. Ao final da função, são calculados os preços de abertura e de fechamento, bem como o volume máximo da posição no mercado.

A variável type serve para filtrar os tipos de pontos de borda. Se no momento atual houver uma abertura ou uma transação pré-definida, deveremos atender a condição a partir da linha 413 (veja o texto completo do método no anexo).

if (type==UsualInput) { if (detales.DT_open== 0 ) { detales.DT_open=inputParam.deals[i].DT; detales.day_open=getDay(inputParam.deals[i].DT); } detales.isLong=inputParam.deals[i].type== DEAL_TYPE_BUY ; addArr(price_In,inputParam.deals[i].price); addArr(lot_In,inputParam.deals[i].volume); pl_total=(inputParam.deals[i].profit+inputParam.deals[i].comission); detales.pl_forDeal+=pl_total; if (!firstPL_setted) { detales.pl_oneLot=pl_total/inputParam.deals[i].volume; firstPL_setted= true ; } else detales.pl_oneLot=inputParam.deals[i].profit/calcContracts(contracts,GET_LAST_CONTRACT); if ( StringCompare (inputParam.deals[i].comment, "" )!= 0 ) detales.open_comment+=( StringCompare (detales.open_comment, "" )== 0 ? inputParam.deals[i].comment : ( " | " +inputParam.deals[i].comment)); addArr(contracts,inputParam.deals[i].volume); }

Atribuímos a ele a data de abertura da posição e calculamos o lucro (total e de um lote). O fechamento da posição ocorre por uma condição diferente:

if (type==UsualOut || type==OutBy) { if (!isAdd)isAdd= true ; detales.DT_close=inputParam.deals[i].DT; detales.day_close=getDay(inputParam.deals[i].DT); addArr(price_Out,inputParam.deals[i].price); addArr(lot_Out,inputParam.deals[i].volume); pl_total=(inputParam.deals[i].profit+inputParam.deals[i].comission); detales.pl_forDeal+=pl_total; if (i==total- 1 ) detales.pl_oneLot+=pl_total/calcContracts(contracts,GET_LAST_CONTRACT); else detales.pl_oneLot+=inputParam.deals[i].profit/calcContracts(contracts,GET_LAST_CONTRACT); if ( StringCompare (inputParam.deals[i].comment, "" )!= 0 ) detales.close_comment+=( StringCompare (detales.close_comment, "" )== 0 ? inputParam.deals[i].comment : ( " | " +inputParam.deals[i].comment)); addArr(contracts,-inputParam.deals[i].volume); }

Essa condição atribui a data de saída da posição e calcula o lucro da transação. Entradas e saídas podem ser várias e, portanto, essas condições podem ocorrer repetidamente.



A condição InOut é uma combinação da segunda e da primeira condição. Acontece só uma vez e termina com a reversão da posição.

if (type==InOut) { firstPL_setted= true ; double closingContract=calcContracts(contracts,GET_LAST_CONTRACT); double myLot=inputParam.deals[i].volume-closingContract; addArr(contracts,-closingContract); detales.volume=calcContracts(contracts,GET_REAL_CONTRACT); detales.DT_close=inputParam.deals[i].DT; detales.day_close=getDay(inputParam.deals[i].DT); addArr(price_Out,inputParam.deals[i].price); addArr(lot_Out,closingContract); pl_total=(inputParam.deals[i].profit*closingContract)/inputParam.deals[i].volume; double commission_total=(inputParam.deals[i].comission*closingContract)/inputParam.deals[i].volume; detales.pl_forDeal+=(pl_total+commission_total); detales.pl_oneLot+=pl_total/closingContract; if ( StringCompare (inputParam.deals[i].comment, "" )!= 0 ) detales.open_comment+=( StringCompare (detales.open_comment, "" )== 0 ? inputParam.deals[i].comment : ( " | " +inputParam.deals[i].comment)); detales.price_in=MA_price(price_In,lot_In); detales.price_out=MA_price(price_Out,lot_Out); addArr(ans,detales); if (isAdd)isAdd= false ; ArrayFree (price_In); ArrayFree (price_Out); ArrayFree (lot_In); ArrayFree (lot_Out); ArrayFree (contracts); detales.close_comment= "" ; detales.open_comment= "" ; detales.volume= 0 ; addArr(contracts,myLot); pl_total=((inputParam.deals[i].profit+inputParam.deals[i].comission)*myLot)/inputParam.deals[i].volume; detales.pl_forDeal=pl_total; detales.pl_oneLot=pl_total/myLot; addArr(lot_In,myLot); detales.open_comment=inputParam.deals[i].comment; detales.DT_open=inputParam.deals[i].DT; detales.day_open=getDay(inputParam.deals[i].DT); detales.isLong=inputParam.deals[i].type== DEAL_TYPE_BUY ; addArr(price_In,inputParam.deals[i].price); }

