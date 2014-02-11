Assistente MQL5: como criar um módulo de rastreamento de posições abertas
Introdução
O MetaTrader 5 possui uma ferramenta poderosa para verificação rápida de ideias de negociação. Este é o gerador de estratégias de negociação do Assistente MQL5. O uso do Assistente do MQL5 para criação automática do código original do Experts Advisors é descrito no artigo "Assistente MQL5: Criação de Expert Advisors sem programação". A abertura do sistema de geração de código permite suplementar as classes padrão com classes adaptadas de sinais de negociação, dinheiro, sistemas de gestão e módulos de rastreamento.
Este artigo descreve os princípios de escrever módulos de rastreamento de posição aberta para suas futuras utilizações no Assistente MQL5.
Um Expert Advisor criado utilizando o Assistente MQL5 é baseado em quatro classes de base:
Figura 1. Estrutura da classe de base CExpert
A classe CExpert (ou sua classe secundária) é o principal "motor" do robô de negociação. O elemento de classe do CExpert contém elementos de classes do CExpertSignal, CExpertMoney e CExpertTrailing (ou de suas classes secundárias):
- CExpertSignal - é o gerador principal dos sinais de negociação. O elemento da classe secundária do CExpertSignal incluso na classe CExpert fornece ao Expert Advisor informações sobre possibilidades de entrada no mercado, níveis de entrada e criação de ordens de proteção com base em algoritmos internos. A decisão final sobre a realização de operações de negociação é feita pelo Expert Advisor. Você pode ler sobre como escrever um módulo de sinais de negociação no artigo "Assistente MQL5: Como criar um módulo de sinais de negociação".
- CExpertMoney é o sistema principal de gerenciamento de dinheiro e risco. O elemento da subclasse CExpertMoney calcula volumes de posição a serem abertos e ordens pendentes a serem colocadas. A decisão final sobre volumes é feita pelo Expert Advisor. Os princípios do desenvolvimento de módulos de gerenciamento de risco e dinheiro encontram-se descritos no artigo "Assistente MQL5: Como criar um módulo de gerenciamento de risco e dinheiro".
- CExpertTrailing é o módulo principal do rastreamento de posições abertas. O elemento da classe secundária CExpertTrailing diz ao Expert Advisor se é necessário modificar as ordens de proteção de uma posição. A decisão final sobre a alteração do pedido é feita pelo Expert Advisor.
Além disso, os seguintes elementos da classe são os membros da classe CExpert:
- CExpertTrade (para desempenhar operações de negociação)
- CIndicators (para gerenciar indicadores e séries temporais utilizadas no trabalho do Expert Advisor)
- CSymbolInfo (para obter informações sobre um símbolo)
- CAccountInfo (para obter informações sobre os estado da conta de negociação)
- CPositionInfo (para obter informações sobre posições)
- COrderInfo (para obter informações sobre pedidos pendentes)
Mais adiante neste texto, ao dizermos "Expert Advisor" queremos dizer um elemento da classe CExpert e de suas classes secundárias.
Uma descrição mais detalhada da classe CExpert e do processo de trabalhar com ele será abordado em um artigo separado.
1. Classe de base CExpertTrailing
O CExpertTrailing é a base do módulo do rastreamento de posições abertas. Para interagir com o "espaço exterior" a classe CExpertTrailing possui um conjunto de métodos públicos virtuais:
|
Inicialização
|
Descrição
|
virtual Init
|
A inicialização do elemento de classe fornece sincronização de dados do módulo com dados da EA
|
virtual ValidationSettings
|
Validação de parâmetros definidos
|
virtual InitIndicators
|
Criação e inicialização de todos os indicadores e séries temporais necessárias para operação do gerador de sinais de negociação
|
Sinais de Modificação de Posições
|
|
virtual CheckTrailingStopLong
|
Geração de um sinal para modificação de uma longa posição com determinação de um novo preço para Stop order
|
virtual CheckTrailingStopShort
|
Geração de um sinal para modificação de uma curta posição com determinação de um novo preço para Stop order
Descrição de métodos
1.1. Métodos de inicialização
O método Init() é automaticamente chamado logo após a adição do elemento de classe ao Expert Advisor. A desativação do método não é necessária.
virtual bool Init(CSymbolInfo* symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, double adjusted_point);
O método de ValidationSettings() é chamado do Expert Advisor após a definição de todos os parâmetros. é necessário ativar manualmente o método se houverem configurações de ajuste.
virtual bool ValidationSettings();
O método desativado deve retornar autêntico se todos os parâmetros estiverem corretos (apropriados para uso). Se quaisquer dos parâmetros for inválido, o mesmo deve retornar falso (operação posterior não será possível).
