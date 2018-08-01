EA com interface gráfica: Fornecendo funcionalidade (Parte II)

Sumário

Introdução

No artigo anterior, mostrei como criar rapidamente a GUI do EA. Aqui continuaremos a trabalhar com esse material e vincularemos a interface gráfica à funcionalidade do EA.

Adquirindo dados de símbolos e de indicadores

Primeiro, você precisa garantir que os dados de símbolos e de indicadores sejam recebidos. Você coletará numa tabela os símbolos forex, com base nos valores do filtro no campo inserido Symbols filter. Isso é feito através do método CProgram::GetSymbols().

No início do método, na barra de progresso indique que o processo de adquisição de símbolos está agora em progresso. Inicialmente, não se sabe quantos símbolos haverá. Portanto, defina em 50% a faixa do indicador. Em seguida, libere a matriz de símbolos. Ao trabalhar com o aplicativo, você pode precisar criar outra lista de símbolos, daí que é necessário fazer isso toda vez que chamar o método CProgram::GetSymbols().

O filtro no campo inserido Symbols filter será usado somente se sua caixa de verificação estiver ativada e se no campo inserido houver rótulos inseridos por meio de uma vírgula. Se estas condições forem atendidas, esses rótulos serão recebidos na matriz como elementos separados, a fim de usá-los para procurar os símbolos desejados. Por precaução, limpe, tirando os símbolos especiais das extremidades de cada elemento.

O próximo passo é o ciclo de coleta de símbolos forex. Ele percorrerá a lista completa dos símbolos disponíveis no servidor. No início de cada iteração, obtenha o nome do símbolo e o remova da janela Observação do mercado. Assim, as listas na interface gráfica do programa e nesta janela irão coincidir. Em seguida, verifique se o símbolo recebido pertence à categoria de símbolos forex. Se você precisar de todos os símbolos, apenas comente ou exclua essa condição. Neste artigo, você trabalhará apenas com símbolos forex.

Se o filtro de nome estiver ativado, verifique se no ciclo existe no nome do símbolo obtido nesta iteração uma correspondência com os rótulos do campo inserido Symbols filter. Se não houver correspondência, adicione o símbolo à matriz.

Se nenhum símbolo for encontrado, à matriz será adicionado somente o símbolo atual do gráfico principal. Depois disso, todos os símbolos adicionados à matriz ficam visíveis na janela Observação do mercado.

class CProgram : public CWndEvents { private : string m_symbols[]; private : void GetSymbols( void ); }; void CProgram::GetSymbols( void ) { m_progress_bar.LabelText( "Get symbols..." ); m_progress_bar.Update( 1 , 2 ); :: Sleep ( 5 ); :: ArrayFree (m_symbols); string elements[]; if (m_symb_filter.IsPressed()) { string text=m_symb_filter.GetValue(); if (text!= "" ) { ushort sep=:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); :: StringSplit (text,sep,elements); int elements_total=:: ArraySize (elements); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { :: StringTrimLeft (elements[e]); :: StringTrimRight (elements[e]); } } } int symbols_total=:: SymbolsTotal ( false ); for ( int i= 0 ; i<symbols_total; i++) { string symbol_name=:: SymbolName (i, false ); :: SymbolSelect (symbol_name, false ); if (:: SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE )!= SYMBOL_CALC_MODE_FOREX ) continue ; if (m_symb_filter.IsPressed()) { bool check= false ; int elements_total=:: ArraySize (elements); for ( int e= 0 ; e<elements_total; e++) { if (:: StringFind (symbol_name,elements[e])>- 1 ) { check= true ; break ; } } if (!check) continue ; } int array_size=:: ArraySize (m_symbols); :: ArrayResize (m_symbols,array_size+ 1 ); m_symbols[array_size]=symbol_name; } int array_size=:: ArraySize (m_symbols); if (array_size< 1 ) { :: ArrayResize (m_symbols,array_size+ 1 ); m_symbols[array_size]=:: Symbol (); } int selected_symbols_total=:: ArraySize (m_symbols); for ( int i= 0 ; i<selected_symbols_total; i++) :: SymbolSelect (m_symbols[i], true ); }

Agora considere obter os identificadores de indicador para todos os símbolos selecionados usando o método CProgram::GetHandles(). Primeiro, configure a matriz de identificadores com o mesmo tamanho da matriz de símbolos. Os identificadores serão obtidos com o timeframe, como indicado na caixa de combinação Timeframes. Como você pode obter um valor de string a partir da caixa de combinação, ele deve ser convertido no tipo correspondente (ENUM_TIMEFRAMES). No ciclo, preencha a matriz de identificadores. Neste caso, é um indicador Stochastic com valores padrão. Em cada iteração, atualize a barra de progresso. No final do método, lembre-se do primeiro índice do identificador do gráfico que será exibido.

class CProgram : public CWndEvents { private : int m_handles[]; int m_current_handle_index; private : void GetHandles( void ); }; void CProgram::GetHandles( void ) { int symbols_total=:: ArraySize (m_symbols); :: ArrayResize (m_handles,symbols_total); string tf=m_timeframes.GetListViewPointer().SelectedItemText(); for ( int i= 0 ; i<symbols_total; i++) { m_handles[i]=:: iStochastic (m_symbols[i],StringToTimeframe(tf), 5 , 3 , 3 , MODE_SMA , STO_LOWHIGH ); m_progress_bar.LabelText( "Get handles: " + string (symbols_total)+ "/" + string (i)+ " [" +m_symbols[i]+ "] " +((m_handles[i]!= WRONG_VALUE )? "ok" : "wrong" )+ "..." ); m_progress_bar.Update(i,symbols_total); :: Sleep ( 5 ); } m_current_handle_index= 0 ; }