O resultado dos cálculos descritos é uma tabela, onde cada linha reflete os parâmetros básicos de posição. Agora podemos realizar todos os cálculos necessários, operando já com posições e não com transações das quais eles consistem.

Instrument Open DT Open day Close DT Close day Contracts Direction Price open Price close PL for 1 lot PL for position Open comment Close comment RTS-12.17 17.11.2017 19:53 FRIDAY 17.11.2017 19:54 FRIDAY 2.00000000 Long 113200.00000000 113180.00000000 -25.78000000 -55.56000000 RTS-12.17 17.11.2017 19:54 FRIDAY 17.11.2017 19:54 FRIDAY 2.00000000 Short 113175.00000000 113205.00000000 -58.47000000 -79.33000000 RTS-12.17 17.11.2017 19:58 FRIDAY 17.11.2017 19:58 FRIDAY 1.00000000 Short 113240.00000000 113290.00000000 -63.44000000 -63.44000000 RTS-12.17 17.11.2017 19:58 FRIDAY 17.11.2017 19:58 FRIDAY 1.00000000 Long 113290.00000000 113250.00000000 -51.56000000 -51.56000000 Si-12.17 17.11.2017 20:00 FRIDAY 17.11.2017 20:00 FRIDAY 10.00000000 Long 59464.40000000 59452.80000000 -23.86000000 -126.00000000 Si-12.17 17.11.2017 20:00 FRIDAY 17.11.2017 20:00 FRIDAY 5.00000000 Short 59453.20000000 59454.80000000 -5.08666667 -13.00000000 Si-12.17 17.11.2017 20:02 FRIDAY 17.11.2017 20:02 FRIDAY 1.00000000 Short 59460.00000000 59468.00000000 -9.00000000 -9.00000000 Si-12.17 17.11.2017 20:02 FRIDAY 17.11.2017 20:03 FRIDAY 2.00000000 Long 59469.00000000 59460.00000000 -14.50000000 -20.00000000 Si-12.17 21.11.2017 20:50 TUESDAY 21.11.2017 21:06 TUESDAY 2.00000000 Long 59467.00000000 59455.00000000 -13.00000000 -26.00000000 Si-12.17 23.11.2017 17:41 THURSDAY 21.12.2017 15:45 THURSDAY 2.00000000 Long 58736.50000000 58610.50000000 -183.00000000 -253.50000000 Open test position | Open test position PartialClose position_2 | [instrument expiration] RTS-12.17 23.11.2017 18:07 THURSDAY 14.12.2017 14:45 THURSDAY 1.00000000 Short 115680.00000000 114110.00000000 1822.39000000 1822.39000000 Open test position_2 RTS-3.18 30.01.2018 20:22 TUESDAY 30.01.2018 20:22 TUESDAY 2.00000000 Short 127675.00000000 127710.00000000 -61.01000000 -86.68000000 RTS-3.18 30.01.2018 20:24 TUESDAY 30.01.2018 20:24 TUESDAY 1.00000000 Long 127730.00000000 127710.00000000 -26.49000000 -26.49000000 RTS-3.18 30.01.2018 20:24 TUESDAY 30.01.2018 20:25 TUESDAY 1.00000000 Long 127730.00000000 127680.00000000 -60.21000000 -60.21000000 RTS-3.18 30.01.2018 20:25 TUESDAY 30.01.2018 20:25 TUESDAY 1.00000000 Long 127690.00000000 127660.00000000 -37.72000000 -37.72000000 RTS-3.18 30.01.2018 20:25 TUESDAY 30.01.2018 20:26 TUESDAY 1.00000000 Long 127670.00000000 127640.00000000 -37.73000000 -37.73000000 RTS-3.18 30.01.2018 20:29 TUESDAY 30.01.2018 20:30 TUESDAY 1.00000000 Long 127600.00000000 127540.00000000 -71.45000000 -71.45000000