1.1.3 Indicadores de inicialização
O método InitIndicators() cria e inicializa todos os indicadores e séries temporais. Ele é chamado do Expert Advisor após todos os parâmetros estarem estabelecidos e validados. O método deve ser desativado no caso do gerador de sinais de negociação utilizar pelo menos um indicador ou série temporal.
virtual bool InitIndicators(CIndicators* indicators);
Indicadores e séries temporais devem ser usados através da conformidade com a Biblioteca padrão. Ponteiros de todos os indicadores e/ou de séries temporais devem ser adicionados à coleção de indicadores do Expert Advisor (ponteiro para o qual é transmitido como um parâmetro).
O método de desativação deve retornar autêntico, se todas as manipulações com os indicadores e/ou séries temporais foram bem sucedidas (elas são adequados para uso). Se pelo menos uma operação com os indicadores e/ou séries temporais falhou, o método deve retornar falso (operação posterior é impossível).
1.2. Métodos de verificação do sinal da modificação de posição
O método CheckTrailingStopLong() gera um sinal de modificação de uma longa posição, definindo um novo preço de pedido de Stop Loss (assim como para o pedido de Take Profit caso seja necessário). é chamado pelo Expert Advisor para determinar se é necessário modificar uma longa posição. Ele deve ser desativado, se você deseja gerar um sinal de uma longa modificação de posição.
virtual bool CheckTrailingStopLong(CPositionInfo* position,double& sl,double& tp)
O método deve implementar o algoritmo de verificação da condição de modificação da longa posição. Se a condição for satisfeita, a variável sl (bem como a tp, caso seja necessário) deve ser atribuída ao valor apropriado e o método deve retornar autêntico. Conexões para as variáveis sl e tp variáveis devem ser transmitidas como parâmetros. Se a condição não for satisfeita, o método deve retornar falso.
O método CheckTrailingStopShort() gera um sinal de modificação de uma curta posição, determinando um novo preço de pedido de Stop Loss (bem como pedido de Take Profit, caso seja necessário). Ele é chamado pelo Expert Advisor para determinar se é necessário modificar uma curta posição. O método deve ser desativado, se você deseja gerar um sinal de modificação de curta posição.
virtual bool CheckTrailingStopShort(CPositionInfo* position,double& sl,double& tp)
O método deve implementar o algoritmo de verificação da condição de modificar uma curta posição. Se a condição for satisfeita, a variável sl (bem como a tp, caso seja necessário) deve ser atribuída ao valor apropriado e o método deve retornar autêntico. Conexões para as variáveis sl e tp variáveis devem ser transmitidas como parâmetros. Se a condição não for satisfeita, o método deve retornar falso.
2. Escrever o Seu Próprio Módulo para Rastrear Posições em Aberto
Agora, depois de ter revisto a estrutura da classe de base CExpertTrailing, você pode começar a criar o seu próprio módulo para seguir posição em aberto.
Como mencionado acima, a classe CExpertTrailing é um conjunto de "cordas" virtuais públicas - métodos, utilizados nos quais o Expert Advisor pode saber a opinião do módulo de rastreamento de posições abertas sobre a necessidade de modificação de ordens de proteção.
Portanto, o nosso principal objetivo é criar nossa própria classe para seguir posições abertas, derivando-as da classe CExpertTrailing, desativando os métodos virtuais adequados, implementando os algoritmos necessários.
Nosso segundo objetivo (e não menos importante) - para tornar a nossa classe "visível" para o Assistente MQL5. Mas, as primeiras coisas primeiro.
2.1. Criação da Classe de Gerador de Sinais de Negociação
Vamos iniciar.
Primeiro, nós criamos (por exemplo, utilizando o mesmo Assistente MQL5) um arquivo incluso com a extensão mqh.
