Assistente MQL5: como criar um módulo de rastreamento de posições abertas

Introdução

O MetaTrader 5 possui uma ferramenta poderosa para verificação rápida de ideias de negociação. Este é o gerador de estratégias de negociação do Assistente MQL5. O uso do Assistente do MQL5 para criação automática do código original do Experts Advisors é descrito no artigo "Assistente MQL5: Criação de Expert Advisors sem programação". A abertura do sistema de geração de código permite suplementar as classes padrão com classes adaptadas de sinais de negociação, dinheiro, sistemas de gestão e módulos de rastreamento.

Este artigo descreve os princípios de escrever módulos de rastreamento de posição aberta para suas futuras utilizações no Assistente MQL5.



Um Expert Advisor criado utilizando o Assistente MQL5 é baseado em quatro classes de base:





Figura 1. Estrutura da classe de base CExpert



A classe CExpert (ou sua classe secundária) é o principal "motor" do robô de negociação. O elemento de classe do CExpert contém elementos de classes do CExpertSignal, CExpertMoney e CExpertTrailing (ou de suas classes secundárias):

CExpertSignal - é o gerador principal dos sinais de negociação. O elemento da classe secundária do CExpertSignal incluso na classe CExpert fornece ao Expert Advisor informações sobre possibilidades de entrada no mercado, níveis de entrada e criação de ordens de proteção com base em algoritmos internos. A decisão final sobre a realização de operações de negociação é feita pelo Expert Advisor. Você pode ler sobre como escrever um módulo de sinais de negociação no artigo "Assistente MQL5: Como criar um módulo de sinais de negociação".

CExpertMoney é o sistema principal de gerenciamento de dinheiro e risco. O elemento da subclasse CExpertMoney calcula volumes de posição a serem abertos e ordens pendentes a serem colocadas. A decisão final sobre volumes é feita pelo Expert Advisor. Os princípios do desenvolvimento de módulos de gerenciamento de risco e dinheiro encontram-se descritos no artigo "Assistente MQL5: Como criar um módulo de gerenciamento de risco e dinheiro".

CExpertTrailing é o módulo principal do rastreamento de posições abertas. O elemento da classe secundária CExpertTrailing diz ao Expert Advisor se é necessário modificar as ordens de proteção de uma posição. A decisão final sobre a alteração do pedido é feita pelo Expert Advisor.

Além disso, os seguintes elementos da classe são os membros da classe CExpert:

CExpertTrade (para desempenhar operações de negociação)

CIndicators (para gerenciar indicadores e séries temporais utilizadas no trabalho do Expert Advisor)



CSymbolInfo (para obter informações sobre um símbolo)

CAccountInfo (para obter informações sobre os estado da conta de negociação)

CPositionInfo (para obter informações sobre posições)

COrderInfo (para obter informações sobre pedidos pendentes)

Mais adiante neste texto, ao dizermos "Expert Advisor" queremos dizer um elemento da classe CExpert e de suas classes secundárias.

Uma descrição mais detalhada da classe CExpert e do processo de trabalhar com ele será abordado em um artigo separado.





1. Classe de base CExpertTrailing

O CExpertTrailing é a base do módulo do rastreamento de posições abertas. Para interagir com o "espaço exterior" a classe CExpertTrailing possui um conjunto de métodos públicos virtuais:

Inicialização Descrição virtual Init A inicialização do elemento de classe fornece sincronização de dados do módulo com dados da EA virtual ValidationSettings Validação de parâmetros definidos

virtual InitIndicators Criação e inicialização de todos os indicadores e séries temporais necessárias para operação do gerador de sinais de negociação Sinais de Modificação de Posições virtual CheckTrailingStopLong Geração de um sinal para modificação de uma longa posição com determinação de um novo preço para Stop order virtual CheckTrailingStopShort Geração de um sinal para modificação de uma curta posição com determinação de um novo preço para Stop order

Descrição de métodos



1.1. Métodos de inicialização

1.1.1 Init

O método Init() é automaticamente chamado logo após a adição do elemento de classe ao Expert Advisor. A desativação do método não é necessária.

virtual bool Init(CSymbolInfo* symbol, ENUM_TIMEFRAMES period, double adjusted_point);

1.1.2 ValidationSettings

O método de ValidationSettings() é chamado do Expert Advisor após a definição de todos os parâmetros. é necessário ativar manualmente o método se houverem configurações de ajuste.

virtual bool ValidationSettings();

O método desativado deve retornar autêntico se todos os parâmetros estiverem corretos (apropriados para uso). Se quaisquer dos parâmetros for inválido, o mesmo deve retornar falso (operação posterior não será possível).