Obtenha os valores dos indicadores usando o método CProgram::GetIndicatorValues(). Descreva seu algoritmo. Primeiro, defina o tamanho da matriz - para os valores do indicador - igual ao tamanho da matriz de identificadores. No ciclo principal, percorra a matriz de identificadores e, em cada iteração, faça cinco tentativas de obter dados do indicador. Por precaução, verifique o identificador e, se não foi recebido antes, tente obtê-lo novamente. No final do ciclo principal, atualize a barra de progresso para ver em qual estágio está atualmente o programa.

class CProgram : public CWndEvents { private : double m_values[]; private : void GetIndicatorValues( void ); }; void CProgram::GetIndicatorValues( void ) { int handles_total=:: ArraySize (m_handles); :: ArrayResize (m_values,handles_total); string tf=m_timeframes.GetListViewPointer().SelectedItemText(); for ( int i= 0 ; i<handles_total; i++) { int attempts= 0 ; int received= 0 ; while (attempts< 5 ) { if (m_handles[i]== WRONG_VALUE ) { m_handles[i]=:: iStochastic (m_symbols[i],StringToTimeframe(tf), 5 , 3 , 3 , MODE_SMA , STO_LOWHIGH ); continue ; } double values[ 1 ]; received=:: CopyBuffer (m_handles[i], 1 , 0 , 1 ,values); if (received> 0 ) { m_values[i]=values[ 0 ]; break ; } attempts++; :: Sleep ( 100 ); } m_progress_bar.LabelText( "Get values: " + string (handles_total)+ "/" + string (i)+ " [" +m_symbols[i]+ "] " +((received> 0 )? "ok" : "wrong" )+ "..." ); m_progress_bar.Update(i,handles_total); :: Sleep ( 5 ); } }

Formada a lista de símbolos e obtidos os dados dos indicadores, é necessário adicionar os valores dessas matrizes à tabela na guia Trade. Isso é feito através do método CProgram::RebuildingTables(). O número de símbolos pode ser alterado. Portanto, toda vez que esse método é chamado, a tabela é completamente reconstruída.

Primeiro, todas as linhas são excluídas, exceto uma — a de backup. Em seguida, as linhas são adicionadas à tabela de acordo com o número de símbolos. Logo, você os itera num ciclo e adiciona os valores previamente recebidos em matrizes separadas. Além dos próprios valores, você ainda precisa destacar o texto para ver quais sinais já foram formados de acordo com os valores do indicador. Destaque com azul valores inferiores ao mínimo do indicador Stochastic como os sinais de compra, e com vermelho - os superiores ao máximo como sinais de venda. Em cada iteração, é atualizada a barra de progresso à medida que o programa progride. No final do método, você precisa atualizar a tabela e as barras de rolagem.

void CProgram::RebuildingTables( void ) { m_table_symb.DeleteAllRows(); int symbols_total=:: ArraySize (m_symbols); for ( int i= 0 ; i<symbols_total- 1 ; i++) m_table_symb.AddRow(i); uint rows_total=m_table_symb.RowsTotal(); for ( uint r= 0 ; r<( uint )rows_total; r++) { m_table_symb.SetValue( 0 ,r,m_symbols[r]); m_table_symb.SetValue( 1 ,r,:: DoubleToString (m_values[r], 2 )); color clr=(m_values[r]>( double )m_up_level.GetValue())? clrRed :(m_values[r]<( double )m_down_level.GetValue())? C'85,170,255' : clrBlack ; m_table_symb.TextColor( 0 ,r,clr); m_table_symb.TextColor( 1 ,r,clr); m_progress_bar.LabelText( "Initialize tables: " + string (rows_total)+ "/" + string (r)+ "..." ); m_progress_bar.Update(r,rows_total); :: Sleep ( 5 ); } m_table_symb.Update( true ); m_table_symb.GetScrollVPointer().Update( true ); m_table_symb.GetScrollHPointer().Update( true ); }

Todos os métodos descritos acima são chamados no método CProgram::RequestData(). Para ele é transferido um único argumento cujo valor permite que você verifique o identificador do controle — botão Request. Após esta verificação, oculte temporariamente a tabela e torne a barra de progresso visível. Em seguida, todos os métodos acima são sucessivamente chamados para obter os dados e inseri-los na tabela. Em seguida, oculte a barra de progresso, defina o intervalo de tempo a partir da caixa de combinação para o gráfico e torne as últimas alterações visíveis.

bool CProgram::RequestData( const long id) { if (id!=m_request.Id()) return ( false ); m_table_symb.Hide(); m_progress_bar.Show(); m_chart.Redraw(); GetSymbols(); GetHandles(); GetIndicatorValues(); RebuildingTables(); m_progress_bar.Hide(); string tf=m_timeframes.GetListViewPointer().SelectedItemText(); m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ). Period (StringToTimeframe(tf)); m_sub_chart1.ResetCharts(); m_table_symb.Show(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Adquirindo dados de posições abertas

Quando o EA é carregado no gráfico, você precisa determinar imediatamente se há posições abertas para exibir essas informações, na tabela, na guia Positions. Você pode ver a lista de todas as posições, na janela Caixa de Ferramentas, na guia Negociação. Para fechar apenas uma posição do símbolo, você precisa clicar na cruz, na célula da tabela, na coluna Profit. Se houver várias posições no símbolo (numa conta de cobertura) e você precisar fechar tudo, serão necessários vários passos. Na tabela de posições da interface gráfica, faça que numa linha para cada símbolo haja uma informação cumulativa sobre o resultado atual, sobre a carga do depósito e sobre o preço médio. Além disso, adicione a capacidade de fechar simultaneamente todas as posições no símbolo especificado.

Primeiro, considere o método CProgram::GetPositionsSymbols(), para obter a lista de símbolos das posições abertas. Para ele é transferida uma matriz dinâmica vazia em que serão obtidos os símbolos. Em seguida, no ciclo, passe por todas as posições abertas. Em cada iteração, obtenha o nome do símbolo da posição e o adicione à variável de string por meio do separador ",". Antes de adicionar o nome do símbolo, primeiro verifique se já está nesta linha.

