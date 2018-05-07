Gráfico de saldo multissímbolo no MetaTrader 5

Sumário

Introdução

Num dos artigos anteriores, examinamos a visualização de gráficos de saldo multissímbolos. Porém, desde então, apareceram muitas bibliotecas MQL que permitem implementar completamente isso no terminal MetaTrader 5, sem usar programas de terceiros.

Neste artigo, mostrarei um aplicativo de exemplo com uma interface gráfica em que será mostrado um gráfico multissímbolo da saldo e rebaixamento do depósito, a partir dos resultados do último teste. No final do teste do EA, o histórico de trades será salvo num arquivo. Esses dados podem ser lidos e exibidos em gráficos, posteriormente.

Além disso, o artigo apresenta uma versão do EA em que o gráfico de saldo multissímbolo é exibido e atualizado, na interface gráfica, durante a negociação, bem como durante o teste, no modo de visualização.

Desenvolvimento da interface gráfica

O artigo Visualizemos a otimização de uma estratégia de negociação no MetaTrader 5 mostrou em detalhes como conectar e usar a biblioteca EasyAndFast, e, além disso, como implementá-la, a fim de criar uma interface gráfica para um aplicativo MQL próprio. Por conseguinte, aqui abordaremos imediatamente o tema da interface gráfica sobre o tópico em consideração.

Vamos listar os elementos que serão usados ​​na interface gráfica.

Formulário para controles.

Botão para atualizar os gráficos com os resultados do último teste.

Gráfico para exibir o saldo multissímbolo.

Gráfico para exibir os rebaixamentos do depósito.

A barra de status para exibir informações de resumo adicionais.

A listagem de código abaixo mostra as declarações de método para criar esses elementos. A implementação dos métodos é feita de forma separada no arquivo anexado.

class CProgram : public CWndEvents { private : CWindow m_window1; CStatusBar m_status_bar; CGraph m_graph1; CGraph m_graph2; CButton m_update_graph; public : bool CreateGUI( void ); private : bool CreateWindow( const string text); bool CreateStatusBar( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph1( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateGraph2( const int x_gap, const int y_gap); bool CreateUpdateGraph( const int x_gap, const int y_gap, const string text); }; #include "CreateGUI.mqh"

O principal método de criar o GUI será como se segue:

bool CProgram::CreateGUI( void ) { if (!CreateWindow( "Expert panel" )) return ( false ); if (!CreateStatusBar( 1 , 23 )) return ( false ); if (!CreateGraph1( 1 , 50 )) return ( false ); if (!CreateGraph2( 1 , 159 )) return ( false ); if (!CreateUpdateGraph( 7 , 25 , "Update data" )) return ( false ); CWndEvents::CompletedGUI(); return ( true ); }

Como resultado disso, se você agora compilar o EA e carregá-lo no gráfico, no terminal, o resultado atual ficará assim:

Fig. 1. Interface gráfica do EA.

Em seguida, tomamos conta do registro de dados num arquivo, após o teste.

EA multissímbolo para testes

Para testes, pegamos no EA MACD Sample da entrega padrão, mas vamos torná-lo multissímbolo. O esquema multissímbolo utilizado nesta versão é impreciso. Nos mesmos parâmetros, o resultado será diferente dependendo do símbolo em que será realizado o teste (selecionado nas configurações do testador). Por isso, este EA se destina apenas a testes e apresentação dos resultados obtidos no âmbito do tópico apresentado.

Nas atualizações mais próximas do terminal MetaTrader 5, serão apresentadas novas possibilidades para a criação de EAs multissímbolos. Então, será possível pensar em criar uma versão final e universal para EAs desse tipo. Se você precisa urgentemente de um esquema multissímbolo rápido e preciso, pode experimentar a opção que foi proposta no fórum.

Nos parâmetros externos, adicionamos mais um parâmetro de string, para especificar os símbolo em que será realizado o teste:

sinput string Symbols = "EURUSD,USDJPY,GBPUSD,EURCHF" ; input double InpLots = 0.1 ; input int InpTakeProfit = 167 ; input int InpTrailingStop = 97 ; input int InpMACDOpenLevel = 16 ; input int InpMACDCloseLevel = 19 ; input int InpMATrendPeriod = 14 ;

Os símbolos devem ser especificados separados por uma vírgula. Na classe do programa (CProgram), são implementados métodos para leitura deste parâmetro, bem como para verificar e definir os símbolos, na observação do mercado, daqueles que estão na lista no servidor. Como alternativa, você pode especificar símbolos para negociação por meio de uma lista preparada num arquivo, conforme mostrado no artigo Guia prático do MQL5: desenvolvendo um consultor especialista multimoeda com um número ilimitado de parâmetros. Além disso, você pode, no arquivo, criar várias listas opcionais. Você pode ver esse exemplo no artigo Guia prático do MQL5: reduzindo o efeito de sobreajuste e lidando com a falta de cotações. Você pode encontrar muitas outras maneiras de selecionar símbolos e suas listas usando a interface gráfica. Num dos artigos a seguir, mostrarei essa abordagem.

Antes de validar os símbolos na lista comum, é preciso salvá-los numa matriz. Em seguida, passamos esta matriz (source_array[]) para o método CProgram::CheckTradeSymbols(). Aqui, no primeiro ciclo, passamos esses símbolo para um parâmetro externo, e depois, no segundo ciclo, verificamos se existe este símbolo na lista no servidor da corretora. Se existir, devemos adicioná-lo à janela "Observação do mercado" e à matriz de símbolos verificados.

