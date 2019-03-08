O poder do ZigZag (parte I). Desenvolvimento da classe base do indicador

Conteúdo





Introdução

Em um dos artigos anteriores, eu mostrei como um indicador como o Índice de Força Relativa (RSI) pode ser apresentado. Em uma de suas versões, o resultado obtido pode ser usado para receber simultaneamente os sinais para as condições de tendência e lateralizada. O indicador provavelmente carece de apenas uma coisa — a capacidade de definir o comportamento dos preços, o que também pode ser muito importante para decidir quando negociar e quando parar de negociar.

Muitos pesquisadores simplesmente ignoram ou não prestam atenção o suficiente para determinar o comportamento do preço. Ao mesmo tempo, são usados métodos complexos, que muitas vezes são “caixas pretas”, como aprendizado de máquina ou redes neurais. A questão mais importante que surge nesse caso é quais dados enviar para o treinamento de um determinado modelo. Neste artigo, nós vamos expandir as ferramentas para esses estudos. Você descobrirá como selecionar os símbolos mais apropriados para negociação antes de procurar os parâmetros ideais. Para conseguir isso, nós usaremos uma versão modificada do indicador ZigZag e o código da classe que simplifica significativamente a obtenção e o trabalho com dados de indicadores pertencentes a esse tipo.

Nesta série de artigos, nós vamos implementar:

uma versão modificada do indicador ZigZag

uma classe para obter os dados do ZigZag

um EA para testar o processo de obtenção dos dados

indicadores que definem o comportamento do preço

um EA com uma interface gráfica para coletar as estatísticas de comportamento do preço

um EA seguidor dos sinais do ZigZag

Versão estendida do indicador ZigZag

Geralmente, os indicadores do tipo ZigZag são construídos com base nas máximas e mínimas das barras, sem considerar o spread. Este artigo apresenta uma versão modificada, na qual um spread é considerado na construção dos segmentos para os pontos extremos do ZigZag inferior. Supõe-se que os negócios devem ser realizados dentro do canal de preços no sistema de negociação. Isso é importante, pois muitas vezes acontece do preço de compra (ask) ser significativamente maior do que o de venda (bid). Por exemplo, isso pode acontecer durante a noite. Por isso, seria errado construir um indicador apenas com base nos preços de venda (bid). Afinal de contas, não faz sentido construir os pontos extremos inferiores do indicador baseados na mínima das barras se não houver a possibilidade de comprar a esses preços. É claro que o spread pode ser levado em conta nas condições de negociação, mas é melhor quando tudo é imediatamente visível no gráfico. Isso simplifica o desenvolvimento da estratégia de negociação, já que tudo é inicialmente mais plausível.

Além disso, você também pode querer ver todos os pontos em que os valores extremos do ZigZag foram atualizados. Neste caso, a imagem fica ainda mais completa. Agora vamos considerar o código do indicador. Nós vamos nos deter apenas nos recursos e funções básicas.

Nós vamos precisar de dois buffers do indicador para construir os segmentos. Uma é para as máximas (maior máxima), enquanto a outra é para mínimas (maior mínima). Eles devem ser exibidos como uma única linha no gráfico. Portanto, nós vamos precisar de seis buffers do indicador, cinco dos quais serão exibidos no gráfico.

Vamos listar todos os buffers do indicador:

Preço de Ask mínimo. Os valores mínimos do ZigZag devem ser baseados neles

Preço de Bid máximo. Os valores máximos do ZigZag devem ser baseados neles

Máximas

Mínimas

Todos as máximas detectadas de um segmento ascendente

Todas as mínimas detectadas de um segmento descendente

#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 6 #property indicator_plots 5 #property indicator_color1 clrRed #property indicator_color2 clrCornflowerBlue #property indicator_color3 clrGold #property indicator_color4 clrOrangeRed #property indicator_color5 clrSkyBlue double low_ask_buffer[]; double high_bid_buffer[]; double zz_H_buffer[]; double zz_L_buffer[]; double total_zz_h_buffer[]; double total_zz_l_buffer[];

Vamos adicionar a capacidade de definir o número de barras (NumberOfBars) nos parâmetros de entrada, a fim de construir as linhas do indicador. Zero significa que todos os dados presentes no gráfico devem ser usados. O parâmetro MinImpulseSize define o número de pontos, pelo qual o preço deve desviar do último valor extremo para começar a construir um segmento direcionado de forma oposta. Além disso, vamos adicionar a capacidade de definir quais buffers do indicador devem ser exibidos no gráfico, bem como a cor dos segmentos do ZigZag, como parâmetros adicionais.

input int NumberOfBars = 0 ; input int MinImpulseSize = 100 ; input bool ShowAskBid = false ; input bool ShowAllPoints = false ; input color RayColor = clrGold ;

No nível global, declare as variáveis auxiliares necessárias para calcular os valores extremos. Nós precisamos salvar os índices dos pontos extremos calculados anteriormente, rastrear a direção do segmento atual, bem como salvar os preços mínimos de compra (ask) e o máximo de venda (bid).

int last_zz_max = 0 ; int last_zz_min = 0 ; int direction_zz = 0 ; double min_low_ask = 0 ; double max_high_bid = 0 ;

A função FillAskBidBuffers() é usada para preencher os buffers do indicador para a mínima do preço de ask e a máxima do preço de bid. Para o buffer de bid, salve os valores do array High, enquanto que para o buffer de ask, salve os valores do array Low considerando o spread.

void FillAskBidBuffers( const int i, const datetime &time[], const double &high[], const double &low[], const int &spread[]) { if (time[i]<first_date) return ; high_bid_buffer[i] =high[i]; low_ask_buffer[i] =low[i]+(spread[i]* _Point ); }

A função FillIndicatorBuffers() serve para definir os pontos extremos do ZigZag. Os cálculos são realizados somente a partir da data especificada dependendo do número de barras definidas no parâmetro de entrada MinImpulseSize. O programa insere o bloco de código apropriado de acordo com a direção do segmento definida durante a chamada de função anterior.

As seguintes condições são verificadas para definir a direção:

A direção atual do segmento ascendente

O Bid máximo atual excede a última máximo:



Se essa condição for atendida, (1) reconfigure a máxima anterior, (2) lembre-se do índice do array de dados atual e (3) atribua o valor atual do Bid máximo aos elementos atuais dos buffers do indicador.





Se essa condição não for atendida, a direção do segmento mudou e está na hora de verificar as condições de formação do valor extremo inferior:





O Ask mínimo atual é menor que a última máxima







A distância entre o Ask mínimo atual e a última máxima do ZigZag excede o limite especificado ( MinImpulseSize ).

).





Se essas condições forem atendidas, (1) lembre-se do índice atual do array de dados, (2) salve a nova direção do segmento (descendente) na variável e (3) atribua o valor atual do Ask mínimo aos elementos atuais dos buffers do indicador.

A direção atual do segmento é para baixo

O Ask mínimo atual é menor que a última mínima:



Se esta condição for satisfeita, (1) resete a mínima anterior, (2) lembre-se do índice atual do array de dados e (3) atribua o valor atual de Ask mínimo aos elementos atuais dos buffers do indicador.