Concluído o ciclo e formada a string de símbolos, na matriz carregada obtenha os elementos dessa string e retorne o número de símbolos recebidos.

int CProgram::GetPositionsSymbols( string &symbols_name[]) { string symbols= "" ; int positions_total=:: PositionsTotal (); for ( int i= 0 ; i<positions_total; i++) { string position_symbol=:: PositionGetSymbol (i); if (position_symbol== "" ) continue ; if (:: StringFind (symbols,position_symbol, 0 )== WRONG_VALUE ) :: StringAdd (symbols,(symbols== "" )? position_symbol : "," +position_symbol); } ushort u_sep=:: StringGetCharacter ( "," , 0 ); int symbols_total=:: StringSplit (symbols,u_sep,symbols_name); return (symbols_total); }

Agora que temos uma matriz de símbolos, pode-se obter dados para cada posição agregada, simplesmente especificando o nome do símbolo. Considere os métodos para obter indicadores em todas as colunas de dados na tabela de posições.

Para obter o número de posições no símbolo especificado, use o método CProgram::PositionsTotal(). No ciclo, ele percorre todas as posições e considera apenas aquelas que coincidem com o símbolo especificado no argumento do método.

int CProgram:: PositionsTotal ( const string symbol) { int pos_counter= 0 ; int positions_total=:: PositionsTotal (); for ( int i=positions_total- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (symbol!=:: PositionGetSymbol (i)) continue ; pos_counter++; } return (pos_counter); }

Você pode obter o volume de posições usando o método CProgram::PositionsVolumeTotal(). Além do símbolo para o qual você precisa obter o volume total de posições, para método também pode ser transferido seu tipo. Mas o tipo de posições é um argumento opcional neste método. Por padrão, é especificado o valor WRONG_VALUE. Se o tipo não for especificado, não será usada essa verificação e o método retornará o volume total para todas as posições.

double CProgram::PositionsVolumeTotal( const string symbol, const ENUM_POSITION_TYPE type= WRONG_VALUE ) { double volume_counter= 0 ; int positions_total=:: PositionsTotal (); for ( int i=positions_total- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (symbol!=:: PositionGetSymbol (i)) continue ; if (type!= WRONG_VALUE ) { if (type!=( ENUM_POSITION_TYPE ):: PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )) continue ; } volume_counter+=:: PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); } return (volume_counter); }

O método CProgram::PositionsFloatingProfitTotal() permite obter o lucro flutuante total das posições para o símbolo especificado. O cálculo leva em consideração o swap acumulado das posições. Aqui, você também pode especificar como argumento opcional o tipo de posições para as quais deseja receber lucro flutuante. Assim, o método se torna universal.

double CProgram::PositionsFloatingProfitTotal( const string symbol, const ENUM_POSITION_TYPE type= WRONG_VALUE ) { double profit_counter= 0.0 ; int positions_total=:: PositionsTotal (); for ( int i=positions_total- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (symbol!=:: PositionGetSymbol (i)) continue ; if (type!= WRONG_VALUE ) { if (type!=( ENUM_POSITION_TYPE ):: PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )) continue ; } profit_counter+=:: PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT )+:: PositionGetDouble ( POSITION_SWAP ); } return (profit_counter); }

O preço médio é calculado pelo método CProgram::PositionAveragePrice(). No ciclo, para cada posição do símbolo, obtenha o preço e o volume. Em seguida, some o produto desses valores e separadamente — o volume de posições. Concluído o ciclo, para obter o preço médio das posições do símbolo especificado, é necessário dividir a soma do produto de preços e de volumes pela soma dos volumes. É esse valor que retorna o método exibido.

double CProgram::PositionAveragePrice( const string symbol) { double sum_mult = 0.0 ; double sum_volumes = 0.0 ; int positions_total=:: PositionsTotal (); for ( int i=positions_total- 1 ; i>= 0 ; i--) { if (symbol!=:: PositionGetSymbol (i)) continue ; double pos_price =:: PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double pos_volume =:: PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); sum_mult+=(pos_price*pos_volume); sum_volumes+=pos_volume; } if (sum_volumes<= 0 ) return ( 0.0 ); return (:: NormalizeDouble (sum_mult/sum_volumes,( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ))); }

Considere o valor da carga do depósito. Para obtê-lo, você precisa chamar o método genérico CProgram::DepositLoad(). Dependendo dos argumentos transmitidos, você pode obter valores em termos percentuais ou na moeda da conta. Além disso, você pode obter a carga geral do depósito para todas as posições abertas ou apenas para o símbolo especificado.

O método tem quatro argumentos, três dos quais são opcionais. Se o primeiro argumento for false, o método retornará o valor na moeda de depósito. Se o valor for true, será retornado o valor em termos percentuais, em relação aos fundos disponíveis.

Se você deseja obter a carga atual sobre o depósito do símbolo especificado, então, quando a moeda da conta é diferente da moeda base do símbolo, no cálculo é preciso ter o preço da posição. Se houver várias posições abertas no símbolo, deve ser transferido o preço médio.

double CProgram::DepositLoad( const bool percent_mode, const double price= 0.0 , const string symbol= "" , const double volume= 0.0 ) { double margin= 0.0 ; if (symbol== "" || volume== 0.0 ) margin=:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN ); else { double leverage =(( double ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE )== 0 )? 1 : ( double ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); double contract_size =:: SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); string account_currency =:: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); string base_currency =:: SymbolInfoString (symbol, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); if (account_currency==base_currency) margin=(volume*contract_size)/leverage; else margin=(volume*contract_size)/leverage*price; } double equity=(:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY )== 0 )? 1 : :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); return ((!percent_mode)? margin : (margin/equity)* 100 ) ; }