No final do método, se nenhum símbolo for encontrado, somente será usado o símbolo atual em que está instalado o EA.

class CProgram : public CWndEvents { private : void CheckTradeSymbols( string &source_array[], string &checked_array[]); }; void CProgram::CheckTradeSymbols( string &source_array[] , string &checked_array[]) { int symbols_total =:: SymbolsTotal ( false ); int size_source_array =:: ArraySize ( source_array ); for ( int i= 0 ; i<size_source_array; i++) { for ( int s= 0 ; s<symbols_total; s++) { string symbol_name=:: SymbolName (s, false ); if (symbol_name== source_array[i] ) { :: SymbolSelect (symbol_name, true ); int size_array=:: ArraySize (checked_array); :: ArrayResize (checked_array,size_array+ 1 ); checked_array[size_array]=symbol_name; break ; } } } if (:: ArraySize (checked_array)< 1 ) { :: ArrayResize (checked_array, 1 ); checked_array[ 0 ]= _Symbol ; } }

Para ler o parâmetro externo de string em que são especificados os símbolos, é usado o método CProgram::CheckSymbols(). Aqui, a string é dividida numa matriz pelo separador ','. Nas linhas resultantes, são cortados os espaços em branco em ambos os lados. Depois disso, a matriz é enviada para verificação ao método CProgram::CheckTradeSymbols() que consideramos acima.

class CProgram : public CWndEvents { private : int CheckSymbols( const string symbols_enum); }; int CProgram::CheckSymbols( const string symbols_enum) { if (symbols_enum!= "" ) :: Print ( __FUNCTION__ , " > input trade symbols: " ,symbols_enum); string symbols[]; ushort u_sep=:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); :: StringSplit (symbols_enum,u_sep,symbols); int elements_total=:: ArraySize (symbols); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { :: StringTrimLeft (symbols[e]); :: StringTrimRight (symbols[e]); } :: ArrayFree (m_symbols); CheckTradeSymbols(symbols,m_symbols); return (:: ArraySize (m_symbols)); }

O arquivo com a classe de estratégia de negociação é anexado ao arquivo com a classe de aplicativo, e é criada uma matriz dinâmica de tipo CStrategy.

#include "Strategy.mqh" class CProgram : public CWndEvents { private : CStrategy m_strategy[]; };

Durante a inicialização do programa, é, precisamente, aqui que, a partir de um parâmetro externo, obtemos a matriz de símbolos e seu número. Em seguida, pelo número de caracteres, definimos o tamanho da matriz de estratégias e inicializamos todas as instâncias das estratégias, passado em cada uma delas o nome de símbolo.

class CProgram : public CWndEvents { private : int m_symbols_total; }; bool CProgram::OnInitEvent( void ) { m_symbols_total=CheckSymbols(Symbols); :: ArrayResize (m_strategy,m_symbols_total); for ( int i= 0 ; i<m_symbols_total; i++) { if (!m_strategy[i].OnInitEvent(m_symbols[i])) return ( false ); } return ( true ); }

Em seguida, consideramos salvar os dados do último teste num arquivo.

Salvando dados num arquivo

Salvamos os dados do último teste na pasta de dados compartilhados do terminal. Assim, o arquivo estará acessível a partir de qualquer terminal MetaTrader 5. No construtor, de uma vez, definimos o nome da pasta e o nome do arquivo:

class CProgram : public CWndEvents { private : string m_last_test_report_path; }; CProgram::CProgram( void ) : m_symbols_total( 0 ) { m_last_test_report_path=:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "\\LastTest.csv" ; }

Examinamos o método CProgram::CreateSymbolBalanceReport(), que nos ajudará a salvar no arquivo. Para trabalhar neste método (e também no outro que vamos considerar mais adiante), precisaremos de matrizes de saldos de símbolos.

struct CReportBalance { double m_data[]; }; class CProgram : public CWndEvents { private : CReportBalance m_symbol_balance[]; private : void CreateSymbolBalanceReport( void ); }; void CProgram::CreateSymbolBalanceReport( void ) { ... }

No início do método, abrimos o arquivo para trabalhar na pasta compartilhada dos terminais (FILE_COMMON):

... int file_handle=:: FileOpen (m_last_test_report_path, FILE_CSV | FILE_WRITE | FILE_ANSI | FILE_COMMON ); if (file_handle== INVALID_HANDLE ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Error creating file: " ,:: GetLastError ()); return ; } ...

Algumas variáveis ​​auxiliares serão necessárias para formar alguns indicadores do relatório. Salvaremos no arquivo todo o histórico de trades com os dados listados abaixo:

Hora do trade

Símbolo

Tipo

Direção

Volume

Preço

Swap

Resultado (lucro/perda)

Rebaixamento

Saldo. Nesta coluna, aparecerá o saldo total, e, nas seguintes, os saldos de símbolos envolvidos no teste

Aqui formamos a primeira linha com os cabeçalhos desses dados:

... double max_drawdown = 0.0 ; double balance = 0.0 ; string delimeter = "," ; string string_to_write = "" ; string headers= "TIME,SYMBOL,DEAL TYPE,ENTRY TYPE,VOLUME,PRICE,SWAP($),PROFIT($),DRAWDOWN(%),BALANCE" ; ...