Capítulo 2. Criando um relatório de negociação personalizado



Agora criamos uma classe que gere um relatório de negociação. Definimos os requisitos para o relatório.

O relatório conterá os gráficos tanto padrão de PL como os aprimorados, a fim de avaliar claramente eficácia. A plotagem de gráficos começa do zero (independentemente do capital inicial), aumentando a objetividade da avaliação.

Também será gerado o gráfico 'Buy and hold' da estratégia, comparável ao gráfico de PL (ele será calculado por uma função). Ambos os gráficos serão construídos em todos os ativos presentes no relatório.

Os principais coeficientes e resultados da negociação devem ser exibidos na forma de uma tabela.

Devem ser construídos gráficos adicionais, por exemplo, o de PL por dias.

Em conclusão, apresentaremos os parâmetros analisados ​​na forma de gráficos variáveis ​​e carregaremos todos os resultados dos cálculos em arquivos csv. Os exemplos dados aqui são baseados no histórico real de um certo período. Este histórico é anexado no final do artigo. O script para visualizar e carregar os dados conterá duas funções, sendo que a primeira mostrará exemplos no histórico de negociações aplicado, e a segunda exibirá, por conta própria, o histórico carregado do seu terminal.

Nesta parte do artigo, haverá um mínimo de código. Em vez disso, nós nos concentraremos em examinar os dados obtidos e descrever seu significado. Todas as partes da classe que cria o relatório são comentadas em detalhes, para que você possa compreendê-las facilmente. Para uma orientação mais conveniente nas funções descritas, anexo a estrutura da classe analisada.

class CReportGetter { public : CReportGetter(DealDetales &history[]); CReportGetter(DealDetales &history[], double balance); ~CReportGetter(); bool get_PLChart(PL_chartData &pl[], PL_chartData &pl_forOneLot[], PL_chartData &Indicative_pl[], string &Symb[]); bool get_BuyAndHold(PL_chartData &pl[], PL_chartData &pl_forOneLot[], PL_chartData &Indicative_pl[], string &Symb[]); bool get_PLHistogram(PL_chartData &pl[], PL_chartData &pl_forOneLot[], string &Symb[]); bool get_PL_forDays(PLForDaysData &ans, DailyPL_calcBy calcBy, DailyPL_calcType type, string &Symb[]); bool get_extremePoints(PL_And_Lose &total, PL_And_Lose &forDeal, string &Symb[]); bool get_AbsolutePL(PL_And_Lose &total, PL_And_Lose &average, string &Symb[]); bool get_PL_And_Lose_percents(PL_And_Lose &ans, string &Symb[]); bool get_totalResults(TotalResult_struct &res, string &Symb[]); bool get_PLDetales(PL_detales &ans, string &Symb[]); void get_Symbols( string &SymbArr[]); private : DealDetales history[]; double balance; void addArray(DealDetales &Arr[],DealDetales &value); void addArray(PL_chartData &Arr[],PL_chartData &value); void addArray( string &Arr[], string value); void addArray( datetime &Arr[], datetime value); void sortHistory(DealDetales &arr[], bool byClose); void cmpDay( int i, ENUM_DAY_OF_WEEK day, ENUM_DAY_OF_WEEK etaloneDay,PLDrowDown &ans); bool isSymb( string &Symb[], int i); bool get_PLChart_byHistory(PL_chartData &pl[], PL_chartData &pl_forOneLot[], PL_chartData &Indicative_pl[], DealDetales &historyData[]); ENUM_DAY_OF_WEEK getDay( datetime DT); };

3 tipos de gráfico de PL

Para construir um gráfico de lucros e perdas, classificamos os dados iniciais até à data de fechamento da posição. Como será padrão, não vamos explicar sua plotagem. Consistirá em dois gráficos com datas de fechamento de posições no eixo X. O primeiro será o gráfico de PL, enquanto o segundo será o rebaixamento acumulado relativo ao valor máximo de PL, em porcentagem. Consideraremos 3 tipos de gráficos.