Se esta condição não for atendida, a direção do segmento mudou e é hora de verificar as condições de formação do valor extremo superior:





O Bid máximo atual excede a última mínima







A distância entre o Bid máximo atual e a última mínima do ZigZag excede o limite especificado ( MinImpulseSize ).

).





Se essas condições forem atendidas, (1) lembre-se do índice atual do array de dados, (2) salve a nova direção do segmento (ascendente) na variável e (3) atribua o valor atual de Bid máximo aos elementos atuais dos buffers do indicador.

O código da função FillIndicatorBuffers() pode ser visto em detalhes abaixo:

void FillIndicatorBuffers( const int i, const datetime &time[]) { if (time[i]<first_date) return ; if (direction_zz> 0 ) { if (high_bid_buffer[i]>=max_high_bid) { zz_H_buffer[last_zz_max] = 0 ; last_zz_max =i; max_high_bid =high_bid_buffer[i]; zz_H_buffer[i] =high_bid_buffer[i]; total_zz_h_buffer[i] =high_bid_buffer[i]; } else { if (low_ask_buffer[i]<max_high_bid && fabs (low_ask_buffer[i]-zz_H_buffer[last_zz_max])>MinImpulseSize* _Point ) { last_zz_min =i; direction_zz =- 1 ; min_low_ask =low_ask_buffer[i]; zz_L_buffer[i] =low_ask_buffer[i]; total_zz_l_buffer[i] =low_ask_buffer[i]; } } } else { if (low_ask_buffer[i]<=min_low_ask) { zz_L_buffer[last_zz_min] = 0 ; last_zz_min =i; min_low_ask =low_ask_buffer[i]; zz_L_buffer[i] =low_ask_buffer[i]; total_zz_l_buffer[i] =low_ask_buffer[i]; } else { if (high_bid_buffer[i]>min_low_ask && fabs (high_bid_buffer[i]-zz_L_buffer[last_zz_min])>MinImpulseSize* _Point ) { last_zz_max =i; direction_zz = 1 ; max_high_bid =high_bid_buffer[i]; zz_H_buffer[i] =high_bid_buffer[i]; total_zz_h_buffer[i] =high_bid_buffer[i]; } } } }

O código da função principal do indicador é exibido abaixo. O indicador é calculado apenas pelas barras formadas. Depois disso, são definidos (1) os arrays e as variáveis como zero, (2) o número de barras para cálculo e o índice inicial. Inicialmente, os dados de todos os elementos dos buffers do indicador são calculados e, após isso, são calculados somente os dados da última barra. Depois de realizar os cálculos e verificações preliminares, os buffers do indicador são calculados e preenchidos.

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (prev_calculated==rates_total) return (rates_total); if (prev_calculated== 0 ) { ZeroIndicatorBuffers(); ZeroIndicatorData(); if (!CheckDataAvailable()) return ( 0 ); DetermineNumberData(); DetermineBeginForCalculate(rates_total); } else { start=prev_calculated- 1 ; } for ( int i=start; i<rates_total; i++) FillAskBidBuffers(i,time,high,low,spread); for ( int i=start; i<rates_total- 1 ; i++) FillIndicatorBuffers(i,time); return (rates_total); }

O indicador no EURUSD D1 é exibido abaixo:

Fig. 1. Indicador ZigZag modificado no EURUSD D1

A próxima captura de tela exibe o indicador no EURMXN M5. Aqui nós podemos ver o spread crescendo significativamente à noite. No entanto, o indicador é calculado considerando o spread.

Fig. 2. Indicador ZigZag modificado no EURMXN M5

Na próxima seção, nós consideraremos um código da classe com métodos que nos ajudam a obter todos os dados necessários para definir o comportamento atual do preço.





Classe para obter os dados do indicador ZigZag

O preço se move de forma caótica e imprevisível. Movimentos lateralizados, quando o preço muda frequentemente de direção, podem ser repentinamente substituídos por longas tendências unidirecionais, sem retrocessos. É necessário monitorar sempre o estado atual, mas também é importante ter ferramentas para uma interpretação correta do comportamento do preço. Isto pode ser alcançado pelo código da classe CZigZagModule com todos os métodos necessários para trabalhar com os dados do ZigZag. Vamos ver como isso funciona.

Como nós podemos trabalhar com várias instâncias da classe simultaneamente, por exemplo, com dados do ZigZag de diferentes períodos de tempo, talvez seja necessário visualizar os segmentos obtidos usando as linhas de tendência de cores diferentes. Portanto, nós incluímos o arquivo ChartObjectsLines.mqh da biblioteca padrão para o arquivo da classe CZigZagModule. A partir deste arquivo, nós vamos precisar da classe CChartObjectTrend para trabalhar com as linhas de tendência. A cor das linhas de tendência pode ser especificada pelo método público CZigZagModule::LinesColor(). A cor cinza (clrGray) é definida por padrão.

#include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh> class CZigZagModule { protected : CChartObjectTrend m_trend_lines[]; color m_lines_color; public : CZigZagModule( void ); ~CZigZagModule( void ); public : void LinesColor( const color clr) { m_lines_color=clr; } }; CZigZagModule::CZigZagModule( void ) : m_lines_color( clrGray ) { } CZigZagModule::~CZigZagModule( void ) { }

Antes de obter os dados do indicador ZigZag, nós precisamos definir o número de valores extremos necessários para o trabalho. Para conseguir isso, nós devemos chamar o método CZigZagModule::CopyExtremums(). Os arrays dinâmicos separados foram declarados para armazenar (1) as extremidades do preços, (2) índices das barras extremas, (3) o tempo de suas barras e o (4) número de segmentos para construção das linhas de tendência em um gráfico. O tamanho dos arrays é definido no mesmo método.

O número de segmentos é calculado automaticamente a partir do número de extremos especificados. Por exemplo, se nós passarmos 1 para o método CZigZagModule::CopyExtremums(), nós recebemos os dados em uma máxima e mínima. Neste caso, ele é apenas um segmento do indicador ZigZag. Se um valor maior que 1 for passado, o número de segmentos é sempre igual ao número de extremos copiados multiplicado por 2 menos 1. Em outras palavras, o número de segmentos sempre será ímpar:

Um extremo - 1 segmento

Dois extremos - 3 segmentos

Três extremos - 5 segmentos, etc.

class CZigZagModule { protected : int m_copy_extremums; int m_segments_total; double m_zz_low[]; double m_zz_high[]; int m_zz_low_bar[]; int m_zz_high_bar[]; datetime m_zz_low_time[]; datetime m_zz_high_time[]; }; CZigZagModule::CZigZagModule( void ) : m_copy_extremums( 1 ), m_segments_total( 1 ) { CopyExtremums(m_copy_extremums); } void CZigZagModule::CopyExtremums( const int total) { if (total< 1 ) return ; m_copy_extremums =total; m_segments_total =total* 2 - 1 ; :: ArrayResize (m_zz_low,total); :: ArrayResize (m_zz_high,total); :: ArrayResize (m_zz_low_bar,total); :: ArrayResize (m_zz_high_bar,total); :: ArrayResize (m_zz_low_time,total); :: ArrayResize (m_zz_high_time,total); :: ArrayResize (m_trend_lines,m_segments_total); }

Antes de nós começarmos a trabalhar com os dados do indicador ZigZag, coloque-os nos arrays da classe descrita acima para um uso mais conveniente. Nós vamos precisar de campos auxiliares para serem usados como contadores de extremos.