No menu do arquivo selecione "Criar" (ou pressione teclas combinadas Ctrl+N) e indique a criação de um arquivo incluso:
Figura 2. Crie um arquivo incluso utilizando o Assistente MQL5
Deve notar-se que, para que o arquivo seja então "detectado" pelo Assistente MQL5 como um módulo de rastreamento de posições abertas, ele deve ser criado na pasta Incluir\Especialista\.
Para descartar na Biblioteca padrão, criamos uma pasta própria Include\Expert\Trailing\MyTrailing.mqh, da qual criamos o arquivo SampleTrailing.mqh, especificando tais parâmetros no Assistente МQL5:
Figura 3. Configuração do local do arquivo incluso
Como resultado da operação do Assistente MQL5 temos o seguinte padrão:
//+------------------------------------------------------------------+ //| SampleTrailing.mqh | //| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" //+------------------------------------------------------------------+ //| defines | //+------------------------------------------------------------------+ // #define MacrosHello "Hello, world!" // #define MacrosYear 2010 //+------------------------------------------------------------------+ //| DLL imports | //+------------------------------------------------------------------+ // #import "user32.dll" // int SendMessageA(int hWnd,int Msg,int wParam,int lParam); // #import "my_expert.dll" // int ExpertRecalculate(int wParam,int lParam); // #import //+------------------------------------------------------------------+ //| EX5 imports | //+------------------------------------------------------------------+ // #import "stdlib.ex5" // string ErrorDescription(int error_code); // #import //+------------------------------------------------------------------+
O seguinte é apenas trabalho "manual". Remova as partes desnecessárias e adicione o que é necessário (incluindo arquivo ExpertTrailing.mqh da Biblioteca padrão e uma descrição de classe, que agora está vazia).
//+------------------------------------------------------------------+ //| SampleTrailing.mqh | //| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" //+------------------------------------------------------------------+ //| include files | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Expert\ExpertTrailing.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Class CSampleTrailing. | //| Purpose: Class for trailing of open positions. | //| Is derived from the CExpertTrailing class. | //+------------------------------------------------------------------+ class CSampleTrailing : public CExpertTrailing { }; //+------------------------------------------------------------------+
Agora, é necessário escolher os algoritmos.
Vamos dar o seguinte algoritmo, como base de nosso módulo de rastreamento de posições abertas: mova o Stop order a um nível lossless (sem perdas), se o preço for em uma direção desejada a uma determinada distância. Reflita isso em nosso arquivo.
//+------------------------------------------------------------------+ //| SampleTrailing.mqh | //| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" //+------------------------------------------------------------------+ //| include files | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Expert\ExpertTrailing.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Class CSampleTrailing. | //| Purpose: Class for trailing of open positions by | //| moving the Stop order "to the loseless level". | //| Is derived from the CExpertTrailingclass. | //+------------------------------------------------------------------+ class CSampleTrailing : public CExpertTrailing { }; //+------------------------------------------------------------------+
Agora vamos definir quais os dados são necessários para a tomada de decisões sobre a modificação de pedidos de proteção. No nosso caso - é a vantagem de uma posição modificada em pontos.
Defina a lista de parâmetros de configuração do nosso módulo para seguir as posições abertas. Precisamos de dois parâmetros:
- Número de pontos de vantagem de posição necessários para sugerir a mudança de um Stop order para um nível losless (sem perdas).
- O nível losless (sem perdas), ou seja, quantos pontos de lucro fixamos pela mudança do Stop order.
As configurações do módulo serão armazenadas em membros de dados protegidos da classe. O acesso às configurações será implementado através de métodos públicos apropriados.
Vamos incluir estas mudanças em nosso arquivo:
//+------------------------------------------------------------------+ //| SampleTrailing.mqh | //| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" //+------------------------------------------------------------------+ //| include files | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Expert\ExpertTrailing.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Class CSampleTrailing. | //| Purpose: Class for trailing of open positions | //| by moving Stop order to a lossless level. | //| Is derived from the CExpertTrailing class. | //+------------------------------------------------------------------+ class CSampleTrailing : public CExpertTrailing { protected: int m_profit; //threshold level of profit int m_stop_level; // lossless level public: //--- methods of setting adjustable parameters void Profit(int value) { m_profit=value; } void StopLevel(int value) { m_stop_level=value; } }; //+------------------------------------------------------------------+
Para inicializar parâmetros ajustáveis com valores padrão, precisamos adicionar o construtor da classe.