A classe de base CExpertTrailing não possui nenhum parâmetro que possa ser configurado, então, o método sempre retorna sem desempenhar verificações.

1.1.3 Indicadores de inicialização

O método InitIndicators() cria e inicializa todos os indicadores e séries temporais. Ele é chamado do Expert Advisor após todos os parâmetros estarem estabelecidos e validados. O método deve ser desativado no caso do gerador de sinais de negociação utilizar pelo menos um indicador ou série temporal.

virtual bool InitIndicators(CIndicators* indicators);

Indicadores e séries temporais devem ser usados através da conformidade com a Biblioteca padrão. Ponteiros de todos os indicadores e/ou de séries temporais devem ser adicionados à coleção de indicadores do Expert Advisor (ponteiro para o qual é transmitido como um parâmetro).

O método de desativação deve retornar autêntico, se todas as manipulações com os indicadores e/ou séries temporais foram bem sucedidas (elas são adequados para uso). Se pelo menos uma operação com os indicadores e/ou séries temporais falhou, o método deve retornar falso (operação posterior é impossível).

Classe de base CExpertTrailing não utiliza indicadores e séries temporais, então, o método de classe de base retorna sempre autêntico sem desempenhar ação nenhuma.





1.2. Métodos de verificação do sinal da modificação de posição

1.2.1 CheckTrailingStopLong

O método CheckTrailingStopLong() gera um sinal de modificação de uma longa posição, definindo um novo preço de pedido de Stop Loss (assim como para o pedido de Take Profit caso seja necessário). é chamado pelo Expert Advisor para determinar se é necessário modificar uma longa posição. Ele deve ser desativado, se você deseja gerar um sinal de uma longa modificação de posição.



virtual bool CheckTrailingStopLong(CPositionInfo* position,double& sl,double& tp)

O método deve implementar o algoritmo de verificação da condição de modificação da longa posição. Se a condição for satisfeita, a variável sl (bem como a tp, caso seja necessário) deve ser atribuída ao valor apropriado e o método deve retornar autêntico. Conexões para as variáveis sl e tp variáveis devem ser transmitidas como parâmetros. Se a condição não for satisfeita, o método deve retornar falso.

A classe de base CExpertTrailing não possui um algoritmo embutido para geração de um sinal de modificação de longa posição, de modo que o método de classe de base sempre retorna falso.

1.2.2 CheckTrailingStopShort

O método CheckTrailingStopShort() gera um sinal de modificação de uma curta posição, determinando um novo preço de pedido de Stop Loss (bem como pedido de Take Profit, caso seja necessário). Ele é chamado pelo Expert Advisor para determinar se é necessário modificar uma curta posição. O método deve ser desativado, se você deseja gerar um sinal de modificação de curta posição.

virtual bool CheckTrailingStopShort(CPositionInfo* position,double& sl,double& tp)

O método deve implementar o algoritmo de verificação da condição de modificar uma curta posição. Se a condição for satisfeita, a variável sl (bem como a tp, caso seja necessário) deve ser atribuída ao valor apropriado e o método deve retornar autêntico. Conexões para as variáveis sl e tp variáveis devem ser transmitidas como parâmetros. Se a condição não for satisfeita, o método deve retornar falso.

A classe de base CExpertTrailing não possui um algoritmo embutido para geração de um sinal de modificação de curta posição, de modo que o método de classe de base sempre retorna falso.





2. Escrever o Seu Próprio Módulo para Rastrear Posições em Aberto



Agora, depois de ter revisto a estrutura da classe de base CExpertTrailing, você pode começar a criar o seu próprio módulo para seguir posição em aberto.



Como mencionado acima, a classe CExpertTrailing é um conjunto de "cordas" virtuais públicas - métodos, utilizados nos quais o Expert Advisor pode saber a opinião do módulo de rastreamento de posições abertas sobre a necessidade de modificação de ordens de proteção.