Todos os métodos para obter valores são adicionados à tabela chamando o método CProgram::SetValuesToPositionsTable(). Para o método você precisa transferir a matriz dos símbolos desejados. Primeiro, verifique se a matriz transmitida não é menor do que o número de linhas na tabela. Em seguida, no ciclo, percorra todas as linhas da tabela, recebendo os indicadores sequencialmente e enchendo as células da tabela com eles. Além dos valores propriamente ditos, também defina a cor do texto: verde para positivo, vermelho para negativo, cinza para zero. Repare que a carga do depósito será exibida para cada símbolo separadamente através de uma barra («/») em termos monetários e percentuais.

void CProgram::SetValuesToPositionsTable( string &symbols_name[]) { uint symbols_total =:: ArraySize (symbols_name); uint rows_total =m_table_positions.RowsTotal(); if (symbols_total<rows_total) return ; for ( uint r= 0 ; r<rows_total; r++) { int positions_total = PositionsTotal (symbols_name[r]); double pos_volume =PositionsVolumeTotal(symbols_name[r]); double buy_volume =PositionsVolumeTotal(symbols_name[r], POSITION_TYPE_BUY ); double sell_volume =PositionsVolumeTotal(symbols_name[r], POSITION_TYPE_SELL ); double pos_profit =PositionsFloatingProfitTotal(symbols_name[r]); double buy_profit =PositionsFloatingProfitTotal(symbols_name[r], POSITION_TYPE_BUY ); double sell_profit =PositionsFloatingProfitTotal(symbols_name[r], POSITION_TYPE_SELL ); double average_price =PositionAveragePrice(symbols_name[r]); string deposit_load =:: DoubleToString (DepositLoad( false ,average_price,symbols_name[r],pos_volume), 2 )+ "/" + :: DoubleToString (DepositLoad( true ,average_price,symbols_name[r],pos_volume), 2 )+ "%" ; m_table_positions.SetValue( 0 ,r,symbols_name[r]); m_table_positions.SetValue( 1 ,r,( string )positions_total); m_table_positions.SetValue( 2 ,r,:: DoubleToString (pos_volume, 2 )); m_table_positions.SetValue( 3 ,r,:: DoubleToString (buy_volume, 2 )); m_table_positions.SetValue( 4 ,r,:: DoubleToString (sell_volume, 2 )); m_table_positions.SetValue( 5 ,r,:: DoubleToString (pos_profit, 2 )); m_table_positions.SetValue( 6 ,r,:: DoubleToString (buy_profit, 2 )); m_table_positions.SetValue( 7 ,r,:: DoubleToString (sell_profit, 2 )); m_table_positions.SetValue( 8 ,r,deposit_load); m_table_positions.SetValue( 9 ,r,:: DoubleToString (average_price,( int ):: SymbolInfoInteger (symbols_name[r], SYMBOL_DIGITS ))); m_table_positions.TextColor( 3 ,r,(buy_volume> 0 )? clrBlack : clrLightGray ); m_table_positions.TextColor( 4 ,r,(sell_volume> 0 )? clrBlack : clrLightGray ); m_table_positions.TextColor( 5 ,r,(pos_profit!= 0 )? (pos_profit> 0 )? clrGreen : clrRed : clrLightGray ); m_table_positions.TextColor( 6 ,r,(buy_profit!= 0 )? (buy_profit> 0 )? clrGreen : clrRed : clrLightGray ); m_table_positions.TextColor( 7 ,r,(sell_profit!= 0 )?(sell_profit> 0 )? clrGreen : clrRed : clrLightGray ); } }

Para atualizar a tabela de posições após as alterações feitas, faça um método separado, já que ele terá que ser chamado em vários lugares no programa.

void CProgram::UpdatePositionsTable( void ) { m_table_positions.Update( true ); m_table_positions.GetScrollVPointer().Update( true ); m_table_positions.GetScrollHPointer().Update( true ); }

Inicialize a tabela de posições no método CProgram::InitializePositionsTable(). Nele são chamados todos os métodos discutidos nesta seção. Primeiro, obtenha os símbolos de posições abertas na matriz. Em seguida, prepare a tabela, para fazer isso, remova todas as linhas e adicione novas pelo número de símbolos recebidos na matriz. Se houver posições abertas, você deve primeiro estabelecer as células da primeira coluna como botões. Para fazer isso, defina o tipo apropriado (CELL_BUTTON) e adicione a imagem. Depois disso, nas células são definidos os valores, enquanto a tabela é atualizada.

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\close_black.bmp" void CProgram::InitializePositionsTable( void ) { string symbols_name[]; int symbols_total=GetPositionsSymbols(symbols_name); m_table_positions.DeleteAllRows(); for ( int i= 0 ; i<symbols_total- 1 ; i++) m_table_positions.AddRow(i); if (symbols_total> 0 ) { string button_images[ 1 ]={ "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\close_black.bmp" }; for ( uint r= 0 ; r<( uint )symbols_total; r++) { m_table_positions.CellType( 0 ,r,CELL_BUTTON); m_table_positions.SetImages( 0 ,r,button_images); } SetValuesToPositionsTable(symbols_name); } UpdatePositionsTable(); }

Inicializando tabelas com dados

Após a criação da interface gráfica do usuário, é necessário inicializar a tabela de símbolos e a tabela de posições. Você pode saber quando é concluída a formação da GUI, usando o evento personalizado ON_END_CREATE_GUI no processador de eventos. Para inicialização da tabela de símbolos, você deve chamar o método CProgram::RequestData(), que já foi considerado anteriormente. Para que o método funcione com sucesso, você precisa passar para ele o identificador do elemento do botão Request.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_CREATE_GUI) { RequestData(m_request.Id()); InitializePositionsTable(); return ; } }

Como resultado, após carregado o programa no gráfico, a tabela de símbolos fica assim:

Fig. 1. Tabela de símbolos inicializada.