Para validar as configurações, desative o método virtual ValidationSettings (de acordo com a descrição da classe base).
Descrição da classe:
//+------------------------------------------------------------------+ //| SampleTrailing.mqh | //| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" //+------------------------------------------------------------------+ //| include files | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Expert\ExpertTrailing.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ //| Class CSampleTrailing. | //| Purpose: Class for trailing of open positions | //| by moving Stop order to a lossless level. | //| Is derived from the CExpertTrailing class. | //+------------------------------------------------------------------+ class CSampleTrailing : public CExpertTrailing { protected: int m_profit; // threshold level of profit int m_stop_level; // lossless level public: CSampleTrailing(); //--- methods of setting adjustable parameters void Profit(int value) { m_profit=value; } void StopLevel(int value) { m_stop_level=value; } //--- method of validating the adjustable parameters virtual bool ValidationSettings(); }; //+------------------------------------------------------------------+
Implementação do método ValidationSettings() (configurações de validação):
//+------------------------------------------------------------------+ //| Validation of adjustable parameters. | //| INPUT: no. | //| OUTPUT: true if parameter are correct, false - if not. | //| REMARK: no. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSampleTrailing::ValidationSettings() { if(!CExpertTrailing::ValidationSettings()) return(false); //--- check wheter the Init method is called if(m_symbol==NULL) return(false); //--- check parameters if((m_profit-m_stop_level)*m_adjusted_point<=m_symbol.StopsLevel()*m_symbol.Point() && m_profit!=0.0) { printf(__FUNCTION__+": threshold level of profit must be greater than the level of setting of orders"); return(false); } //--- ok return(true); }
Todos os trabalhos preparatórios estão concluídos.
Vamos considerar nossos algoritmos novamente com mais detalhes.
1. Um sinal para a modificação de uma longa posição aparece quando as seguintes condições forem satisfeitas:
- Parâmetros de configurações do módulo sugerem que a posição deva ser modificada (se você definir Lucro=0, a modificação não será realizada);
- A posição ainda não foi modificada (O Stop order não é movido para um nível lossless);
- O Lucro da posição excedeu um nível crítico definido em parâmetros.
Neste caso, sugira modificar o Stop order de acordo com as configurações. Para isso, desative o método virtual CheckTrailingStopLong e preencha-o com a funcionalidade correspondente.
2. Um sinal de uma curta modificação de posição aparece quando as seguintes condições forem satisfeitas:
- Parâmetros de configurações do módulo sugerem que a posição deva ser modificada (se você definir Lucro=0, a modificação não será realizada);
- A posição ainda não foi modificada (O Stop order não é movido para um nível lossless);
- O Lucro da posição excedeu um nível crítico definido em parâmetros.
Neste caso, sugira modificar o Stop order de acordo com as configurações. Para isso, desative o método virtual CheckTrailingStopShort e preencha-o com a funcionalidade correspondente.