Para obter os dados, nós precisamos do método CZigZagModule::GetZigZagData(). É necessário passar ele o array contendo os dados iniciais do indicador ZigZag junto com o array de tempo. Estes dados de origem podem ser obtidos usando as funções CopyBuffer() e CopyTime(). Antes de obter os valores necessários dos dados de origem, todos os campos e arrays devem ser redefinidos. Em seguida, obtenha o número especificado dos extremos (1) dos preços, (2) dos índices das barras e (3) do horário.

A direção do segmento atual é definida no final do método. Aqui, se o horário do segmento da máxima atual exceder o da mínima, a direção é para cima. Caso contrário, é para baixo.

class CZigZagModule { protected : int m_direction; int m_counter_lows; int m_counter_highs; public : void GetZigZagData( const double &zz_h[], const double &zz_l[], const datetime &time[]); void ZeroZigZagData( void ); }; void CZigZagModule::GetZigZagData( const double &zz_h[], const double &zz_l[], const datetime &time[]) { int h_total =:: ArraySize (zz_h); int l_total =:: ArraySize (zz_l); int total =h_total+l_total; ZeroZigZagData(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (m_counter_highs==m_copy_extremums && m_counter_lows==m_copy_extremums) break ; if (i>=h_total || i>=l_total) break ; if (zz_h[i]> 0 && m_counter_highs<m_copy_extremums) { m_zz_high[m_counter_highs] =zz_h[i]; m_zz_high_bar[m_counter_highs] =i; m_zz_high_time[m_counter_highs] =time[i]; m_counter_highs++; } if (zz_l[i]> 0 && m_counter_lows<m_copy_extremums) { m_zz_low[m_counter_lows] =zz_l[i]; m_zz_low_bar[m_counter_lows] =i; m_zz_low_time[m_counter_lows] =time[i]; m_counter_lows++; } } m_direction=(m_zz_high_time[ 0 ]>m_zz_low_time[ 0 ])? 1 : - 1 ; }

Agora que os dados foram recebidos, nós podemos considerar outros métodos dessa classe. Para obter os preços extremos, índices da barra extrema e o horário das barras em que esses extremos foram formados, basta chamar o método apropriado (veja o código abaixo) especificando um índice extremo. Apenas o código do método CZigZagModule::LowPrice() é fornecido aqui como exemplo, uma vez que são quase idênticos.

class CZigZagModule { public : double LowPrice( const int index); double HighPrice( const int index); int LowBar( const int index); int HighBar( const int index); datetime LowTime( const int index); datetime HighTime( const int index); }; double CZigZagModule::LowPrice( const int index) { if (index>=:: ArraySize (m_zz_low)) return ( 0.0 ); return (m_zz_low[index]); }

Se você precisar obter o tamanho do segmento, chame o método CZigZagModule::SegmentSize() especificando o índice do segmento como o único parâmetro. Dependendo se o índice especificado for um valor par ou ímpar, os índices extremos são definidos de acordo com o tamanho do segmento calculado. Se o valor do índice for par, os índices extremos combinam entre si e não precisam ser calculados dependendo da direção do segmento.

class CZigZagModule { public : double SegmentSize( const int index); }; double CZigZagModule::SegmentSize( const int index) { if (index>=m_segments_total) return (- 1 ); double size= 0 ; if (index% 2 == 0 ) { int i=index/ 2 ; size=:: fabs (m_zz_high[i]-m_zz_low[i]); } else { int l= 0 ,h= 0 ; if (Direction()> 0 ) { h=(index- 1 )/ 2 + 1 ; l=(index- 1 )/ 2 ; } else { h=(index- 1 )/ 2 ; l=(index- 1 )/ 2 + 1 ; } size=:: fabs (m_zz_high[h]-m_zz_low[l]); } return (size); }

O método CZigZagModule::SegmentsSum() é usado para obter a soma de todos os segmentos. Tudo aqui é simples, já que o método CZigZagModule::SegmentSize() descrito acima é chamado quando ele passa ao longo de todos os segmentos em um loop.

class CZigZagModule { public : double SegmentsSum( void ); }; double CZigZagModule::SegmentsSum( void ) { double sum= 0.0 ; for ( int i= 0 ; i<m_segments_total; i++) sum+=SegmentSize(i); return (sum); }

Além disso, talvez seja necessário obter a soma de todos os segmentos direcionados apenas para cima ou para baixo. O código para segmentos ascendentes é exibido abaixo como um exemplo. Tudo depende da direção do segmento atual. Se for direcionado para cima, os índices atuais são usados em um loop para os cálculos. Se a direção atual for para baixo, o cálculos devem ser iniciados a partir do primeiro índice com um deslocamento de um elemento para trás para as máximas. Se você quiser obter a soma de todos os segmentos direcionados para baixo, use o mesmo método, tendo uma única diferença se a direção atual for para cima, na qual o deslocamento acontece para as mínimas.

class CZigZagModule { public : double SumSegmentsUp( void ); double SumSegmentsDown( void ); }; double CZigZagModule::SumSegmentsUp( void ) { double sum= 0.0 ; for ( int i= 0 ; i<m_copy_extremums; i++) { if (Direction()> 0 ) sum+=:: fabs (m_zz_high[i]-m_zz_low[i]); else { if (i> 0 ) sum+=:: fabs (m_zz_high[i- 1 ]-m_zz_low[i]); } } return (sum); }

Pode ser útil obter uma taxa percentual das somas de segmentos unidirecionais para o número total de segmentos no conjunto. Para conseguir isso, use os métodos CZigZagModule::PercentSumSegmentsUp() e CZigZagModule::PercentSumSegmentsDown(). Eles permitem obter a diferença percentual destas taxas — o método CZigZagModule::PercentSumSegmentsDifference(), que por sua vez pode nos mostrar a direção do preço atual (tendência). Se a diferença é insignificante, então o preço flutua uniformemente em ambas as direções (lateralizado).

class CZigZagModule { public : double PercentSumSegmentsUp( void ); double PercentSumSegmentsDown( void ); double PercentSumSegmentsDifference( void ); }; double CZigZagModule::PercentSumSegmentsUp( void ) { double sum=SegmentsSum(); if (sum<= 0 ) return ( 0 ); return (SumSegmentsDown()/sum* 100 ); } double CZigZagModule::PercentSumSegmentsDown( void ) { double sum=SegmentsSum(); if (sum<= 0 ) return ( 0 ); return (SumSegmentsUp()/sum* 100 ); } double CZigZagModule::PercentSumSegmentsDifference( void ) { return (:: fabs (PercentSumSegmentsUp()-PercentSumSegmentsDown())); }

Para definir o comportamento do preço, nós precisamos de métodos para obter a duração dos segmentos separados e todo o conjunto resultante. O método CZigZagModule::SegmentBars() serve para obter o número de barras no segmento especificado. A lógica do código do método é a mesma que a do método CZigZagModule::SegmentSize() para obter o tamanho do segmento. Portanto, não faz sentido fornecer o seu código aqui.