Gráfico padrão do lucro acumulado. Gráfico de lucro acumulado sem considerar o volume de negociação — como se operássemos um lote em todo o histórico e em todos os instrumentos. Gráfico de lucros e perdas normalizado para o lote com lucro/perda máximo. Se o gráfico de PL estiver na zona vermelha, dividimos a i-ésima perda pelo lote com lucro máximo. Se o gráfico estiver na zona verde, dividimos o i-ésimo lucro pelo lote com perda máximo.

Os dois primeiros gráficos nos dão uma ideia de como a mudança no volume de negociação afeta o lucro/perda. O terceiro gráfico permite imaginar uma situação extrema em que de repente começa uma série de perdas iguais às perdas históricas máximas possíveis por lote (o que praticamente não pode acontecer). Ele mostra quantas perdas máximas podem ser mostradas consecutivamente pelo nosso gráfico de PL antes de atingir 0 (todos os lucros serão reduzidos a zero), ou vice-versa, o que acontecerá quando todas as perdas forem anuladas por uma série de lucros máximos. Abaixo estão os tipos de gráficos considerados:





Ao negociar um lote, o gráfico de PL parece muito mais atraente do que o gráfico real. Além disso, na negociação real, os lucros superaram o lote único hipotético apenas em 30%. O tamanho do lote variou de 1 a 10. O rebaixamento em porcentagem atingiu 30 000%. Parece horrível, mas não é assim tão grave. Como já dissemos, o gráfico de PL é construído a partir da marca zero e o rebaixamento é calculado em relação ao valor máximo da curva de PL. Houve um momento em que a perda ainda não atingia seu máximo (zona vermelha no gráfico), o lucro aumentava vários rublos e, depois, caia para - 18 000 rublos. Eis o motivo desses valores absurdos. Na realidade, o rebaixamento não era mais que 25% por lote e 50% — de fato.

O gráfico de PL normalizado também está preso num valor. Isso indica a necessidade de mudar a abordagem de negociação (por exemplo, alterando o método de gerenciamento de lotes) e, como opção, otimizar os algoritmos de negociação. Embora o gráfico de PL considerando a mudança nos lotes pareça pior do que o gráfico de um lote para o mesmo período, o gerenciamento de posição deu frutos, pois os rebaixamentos se tornaram mais fracos.



A classe que forma o relatório de negociação é chamada CReportGetter, enquanto o método get_PLChart_byHistory constrói os gráficos. Este método é completamente comentado nos arquivos de código fonte. Ele funciona da seguinte maneira:

É realizada a iteração sobre o histórico transferido. Cada posição está envolvida no cálculo do PL, do lucro máximo e do rebaixamento. O rebaixamento é calculado pela acumulação em relação ao lucro máximo alcançado. Se o gráfico de PL começa a cair imediatamente na zona vermelha, o rebaixamento é recalculado a cada atualização dos mínimos. Nesse caso, o lucro máximo será zero e o rebaixamento no i-ésimo e em todos os elementos anteriores é recalculado para a perda máxima. O rebaixamento neste momento é igual a 100%. Logo após o lucro máximo ser maior que zero (a curva de PL entra na parte positiva do gráfico), o rebaixamento é sempre calculado em relação ao lucro máximo.

Realizemos a análise, comparado os 3 gráficos. Há muito mais deficiências do que se estivéssemos considerando o gráfico padrão de lucros e perdas. Os gráficos de PL das estratégias 'buy and hold', como já mencionado, são construídos com base no mesmo algoritmo. Vou exemplificar isso apenas com um dos gráficos. Os outros serão plotados automaticamente após iniciado o script de visualização.





