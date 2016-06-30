Tabela de conteúdos

Introdução

Como instalar corretamente os indicadores e conselheiros a partir dos arquivos no final do artigo : é necessário descompactar os arquivos "Indicators.zip" e "Experts.zip" no <diretório de dados>\MQL5\

A descrição do método da área foi publicada pela primeira vez em 2004 [1]. Este método é fascinante devido à sua perspectiva incomum sobre os dados do indicador RSI, pois sugere avaliar a área que o oscilador desenha sobre/sob a linha 50 desde o seu último cruzamento. Considerando as mudanças drásticas dos mercados em 2004 e a existência da linguagem MQL5, chegou a hora de testar a estratégia na linguagem MQL5 e no mercado moderno.

1. Método corrente de avaliação das leituras do indicador RSI

O método usual de negociação de acordo com os sinais do indicador RSI consiste numa avaliação das leituras do indicador para: sobrecompra/sobrevenda, procura da divergência entre as leituras do indicador e o preço, reversão após a o indicador visitar as zonas de sobrecompra/sobrevenda, e failure swing. Assim, para análise técnica do oscilador RSI é aplicado pelo menos quatro sinais, e isso complica o sistema de tomada de decisão.

Além disso, sabemos que o indicador RSI não se pode encontrar na zona de sobrecompra (acima da linha 70)/sobrevenda (abaixo da linha 30) por muito tempo, pois ele sempre volta e cruza a linha média 50:





Fig. 1. O oscilador RSI sempre volta das zonas de sobrecompra/sobrevenda

A Figura 1 mostra que o tempo total que o oscilador passou nas zonas de sobrevenda/sobrecompra é muito insignificante em comparação com o resto do tempo. Também, o RSI cruza a linha média 50, após entrar nas zonas de sobrevenda/sobrecompra. Como oscilador RSI sempre retorna e cruza a linha 50 e a análise técnica das leituras oscilador RSI deve ser simplificada, formou-se a base para desenvolver o método da área.





2. Método da área

O método da área sugere avaliar as leituras do oscilador RSI com base num critério: a área formada pelo oscilador sobre/sob a linha 50. Esse valor será usado para descrever o nível de sobrevenda/sobrecompra:





Fig. 2. O método da área é uma avaliação da área sobre/sob a linha 50

Neste caso, o sinal para abrir uma posição é o tamanho da área sobre/sob a linha 50 desde o seu último cruzamento com o indicador RSI.



Quando o RSI está sobre a linha 50 por muito tempo, e depois ele supera um determinado valor de área (por exemplo, 300), uma posição SELL será aberta:

Fig. 3. Sinal para abertura da posição SELL, assim que a área se tornou igual a 300



Da mesma forma, quando o RSI está abaixo da linha de 50 por um longo tempo, e depois ele supera um determinado valor da área, será aberta uma posição BUY.

O sinal de fechamento é gerado quando o oscilador RSI cruza a linha 50 com a subseqüente formação de um máximo/mínimo local e o seu recuo de 4% da escala.



Por exemplo, ao estar sobre a linha 50 por um longo tempo, em algum momento temos uma posição SELL aberta. Em seguida, o valor do indicador começa a diminuir e atinge a linha 40, por exemplo, após o qual o valor do indicador começa a aumentar (ou seja, forma-se um mínimo local). Quando o valor do indicador atinge 44, isto será um sinal para fechar a posição:

Fig. 4. Sinal para fechar uma posição SELL após a formação do mínimo local e um recuo de 4%

Uma lógica semelhante é aplicada quando o indicador está abaixo da linha 50 por um longo tempo. Só então podemos esperar a formação do máximo local.

O indicador RSIAreaIndicator ajudará com a visualização da área sobre/sob a linha 50.