Se antes de carregado o programa na conta já havia posições abertas, a tabela de posições fica assim:

Fig. 2. Tabela de posições inicializada.

Atualizando as tabelas em tempo real

Como o preço se move o tempo todo, durante o pregão os dados nas tabelas devem ser constantemente recalculados. Você vai atualizar a tabela em determinados intervalos no temporizador do programa. Para garantir que os elementos sejam atualizados em intervalos diferentes, você pode usar objetos do tipo CTimeCounter. Esta classe está na compilação da biblioteca EasyAndFast. Para usá-la no projeto, basta conectar o arquivo com seu conteúdo:

... #include <EasyAndFastGUI\TimeCounter.mqh> ...

Nosso EA precisa de três contadores de tempo para atualizar os dados na barra de status e nas tabelas.

Na barra de status, segundo o temporizador, são atualizados dois elementos, nomeadamente o segundo e o terceiro. O segundo mostra a carga total do depósito para toda a conta, enquanto no terceiro — a hora atual do servidor de negociação. Defina o intervalo de tempo para este contador como 500 ms.

Na tabela de símbolos, você vai atualizar os valores atuais dos indicadores para todos os símbolos. Como pode haver muitos símbolos, você não deve fazer isso com muita frequência, portanto, defina o intervalo como 5 000 ms.

Na tabela de posições existem indicadores que também dependem dos preços atuais. Portanto, você precisa atualizar periodicamente para ter dados reais. Para este contador, defina o intervalo como 1 000 ms.

Para configurar os contadores, basta declarar objetos do tipo CTimeCounter e definir seus parâmetros no construtor (veja a listagem abaixo). O primeiro parâmetro é a frequência do temporizador, enquanto o segundo — o intervalo de tempo após o qual o método CTimeCounter::CheckTimeCounter() retorna o valor true. Depois disso, o contador é reiniciado e iniciado novamente.

class CProgram : public CWndEvents { private : ... CTimeCounter m_counter1; CTimeCounter m_counter2; CTimeCounter m_counter3; ... }; CProgram::CProgram( void ) { m_counter1.SetParameters( 16 , 500 ); m_counter2.SetParameters( 16 , 5000 ); m_counter3.SetParameters( 16 , 1000 ); ... }

Para atualizar a barra de status no bloco do primeiro contador no temporizador do programa, adicione o código mostrado abaixo. Para exibir as alterações, não esqueça atualizar cada elemento separadamente.

void CProgram::OnTimerEvent( void ) { ... if (m_counter1.CheckTimeCounter()) { m_status_bar.SetValue( 1 , "Deposit load: " +:: DoubleToString (DepositLoad( false ), 2 )+ "/" +:: DoubleToString (DepositLoad( true ), 2 )+ "%" ); m_status_bar.SetValue( 2 ,:: TimeToString (:: TimeTradeServer (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); m_status_bar.GetItemPointer( 1 ).Update( true ); m_status_bar.GetItemPointer( 2 ).Update( true ); } ... }

Para acelerar a atualização da tabela em que é necessário substituir apenas os valores dos indicadores, use o método separado — CProgram::UpdateSymbolsTable(). Antes de chamá-lo, você deve primeiro atualizar a matriz de valores do indicador. Em seguida, é chamado o método CProgram::UpdateSymbolsTable(). Aqui, em cada iteração, é verificado se a matriz está fora do intervalo. Se a verificação for passada, atualize as células da segunda coluna da tabela e corrija a cor do texto. O processo de aquisição de dados e inicialização de tabelas é mostrado na barra de progresso.

void CProgram::UpdateSymbolsTable( void ) { uint values_total=:: ArraySize (m_values); uint rows_total=m_table_symb.RowsTotal(); for ( uint r= 0 ; r<( uint )rows_total; r++) { if (r>values_total- 1 || values_total< 1 ) break ; m_table_symb.SetValue( 1 ,r,:: DoubleToString (m_values[r], 2 )); color clr=(m_values[r]>( double )m_up_level.GetValue())? clrRed :(m_values[r]<( double )m_down_level.GetValue())? C'85,170,255' : clrBlack ; m_table_symb.TextColor( 0 ,r,clr, true ); m_table_symb.TextColor( 1 ,r,clr, true ); m_progress_bar.LabelText( "Initialize tables: " + string (rows_total)+ "/" + string (r)+ "..." ); m_progress_bar.Update(r,rows_total); :: Sleep ( 5 ); } m_table_symb.Update(); }

O bloco do segundo contador de tempo para atualizar a tabela de símbolos é mostrado abaixo. Assim, a cada 5 segundos o programa receberá os valores atuais dos indicadores para todos os símbolos e atualizará sua tabela.

void CProgram::OnTimerEvent( void ) { ... if (m_counter2.CheckTimeCounter()) { m_progress_bar.Show(); m_chart.Redraw(); GetIndicatorValues(); UpdateSymbolsTable(); m_progress_bar.Hide(); m_chart.Redraw(); } ... }

Para atualizar a tabela de posições no cronômetro, primeiro obtenha a matriz de símbolos das posições abertas. Em seguida, atualize a tabela com os dados reais. Classifique-a pela mesma coluna e direção, como antes da atualização. Aplique à tabela para exibir as alterações feitas.

void CProgram::OnTimerEvent( void ) { ... if (m_counter3.CheckTimeCounter()) { string symbols_name[]; int symbols_total=GetPositionsSymbols(symbols_name); SetValuesToPositionsTable(symbols_name); m_table_positions.SortData(( uint )m_table_positions.IsSortedColumnIndex(),m_table_positions.IsSortDirection()); UpdatePositionsTable(); } }

Manipulando os eventos de controle

Nesta seção, vamos considerar os métodos de processamento de eventos que são gerados ao interagir com a interface gráfica do usuário de nosso aplicativo. Já consideramos o método CProgram::RequestData() para obter símbolos e dados de indicadores. Se a inicialização não for a primeira, o método é chamado ao pressionar o botão Request a qualquer momento durante a execução do programa. Quando o botão é pressionado, é gerado o evento personalizado com identificador ON_CLICK_BUTTON.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (RequestData(lparam)) return ; return ; } ... }

No gif abaixo, vemos que na tabela é gerada uma lista com símbolos forex contendo USD. Em seguida, é rapidamente gerada uma lista de símbolos contendo EUR. Para fazer isso, no campo inserido Filtro Symbols filter basta digitar o texto «EUR» e clicar no botão Request. Se você quiser ver todos os símbolos disponíveis no servidor com as moedas USD e EUR, insira estas moedas usando vírgulas: «USD,EUR».