Para obter o número total de barras no conjunto de dados obtidos, use o método CZigZagModule::SegmentsTotalBars(). Aqui, são definidos os índices da barra inicial e final no conjunto e retornado a diferença. O método CZigZagModule::SegmentsTotalSeconds() segue o mesmo princípio. A única diferença é que ele retorna o número de segundos no conjunto.

class CZigZagModule { public : int SegmentBars( const int index); int SegmentsTotalBars( void ); long SegmentsTotalSeconds( void ); }; int CZigZagModule::SegmentsTotalBars( void ) { int begin = 0 ; int end = 0 ; int l =m_copy_extremums- 1 ; begin =(m_zz_high_bar[l]>m_zz_low_bar[l])? m_zz_high_bar[l] : m_zz_low_bar[l]; end =(m_zz_high_bar[ 0 ]>m_zz_low_bar[ 0 ])? m_zz_low_bar[ 0 ] : m_zz_high_bar[ 0 ]; return (begin-end); } long CZigZagModule::SegmentsTotalSeconds( void ) { datetime begin = NULL ; datetime end = NULL ; int l=m_copy_extremums- 1 ; begin =(m_zz_high_time[l]<m_zz_low_time[l])? m_zz_high_time[l] : m_zz_low_time[l]; end =(m_zz_high_time[ 0 ]<m_zz_low_time[ 0 ])? m_zz_low_time[ 0 ] : m_zz_high_time[ 0 ]; return ( long (end-begin)); }

Muitas vezes, pode ser necessário descobrir a faixa de preços dentro do conjunto de dados observado. Para essa finalidade, a classe apresenta métodos para obter os extremos mínimo e máximo, bem como a diferença entre eles (faixa de preço).

class CZigZagModule { public : double LowMinimum( void ); double HighMaximum( void ); double PriceRange( void ); }; double CZigZagModule::LowMinimum( void ) { return (m_zz_low[:: ArrayMinimum (m_zz_low)]); } double CZigZagModule::HighMaximum( void ) { return (m_zz_high[:: ArrayMaximum (m_zz_high)]); } double CZigZagModule::PriceRange( void ) { return (HighMaximum()-LowMinimum()); }

Ainda há outro conjunto de métodos da classe CZigZagModule que permite receber valores como:

SmallestSegment () – retorna o menor segmento nos dados obtidos.

() – retorna o menor segmento nos dados obtidos. LargestSegment () – retorna o maior segmento nos dados obtidos.

() – retorna o maior segmento nos dados obtidos. LeastNumberOfSegmentBars () – retorna o menor número de barras em um segmento nos dados obtidos.

() – retorna o menor número de barras em um segmento nos dados obtidos. MostNumberOfSegmentBars() – retorna o maior número de barras em um segmento nos dados obtidos.

A classe já possui os métodos para obtenção do tamanho dos segmentos e o número de barras do segmento pelo índice especificado. Portanto, será fácil entender o código dos métodos da lista acima. Todos eles são diferentes apenas nos métodos chamados dentro deles, portanto, eu vou fornecer os códigos de apenas dois deles — CZigZagModule::SmallestSegmen() e CZigZagModule::MostNumberOfSegmentBars().

class CZigZagModule { public : double SmallestSegment( void ); double LargestSegment( void ); int LeastNumberOfSegmentBars( void ); int MostNumberOfSegmentBars( void ); }; double CZigZagModule::SmallestSegment( void ) { double min_size= 0 ; for ( int i= 0 ; i<m_segments_total; i++) { if (i== 0 ) { min_size=SegmentSize( 0 ); continue ; } double size=SegmentSize(i); min_size=(size<min_size)? size : min_size; } return (min_size); } int CZigZagModule::MostNumberOfSegmentBars( void ) { int max_bars= 0 ; for ( int i= 0 ; i<m_segments_total; i++) { if (i== 0 ) { max_bars=SegmentBars( 0 ); continue ; } int bars=SegmentBars(i); max_bars=(bars>max_bars)? bars : max_bars; } return (max_bars); }

Ao buscar por padrões, nós podemos precisar definir quanto um segmento específico difere em tamanho (em %) do anterior. Para resolver essas tarefas, use o método CZigZagModule::PercentDeviation().

class CZigZagModule { public : double PercentDeviation( const int index); }; double CZigZagModule::PercentDeviation( const int index) { return (SegmentSize(index)/SegmentSize(index+ 1 )* 100 ); }

Agora vamos ver como visualizar os dados obtidos e usar a classe CZigZagModule nos projetos personalizados.





Visualização do conjunto de dados obtidos

Depois de receber os identificadores do indicador ZigZag de diferentes períodos de tempo, nós podemos visualizar segmentos no gráfico atual no qual o EA é iniciado. Vamos usar os objetos gráficos do tipo linha de tendência para visualização. O método privado CZigZagModule::CreateSegment() é usado para criar objetos. Ele recebe o índice do segmento e o sufixo (parâmetro opcional) usado para formar um nome exclusivo do objeto gráfico para evitar duplicações no caso de você precisar exibir os dados do indicador do ZigZag com parâmetros diferentes e de diferentes períodos gráficos.

Os métodos públicos CZigZagModule::ShowSegments() e CZigZagModule::DeleteSegments() permitem exibir e remover objetos gráficos.

class CZigZagModule { public : void ShowSegments( const string suffix= "" ); void DeleteSegments( void ); private : void CreateSegment( const int segment_index, const string suffix= "" ); }; void CZigZagModule::ShowSegments( const string suffix= "" ) { for ( int i= 0 ; i<m_segments_total; i++) CreateSegment(i,suffix); } void CZigZagModule::DeleteSegments( void ) { for ( int i= 0 ; i<m_segments_total; i++) { string name= "zz_" + string (:: ChartID ())+ "_" + string (i); :: ObjectDelete (:: ChartID (),name); } }

Os métodos para exibir os comentários em um gráfico foram adicionados à classe para obter rapidamente as informações básicas sobre os dados dos indicadores obtidos. O código do método que mostra brevemente os dados do indicador calculado é exibido abaixo.

class CZigZagModule { public : void CommentZigZagData(); void CommentShortZigZagData(); }; void CZigZagModule::CommentShortZigZagData( void ) { string comment= "Current direction : " + string (m_direction)+ "

" + "Copy extremums: " + string (m_copy_extremums)+ "

---

" + "SegmentsTotalBars(): " + string (SegmentsTotalBars())+ "

" + "SegmentsTotalSeconds(): " + string (SegmentsTotalSeconds())+ "

" + "SegmentsTotalMinutes(): " + string (SegmentsTotalSeconds()/ 60 )+ "

" + "SegmentsTotalHours(): " + string (SegmentsTotalSeconds()/ 60 / 60 )+ "

" + "SegmentsTotalDays(): " + string (SegmentsTotalSeconds()/ 60 / 60 / 24 )+ "

---

" + "PercentSumUp(): " +:: DoubleToString (SumSegmentsUp()/SegmentsSum()* 100 , 2 )+ "

" + "PercentSumDown(): " +:: DoubleToString (SumSegmentsDown()/SegmentsSum()* 100 , 2 )+ "

" + "PercentDifference(): " +:: DoubleToString (PercentSumSegmentsDifference(), 2 )+ "

---

" + "SmallestSegment(): " +:: DoubleToString (SmallestSegment()/ _Point , 0 )+ "

" + "LargestSegment(): " +:: DoubleToString (LargestSegment()/ _Point , 0 )+ "

" + "LeastNumberOfSegmentBars(): " + string (LeastNumberOfSegmentBars())+ "

" + "MostNumberOfSegmentBars(): " + string (MostNumberOfSegmentBars()); :: Comment (comment); }

Vamos desenvolver um aplicativo para receber e visualizar os dados obtidos.