Portanto, o nosso principal objetivo é criar nossa própria classe para seguir posições abertas, derivando-as da classe CExpertTrailing, desativando os métodos virtuais adequados, implementando os algoritmos necessários.



Nosso segundo objetivo (e não menos importante) - para tornar a nossa classe "visível" para o Assistente MQL5. Mas, as primeiras coisas primeiro.

2.1. Criação da Classe de Gerador de Sinais de Negociação



Vamos iniciar.

Primeiro, nós criamos (por exemplo, utilizando o mesmo Assistente MQL5) um arquivo incluso com a extensão mqh.

No menu do arquivo selecione "Criar" (ou pressione teclas combinadas Ctrl+N) e indique a criação de um arquivo incluso:







Figura 2. Crie um arquivo incluso utilizando o Assistente MQL5



Deve notar-se que, para que o arquivo seja então "detectado" pelo Assistente MQL5 como um módulo de rastreamento de posições abertas, ele deve ser criado na pasta Incluir\Especialista\.



Para descartar na Biblioteca padrão, criamos uma pasta própria Include\Expert\Trailing\MyTrailing.mqh, da qual criamos o arquivo SampleTrailing.mqh, especificando tais parâmetros no Assistente МQL5:





Figura 3. Configuração do local do arquivo incluso



Como resultado da operação do Assistente MQL5 temos o seguinte padrão:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com"

O seguinte é apenas trabalho "manual". Remova as partes desnecessárias e adicione o que é necessário (incluindo arquivo ExpertTrailing.mqh da Biblioteca padrão e uma descrição de classe, que agora está vazia).

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #include <Expert\ExpertTrailing.mqh> class CSampleTrailing : public CExpertTrailing { };

Agora, é necessário escolher os algoritmos.



Vamos dar o seguinte algoritmo, como base de nosso módulo de rastreamento de posições abertas: mova o Stop order a um nível lossless (sem perdas), se o preço for em uma direção desejada a uma determinada distância. Reflita isso em nosso arquivo.

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #include <Expert\ExpertTrailing.mqh> class CSampleTrailing : public CExpertTrailing { };

Agora vamos definir quais os dados são necessários para a tomada de decisões sobre a modificação de pedidos de proteção. No nosso caso - é a vantagem de uma posição modificada em pontos.



Defina a lista de parâmetros de configuração do nosso módulo para seguir as posições abertas. Precisamos de dois parâmetros:

Número de pontos de vantagem de posição necessários para sugerir a mudança de um Stop order para um nível losless (sem perdas). O nível losless (sem perdas), ou seja, quantos pontos de lucro fixamos pela mudança do Stop order.



As configurações do módulo serão armazenadas em membros de dados protegidos da classe. O acesso às configurações será implementado através de métodos públicos apropriados.

Vamos incluir estas mudanças em nosso arquivo:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #include <Expert\ExpertTrailing.mqh> class CSampleTrailing : public CExpertTrailing { protected : int m_profit; int m_stop_level; public : void Profit( int value) { m_profit=value; } void StopLevel( int value) { m_stop_level=value; } };

Para inicializar parâmetros ajustáveis com valores padrão, precisamos adicionar o construtor da classe.

Para validar as configurações, desative o método virtual ValidationSettings (de acordo com a descrição da classe base).

Descrição da classe:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #include <Expert\ExpertTrailing.mqh> class CSampleTrailing : public CExpertTrailing { protected : int m_profit; int m_stop_level; public : CSampleTrailing(); void Profit( int value) { m_profit=value; } void StopLevel( int value) { m_stop_level=value; } virtual bool ValidationSettings(); };

Implementação do método ValidationSettings() (configurações de validação):

bool CSampleTrailing::ValidationSettings() { if (!CExpertTrailing::ValidationSettings()) return ( false ); if (m_symbol== NULL ) return (false); if ((m_profit-m_stop_level)*m_adjusted_point<=m_symbol.StopsLevel()*m_symbol. Point () && m_profit!= 0.0 ) { printf ( __FUNCTION__ + ": threshold level of profit must be greater than the level of setting of orders" ); return (false); } return (true); }

Todos os trabalhos preparatórios estão concluídos.

Vamos considerar nossos algoritmos novamente com mais detalhes.