Fig. 3. Gerando uma lista de símbolos forex.

A geração da lista de símbolos forex e a obtenção dos identificadores dos indicadores são realizadas de acordo com o período indicado na caixa de combinação Timeframes. Se você selecionar outro timeframe na lista suspensa, precisará obter novos identificadores e atualizar os valores na tabela. Para fazer isso, é necessário o método CProgram::ChangePeriod(). Se o identificador da caixa de combinação tiver chegado, primeiro atualize o timeframe no objeto gráfico. Em seguida, obtenha os identificadores e os dados do indicador para todos os símbolos na tabela, após isso, ela é atualizada para exibir as alterações feitas.

bool CProgram::ChangePeriod( const long id) { if (id!=m_timeframes.Id()) return ( false ); string tf=m_timeframes.GetListViewPointer().SelectedItemText(); m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ). Period (StringToTimeframe(tf)); m_sub_chart1.ResetCharts(); m_progress_bar.Show(); m_chart.Redraw(); GetHandles(); GetIndicatorValues(); UpdateSymbolsTable(); m_progress_bar.Hide(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Ao selecionar o item na lista suspensa, são gerados os eventos personalizados com o identificador ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM:

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM) { if (ChangePeriod(lparam)) return ; return ; } ... }

Veja a alteração do timeframe e a obtenção de novos dados:

Fig. 4 Alterando o timeframe.

Agora considere como alterar rapidamente o símbolo no objeto gráfico. Na tabela de símbolos, a primeira coluna já possui os nomes dos símbolos. Portanto, você pode alternar entre eles, simplesmente selecionando as linhas na tabela. Ao clicar numa linha, é chamado o método CProgram::ChangeSymbol(). Aqui, primeiro, é verificado o identificador da tabela de símbolos. Então, é preciso verificar se a linha na tabela está selecionada, uma vez que a seleção das linhas é removida por um segundo clique. Após essa verificação, você precisará salvar o índice da linha selecionada, como o índice do identificador que poderá usar depois para definir o indicador no gráfico (veja mais adiante no artigo).

Após recebido o símbolo pelo índice da linha selecionada na primeira coluna da tabela, defina-o no objeto gráfico. Como informação adicional, exiba a descrição completa do símbolo no primeiro item da barra de status. Ao desmarcar uma linha da tabela, o texto é definido com o valor padrão.

bool CProgram::ChangeSymbol( const long id) { if (id!=m_table_symb.Id()) return ( false ); if (m_table_symb.SelectedItem()== WRONG_VALUE ) { m_status_bar.SetValue( 0 , "For Help, press F1" ); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); return ( false ); } m_current_handle_index=m_table_symb.SelectedItem(); string symbol=m_table_symb.GetValue( 0 ,m_current_handle_index); m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ). Symbol (symbol); m_sub_chart1.ResetCharts(); m_status_bar.SetValue( 0 ,:: SymbolInfoString (symbol, SYMBOL_DESCRIPTION )); m_status_bar.GetItemPointer( 0 ).Update( true ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Quando você seleciona uma linha na tabela, é gerado o evento personalizado com identificador ON_CLICK_LIST_ITEM. Você pode alternar os símbolos, usando as teclas «Up», «Down», «Home» e «End». Neste caso, é gerado o evento CHARTEVENT_KEYDOWN. Como o método para seu processamento foi considerado no artigo anterior, não vamos nos debruçar sobre ele aqui.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LIST_ITEM) { if (ChangeSymbol(lparam)) return ; return ; } if (id== CHARTEVENT_KEYDOWN ) { if (SelectingResultsUsingKeys(lparam)) return ; return ; } ... }

Como resultado do processamento destes eventos, você verá algo assim:



Fig. 5. Alternando símbolos.

Às vezes você precisa ver no gráfico o indicador pelo qual recebemos sinais. A caixa de verificação Show indicator é projetada para ativar a exibição do indicador. O método CProgram::ShowIndicator() responde pela interação com ela. Aqui, você também precisa verificar o ID do elemento e a saída para além dos limites do intervalo da matriz dos identificadores. Para adicionar ou remover o indicador de um objeto gráfico, é necessário o identificador para este gráfico. Em seguida, se a caixa de verificação estiver ativada, o indicador deverá ser adicionado ao gráfico. Como o indicador será sempre um, defina o número da subjanela como 1. Para casos mais complexos, você precisa determinar o número de indicadores no gráfico.

bool CProgram::ShowIndicator( const long id) { if (id!=m_show_indicator.Id()) return ( false ); int handles_total=:: ArraySize (m_handles); if (m_current_handle_index< 0 || m_current_handle_index>handles_total- 1 ) return ( true ); long sub_chart_id=m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ).GetInteger( OBJPROP_CHART_ID ); int subwindow = 1 ; if (m_show_indicator.IsPressed()) { :: ChartIndicatorAdd (sub_chart_id, subwindow ,m_handles[m_current_handle_index]); } else { :: ChartIndicatorDelete (sub_chart_id, subwindow , ChartIndicatorName (sub_chart_id, subwindow , 0 )); } m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Ao interagir com a caixa de verificação, é gerado o evento personalizado ON_CLICK_CHECKBOX:

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_CHECKBOX) { if (ShowIndicator(lparam)) return ; return ; } }

Veja como funciona durante o trabalho:

Fig. 6. Exibição do indicador.