EA para testar os resultados obtidos

Vamos desenvolver um EA de teste simples para receber e visualizar os dados do indicador ZigZag. Nós não vamos realizar as verificações adicionais para simplificar o código ao máximo possível. O principal objetivo do exemplo é demonstrar o próprio princípio de obtenção dos dados.

Inclua o arquivo que contém a classe CZigZagModule para o arquivo do EA e declare sua instância. Existem dois parâmetros externos que permitem especificar o número de extremos a serem copiados e a distância mínima para formar um novo segmento do indicador ZigZag. No nível global, nós também declaramos os arrays dinâmicos para obter os dados de origem e uma variável para o manipulador do indicador.

#include <ZigZagModule.mqh> CZigZagModule zz_current; input int CopyExtremum = 3 ; input int MinImpulseSize = 0 ; double l_zz[]; double h_zz[]; datetime t_zz[]; int zz_handle_current= WRONG_VALUE ;

Na função OnInit(), nós (1) recebemos o manipulador do indicador, (2) definimos o número de extremos para formar os dados finais e a cor das linhas de segmento do conjunto obtido, bem como (3) definimos a ordem de indexação reversa para os arrays de dados de origem.

int OnInit ( void ) { string zz_path= "Custom\\ZigZag\\ExactZZ_Plus.ex5" ; zz_handle_current=:: iCustom ( _Symbol , _Period ,zz_path, 10000 ,MinImpulseSize, true , true ); zz_current.LinesColor( clrRed ); zz_current.CopyExtremums(CopyExtremum); :: ArraySetAsSeries (l_zz, true ); :: ArraySetAsSeries (h_zz, true ); :: ArraySetAsSeries (t_zz, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Na função OnTick(), nós obtemos os dados do indicador pelo seu manipulador e o horário de abertura das barras. Então, preparamos os dados finais chamando o método CZigZagModule::GetZigZagData(). Finalmente, nós visualizamos os segmentos dos dados obtidos do indicador ZigZag e exibimos esses dados no gráfico como um comentário.

void OnTick ( void ) { int copy_total= 1000 ; :: CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 ,copy_total,t_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_current, 2 , 0 ,copy_total,h_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_current, 3 , 0 ,copy_total,l_zz); zz_current.GetZigZagData(h_zz,l_zz,t_zz); zz_current.ShowSegments(); zz_current.CommentZigZagData(); }

Se nós executarmos o EA no testador de estratégia no modo de visualização, nós veremos o seguinte. 5 extremos de alta e baixa foram obtidos nesse caso. Como resultado, 9 segmentos foram destacados em vermelho no gráfico.

Fig. 3. Demonstração no modo de visualização (um ZigZag)

Se nós precisarmos obter os dados do indicador ZigZag de diferentes períodos de tempo ao mesmo tempo, o código do EA de teste deverá ser um pouco aprimorado. Vamos considerar um exemplo quando você precisa obter os dados de três períodos gráficos. Neste caso, você precisa declarar três instâncias da classe CZigZagModule. O primeiro período gráfico é retirado do gráfico atual no qual o EA foi iniciado. Deixe dois outros ser, por exemplo, M15 e H1.

#include <Addons\Indicators\ZigZag\ZigZagModule.mqh> CZigZagModule zz_current; CZigZagModule zz_m15; CZigZagModule zz_h1;

Cada indicador tem sua própria variável para obter o manipulador:

int zz_handle_current = WRONG_VALUE ; int zz_handle_m15 = WRONG_VALUE ; int zz_handle_h1 = WRONG_VALUE ;

Em seguida, na função OnInit(), nós recebemos os manipuladores de forma separada para cada indicador, definindo cores e o número de extremos:

int OnInit ( void ) { string zz_path= "Custom\\ZigZag\\ExactZZ_Plus.ex5" ; zz_handle_current =:: iCustom ( _Symbol , _Period ,zz_path, 10000 ,MinImpulseSize, false , false ); zz_handle_m15 =:: iCustom ( _Symbol , PERIOD_M15 ,zz_path, 10000 ,MinImpulseSize, false , false ); zz_handle_h1 =:: iCustom ( _Symbol , PERIOD_H1 ,zz_path, 10000 ,MinImpulseSize, false , false ); zz_current.LinesColor( clrRed ); zz_m15.LinesColor( clrCornflowerBlue ); zz_h1.LinesColor( clrGreen ); zz_current.CopyExtremums(CopyExtremum); zz_m15.CopyExtremums(CopyExtremum); zz_h1.CopyExtremums(CopyExtremum); :: ArraySetAsSeries (l_zz, true ); :: ArraySetAsSeries (h_zz, true ); :: ArraySetAsSeries (t_zz, true ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Os dados são recebidos na função OnTick() como é exibido acima para cada instância do indicador ZigZag de forma separada. Os comentários de apenas um indicador podem ser exibidos no gráfico. Nesse caso, nós olhamos os dados brevemente para o período gráfico atual do indicador.

void OnTick ( void ) { int copy_total= 1000 ; :: CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 ,copy_total,t_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_current, 2 , 0 ,copy_total,h_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_current, 3 , 0 ,copy_total,l_zz); zz_current.GetZigZagData(h_zz,l_zz,t_zz); zz_current.ShowSegments( "_current" ); zz_current.CommentShortZigZagData(); :: CopyTime ( _Symbol , PERIOD_M15 , 0 ,copy_total,t_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_m15, 2 , 0 ,copy_total,h_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_m15, 3 , 0 ,copy_total,l_zz); zz_m15.GetZigZagData(h_zz,l_zz,t_zz); zz_m15.ShowSegments( "_m15" ); :: CopyTime ( _Symbol , PERIOD_H1 , 0 ,copy_total,t_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_h1, 2 , 0 ,copy_total,h_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_h1, 3 , 0 ,copy_total,l_zz); zz_h1.GetZigZagData(h_zz,l_zz,t_zz); zz_h1.ShowSegments( "_h1" ); }

É assim que ele se parece:

Fig. 4. Demonstração no modo de visualização (três ZigZags)

Nós podemos ver que os extremos dos indicadores a partir de períodos gráficos maiores são deslocados ligeiramente para a esquerda. A razão é que os topos e fundos são definidos pelo tempo de abertura das barras do período em que o manipulador foi recebido.