Se mais de um símbolo participar do teste, a linha com os cabeçalhos deve ser complementada com seus nomes. Depois disso, os cabeçalhos (a primeira linha) podem ser salvos no arquivo.

... int symbols_total=:: ArraySize (m_symbols); if (symbols_total> 1 ) { for ( int s= 0 ; s<symbols_total; s++) :: StringAdd (headers,delimeter+m_symbols[s]); } :: FileWrite (file_handle,headers); ...

Em seguida, obtemos tanto o histórico de trades completo quanto seu número e, em seguida, definimos os tamanhos das matrizes:

... :: HistorySelect ( 0 , LONG_MAX ); int deals_total=:: HistoryDealsTotal (); :: ArrayResize (m_symbol_balance,symbols_total); for ( int s= 0 ; s<symbols_total; s++) :: ArrayResize (m_symbol_balance[s].m_data,deals_total); ...

No ciclo principal, percorremos todo o histórico e formamos as linhas para gravar no arquivo. Ao calcular os lucros, também somamos o swap e a comissão. Se for verificado que os símbolos são mais de um, no segundo ciclo vamos por cada um deles e formamos o saldo para cada símbolo.

... for ( int i= 0 ; i<deals_total; i++) { if (!m_deal_info.SelectByIndex(i)) continue ; int digits=( int ):: SymbolInfoInteger (m_deal_info. Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); balance+=m_deal_info.Profit()+m_deal_info.Swap()+m_deal_info.Commission(); :: StringConcatenate (string_to_write, :: TimeToString (m_deal_info. Time (), TIME_DATE | TIME_MINUTES ),delimeter, m_deal_info. Symbol (),delimeter, m_deal_info.TypeDescription(),delimeter, m_deal_info.EntryDescription(),delimeter, :: DoubleToString (m_deal_info. Volume (), 2 ),delimeter, :: DoubleToString (m_deal_info.Price(),digits),delimeter, :: DoubleToString (m_deal_info.Swap(), 2 ),delimeter, :: DoubleToString (m_deal_info.Profit(), 2 ),delimeter, MaxDrawdownToString(i,balance,max_drawdown) ,delimeter, :: DoubleToString (balance, 2 )); if (symbols_total> 1 ) { for ( int s= 0 ; s<symbols_total; s++) { if (m_deal_info. Symbol ()==m_symbols[s] && m_deal_info.Profit()!= 0 ) m_symbol_balance[s].m_data[i]=m_symbol_balance[s].m_data[i- 1 ]+m_deal_info.Profit()+m_deal_info.Swap()+m_deal_info.Commission(); else { if (m_deal_info.DealType()== DEAL_TYPE_BALANCE ) m_symbol_balance[s].m_data[i]=balance; else m_symbol_balance[s].m_data[i]=m_symbol_balance[s].m_data[i- 1 ]; } :: StringAdd (string_to_write,delimeter+:: DoubleToString (m_symbol_balance[s].m_data[i], 2 )); } } :: FileWrite (file_handle,string_to_write); string_to_write= "" ; } :: FileClose (file_handle); ...

Escrevemos os dados num arquivo, linha por linha. No final do método, o arquivo é fechado.

No processo de geração de linhas (veja o código acima), a fim de salvar no arquivo para calcular o rebaixamento total do saldo, é usado o método CProgram::MaxDrawdownToString(). Quando esse método é chamado pela primeira vez, o rebaixamento é zero, e, como um máximo/mínimo local, iremos nos lembrar do valor do saldo atual. Nas seguintes chamadas de método, no caso em que o saldo é maior que na memória, consideramos o rebaixamento de acordo com os valores anteriores e atualizamos o máximo local. Caso contrário, atualizamos o mínimo local e retornamos um valor nulo (uma linha em branco).

class CProgram : public CWndEvents { private : string MaxDrawdownToString( const int deal_number, const double balance, double &max_drawdown); }; string CProgram::MaxDrawdownToString( const int deal_number, const double balance, double &max_drawdown) { string str= "" ; static double max= 0.0 ; static double min= 0.0 ; if (deal_number== 0 ) { max_drawdown= 0.0 ; max=balance; min=balance; } else { if (balance>max) { max_drawdown= 100 -((min/max)* 100 ); max=balance; min=balance; } else { max_drawdown= 0.0 ; min= fmin (min,balance); } } str=(max_drawdown== 0 )? "" : :: DoubleToString (max_drawdown, 2 ); return (str); }

A estrutura do arquivo permite abri-lo no Excel. A imagem abaixo apresenta como é mostrado:

Fig. 2. Estrutura do arquivo de relatório no Excel.

Como resultado disso, é preciso fazer, no final do teste, a chamada do método CProgram::CreateSymbolBalanceReport(), para salvar o relatório, após o teste:

double CProgram::OnTesterEvent( void ) { if (:: MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) && !:: MQLInfoInteger ( MQL_OPTIMIZATION ) && !:: MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ) && !:: MQLInfoInteger ( MQL_FRAME_MODE )) { CreateSymbolBalanceReport(); } return ( 0.0 ); }

Em seguida, consideramos a leitura dos dados do relatório.