Descrição da classe:
class CSampleTrailing : public CExpertTrailing { protected: int m_profit; // threshold level of profit int m_stop_level; // lossless level public: CSampleTrailing(); //--- methods of setting adjustable parameters void Profit(int value) { m_profit=value; } void StopLevel(int value) { m_stop_level=value; } //--- method of validation of adjustable parameters virtual bool ValidationSettings(); //--- methods of generation of position modification signals virtual bool CheckTrailingStopLong(CPositionInfo* position,double& sl,double& tp); virtual bool CheckTrailingStopShort(CPositionInfo* position,double& sl,double& tp); };
Implementação dos métodos CheckTrailingStopLong e CheckTrailingStopShort:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for modification of stop orders of a long position. | //| INPUT: position - pointer to a position object, | //| sl - link for a new price of stop loss order, | //| tp - link for a new price of take profit order. | //| OUTPUT: true if condition is satisfied, false - if not. | //| REMARK: no. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSampleTrailing::CheckTrailingStopLong(CPositionInfo* position,double& sl,double& tp) { //--- check of pointer if(position==NULL) return(false); //--- check of parameter if(m_profit==0.0) return(false); //--- already in a lossless zone? double open=position.PriceOpen(); if(position.StopLoss()>=open) return(false); //--- check of profit sl=EMPTY_VALUE; tp=EMPTY_VALUE; if(m_symbol.Bid()-open>m_profit*m_adjusted_point) sl=m_symbol.NormalizePrice(open+m_stop_level*m_adjusted_point); //--- return(sl!=EMPTY_VALUE); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check for modification of stop orders of a short position. | //| INPUT: position - pointer to a position object, | //| sl - link to a new price of stop loss order, | //| tp - link to a new price of take profit order. | //| OUTPUT: true if condition is satisfied, false - if not. | //| REMARK: нет. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSampleTrailing::CheckTrailingStopShort(CPositionInfo* position,double& sl,double& tp) { //--- check of pointer if(position==NULL) return(false); //--- check of parameter if(m_profit==0.0) return(false); //--- already in a lossless zone? double open=position.PriceOpen(); if(position.StopLoss()<=open) return(false); //--- check of profit sl=EMPTY_VALUE; tp=EMPTY_VALUE; if(open-m_symbol.Ask()>m_profit*m_adjusted_point) sl=m_symbol.NormalizePrice(open-m_stop_level*m_adjusted_point); //--- return(sl!=EMPTY_VALUE); }
2.2. Escrever uma descrição da classe criada dos sinais de negociação para o Assistente MQL5
Vamos agora para a parte de resolver o segundo problema. Nosso módulo de seguir posições abertas deve ser "reconhecido" pelo gerador de estratégias de negociação do Assistente MQL5.
Nós fizemos a primeira condição necessária: colocamos o arquivo onde ele será "encontrado" pelo Assistente MQL5. Mas não é suficiente. O Assistente MQL5 não deve apenas "encontrar" o arquivo, mas também "reconhecê-lo". Para fazermos isso, temos que acrescentar ao texto original do descritor de classe para o Assistente MQL5.
Vamos considerar estas regras.
1. O bloco de comentários deve iniciar com as linhas a seguir:
// wizard description start //+------------------------------------------------------------------+ //| Description of the class |
2. A próxima linha é um descritor de texto (o que veremos no Assistente MQL5 ao escolhermos o sinal) no formato "//| Title= |". Se o texto é muito grande para uma linha, você pode adicionar mais uma linha (mas não mais) depois dele.
No nosso caso, temos o seguinte:
//| Title=Signal on the crossing of a price and the MA | //| entering on its back movement |
3. Então chega uma linha com o tipo de classe especificado no formato "//| Type= |". O campo deve ter o valor de sinal (além de sinais, o Assistente MQL5 conhece outros tipos de classes).
Escrever:
//| Type=Trailing |
4. A próxima linha no formato "//| Name= |" é o nome curto do sinal (é utilizada pelo Assistente MQL5 para gerar os nomes das variáveis globais do especialista).
Obtemos o seguinte:
//| Name=BreakEven |
5. O nome de uma classe é um elemento importante da descrição. Na linha de formato "//| Class= |", o parâmetro deve ser compatível com o nome da nossa classe:
//| Class=CSampleTrailing |
6. Nós não preenchemos essa linha, mas deve estar presente (isto é um link para a seção referência da linguagem):
//| Page= |
7. Mais adiante, há descrições de parâmetros de configurações do módulo.
Este é um conjunto de fileiras (o número de fileiras é igual ao número de parâmetros).
O formato de cada linha é "//| Parameter=,, |".
Aqui está nosso conjunto de parâmetros:
//| Parameter=Profit,int,20 | //| Parameter=StopLevel,int,0 |
8. O bloco de comentário deve terminar com as linhas a seguir:
//+------------------------------------------------------------------+ // wizard description end
Vamos adicionar o descritor ao código de origem.