Retomando o desenvolvimento da classe CZigZagModule

Olhando para os resultados já obtidos, pode-se pensar que eles são suficientes para completar o trabalho com o indicador ZigZag. Mas, na verdade, esse não é o caso. Nós precisamos continuar o desenvolvimento do código da classe CZigZagModule preenchendo-o com novos métodos úteis.

Até agora, nós obtivemos os dados do indicador ZigZag a partir da barra mais recente e se aprofundando nos dados históricos. No entanto, talvez seja necessário nós obtermos também os dados em uma faixa de tempo específica. Para conseguir isso, vamos escrever outro método CZigZagModule::GetZigZagData() com um conjunto diferente de parâmetros. Nesta versão, nós receberemos os dados iniciais dentro do método, portanto, nós precisaremos do manipulador do indicador, símbolo, período gráfico e o intervalo de tempo (datas de início e término) como parâmetros.

Mais adiante, nós precisamos contar o número de máximas e mínimas nos dados obtidos de forma separada. Nesse caso, o número de extremos para o trabalho futuro deve ser definido pela quantidade mínima entre esses contadores.

O método de mesmo nome CZigZagModule::GetZigZagData() com outro conjunto de parâmetros é chamado aqui no final. Nós consideramos esse conjunto acima, enquanto descrevemos como os arrays contendo os dados de origem devem ser passados como parâmetros para a obtenção dos dados finais.

class CZigZagModule { private : double m_zz_lows_temp[]; double m_zz_highs_temp[]; datetime m_zz_time_temp[]; public : void GetZigZagData( const int handle, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const datetime start_time, const datetime stop_time); }; void CZigZagModule::GetZigZagData( const int handle, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const datetime start_time, const datetime stop_time) { :: CopyTime (symbol,period,start_time,stop_time,m_zz_time_temp); :: CopyBuffer (handle, 2 ,start_time,stop_time,m_zz_highs_temp); :: CopyBuffer (handle, 3 ,start_time,stop_time,m_zz_lows_temp); int lows_counter = 0 ; int highs_counter = 0 ; int h_total=:: ArraySize (m_zz_highs_temp); for ( int i= 0 ; i<h_total; i++) { if (m_zz_highs_temp[i]> 0 ) highs_counter++; } int l_total=:: ArraySize (m_zz_lows_temp); for ( int i= 0 ; i<l_total; i++) { if (m_zz_lows_temp[i]> 0 ) lows_counter++; } int copy_extremums=( int ):: fmin (( double )highs_counter,( double )lows_counter); CopyExtremums(copy_extremums); GetZigZagData(m_zz_highs_temp,m_zz_lows_temp,m_zz_time_temp); }

Use os métodos CZigZagModule::SmallestMinimumTime() e CZigZagModule::LargestMaximumTime() para obter o horário dos extremos da menor mínima e da maior máxima no conjunto de dados obtidos.

class CZigZagModule { public : datetime SmallestMinimumTime( void ); datetime LargestMaximumTime( void ); }; datetime CZigZagModule::SmallestMinimumTime( void ) { return (m_zz_low_time[:: ArrayMinimum (m_zz_low)]); } datetime CZigZagModule::LargestMaximumTime( void ) { return (m_zz_high_time[:: ArrayMaximum (m_zz_high)]); }

Além disso, vamos expandir a lista de métodos para trabalhar com os segmentos do ZigZag. Pode ser conveniente obter vários valores em variáveis passadas por referência de uma só vez. A classe apresenta três desses métodos:

SegmentBars () retorna os índices de barra inicial e final de um segmento especificado.

() retorna os índices de barra inicial e final de um segmento especificado. SegmentPrices () retorna os preços inicial e final de um segmento especificado.

() retorna os preços inicial e final de um segmento especificado. SegmentTimes() retorna a hora inicial e final de um segmento especificado.

Uma estrutura semelhante está presente em outros métodos considerados anteriormente, portanto, apenas um código de exemplo é fornecido abaixo.

class CZigZagModule { public : bool SegmentBars( const int index, int &start_bar, int &stop_bar); bool SegmentPrices( const int index, double &start_price, double &stop_price); bool SegmentTimes( const int index, datetime &start_time, datetime &stop_time); }; bool CZigZagModule::SegmentBars( const int index, int &start_bar, int &stop_bar) { if (index>=m_segments_total) return ( false ); if (index% 2 == 0 ) { int i=index/ 2 ; start_bar =(Direction()> 0 )? m_zz_low_bar[i] : m_zz_high_bar[i]; stop_bar =(Direction()> 0 )? m_zz_high_bar[i] : m_zz_low_bar[i]; } else { int l= 0 ,h= 0 ; if (Direction()> 0 ) { h=(index- 1 )/ 2 + 1 ; l=(index- 1 )/ 2 ; start_bar =m_zz_high_bar[h]; stop_bar =m_zz_low_bar[l]; } else { h=(index- 1 )/ 2 ; l=(index- 1 )/ 2 + 1 ; start_bar =m_zz_low_bar[l]; stop_bar =m_zz_high_bar[h]; } } return ( true ); }

Suponha que nós temos um gráfico em M5 e recebemos os dados de H1. Nós buscamos por padrões a partir do período gráfico H1 e precisamos definir o comportamento do preço de um determinado segmento do ZigZag a partir do período H1 sob o atual. Em outras palavras, nós queremos saber como o segmento especificado foi formado em um período gráfico menor.

Como mostrado na seção anterior, os extremos dos segmentos de períodos gráficos maiores são exibidos no período atual pelo horário de abertura dos períodos gráficos maiores. Nós já temos o método CZigZagModule::SegmentTimes() retornando a hora inicial e final de um segmento especificado. Se nós usarmos esse intervalo de tempo para obter os dados do ZigZag a partir de um período gráfico menor, na maioria dos casos nós teremos muitos segmentos redundantes realmente pertencentes a outros segmentos de um período gráfico maior. Vamos escrever mais um método CZigZagModule::SegmentTimes() com outro conjunto de parâmetros no caso de ser necessária uma maior precisão. Além disso, nós precisaremos de vários métodos auxiliares privados para receber os (1) dados de origem e os (2) índices dos valores mínimos e máximos nos arrays passados.

class CZigZagModule { private : void CopyData( const int handle, const int buffer_index, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, datetime start_time, datetime stop_time, double &zz_array[], datetime &time_array[]); int GetMinValueIndex( double &zz_lows[]); int GetMaxValueIndex( double &zz_highs[]); }; void CZigZagModule::CopyData( const int handle, const int buffer_index, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, datetime start_time, datetime stop_time, double &zz_array[], datetime &time_array[]) { :: CopyBuffer (handle,buffer_index,start_time,stop_time,zz_array); :: CopyTime (symbol,period,start_time,stop_time,time_array); } int CZigZagModule::GetMaxValueIndex( double &zz_highs[]) { int max_index = 0 ; double max_value = 0 ; int total=:: ArraySize (zz_highs); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (zz_highs[i]> 0 ) { if (zz_highs[i]>max_value) { max_index =i; max_value =zz_highs[i]; } } } return (max_index); } int CZigZagModule::GetMinValueIndex( double &zz_lows[]) { int min_index = 0 ; double min_value = INT_MAX ; int total=:: ArraySize (zz_lows); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (zz_lows[i]> 0 ) { if (zz_lows[i]<min_value) { min_index =i; min_value =zz_lows[i]; } } } return (min_index); }

Outro método CZigZagModule::SegmentTimes() é implementado para receber o horário de início e término de um segmento especificado, considerando um período gráfico menor. Isso requer alguma explicação. Os seguintes parâmetros são passados para o método:

handle — manipulador do indicador ZigZag de um período gráfico menor.