Extraindo dados de um arquivo

Após tudo o que foi implementado acima, agora, todas as verificações do EA, no Testador de Estratégias, terminarão com um registro do relatório no arquivo. Em seguida, consideraremos os métodos pelos quais serão lidos os dados desse relatório. Primeiro de tudo, é preciso ler o arquivo e colocar seu conteúdo numa matriz, para que seja conveniente trabalhar com ele. Para isso, usamos o método CProgram::ReadFileToArray(). Aqui, abrimos o arquivo, no qual, no final do teste do EA, foi registrado o histórico de trades. No ciclo, lemos o arquivo, até a última linha, e preenchemos a matriz com os dados de origem.

class CProgram : public CWndEvents { private : string m_source_data[]; private : bool ReadFileToArray( const int file_handle); }; bool CProgram::ReadFileToArray( const int file_handle) { int file_handle=:: FileOpen (m_last_test_report_path, FILE_READ | FILE_ANSI | FILE_COMMON ); if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); :: ArrayFree (m_source_data); while (!:: FileIsEnding (file_handle)) { int size=:: ArraySize (m_source_data); :: ArrayResize (m_source_data,size+ 1 ,RESERVE); m_source_data[size]=:: FileReadString (file_handle); } :: FileClose (file_handle); return ( true ); }

Será necessário o método auxiliar CProgram::GetStartIndex() para definir o índice da coluna denominada BALANCE. Como argumentos, você precisa passar para ele uma linha de cabeçalho, na qual será realizada a pesquisa do nome da coluna e da matriz dinâmica para os elementos da linha dividida pelo separador ','.

class CProgram : public CWndEvents { private : bool GetBalanceIndex( const string headers); }; bool CProgram::GetBalanceIndex( const string headers) { string str_elements[]; ushort u_sep=:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); :: StringSplit (headers,u_sep,str_elements); int elements_total=:: ArraySize (str_elements); for ( int e=elements_total- 1 ; e>= 0 ; e--) { string str=str_elements[e]; :: StringToUpper (str); if (str== "BALANCE" ) { m_balance_index=e; break ; } } if (m_balance_index== WRONG_VALUE ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > In the report file there is no heading \'BALANCE\' ! " ); return ( false ); } return ( true ); }

No eixo X, ambos os gráficos exibirão os números dos trades. O intervalo de datas será mostrado como informação adicional no rodapé do saldo. Para determinar a data inicial e final do histórico de trades, é implementado o método CProgram::GetDateRange(). Duas variáveis ​​de string são passadas para ele, por referência, para a data inicial e final do histórico de trades.

class CProgram : public CWndEvents { private : void GetDateRange( string &from_date, string &to_date); }; void CProgram::GetDateRange( string &from_date, string &to_date) { int strings_total=:: ArraySize (m_source_data); if (strings_total< 3 ) return ; string str_elements[]; ushort u_sep=:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); :: StringSplit (m_source_data[ 1 ],u_sep,str_elements); from_date=str_elements[ 0 ]; :: StringSplit (m_source_data[strings_total- 1 ],u_sep,str_elements); to_date=str_elements[ 0 ]; }

Para obter os dados dos dados de saldos e rebaixamentos, são usados os métodos CProgram::GetReportDataToArray() e CProgram::AddDrawDown(). O segundo é chamado no primeiro, e seu código é muito breve (veja a listagem abaixo). Aqui, o índice de transação e o valor do rebaixamento são transferidos. Eles são colocados em matrizes correspondentes cujos valores serão exibidos no gráfico. Na matriz m_dd_y[] armazenamos o valor do rebaixamento, enquanto na matriz m_dd_x[] - o índice em que deve ser exibido esse valor. Assim, nos índices onde não há valores, nada será exibido nos gráficos (valores vazios).

class CProgram : public CWndEvents { private : double m_dd_x[]; double m_dd_y[]; private : void AddDrawDown( const int index, const double drawdown); }; void CProgram::AddDrawDown( const int index, const double drawdown) { int size=:: ArraySize (m_dd_y); :: ArrayResize (m_dd_y,size+ 1 ,RESERVE); :: ArrayResize (m_dd_x,size+ 1 ,RESERVE); m_dd_y[size] =drawdown; m_dd_x[size] =( double )index; }

No método CProgram::GetReportDataToArray(), primeiro são definidos os tamanhos das matrizes e a quantidade de séries, para o gráfico de saldos. Logo, inicializamos a matriz de cabeçalhos. Em seguida, no ciclo, os elementos de linha são extraídos, linha por linha, pelo separador, e os dados são colocados em matrizes de rebaixamento e saldo.

class CProgram : public CWndEvents { private : int GetReportDataToArray( string &headers[]); }; int CProgram::GetReportDataToArray( string &headers[]) { string str_elements[]; ushort u_sep=:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); :: StringSplit (m_source_data[ 0 ],u_sep,str_elements); int strings_total =:: ArraySize (m_source_data); int elements_total =:: ArraySize (str_elements); :: ArrayFree (m_dd_y); :: ArrayFree (m_dd_x); int curves_total=elements_total-m_balance_index; curves_total=(curves_total< 3 )? 1 : curves_total; :: ArrayResize (headers,curves_total); :: ArrayResize (m_symbol_balance,curves_total); for ( int i= 0 ; i<curves_total; i++) :: ArrayResize (m_symbol_balance[i].m_data,strings_total,RESERVE); if (curves_total> 2 ) { for ( int i= 0 ,e=m_balance_index; e<elements_total; e++,i++) headers[i]=str_elements[e]; } else headers[ 0 ]=str_elements[m_balance_index]; for ( int i= 1 ; i<strings_total; i++) { :: StringSplit (m_source_data[i],u_sep,str_elements); if (str_elements[m_balance_index- 1 ]!= "" ) AddDrawDown(i, double (str_elements[m_balance_index- 1 ])); if (curves_total> 2 ) for ( int b= 0 ,e=m_balance_index; e<elements_total; e++,b++) m_symbol_balance[b].m_data[i]= double (str_elements[e]); else m_symbol_balance[ 0 ].m_data[i]= double (str_elements[m_balance_index]); } for ( int i= 0 ; i<curves_total; i++) m_symbol_balance[i].m_data[ 0 ]=(strings_total< 2 )? 0 : m_symbol_balance[i].m_data[ 1 ]; return (curves_total); }

Na próxima seção, veremos como exibir os dados nos gráficos.