//+------------------------------------------------------------------+ //| SampleTrailing.mqh | //| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" //+------------------------------------------------------------------+ //| include files | //+------------------------------------------------------------------+ #include <Expert\ExpertTrailing.mqh> // wizard description start //+------------------------------------------------------------------+ //| Description of the class | //| Title=Moving a position to a lossless level | //| Type=Trailing | //| Name=BreakEven | //| Class=CSampleTrailing | //| Page= | //| Parameter=Profit,int,20 | //| Parameter=StopLevel,int,0 | //+------------------------------------------------------------------+ // wizard description end //+------------------------------------------------------------------+ //| Class CSampleTrailing. | //| Purpose: Class for trailing of open positions | //| by moving Stop order to a lossless level. | //| Is derived from the CExpertTrailing class. | //+------------------------------------------------------------------+ class CSampleTrailing : public CExpertTrailing { protected: int m_profit; // threshold level of profit int m_stop_level; // lossless level public: CSampleTrailing(); //--- method of setting adjustable parameters void Profit(int value) { m_profit=value; } void StopLevel(int value) { m_stop_level=value; } //--- method of validation of adjustable settings virtual bool ValidationSettings(); //--- methods of generation of position modification signals virtual bool CheckTrailingStopLong(CPositionInfo* position,double& sl,double& tp); virtual bool CheckTrailingStopShort(CPositionInfo* position,double& sl,double& tp); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor CSampleTrailing. | //| INPUT: no. | //| OUTPUT: no. | //| REMARK: no. | //+------------------------------------------------------------------+ void CSampleTrailing::CSampleTrailing() { //--- setting default values m_profit =20; m_stop_level=0; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check of adjustable parameters. | //| INPUT: no. | //| OUTPUT: true if the parameters are correct, false if not. | //| REMARK: no. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSampleTrailing::ValidationSettings() { //--- what if the Init has not been called? if(m_symbol==NULL) return(false); //--- check of parameters if((m_profit-m_stop_level)*m_adjusted_point<=m_symbol.StopsLevel()*m_symbol.Point() && m_profit!=0.0) { printf(__FUNCTION__+": threshold level of profit must be greater than the level of setting stop orders"); return(false); } //--- ok return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check for modification of stop orders of a long position. | //| INPUT: position - pointer to a position object, | //| sl - link for a new price of stop loss order, | //| tp - link for a new price of take profit order. | //| OUTPUT: true if condition is satisfied, false if not. | //| REMARK: no. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSampleTrailing::CheckTrailingStopLong(CPositionInfo* position,double& sl,double& tp) { //--- check of pointer if(position==NULL) return(false); //--- check of parameters if(m_profit==0.0) return(false); //--- already in a lossless zone? double open=position.PriceOpen(); if(position.StopLoss()>=open) return(false); //--- check of profit sl=EMPTY_VALUE; tp=EMPTY_VALUE; if(m_symbol.Bid()-open>m_profit*m_adjusted_point) sl=m_symbol.NormalizePrice(open+m_stop_level*m_adjusted_point); //--- return(sl!=EMPTY_VALUE); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Check for modification of stop orders of a short position. | //| INPUT: position - pointer to a position object, | //| sl - link for a new price of stop loss order, | //| tp - link for a new take profit order. | //| OUTPUT: true if condition is satisfied, false if not. | //| REMARK: no. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSampleTrailing::CheckTrailingStopShort(CPositionInfo* position,double& sl,double& tp) { //--- check of pointer if(position==NULL) return(false); //--- check of parameters if(m_profit==0.0) return(false); //--- already in a lossless zone? double open=position.PriceOpen(); if(position.StopLoss()<=open) return(false); //--- check of profit sl=EMPTY_VALUE; tp=EMPTY_VALUE; if(open-m_symbol.Ask()>m_profit*m_adjusted_point) sl=m_symbol.NormalizePrice(open-m_stop_level*m_adjusted_point); //--- return(sl!=EMPTY_VALUE); } //+------------------------------------------------------------------+
Bem, isso é tudo. O módulo de rastreamento está pronto para o uso.
Para que o gerador de estratégias de negociação do Assistente MQL5 consiga utilizar nosso módulo, devemos reiniciar o MetaEditor (o Assistente MQL5 examina o arquivo Include\Expert apenas no início).
Após reiniciar o MetaEditor, o módulo criado de gerenciamento de posições abertas pode ser utilizado no Assistente MQL5:
Figura 5. O módulo criado de gerenciamento de posições abertas no Assistente MQL5
Os parâmetros de entrada especificados na seção de descrição de parâmetros de módulo para gerenciamento de posições abertas estão agora disponíveis:
Figura 6. Os parâmetros de entrada do módulo criado de gerenciamento de posições abertas no Assistente MQL5
Os melhores valores dos parâmetros de entrada de estratégia de negociação implementada podem ser encontrados utilizando o Verificador de estratégia do terminal do MetaTrader 5.