O gráfico mostra que se os mesmos ativos fossem negociados usando a estratégia Buy and hold nos mesmos volumes, o gráfico de PL dificilmente convergiria para zero, o rebaixamento seria de 80 000 rublos (em vez de 70 000 de lucro máximo alcançado).

Histograma de acumulação de PL

Este tipo de gráfico consiste em dois histogramas sobrepostos. Sua plotagem é um pouco diferente da do gráfico de PL padrão. O histograma de lucro é criado pelo acúmulo gradual de apenas transações com lucro. Se a i-ésima posição é desfavorável, ignoramos seu valor e escrevemos o valor anterior para o i-ésimo intervalo de tempo. O histograma de transações desfavoráveis é construído com base numa lógica de espelhamento. Abaixo estão os gráficos dos histogramas de lucros/perdas de nossos dados.







O gráfico de PL habitual é uma diferença simples entre o histograma de lucros e o de perdas. A primeira coisa que chama a atenção ao analisar é o quanto o lucro realmente difere do lucro negociado. Se o lucro real superar o lucro da negociação de um lote em aproximadamente 30%, a análise do gráfico dos histogramas de lucro dá uma diferença de quase 50%. O segredo da perda de 20% dos lucros está na diferença entre a dinâmica do crescimento do lucro sobre as perdas no primeiro e segundo gráficos. Ilustremos isso. Plotemos nestes histogramas as dinâmicas do lucro e da perda. A fórmula é muito simples:

Vemos que a dinâmica do lucro aumentou em comparação com as perdas no começo. Este é um cenário ideal, pois a cada nova transação, nosso histograma de lucro é cada vez mais destacado do histograma de transações desfavoráveis. Adicionalmente, se, durante toda a negociação, a dinâmica do crescimento dos lucros sobre as perdas tiver uma inclinação positiva, obteremos um dos melhores resultados. O lucro se acumula cada vez mais rapidamente, enquanto as perdas são adicionadas com a mesma ou menor velocidade em relação ao lucro.

O seguinte trecho de gráficos mostra que o histograma de lucro parou de aumentar a diferença porcentual do histograma de perdas, mas foi interrompida no movimento lateral. Também é um bom sinal quando o movimento lateral do aumento dos lucros sobre perdas tem qualquer intervalo maior do que um. Se o intervalo for um, a curva de PL será reduzida a zero (cada novo lucro será igual a cada nova perda). Se o intervalo de interrupção do nosso histograma for menor que 1, estaremos perante uma perda gradual. Em outras palavras, os gráficos considerados são gráficos de uma mudança gradual no fator lucro. Ilustremos isso:

Aqui o histograma azul é um adicionamento linear de perda (na verdade, é um gráfico de 0 a 100).

Linha verde — histograma de perdas * 1,3,

Linha cinza — histograma de perdas * 1,

Linha vermelha — histograma de perdas * 0,7.

Os gráficos mostram que o fator de lucro deve sempre ser maior que um. O ideal é se ele crescer gradualmente. Nesse caso, o gráfico de PL crescerá exponencialmente. Infelizmente, embora isso não seja realista a longo prazo, pode acontecer num curto período de sorte, se for aumentado o lote após cada transação lucrativa. Este exemplo permite afirmar com 100% de confiança que a principal coisa na negociação não é como o gráfico de PL muda, mas, sim, como o histograma de transações lucrativas e não rentáveis se comporta e, consequentemente, qual é a dinâmica da mudança do fator de lucro.

Agora vamos falar sobre os 20% de lucros perdidos. No gráfico da dinâmica de crescimento do lucro por lote, vemos que o crescimento nos lucros foi no nível de [1,4 — 1,6]. Isso é maior que [1.2 — 1.4]. Com o tempo, essa diferença devastou 20% do lucro potencial. Em outras palavras, o gerenciamento do tamanho das posições não foi em vão. Se você usar métodos como martingale/antimartingale, esses gráficos - e especialmente os indicadores calculados com base neles - podem fornecer muitas informações úteis para análise. Estes gráficos são construídos pela função get_PLHistogram.