Exibindo dados em gráficos

A chamada de métodos auxiliares, que abordamos na seção anterior, ocorrerá no início do método, para atualização do gráfico de saldo - CProgram::UpdateBalanceGraph(). Logo, as séries atuais são excluídas do gráfico, porque a quantidade símbolos participando no último teste pode mudar. Então, no ciclo, pelo número atual de símbolos definidos no método CProgram::GetReportDataToArray(), acrescentamos as novas séries de dados de saldo e, ao mesmo tempo, definimos os valores mínimo e máximo ao longo do eixo Y.

Aqui decoramos, nos campos da classe, o tamanho da série e a marca de escala ao longo do eixo X. Esses valores também serão necessários para formatar o gráfico de rebaixamento. Para o eixo Y, são ajustados recuos, para os extremos do gráfico, iguais a 5%. Como resultado, todos esses valores se aplicam ao gráfico de saldo, enquanto o gráfico é atualizado para mostrar as alterações mais recentes.

class CProgram : public CWndEvents { private : double m_data_total; double m_default_step; private : void UpdateBalanceGraph( void ); }; void CProgram::UpdateBalanceGraph( void ) { string from_date= NULL ,to_date= NULL ; GetDateRange(from_date,to_date); if (!GetBalanceIndex(m_source_data[ 0 ])) return ; string headers[]; int curves_total=GetReportDataToArray(headers); CColorGenerator m_generator; CGraphic *graph=m_graph1.GetGraphicPointer(); int total=graph.CurvesTotal(); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) graph.CurveRemoveByIndex(i); double y_max= 0.0 ,y_min=m_symbol_balance[ 0 ].m_data[ 0 ]; for ( int i= 0 ; i<curves_total; i++) { y_max=:: fmax (y_max,m_symbol_balance[i].m_data[:: ArrayMaximum (m_symbol_balance[i].m_data)]); y_min=:: fmin (y_min,m_symbol_balance[i].m_data[:: ArrayMinimum (m_symbol_balance[i].m_data)]); CCurve *curve=graph.CurveAdd(m_symbol_balance[i].m_data,m_generator.Next(),CURVE_LINES,headers[i]); } m_data_total =:: ArraySize (m_symbol_balance[ 0 ].m_data)- 1 ; m_default_step =(m_data_total< 10 )? 1 : :: MathFloor (m_data_total/ 5.0 ); double range =:: fabs (y_max-y_min); double offset =range* 0.05 ; graph.CurveGetByIndex( 0 ).Color(:: ColorToARGB ( clrCornflowerBlue )); CAxis *x_axis=graph.XAxis(); x_axis.AutoScale( false ); x_axis.Min( 0 ); x_axis.Max(m_data_total); x_axis.MaxGrace( 0 ); x_axis.MinGrace( 0 ); x_axis.DefaultStep(m_default_step); x_axis.Name(from_date+ " - " +to_date); CAxis *y_axis=graph.YAxis(); y_axis.AutoScale( false ); y_axis.Min(y_min-offset); y_axis.Max(y_max+offset); y_axis.MaxGrace( 0 ); y_axis.MinGrace( 0 ); y_axis.DefaultStep(range/ 10.0 ); graph.CurvePlotAll(); graph.Update(); }

Para atualização do gráfico de rebaixamentos, usa-se o método CProgram::UpdateDrawdownGraph(). Como os dados são calculados no método CProgram::UpdateBalanceGraph(), eles precisam serem aplicados ao gráfico e atualizá-lo.

class CProgram : public CWndEvents { private : void UpdateDrawdownGraph( void ); }; void CProgram::UpdateDrawdownGraph( void ) { CGraphic *graph=m_graph2.GetGraphicPointer(); CCurve *curve=graph.CurveGetByIndex( 0 ); curve.Update(m_dd_x,m_dd_y); curve.PointsFill( false ); curve.PointsSize( 6 ); curve.PointsType(POINT_CIRCLE); CAxis *x_axis=graph.XAxis(); x_axis.AutoScale( false ); x_axis.Min( 0 ); x_axis.Max(m_data_total); x_axis.MaxGrace( 0 ); x_axis.MinGrace( 0 ); x_axis.DefaultStep(m_default_step); graph.CalculateMaxMinValues(); graph.CurvePlotAll(); graph.Update(); }

A chamada dos métodos CProgram::UpdateBalanceGraph() e CProgram::UpdateDrawdownGraph() é realizada no método CProgram::UpdateGraphs(). Antes de chamar esses métodos, primeiro, é chamado o método CProgram::ReadFileToArray(). Ele recebe os dados do arquivo com os resultados do último teste do EA.

class CProgram : public CWndEvents { private : void UpdateGraphs( void ); }; void CProgram::UpdateGraphs( void ) { if (!ReadFileToArray()) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Could not open the test results file!" ); return ; } UpdateBalanceGraph(); UpdateDrawdownGraph(); }

Apresentando o resultado

Para exibir os resultados do último teste nos gráficos da interface, é preciso pressionar apenas um botão. O evento dessa ação é processado no método CProgram::OnEvent():

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (lparam==m_update_graph.Id()) { UpdateGraphs(); return ; } return ; } }

Se o EA já tiver sido testado antes de clicar no botão, veremos algo assim:

Fig. 3. Resultado do último teste do EA.