Conclusão
O gerador de estratégias de negociação do Assistente MQL5 simplifica extremamente o teste de ideias de negociação. O código de especialista gerado é baseado nas classes de estratégias de negociação da biblioteca padrão, os quais são utilizados para criar certas implementações de classes de sinal de negociação, classes de gerenciamento de risco e dinheiro e classes de suporte de posição.
O artigo discute como escrever e conectar ao gerador de estratégias de negociação do Assistente MQL5 a sua própria classe de gerenciamento de posições abertas, movendo o nível de Stop Loss para a zona lossless quando o preço ir em direção da posição, permitindo diminuir levantamentos ao negociar. Fala também sobre a estrutura e o formato da descrição da classe criada para o Assistente MQL5.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/231
Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Ao usar o módulo especificado no artigo, são gerados erros no registro do Expert Advisor ao carregar o Expert Advisor no gráfico:
2017.09.06 00:28:29.873 1 (EURUSD,M5) OnInit: erro ao inicializar indicadores
2017.09.06 00:31:20.256 1 (EURUSD,M5) CExpertBase::SetPriceSeries: mudança de série temporal é proibida
2017.09.06 00:31:20.256 1 (EURUSD,M5) CExpertBase::SetOtherSeries: alteração da série temporal é proibida
2017.09.06 00:31:20.256 1 (EURUSD,M5) CExpertBase::InitIndicators: parâmetros de configuração não são verificados
2017.09.06 00:31:20.256 1 (EURUSD,M5) CExpert::InitIndicators: erro na inicialização dos indicadores do objeto final
2017.09.06 00:31:20.256 1 (EURUSD,M5) OnInit: erro ao inicializar indicadores
Faça uma alteração no módulo de rastreamento "sampleTrailing.mqh":
Ao usar o módulo especificado no artigo, são gerados erros no registro do Expert Advisor ao carregar o Expert Advisor em um gráfico:
Obrigado pela mensagem, o artigo foi corrigido
Ao abrir uma posição vendida e definir o stop loss normal (não o trailing) como 0 nos parâmetros, o trailing stop não é definido como ponto de equilíbrio, mas se você mover um pouco o stop normal e defini-lo com pelo menos -1 pip, tudo funcionará. No longing, tudo funciona normalmente. Ao verificar a condição de que já existe um ponto de equilíbrio (o stop é menor do que o preço), inicialmente 0 no valor do stop e ele não o deixa ir além.
É isso mesmo. É o Stop Loss especificado que é o gatilho para que ESTE módulo trailing funcione no ponto de equilíbrio. Ou seja, supõe-se que a posição DEVE ter um stop loss inicialmente.
Acrescentado:
O objetivo de qualquer artigo é mostrar e familiarizar-se com abordagens para resolver algum problema. Em seguida, o próprio usuário deve desenvolver seu próprio código com base no conhecimento adquirido.
Ele deve ser complementado para que, se não houver stop, o trailing também seja - preencha a variável com pelo menos o valor de abertura.
(Recebi uma notificação push para duas de suas mensagens, mas uma delas está faltando - excluída)?
Se você precisar alterar algo, esse não é o problema deste artigo. Aqui você pode fazer isso sozinho, com base no conhecimento que adquiriu. Ou seja, se você quiser redigir um trabalho técnico e achar que o artigo será reescrito de acordo com ele, não será assim.
Como vejo suas ações: reescrever o módulo (uma pequena alteração) e usar.
Acréscimo: Pela última vez, use o botão "responder". Caso contrário, não responderei.
Ok, eu mesmo escreverei. Você excluiu uma de suas postagens (diga-me se excluiu, para que eu não tenha que procurá-la)?
Você pode abrir um novo tópico, algo como"Módulo de manutenção de posições abertas até o ponto de equilíbrio" - acho que esse tópico será útil.
Então, sim, eu estava editando minha postagem e cliquei em "excluir" por engano - ou seja, na verdade, escrevi DUAS postagens e excluí uma. Portanto, o push chegou corretamente.