— manipulador do indicador ZigZag de um período gráfico menor. highs_buffer_index — índice do buffer do indicador contendo os extremos máximos.

— índice do buffer do indicador contendo os extremos máximos. lows_buffer_index — índice do buffer do indicador contendo os extremos mínimos.

— índice do buffer do indicador contendo os extremos mínimos. symbol — símbolo de menor período gráfico.

— símbolo de menor período gráfico. period — maior período gráfico.

— maior período gráfico. in_period — menor período gráfico.

— menor período gráfico. index — índice de segmento de maior período gráfico.

Valores de retorno dos parâmetros passados por referência:

start_time — horário de início do segmento considerando um período gráfico menor.

— horário de início do segmento considerando um período gráfico menor. stop_time — horário final do segmento considerando um período gráfico menor.

Primeiro, nós precisamos obter o horário de abertura da primeira e da última barras de um segmento especificado. Para fazer isso, chame o primeiro método CZigZagModule::SegmentTimes() descrito acima.

Em seguida, use o método CZigZagModule::CopyData() para receber os dados sobre o horário das barras e extremos. Dependendo da direção do segmento, nós obtemos os dados em uma determinada sequência. No caso da direção ascendente, nós primeiro obtemos os dados sobre as mínimas do ZigZag de período gráfico menor que fazem parte do segmento da primeira barra em um período gráfico maior. Depois disso, nós obtemos os dados sobre as máximas do ZigZag de período gráfico menor que fazem parte do último segmento da barra em um período gráfico maior. No caso da direção descendente, a sequência de ações é invertida. Primeiro, nós precisamos obter os dados sobre as máximas seguidas de informações sobre as mínimas.

Depois de receber os dados de origem, encontre o índices de valores máximos e mínimos. Usando esses índices, você pode descobrir o horário de início e término do segmento analisado em um período gráfico menor.

class CZigZagModule { public : bool SegmentTimes( const int handle, const int highs_buffer_index, const int lows_buffer_index, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const ENUM_TIMEFRAMES in_period, const int index, datetime &start_time, datetime &stop_time); }; bool CZigZagModule::SegmentTimes( const int handle, const int highs_buffer_index, const int lows_buffer_index, const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES period, const ENUM_TIMEFRAMES in_period, const int index, datetime &start_time, datetime &stop_time) { datetime l_start_time = NULL ; datetime l_stop_time = NULL ; if (!SegmentTimes(index,l_start_time,l_stop_time)) return ( false ); double zz_lows[]; double zz_highs[]; datetime zz_lows_time[]; datetime zz_highs_time[]; datetime start = NULL ; datetime stop = NULL ; int period_seconds=:: PeriodSeconds (period); if (SegmentDirection(index)> 0 ) { start =l_start_time; stop =l_start_time+period_seconds; CopyData(handle,lows_buffer_index,symbol,in_period,start,stop,zz_lows,zz_lows_time); start =l_stop_time; stop =l_stop_time+period_seconds; CopyData(handle,highs_buffer_index,symbol,in_period,start,stop,zz_highs,zz_highs_time); } else { start =l_start_time; stop =l_start_time+period_seconds; CopyData(handle,highs_buffer_index,symbol,in_period,start,stop,zz_highs,zz_highs_time); start =l_stop_time; stop =l_stop_time+period_seconds; CopyData(handle,lows_buffer_index,symbol,in_period,start,stop,zz_lows,zz_lows_time); } int max_index =GetMaxValueIndex(zz_highs); int min_index =GetMinValueIndex(zz_lows); start_time =(SegmentDirection(index)> 0 )? zz_lows_time[min_index] : zz_highs_time[max_index]; stop_time =(SegmentDirection(index)> 0 )? zz_highs_time[max_index] : zz_lows_time[min_index]; return ( true ); }

Agora vamos escrever um EA para testes. O período atual é M5. Use-o para iniciar o EA no modo de visualização do testador de estratégia. Nós vamos receber os dados a partir de H1, assim como do período gráfico atual. O código do EA é semelhante ao considerado anteriormente, então eu mostrarei apenas o funcionamento do conteúdo da OnTick() aqui.

Primeiro, nós obteremos os dados de H1 usando o primeiro método e exibiremos os segmentos no gráfico para maior clareza. Em seguida, obtenha os dados do ZigZag do período gráfico atual (M5) no intervalo de tempo do terceiro (índice 2) segmento do ZigZag em H1. Para fazer isso, obtenha o início e o fim do segmento considerando o período gráfico atual.

Então, obtenha os dados para o período gráfico atual usando o segundo método e também exiba os segmentos no gráfico para garantir que tudo esteja bem.

void OnTick ( void ) { int copy_total= 1000 ; int h_buff= 2 ,l_buff= 3 ; :: CopyTime ( _Symbol , PERIOD_H1 , 0 ,copy_total,t_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_h1,h_buff, 0 ,copy_total,h_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_h1,l_buff, 0 ,copy_total,l_zz); zz_h1.GetZigZagData(h_zz,l_zz,t_zz); zz_h1.ShowSegments( "_h1" ); int segment_index = 2 ; int start_bar = 0 ; int stop_bar = 0 ; double start_price = 0.0 ; double stop_price = 0.0 ; datetime start_time = NULL ; datetime stop_time = NULL ; datetime start_time_in = NULL ; datetime stop_time_in = NULL ; zz_h1.SegmentBars(segment_index,start_bar,stop_bar); zz_h1.SegmentPrices(segment_index,start_price,stop_price); zz_h1.SegmentTimes(segment_index,start_time,stop_time); zz_h1.SegmentTimes(zz_handle_current,h_buff,l_buff, _Symbol , PERIOD_H1 , _Period ,segment_index,start_time_in,stop_time_in); zz_current.GetZigZagData(zz_handle_current, _Symbol , _Period ,start_time_in,stop_time_in); zz_current.ShowSegments( "_current" ); string comment= "Current direction : " + string (zz_h1.Direction())+ "

" + "

---

" + "Direction > segment[" + string (segment_index)+ "]: " + string (zz_h1.SegmentDirection(segment_index))+ "

---

" + "Start bar > segment[" + string (segment_index)+ "]: " + string (start_bar)+ "

" + "Stop bar > segment[" + string (segment_index)+ "]: " + string (stop_bar)+ "

---

" + "Start price > segment[" + string (segment_index)+ "]: " +:: DoubleToString (start_price, _Digits )+ "