Lucro e perda por dia

Qualquer gráfico semelhante é familiar a todos que já testaram pelo menos uma vez robôs no testador do terminal. O intuito e a metodologia de construção deste histograma permanecem inalterados, mas acrescentei a possibilidade de construí-lo de acordo com dados "absolutos" (obtidos pelo somatório simples de lucros e perdas por dias) e os dados médios. Na classe anexada, é usada a média pelo método da média simples. Mas outros métodos de cálculo de média (moda/mediana, média ponderada) podem dar resultados mais interessantes. Se quiser, você pode implementar esses tipos de média por conta própria.

Além disso, adicionei a soma de transações (positivas e negativas), pois ela mostra o número de transações por dia. Uma análise conjunta deste histograma e do histograma de PL diário dá uma imagem mais precisa da negociação semanal. Por exemplo, ajudará a rastrear o dia em que são obtidas 50 pequenas perdas e 3 lucros que cobrirão mais do que todas as perdas. Vou exemplificar com um gráfico construído sobre dados absolutos e sobre os preços de fechamento das posições.

Como pode ser visto no gráfico de todos os dias da semana, as transações positivas superaram as negativos, porém as negativas sempre foram mais (e essa é geralmente o normal para negociação algorítmica). Além disso, num dos dias não houve mais transações negativas do que positivas, mais de 25%, o que também é geralmente normal.

Gráfico de pontos extremos e indicadores absolutos

O gráfico de pontos extremos é um histograma de 4 colunas divididas em dois grupos. Os pontos extremos são os desvios máximo e mínimo no gráfico de PL (o lucro máximo alcançado e o rebaixamento acumulado máximo). As outras duas colunas são as posições com lucro e perda máximos. Ambos os grupos de dados são construídos com base em dados reais de negociação e não em dados de lucros e perdas para uma transação. O cálculo do lucro máximo na curva de PL é o ponto mais alto. Descrevi acima metodologia para calcular o rebaixamento máximo. Para mais detalhes, vou reduzir tudo a uma fórmula:

Este gráfico mostra qual foi a variação máxima de lucros e perdas. O rebaixamento máximo em comparação com o lucro máximo foi de 30%, enquanto a transação com perda máxima comparada com a transação com perda máxima — 60%. No código, isso é implementado como um ciclo com uma comparação gradual dos dados da curva de PL de acordo com as condições indicadas.

Quanto aos indicadores absolutos, eles são melhor representados na forma de uma tabela. Também dois grupos de dados, o primeiro é a soma de todos os lucros e a soma de todas as perdas, enquanto o segundo é os valores médios de lucros e perdas para o histórico analisado.

Geral Média Lucro 323237 2244,701 Rebaixamento 261534 1210,806

Tabelas com um breve resumo do gráfico de PL e os principais indicadores dos resultados da negociação

Essas tabelas apresentam o desempenho em números. Programaticamente eles são criados como as seguintes estruturas:

struct TotalResult_struct { double PL; double PL_to_Balance; double averagePL; double averagePL_to_Balance; double profitFactor; double reciveryFactor; double winCoef double dealsInARow_to_reducePLTo_zerro; double maxDrowDown_byPL; double maxDrowDown_forDeal; double maxDrowDown_inPercents; datetime maxDrowDown_byPL_DT; datetime maxDrowDown_forDeal_DT // double maxProfit_byPL; double maxProfit_forDeal; double maxProfit_inPercents; datetime maxProfit_byPL_DT; datetime maxProfit_forDeal_DT; }; struct PL_detales_item { int orders; double orders_in_Percent; int dealsInARow; double totalResult; double averageResult; }; struct PL_detales { PL_detales_item profits; PL_detales_item loses; };

A primeira estrutura — TotalResult_struct — é um resmo dos principais indicadores para todo o histórico de negociação solicitado. Ela inclui indicadores necessários (lucro e perda por transação, etc.) e os coeficientes calculados de eficácia de negociação.