Mais dois controles estão relacionados com o indicador na interface gráfica do usuário do EA. Eles são os campos inseridos numéricos dos níveis do indicador Stochastic: Up level e Down level. Por padrão, eles são definidos como 80 e 20. Se os valores dos indicadores em cada símbolo excederem esses limites para cima e para baixo, o texto nas células da tabela de símbolos mudará de preto para azul para o nível superior e de preto para vermelho para o inferior. Se você alterar os valores nestes campos inseridos, na seguinte atualização (a cada cinco segundos) será alterada a exibição de cores.

Veja como isso funciona quando você altera valores de 80/20 para 90/10 e vice-versa:

Fig. 7. Alterando os níveis de sinal do indicador.

Vários controles são projetados para trabalhar com as propriedades do gráfico, isto é:

caixas de verificação Date scale e Price scale para controlar a visibilidade das escalas gráficas;



e para controlar a visibilidade das escalas gráficas; campo inserido Chart scale para controlar a escala do gráfico



para controlar a escala do gráfico e botão Chart shift para incluir um recuo no lado direito do gráfico.

Os métodos de processamento a partir das caixas de verificação Date scale e Price scale são muito semelhantes. Neles, dependendo do estado da caixa de verificação, é ativada ou desativada a propriedade correspondente do gráfico. O método CStandardChart::ResetCharts() desloca o gráfico para o final.

bool CProgram::DateScale( const long id) { if (id!=m_date_scale.Id()) return ( false ); m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ).DateScale(m_date_scale.IsPressed()); m_sub_chart1.ResetCharts(); m_chart.Redraw(); return ( true ); } bool CProgram::PriceScale( const long id) { if (id!=m_price_scale.Id()) return ( false ); m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ).PriceScale(m_price_scale.IsPressed()); m_sub_chart1.ResetCharts(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

Para gerenciar a escala do gráfico, é usado o método CProgram::ChartScale(). Aqui, se o valor no campo inserido for alterado, ele será atribuído ao gráfico.

bool CProgram::ChartScale( const long id) { if (id!=m_chart_scale.Id()) return ( false ); if (( int )m_chart_scale.GetValue()!=m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ).Scale()) m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ).Scale(( int )m_chart_scale.GetValue()); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

A alteração do valor no campo inserido Chart scale é processado na chegada de eventos personalizados com identificadores ON_CLICK_BUTTON e ON_END_EDIT.

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { if (ChartScale(lparam)) return ; return ; } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { if (ChartScale(lparam)) return ; return ; } }

Abaixo é mostrado o código do método CProgram::ChartShift() para ativar no gráfico o recuo à direita. Nele, após verificar o ID do elemento, primeiro obtenha o identificador do gráfico, em seguida, usando-o como chave de acesso, você pode definir o recuo (CHART_SHIFT).

bool CProgram::ChartShift( const long id) { if (id!=m_chart_shift.Id()) return ( false ); long sub_chart_id=m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ).GetInteger( OBJPROP_CHART_ID ); :: ChartSetInteger (sub_chart_id, CHART_SHIFT , true ); m_sub_chart1.ResetCharts(); return ( true ); }

Veja como fica:

Fig. 8. Gerenciando as propriedades do gráfico.

Métodos para realizar operações de negociação

Vou exemplificar como você pode fácil e rapidamente vincular métodos de negociação à interface gráfica do EA. Além de visualizar dados, nosso EA realizará operações de negociação. É mais fácil trabalhar, quando tudo está num só lugar, alternando rapidamente gráficos. Como exemplo para operações de negociação, usaremos os recursos da biblioteca padrão. No entanto, você pode conectar outras bibliotecas de negociação.

Conecte ao projeto o arquivo Trade.mqh com classe CTrade e declare a instância desta classe:

#include <Trade\Trade.mqh> class CProgram : public CWndEvents { private : CTrade m_trade; };

Defina o modo assíncrono para conclusão do trade, a fim de que o programa não espere o resultado de cada operação de negociação. Além disso, defina a derrapagem máxima permitida. Ou seja, os trades serão concluídos após qualquer desvio em relação ao preço especificado na operação de negociação.

CProgram::CProgram( void ) { ... m_trade.SetAsyncMode( true ); m_trade.SetDeviationInPoints( INT_MAX ); }

O pressionamento dos botões Buy e Sell será processado usando os botões CProgram::OnBuy() e CProgram::OnSell(). Recebemos o volume do trade a partir do campo inserido Lot. No objeto gráfico, tome o símbolo em que você está operando. Este é o mínimo necessário para concluir a operação de negociação. Na classe CTrade, estão os métodos CTrade::Buy() e CTrade::Sell(), que ao serem chamadas permitem passar estes dois argumentos.

bool CProgram::OnBuy( const long id) { if (id!=m_buy.Id()) return ( false ); double lot =:: NormalizeDouble (( double )m_lot.GetValue(), 2 ); string symbol =m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ). Symbol (); m_trade.Buy(lot,symbol); return ( true ); } bool CProgram::OnSell( const long id) { if (id!=m_sell.Id()) return ( false ); double lot =:: NormalizeDouble (( double )m_lot.GetValue(), 2 ); string symbol =m_sub_chart1.GetSubChartPointer( 0 ). Symbol (); m_trade.Sell(lot,symbol); return ( true ); }

Para fechamento de todas as posições de uma vez ou apenas no símbolo especificado, você precisa escrever um método separado — na classe CTrade não existe tal coisa. Se o símbolo for transferido para o método (parâmetro opcional), somente as posições neste símbolo serão fechadas. Se o símbolo não for especificado, todas as posições serão fechadas.