Por conseguinte, se o EA é carregado no gráfico, você pode, conferindo os resultados de muitos testes, após otimizar os parâmetros, ver imediatamente as mudanças no gráfico de saldo multissímbolo.

Gráfico de saldo multissímbolo durante a negociação e testes

Agora, consideremos a segunda versão do EA, quer dizer, quando o gráfico multissímbolo do saldo é desenhado e atualizado durante o processo de negociação.

A interface gráfica permanece quase igual à da versão descrita acima. A única diferença é que, em vez de um botão para atualização, haverá um calendário suspenso com o qual você pode especificar data a partir de qual exibir os resultados da negociação nos gráficos.

No método OnTrade(), vamos conferir, na chegada do evento, a alteração no histórico. O método CProgram::IsLastDealTicket() é usado para verificar que o histórico foi carregado com um novo trade. Nele obtemos o histórico a partir do tempo salvo na memória, após a última chamada. Em seguida, verificamos as boletas do último trade e a boleta armazenada na memória. Se as boletas forem diferentes, atualizamos, na memória, a boleta e a hora do último trade para a próxima verificação, e retornamos true, a fim de indicar que o histórico mudou.

class CProgram : public CWndEvents { private : datetime m_last_deal_time; ulong m_last_deal_ticket; private : bool IsLastDealTicket( void ); }; CProgram::CProgram( void ) : m_last_deal_time( NULL ), m_last_deal_ticket( WRONG_VALUE ) { } bool CProgram::IsLastDealTicket( void ) { if (!:: HistorySelect (m_last_deal_time, LONG_MAX )) return ( false ); int total_deals=:: HistoryDealsTotal (); for ( int i=total_deals- 1 ; i>= 0 ; i--) { ulong deal_ticket=:: HistoryDealGetTicket (i); if (deal_ticket==m_last_deal_ticket) return ( false ); else { datetime deal_time=( datetime ):: HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TIME ); m_last_deal_time =deal_time; m_last_deal_ticket =deal_ticket; return ( true ); } } return ( false ); }

Antes de percorrer o histórico de trades e preencher as matrizes com dados, é preciso determinar quais e quantos símbolos estão no histórico. Isso é necessário para definir o tamanho das matrizes. Para fazer isso, usa-se o método CProgram::GetHistorySymbols(). Antes de chamá-lo, deve-se selecionar o histórico no intervalo desejado. Em seguida, adicionamos à lina os símbolos que encontramos no histórico. Para garantir que os símbolos na linha não se repitam, verificamos a presença da substring especificada. Depois disso adicionamos os símbolos encontrados no histórico à matriz e retornamos o número de símbolos.

class CProgram : public CWndEvents { private : string m_symbols_name[]; private : int GetHistorySymbols( void ); }; int CProgram::GetHistorySymbols( void ) { string check_symbols= "" ; int deals_total=:: HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ; i<deals_total; i++) { if (!m_deal_info.SelectByIndex(i)) continue ; if (m_deal_info. Symbol ()== "" ) continue ; if (:: StringFind (check_symbols,m_deal_info. Symbol (), 0 )==- 1 ) :: StringAdd (check_symbols,(check_symbols== "" )? m_deal_info. Symbol () : "," +m_deal_info. Symbol ()); } ushort u_sep=:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); int symbols_total=:: StringSplit (check_symbols,u_sep,m_symbols_name); return (symbols_total); }

Para obter o saldo de multissímbolo, é preciso chamar o métodoCProgram::GetHistorySymbolsBalance(): class CProgram : public CWndEvents { private : void GetHistorySymbolsBalance( void ); }; void CProgram::GetHistorySymbolsBalance( void ) { ... } Aqui, no início, é preciso obter o saldo inicial da conta. Obtemos o histórico desde o primeiro trade que será este saldo inicial. Assumimos que é possível especificar no calendário a data a partir da qual você deseja mostrar o resultado da negociação. Por isso, escolhemos o histórico novamente. Em seguida, por meio do método CProgram::GetHistorySymbols(), obtemos os símbolos no histórico selecionado e sua quantidade, e, depois, definimos o tamanho para a matriz. Para exibir o intervalo de resultados do histórico, determinamos as datas de início e final. ... :: HistorySelect ( 0 , LONG_MAX ); double balance=(m_deal_info.SelectByIndex( 0 ))? m_deal_info.Profit() : 0 ; :: HistorySelect (m_from_trade.SelectedDate(), LONG_MAX ); int symbols_total=GetHistorySymbols(); :: ArrayFree (m_dd_x); :: ArrayFree (m_dd_y); :: ArrayResize (m_symbols_balance,(symbols_total> 1 )? symbols_total+ 1 : 1 ); int deals_total=:: HistoryDealsTotal (); for ( int s= 0 ; s<=symbols_total; s++) { if (symbols_total< 2 && s> 0 ) break ; :: ArrayResize (m_symbols_balance[s].m_data,deals_total); :: ArrayInitialize (m_symbols_balance[s].m_data, 0 ); } int balances_total=:: ArraySize (m_symbols_balance); m_begin_date =(m_deal_info.SelectByIndex( 0 ))? m_deal_info. Time () : m_from_trade.SelectedDate(); m_end_date =(m_deal_info.SelectByIndex(deals_total- 1 ))? m_deal_info. Time () : :: TimeCurrent (); ...