" + "Stop price > segment[" + string (segment_index)+ "]: " +:: DoubleToString (stop_price, _Digits )+ "

---

" + "Start time > segment[" + string (segment_index)+ "]: " +:: TimeToString (start_time, TIME_DATE | TIME_MINUTES )+ "

" + "Stop time > segment[" + string (segment_index)+ "]: " +:: TimeToString (stop_time, TIME_DATE | TIME_MINUTES )+ "

---

" + "Start time (in tf) > segment[" + string (segment_index)+ "]: " +:: TimeToString (start_time_in, TIME_DATE | TIME_MINUTES )+ "

" + "Stop time (in tf) > segment[" + string (segment_index)+ "]: " +:: TimeToString (stop_time_in, TIME_DATE | TIME_MINUTES )+ "

---

" + "Extremums copy: " + string (zz_current.CopyExtremums())+ "

" + "SmallestMinimumTime(): " + string (zz_current.SmallestMinimumTime())+ "

" + "LargestMaximumTime(): " + string (zz_current.LargestMaximumTime()); :: Comment (comment); }

Segue abaixo como ele se parece:

Fig. 5. Recebendo os dados dentro do segmento especificado

Em seguida, desenvolva mais um EA para receber os dados dos três segmentos de um período gráfico maior.

Nós agora devemos declarar quatro instâncias da classe CZigZagModule no início do arquivo. Um deles é destinado ao período gráfico maior (H1), enquanto os três restantes destinam-se ao período atual. Neste caso, nós realizamos os testes no M5.

CZigZagModule zz_h1; CZigZagModule zz_current0; CZigZagModule zz_current1; CZigZagModule zz_current2;

Para maior clareza, os segmentos do menor período gráfico dentro dos segmentos do maior serão exibidos em cores diferentes:

zz_current0.LinesColor( clrRed ); zz_current1.LinesColor( clrLimeGreen ); zz_current2.LinesColor( clrMediumPurple ); zz_h1.LinesColor( clrCornflowerBlue );

Na função OnTick(), nós recebemos primeiro os dados do período gráfico em H1 e, em seguida, obtemos os dados do período gráfico menor para o primeiro, segundo e terceiro segmentos em sequência. Exibe os dados em cada grupo dos segmentos obtidos de período gráfico menor e no período gráfico maior de forma separada nos comentário do gráfico. Nesse caso, essa é a diferença entre as taxas percentuais das somas do segmento. Ele pode ser obtido usando o método CZigZagModule::PercentSumSegmentsDifference().

void OnTick ( void ) { int copy_total= 1000 ; int h_buff= 2 ,l_buff= 3 ; :: CopyTime ( _Symbol , PERIOD_H1 , 0 ,copy_total,t_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_h1,h_buff, 0 ,copy_total,h_zz); :: CopyBuffer (zz_handle_h1,l_buff, 0 ,copy_total,l_zz); zz_h1.GetZigZagData(h_zz,l_zz,t_zz); zz_h1.ShowSegments( "_h1" ); datetime start_time_in = NULL ; datetime stop_time_in = NULL ; zz_h1.SegmentTimes(zz_handle_current,h_buff,l_buff, _Symbol , PERIOD_H1 , _Period , 0 ,start_time_in,stop_time_in); zz_current0.GetZigZagData(zz_handle_current, _Symbol , _Period ,start_time_in,stop_time_in); zz_current0.ShowSegments( "_current0" ); zz_h1.SegmentTimes(zz_handle_current,h_buff,l_buff, _Symbol , PERIOD_H1 , _Period , 1 ,start_time_in,stop_time_in); zz_current1.GetZigZagData(zz_handle_current, _Symbol , _Period ,start_time_in,stop_time_in); zz_current1.ShowSegments( "_current1" ); zz_h1.SegmentTimes(zz_handle_current,h_buff,l_buff, _Symbol , PERIOD_H1 , _Period , 2 ,start_time_in,stop_time_in); zz_current2.GetZigZagData(zz_handle_current, _Symbol , _Period ,start_time_in,stop_time_in); zz_current2.ShowSegments( "_current2" ); string comment= "H1: " +:: DoubleToString (zz_h1.PercentSumSegmentsDifference(), 2 )+ "

" + "segment[0]: " +:: DoubleToString (zz_current0.PercentSumSegmentsDifference(), 2 )+ "

" + "segment[1]: " +:: DoubleToString (zz_current1.PercentSumSegmentsDifference(), 2 )+ "

" + "segment[2]: " +:: DoubleToString (zz_current2.PercentSumSegmentsDifference(), 2 ); :: Comment (comment); }

Aqui está como ele fica no gráfico:

Fig. 6. Recebendo os dados dentro dos três segmentos especificados

Essa abordagem fornece oportunidades adicionais para analisar a natureza do comportamento do preço dentro dos padrões. Suponha que nós definimos o padrão em H1 e analisamos como o preço se comportou dentro de cada segmento. Os métodos da classe CZigZagModule permitem obter todas as propriedades dos extremos e segmentos, tais como:

Preço, horário e índice de uma barra de cada extremo separado.

Tamanho de cada segmento separado.

Duração de cada segmento em barras.

Tamanho da faixa de preço de todo o conjunto de segmentos obtido.

Toda a duração de formação do conjunto de segmentos (em barras).

Soma dos segmentos unidirecionais.

Proporções das somas dos segmentos de direção oposta, etc.

Esse conjunto básico pode ser usado como ponto de partida para o desenvolvimento de vários parâmetros personalizados para a criação de indicadores. Os testes mostrarão quais benefícios podem ser derivados disso. Este site contém vários artigos que podem ser úteis na condução de sua própria pesquisa sobre o assunto.

Conclusão

A ideia de que o ZigZag não é adequado para gerar sinais de negociação é amplamente difundida em fóruns de negociação. Este é um grande equívoco. De fato, nenhum outro indicador fornece tanta informação para determinar a natureza do comportamento do preço. Agora você tem uma ferramenta que lhe permite obter facilmente todos os dados necessários do indicador ZigZag para uma análise mais detalhada.

Nos próximos artigos da série, eu mostrarei quais indicadores podem ser desenvolvidos usando a classe CZigZagModule, bem como os EAs para obter estatísticas sobre diferentes símbolos do indicador ZigZag e a verificação de algumas estratégias de negociação baseadas no ZigZag que podem ser desenvolvidas.

Nome do arquivo Comentário MQL5\Indicators\Custom\ZigZag\ExactZZ_Plus.mq5 Indicador ZigZag modificado MQL5\Experts\ZigZag\TestZZ_01.mq5 EA para testar um único conjunto de dados MQL5\Experts\ZigZag\TestZZ_02.mq5 EA para testar três conjuntos de dados de diferentes períodos gráficos MQL5\Experts\ZigZag\TestZZ_03.mq5 EA para testar a aquisição dos dados dentro de um segmento de período de tempo maior especificado MQL5\Experts\ZigZag\TestZZ_04.mq5 EA para testar a obtenção dos dados dentro de três segmentos de período de tempo maior especificados