1. Um sinal para a modificação de uma longa posição aparece quando as seguintes condições forem satisfeitas:

Parâmetros de configurações do módulo sugerem que a posição deva ser modificada (se você definir Lucro=0, a modificação não será realizada);



A posição ainda não foi modificada (O Stop order não é movido para um nível lossless);

O Lucro da posição excedeu um nível crítico definido em parâmetros.

Neste caso, sugira modificar o Stop order de acordo com as configurações. Para isso, desative o método virtual CheckTrailingStopLong e preencha-o com a funcionalidade correspondente.



2. Um sinal de uma curta modificação de posição aparece quando as seguintes condições forem satisfeitas:

Parâmetros de configurações do módulo sugerem que a posição deva ser modificada (se você definir Lucro=0, a modificação não será realizada);



A posição ainda não foi modificada (O Stop order não é movido para um nível lossless);

O Lucro da posição excedeu um nível crítico definido em parâmetros.



Neste caso, sugira modificar o Stop order de acordo com as configurações. Para isso, desative o método virtual CheckTrailingStopShort e preencha-o com a funcionalidade correspondente.

Descrição da classe:

class CSampleTrailing : public CExpertTrailing { protected : int m_profit; int m_stop_level; public : CSampleTrailing(); void Profit( int value ) { m_profit= value ; } void StopLevel( int value ) { m_stop_level= value ; } virtual bool ValidationSettings(); virtual bool CheckTrailingStopLong(CPositionInfo* position, double & sl, double & tp); virtual bool CheckTrailingStopShort(CPositionInfo* position, double & sl, double & tp); };

Implementação dos métodos CheckTrailingStopLong e CheckTrailingStopShort:



bool CSampleTrailing::CheckTrailingStopLong(CPositionInfo* position, double & sl, double & tp) { if (position== NULL ) return (false); if (m_profit== 0.0 ) return (false); double open=position.PriceOpen(); if (position.StopLoss()>=open) return (false); sl= EMPTY_VALUE ; tp= EMPTY_VALUE ; if (m_symbol.Bid()-open>m_profit*m_adjusted_point) sl=m_symbol.NormalizePrice(open+m_stop_level*m_adjusted_point); return (sl!= EMPTY_VALUE ); } bool CSampleTrailing::CheckTrailingStopShort(CPositionInfo* position, double & sl, double & tp) { if (position== NULL ) return (false); if (m_profit== 0.0 ) return (false); double open=position.PriceOpen(); if (position.StopLoss()<=open) return (false); sl= EMPTY_VALUE ; tp= EMPTY_VALUE ; if (open-m_symbol.Ask()>m_profit*m_adjusted_point) sl=m_symbol.NormalizePrice(open-m_stop_level*m_adjusted_point); return (sl!= EMPTY_VALUE ); }

2.2. Escrever uma descrição da classe criada dos sinais de negociação para o Assistente MQL5



Vamos agora para a parte de resolver o segundo problema. Nosso módulo de seguir posições abertas deve ser "reconhecido" pelo gerador de estratégias de negociação do Assistente MQL5.

Nós fizemos a primeira condição necessária: colocamos o arquivo onde ele será "encontrado" pelo Assistente MQL5. Mas não é suficiente. O Assistente MQL5 não deve apenas "encontrar" o arquivo, mas também "reconhecê-lo". Para fazermos isso, temos que acrescentar ao texto original do descritor de classe para o Assistente MQL5.



Um descritor de classe é um bloco de comentários compostos de acordo com certas regras.

Vamos considerar estas regras.

1. O bloco de comentários deve iniciar com as linhas a seguir:

2. A próxima linha é um descritor de texto (o que veremos no Assistente MQL5 ao escolhermos o sinal) no formato "//| Title= |". Se o texto é muito grande para uma linha, você pode adicionar mais uma linha (mas não mais) depois dele.

No nosso caso, temos o seguinte:

3. Então chega uma linha com o tipo de classe especificado no formato "//| Type= |". O campo deve ter o valor de sinal (além de sinais, o Assistente MQL5 conhece outros tipos de classes).

Escrever:

4. A próxima linha no formato "//| Name= |" é o nome curto do sinal (é utilizada pelo Assistente MQL5 para gerar os nomes das variáveis globais do especialista).