bool CProgram::CloseAllPosition( const string symbol= "" ) { int total=:: PositionsTotal (); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) { string pos_symbol=:: PositionGetSymbol (i); if (symbol!= "" ) if (symbol!=pos_symbol) continue ; ulong position_ticket=:: PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); :: ResetLastError (); if (!m_trade.PositionClose(position_ticket)) :: Print ( __FUNCTION__ , ": > An error occurred when closing a position: " ,:: GetLastError ()); } return ( true ); }

O fechamento de todas as posições está associado ao botão Close all positions. Seu pressionamento será processado no método CProgram::OnCloseAllPositions(). Para evitar pressionamentos acidentais no botão, será aberta a caixa de diálogo para confirmação da operação.



bool CProgram::OnCloseAllPositions( const long id) { if (id!=m_close_all.Id()) return ( false ); int mb_id=:: MessageBox ( "Are you sure you want to close

all positions?" , "Close positions" , MB_YESNO | MB_ICONWARNING ); if (mb_id== IDYES ) CloseAllPosition(); return ( true ); }

Veja como fica isso:

Fig. 9. Fechando todas as posições.

Você pode fechar posições do símbolo especificado na guia Positions. Às células da primeira coluna da tabela de posições foram adicionados botões na forma de cruzes. Eles podem fechar imediatamente todas as posições do símbolo cujos dados são mostrados nesta linha. Ao pressionar os botões nas células, é gerado o evento personalizado com identificador ON_CLICK_BUTTON. No entanto, no elemento do tipo CTable existem barras de rolagem cujos botões geram os mesmos eventos, e o identificador do elemento também coincide. Portanto, você precisa rastrear o parâmetro de string (sparam) do evento, a fim de não processar acidentalmente um clique nos outros botões do elementos. O parâmetro de string especifica o tipo do elemento no qual houve pressionamento. As barras de rolagem têm o valor «scroll». Se um evento com esse valor chegar, o programa sai do método. Depois disso, você precisa verificar se ainda há posições abertas.

Se todas as verificações forem concluídas, você precisará extrair o índice de string a partir da descrição do parâmetro de string que define o símbolo na primeira coluna da tabela. Aqui também, para excluir cliques acidentais nos botões, primeiro é exibida uma caixa de diálogo para confirmar a ação. O clique no botão Sim fecha posições apenas no símbolo especificado.

bool CProgram::OnCloseSymbolPositions( const long id, const string desc) { if (id!=m_table_positions.Id()) return ( false ); if (:: StringFind (desc, "scroll" , 0 )!= WRONG_VALUE ) return ( false ); if (:: PositionsTotal ()< 1 ) return ( true ); string str_elements[]; ushort sep=:: StringGetCharacter ( "_" , 0 ); :: StringSplit (desc,sep,str_elements); int row_index =( int )str_elements[ 1 ]; string symbol =m_table_positions.GetValue( 0 ,row_index); int mb_id=:: MessageBox ( "Are you sure you want to close

all positions on symbol " +symbol+ "?" , "Close positions" , MB_YESNO | MB_ICONWARNING ); if (mb_id== IDYES ) CloseAllPosition(symbol); return ( true ); }

Veja como fica:

Fig. 10. Fechando todas as posições do símbolo especificado.

Todas as operações de negociação descritas acima são processadas após a chegada do evento ON_CLICK_BUTTON:

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { ... if (OnBuy(lparam)) return ; if (OnSell(lparam)) return ; if (OnCloseAllPositions(lparam)) return ; if (OnCloseSymbolPositions(lparam,sparam)) return ; return ; } ... }

Cada operação de negociação deve ser refletida na tabela de posições. Para fazer isso, você precisa acompanhar os eventos de negociação e o histórico das trades da conta de negociação. Se o número de trades foi alterado, a tabela deverá ser gerada novamente. Para verificar se o histórico foi alterado, é usado o método CProgram::IsLastDealTicket(). Cada vez após a verificação, você precisa salvar o tempo e a boleta do último trade. Salve o tempo, para que você não peça todo o histórico de trades toda vez. Use a boleta para verificar se o número de trades no histórico foi alterado. Como o trade inicia vários eventos de negociação, esse método retornará true apenas uma vez.

class CProgram : public CWndEvents { private : datetime m_last_deal_time; ulong m_last_deal_ticket; private : bool IsLastDealTicket( void ); }; CProgram::CProgram( void ) : m_last_deal_time( NULL ), m_last_deal_ticket( WRONG_VALUE ) { ... } bool CProgram::IsLastDealTicket( void ) { if (!:: HistorySelect (m_last_deal_time, UINT_MAX )) return ( false ); int total_deals=:: HistoryDealsTotal (); for ( int i=total_deals- 1 ; i>= 0 ; i--) { ulong deal_ticket=:: HistoryDealGetTicket (i); if (deal_ticket==m_last_deal_ticket) return ( false ); else { datetime deal_time=( datetime ):: HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TIME ); m_last_deal_time =deal_time; m_last_deal_ticket =deal_ticket; return ( true ); } } return ( false ); }

Chame uma vez o método CProgram::IsLastDealTicket() no manipulador de eventos. Se o histórico mudou, a tabela de posições será gerada de novo:

void CProgram::OnTradeEvent( void ) { if (IsLastDealTicket()) { InitializePositionsTable(); } }

Veja como fica:

Fig. 11. Gerando a tabela ao fechar as posições pelo símbolo.

Fim do artigo

No artigo, mostrei como, sem muito esforço, você pode criar interfaces gráficas de qualquer complexidade para seus programas. Você pode continuar desenvolvendo este programa e usá-lo para seus próprios propósitos. A ideia pode ser melhorada, adicionando seus próprios indicadores e resultados de cálculos.

Para quem não quer estudar com cuidado o código e compilar o programa, no mercado já foi publicado o aplicativo pronto Trading Exposure.

O artigo contém arquivos para testes e um estudo mais detalhado do código apresentado nele.