A segunda e terceira estruturas estão inextricavelmente ligadas. A principal delas — PL_detales — contém um breve resumo do histograma de lucros e perdas. De acordo com o histórico analisado por nós, foram obtidos os seguintes indicadores:

Indicador Valor PL 65039 PL para o saldo 21,8986532 PL médio 180,1634349 PL médio para o saldo 0,06066109 Fator de lucro 1,25097242 Fator de recuperação 3,0838154 Coeficiente de ganho 1,87645863 Transações antes de reduzir o PL a zero 24,16908213 Rebaixamento para o PL -23683 Rebaixamento por transação com 1 lote -2691 Rebaixamento para o saldo -0,07974074 Data de rebaixamento para o PL 24.07.2017 13:04 Data de rebaixamento por transação com 1 lote 31.01.2017 21:53 Lucro para o PL 73034 Lucro por transação com 1 lote 11266 Lucro para o saldo 0,24590572 Data de lucro para o PL 27.06.2017 23:42 Data de lucro por transação com 1 lote 14.12.2016 12:51

Esta é a segunda tabela:

Lucros Perdas Resultado médio 2244,701 -1210,81 Transações seguidas 5 10 Total de transações 144 216 Transações em % 0,398892 0,598338 Resultado geral: 323237 -261534

A distribuição de posições lucrativas e desfavoráveis pode ser representada na forma de um gráfico de pizza:

Como pode ser visto no resultado, 40% das transações foram positivas.

Fim do artigo

Não é nenhum segredo que, ao negociar com algoritmos, não basta apenas otimizá-los e executá-los. Uma inicialização precipitada do algoritmo logo após a otimização sem dividir a estrutura do portfólio pode levar a resultados mais do que inesperados. É claro que está na natureza do trader arriscar, porém, para aqueles que ainda preferem ir um passo à frente, o método de divisão de histórico usado no artigo fornece um recurso interessante - verificar se a seleção dos pesos atribuídos a cada algoritmo de negociação é ótima.

Será especialmente interessante analisar diferentes métodos de cálculo do portfólio e testá-los no histórico de negociação, comparando o resultado de trading no portfólio recém-formado e o resultado do trading real. Adicionalmente, a negociação com um lote calculada no primeiro capítulo do artigo bastará para cumprir o nosso propósito. Porém, devemos lembrar que os dados obtidos nesses cálculos serão apenas aproximados, uma vez que não consideram liquidez de ativos, comissões e contratempos.





Os seguintes arquivos estão anexados ao artigo:

Arquivo CSV dealHistory.csv com o histórico do leilão (localizado na pasta MQL5\Files\article_4803) com exemplos usados neste artigo. Arquivos de origem para o MetaTrader 5 localizados na pasta MQL5\Scripts\Get_TradigHistory



Projeto de script de teste dividido nas partes descritas abaixo



Arquivo ListingFilesDirectory.mqh: biblioteca de funções WinAPI para manipular arquivos em todo o computador.

Arquivos Tests.mqh e Tests.mq5: eles salvam o relatório obtido num arquivo.

Arquivo PlotCharts.mqh: ele cria gráficos para exibir os relatórios obtidos no próprio terminal.

Script de teste Get_TradingHistory.mq5 com duas 2 funções:

A “test_1” toma como parâmetro o caminho para o arquivo com o histórico de testes anexado e, como segundo parâmetro, o caminho para a pasta com os resultados. Essa função gera um relatório sobre os arquivos de teste passados para o primeiro parâmetro da função. A “test_2” toma como parâmetro apenas o caminho para a segunda pasta (os caminhos devem ser diferentes), onde será salvo seu relatório de negociação.

Arquivos principais:

Arquivo DealHistoryGetter.mqh: contém as funções que implementam o mecanismo de carregamento de dados descrito no primeiro capítulo deste artigo.

Arquivo ReportGetter.mqh: implementa o mecanismo para criar os próprios relatórios de negociação. A classe contida neste arquivo toma o histórico gerado e o processa.