No próximo ciclo, são calculados os saldos dos símbolos e os rebaixamentos. Os dados recebidos são colocados em matrizes. Para o cálculo de rebaixamento, neste caso, também são usado os métodos descritos nas seções anteriores.

... double max_drawdown= 0.0 ; for ( int i= 0 ; i<deals_total; i++) { if (!m_deal_info.SelectByIndex(i)) continue ; if (i== 0 && m_deal_info.DealType()== DEAL_TYPE_BALANCE ) balance= 0 ; if (m_deal_info. Time ()>=m_from_trade.SelectedDate()) { balance+=m_deal_info.Profit()+m_deal_info.Swap()+m_deal_info.Commission(); m_symbols_balance[ 0 ].m_data[i]=balance; if (MaxDrawdownToString(i,balance,max_drawdown)!= "" ) AddDrawDown(i,max_drawdown); } if (symbols_total< 2 ) continue ; if (m_deal_info. Time ()<m_from_trade.SelectedDate()) continue ; for ( int s= 1 ; s<balances_total; s++) { int prev_i=i- 1 ; if (prev_i< 0 || m_deal_info.DealType()== DEAL_TYPE_BALANCE ) { m_symbols_balance[s].m_data[i]=balance; continue ; } if (m_deal_info. Symbol ()==m_symbols_name[s- 1 ] && m_deal_info.Profit()!= 0 ) { m_symbols_balance[s].m_data[i]=m_symbols_balance[s].m_data[prev_i]+m_deal_info.Profit()+m_deal_info.Swap()+m_deal_info.Commission(); } else m_symbols_balance[s].m_data[i]=m_symbols_balance[s].m_data[prev_i]; } } ...

Os dados são adicionados aos gráficos e atualizados usando os métodos CProgram::UpdateBalanceGraph() e CProgram::UpdateDrawdownGraph(). Seu código é quase o mesmo da primeira versão do EA discutido nas seções anteriores, por isso passapmos para a parte em que são chamados.

Em primeiro lugar, esses métodos são chamados ao criar uma interface gráfica, para que o usuário veja imediatamente o resultado da negociação. Após isso, os gráficos são atualizados ao ocorrerem eventos de negociação no método OnTrade().

class CProgram : public CWndEvents { private : void UpdateBalanceGraph( const bool update= false ); void UpdateDrawdownGraph( void ); }; void CProgram::OnTradeEvent( void ) { UpdateBalanceGraph(); UpdateDrawdownGraph(); }

Além disso, o usuário na interface gráfica pode especificar a data a partir da qual deseja construir os gráficos de saldo. Para forçar a atualização do gráfico sem verificar a última boleta do trade, para o método CProgram::UpdateBalanceGraph() você precisa transferir o valor true.

Evento de alteração de data no calendário (ON_CHANGE_DATE) é processado assim:

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_DATE) { if (lparam==m_from_trade.Id()) { UpdateBalanceGraph( true ); UpdateDrawdownGraph(); m_from_trade.ChangeComboBoxCalendarState(); } return ; } }

Veja como funciona no testador no modo de visualização:

Fig. 4. Resultado no testador, no modo de visualização.

Visualizamos relatórios do serviço Sinais

Como outro complemento que pode ser útil para os usuários, criaremos um EA com o qual será possível visualizar os resultados da negociação a partir dos relatórios no serviço Sinais.

Vá para a página do sinal de seu interesse e selecione a guia Histórico de transações:

Fig. 5. Histórico de trades do sinal.

O link para baixar o arquivo CSV com histórico de transações pode ser encontrado na parte inferior desta lista:

Fig. 6 Exportação do histórico de trades para um arquivo CSV.

Esses arquivos, para a implementação do EA, devem ser colocados no diretório do terminal, no caminho \MQL5\Files. Adicionamos um parâmetro externo ao Expert Advisor. Ele especificará o nome do arquivo de relatório cujos dados devem ser visualizados nos gráficos.

input string PathToFile= "" ; ...





Fig. 7. Parâmetro externo para especificar o arquivo de relatório.

Na interface gráfica desta versão do EA, haverá apenas dois gráficos. Durante o carregamento do EA no gráfico, no terminal, ele tenta abrir o arquivo especificado nas configurações. Se esse arquivo não for encontrado, o programa exibirá uma mensagem no Diário. O conjunto de métodos aqui é aproximadamente o mesmo que nas versões acima. Em alguns lugares existem pequenas diferenças, mas basicamente o princípio é o mesmo. Consideramos apenas os métodos em que a abordagem tenha mudado significativamente.