Obtemos o seguinte:

5. O nome de uma classe é um elemento importante da descrição. Na linha de formato "//| Class= |", o parâmetro deve ser compatível com o nome da nossa classe:

6. Nós não preenchemos essa linha, mas deve estar presente (isto é um link para a seção referência da linguagem):

7. Mais adiante, há descrições de parâmetros de configurações do módulo.



Este é um conjunto de fileiras (o número de fileiras é igual ao número de parâmetros).

O formato de cada linha é "//| Parameter=,, |".



Aqui está nosso conjunto de parâmetros:

8. O bloco de comentário deve terminar com as linhas a seguir:

Vamos adicionar o descritor ao código de origem.

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #include <Expert\ExpertTrailing.mqh> class CSampleTrailing : public CExpertTrailing { protected : int m_profit; int m_stop_level; public : CSampleTrailing(); void Profit( int value) { m_profit=value; } void StopLevel( int value) { m_stop_level=value; } virtual bool ValidationSettings(); virtual bool CheckTrailingStopLong(CPositionInfo* position, double & sl, double & tp); virtual bool CheckTrailingStopShort(CPositionInfo* position, double & sl, double & tp); }; void CSampleTrailing::CSampleTrailing() { m_profit = 20 ; m_stop_level= 0 ; } bool CSampleTrailing::ValidationSettings() { if (m_symbol== NULL ) return ( false ); if ((m_profit-m_stop_level)*m_adjusted_point<=m_symbol.StopsLevel()*m_symbol. Point () && m_profit!= 0.0 ) { printf ( __FUNCTION__ + ": threshold level of profit must be greater than the level of setting stop orders" ); return ( false ); } return ( true ); } bool CSampleTrailing::CheckTrailingStopLong(CPositionInfo* position, double & sl, double & tp) { if (position== NULL ) return ( false ); if (m_profit== 0.0 ) return ( false ); double open=position.PriceOpen(); if (position.StopLoss()>=open) return ( false ); sl= EMPTY_VALUE ; tp= EMPTY_VALUE ; if (m_symbol.Bid()-open>m_profit*m_adjusted_point) sl=m_symbol.NormalizePrice(open+m_stop_level*m_adjusted_point); return (sl!= EMPTY_VALUE ); } bool CSampleTrailing::CheckTrailingStopShort(CPositionInfo* position, double & sl, double & tp) { if (position== NULL ) return ( false ); if (m_profit== 0.0 ) return ( false ); double open=position.PriceOpen(); if (position.StopLoss()<=open) return ( false ); sl= EMPTY_VALUE ; tp= EMPTY_VALUE ; if (open-m_symbol.Ask()>m_profit*m_adjusted_point) sl=m_symbol.NormalizePrice(open-m_stop_level*m_adjusted_point); return (sl!= EMPTY_VALUE ); }

Bem, isso é tudo. O módulo de rastreamento está pronto para o uso.

Para que o gerador de estratégias de negociação do Assistente MQL5 consiga utilizar nosso módulo, devemos reiniciar o MetaEditor (o Assistente MQL5 examina o arquivo Include\Expert apenas no início).

Após reiniciar o MetaEditor, o módulo criado de gerenciamento de posições abertas pode ser utilizado no Assistente MQL5:







Figura 5. O módulo criado de gerenciamento de posições abertas no Assistente MQL5

Os parâmetros de entrada especificados na seção de descrição de parâmetros de módulo para gerenciamento de posições abertas estão agora disponíveis:







Figura 6. Os parâmetros de entrada do módulo criado de gerenciamento de posições abertas no Assistente MQL5

Os melhores valores dos parâmetros de entrada de estratégia de negociação implementada podem ser encontrados utilizando o Verificador de estratégia do terminal do MetaTrader 5.





Conclusão

O gerador de estratégias de negociação do Assistente MQL5 simplifica extremamente o teste de ideias de negociação. O código de especialista gerado é baseado nas classes de estratégias de negociação da biblioteca padrão, os quais são utilizados para criar certas implementações de classes de sinal de negociação, classes de gerenciamento de risco e dinheiro e classes de suporte de posição.

O artigo discute como escrever e conectar ao gerador de estratégias de negociação do Assistente MQL5 a sua própria classe de gerenciamento de posições abertas, movendo o nível de Stop Loss para a zona lossless quando o preço ir em direção da posição, permitindo diminuir levantamentos ao negociar. Fala também sobre a estrutura e o formato da descrição da classe criada para o Assistente MQL5.