Assim, o arquivo é lido e linhas são movidas para a matriz, para os dados de origem. Agora, é preciso distribuir esses dados numa matriz bidimensional, como é feito nas tabelas. Isso é necessário para a classificação conveniente de dados no horário de abertura dos trades, desde o início até o final. Para isso, precisamos de uma matriz separada de matrizes.

struct CReportTable { string m_rows[]; }; class CProgram : public CWndEvents { private : CReportTable m_columns[]; uint m_rows_total; uint m_columns_total; }; CProgram::CProgram( void ) : m_rows_total( 0 ), m_columns_total( 0 ) { ... }

Para classificar a matriz de matrizes, você precisa dos seguintes métodos:

class CProgram : public CWndEvents { private : void QuickSort( uint beg, uint end, uint column); bool CheckSortCondition( uint column_index, uint row_index, const string check_value, const bool direction); void Swap( uint r1, uint r2); };

Todos esses métodos foram discutidos em detalhes num dos artigos anteriores.

Todas as operações básicas são realizadas no método CProgram::GetData(). Iremos considerá-lo mais detalhadamente.

class CProgram : public CWndEvents { private : int GetData( void ); }; int CProgram::GetData( void ) { ... }

Primeiro, definimos o número de linhas e elementos da linha pelo separador ';'. Em seguida, obtemos, numa matriz separada, os nomes de símbolos que estão no relatório e seu número. Depois, temos que preparar as matrizes e preenchê-las com os dados do relatório.

... string str_elements[]; ushort u_sep=:: StringGetCharacter ( ";" , 0 ); :: StringSplit (m_source_data[ 0 ],u_sep,str_elements); int strings_total =:: ArraySize (m_source_data); int elements_total =:: ArraySize (str_elements); if ((m_symbols_total=GetHistorySymbols())== WRONG_VALUE ) return ; :: ArrayFree (m_dd_y); :: ArrayFree (m_dd_x); :: ArrayResize (m_columns,elements_total); for ( int i= 0 ; i<elements_total; i++) :: ArrayResize (m_columns[i].m_rows,strings_total- 1 ); for ( int r= 0 ; r<strings_total- 1 ; r++) { :: StringSplit (m_source_data[r+ 1 ],u_sep,str_elements); for ( int c= 0 ; c<elements_total; c++) m_columns[c].m_rows[r]=str_elements[c]; } ...

Tudo está pronto para ordenar os dados. Aqui, é necessário definir o tamanho das matrizes de saldos de símbolos, antes de preenchê-las:

... m_rows_total =strings_total- 1 ; m_columns_total =elements_total; QuickSort( 0 ,m_rows_total- 1 , 0 ); :: ArrayResize (m_symbol_balance,m_symbols_total); for ( int i= 0 ; i<m_symbols_total; i++) :: ArrayResize (m_symbol_balance[i].m_data,m_rows_total); ...

Em seguida, primeiro, preenchemos a matriz geral de saldo e rebaixamentos. Todos os trades relacionados ao reabastecimento do depósito serão omitidos.

... double balance = 0.0 ; double max_drawdown = 0.0 ; for ( uint i= 0 ; i<m_rows_total; i++) { if (i== 0 ) { balance+=( double )m_columns[elements_total- 1 ].m_rows[i]; m_symbol_balance[ 0 ].m_data[i]=balance; } else { if (m_columns[ 1 ].m_rows[i]== "Balance" ) m_symbol_balance[ 0 ].m_data[i]=m_symbol_balance[ 0 ].m_data[i- 1 ]; else { balance+=( double )m_columns[elements_total- 1 ].m_rows[i]+( double )m_columns[elements_total- 2 ].m_rows[i]+( double )m_columns[elements_total- 3 ].m_rows[i]; m_symbol_balance[ 0 ].m_data[i]=balance; } } if (MaxDrawdownToString(i,balance,max_drawdown)!= "" ) AddDrawDown(i,max_drawdown); } ...

Em seguida, preenchemos as matrizes de saldos para cada símbolo individual.

... for ( int s= 1 ; s<m_symbols_total; s++) { balance=m_symbol_balance[ 0 ].m_data[ 0 ]; m_symbol_balance[s].m_data[ 0 ]=balance; for ( uint r= 0 ; r<m_rows_total; r++) { if (m_symbols_name[s]!=m_columns[m_symbol_index].m_rows[r]) { if (r> 0 ) m_symbol_balance[s].m_data[r]=m_symbol_balance[s].m_data[r- 1 ]; continue ; } if (( double )m_columns[elements_total- 1 ].m_rows[r]!= 0 ) { balance+=( double )m_columns[elements_total- 1 ].m_rows[r]+( double )m_columns[elements_total- 2 ].m_rows[r]+( double )m_columns[elements_total- 3 ].m_rows[r]; m_symbol_balance[s].m_data[r]=balance; } else m_symbol_balance[s].m_data[r]=m_symbol_balance[s].m_data[r- 1 ]; } } ...

Depois disso, os dados são exibidos nos gráficos da interface gráfica. Veja alguns exemplos de diferentes provedores de sinais:

Fig. 8. Apresentação de resultados (exemplo 1).

Fig. 9. Apresentação de resultados (exemplo 2).

Fig. 10. Apresentação de resultados (exemplo 3).

Fig. 11. Apresentação de resultados (exemplo 4).

Fim do artigo

O artigo mostra uma versão moderna do aplicativo MQL para visualizar gráficos de saldo multissímbolo. Anteriormente, você tinha que usar programas de terceiros para obter esse resultado. Agora tudo pode ser implementado apenas com ajuda de MQL, sem deixar o terminal MetaTrader 5.