3. Indicador RSIAreaIndicator_v1

O indicador RSIAreaIndicator baseia-se no oscilador RSI. A principal diferença é que o RSIAreaIndicator tem dois buffers. Um buffer tem o estilo de construção DRAW_HISTOGRAM, e o segundo, DRAW_LINE. Os valores dos buffers são obtidos pela fórmula





Aparência do indicador RSIAreaIndicator version 1.00:

Fig. 5. Indicador RSIAreaIndicator _v1

3.1. Criamos um projeto para o indicador

Sugiro colocar os indicadores criados por você numa pasta separada. No meu caso, essa pasta é chamada de "MyInd". Para começar a escrever o indicador, é preciso criar o seu cabeçalho no editor de código MetaEditor usando o assistente MQL5 Wizard. Os passos iniciais para a criação do projeto são descritos neste vídeo:





Você pode ver o projeto criado no final do artigo — o indicador armazenado sob o nome "".

3.2. Preenchemos o "cabeçalho" do indicador

A próxima etapa envolve a adição de uma descrição para o indicador. Posteriormente, ele sempre aparecerá nas propriedades do indicador na aba "Comum". Todo o código adicionado ao artigo será destacado para uma melhor percepção visual:

#property version "1.00" #property description "The indicator displays area RSI over/under line 50" #property indicator_separate_window

Lembremos que o indicador RSIAreaIndicator tem dois indicadores de buffers. Além destes, precisamos de mais um adicional. Desta forma, haverá um total de três buffers usados no indicador. Vamos começar a editar o código na linha do "cabeçalho" do indicador:

#property indicator_separate_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 2 #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrGray #property indicator_color2 clrGray input int ExtRSIPeriod= 13 ;

Agora, é preciso declarar as três matrizes que armazenarão os valores do indicador e do buffer adicional:

input int ExtRSIPeriod= 13 ; double ExtMapBuffer1[]; double ExtMapBuffer2[]; double ExtMapBuffer3[];

Além disso, como o nosso indicador RSIAreaIndicator é calculado com base no indicador RSI padrão e vamos precisar dos valores do indicador, é necessária uma variável para armazenar o identificador do indicador de Força Relativa (Relative Strength Index):

double ExtMapBuffer3[]; int handle;

E, finalmente, três variáveis de serviço devem ser declaradas na linha de "cabeçalho". Na variável name será armazenado o nome do símbolo no qual foi executado o indicador, na variável short_name, o nome corto do indicador, e na variável bars_calculated, a quantidade de barras calculadas no indicador RSI:

int handle; string name= Symbol (); string short_name; int bars_calculated= 0 ;

A linha de "cabeçalho" do indicador está preenchida, então agora podemos prosseguir com a edição da função de OnInit().

3.3. Editamos a função OnInit() do indicador

Uma vez que estamos escrevendo um indicador, os nossos buffers de indicador devem estar associados as matrizes dinâmicas do tipo double declaradas anteriormente:

int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,ExtMapBuffer1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,ExtMapBuffer2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,ExtMapBuffer3, INDICATOR_CALCULATIONS ); return ( INIT_SUCCEEDED );

Depois, imediatamente após a ligação dos buffers com as matrizes, definiremos a indexação dos elementos da matriz, como na série de tempo (há um bom exemplo que vale a pena conferir em ArraySetAsSeries). O elemento mais à direita da matriz terá índice "0":

SetIndexBuffer ( 1 ,ExtMapBuffer2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,ExtMapBuffer3, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (ExtMapBuffer1, true ); ArraySetAsSeries (ExtMapBuffer2, true ); ArraySetAsSeries (ExtMapBuffer3, true ); return ( INIT_SUCCEEDED );

Agora, vamos definir a correção de exibição — o indicador será exibido com 2 casas decimais:

ArraySetAsSeries (ExtMapBuffer3, true ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 2 ); return ( INIT_SUCCEEDED );

Na função OnInit() resta obter o identificador da função RSIndex, preencher a variável short_name e atribuir um nome curto para o nosso indicador:

ArraySetAsSeries (ExtMapBuffer2, true ); ArraySetAsSeries (ExtMapBuffer3, true ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 2 ); handle= iRSI (name, 0 ,ExtRSIPeriod, PRICE_CLOSE ); if (handle== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iRSI indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , name, EnumToString ( PERIOD_CURRENT ), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } short_name= StringFormat ( "RSIArea(%d)" ,ExtRSIPeriod); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,short_name); return ( INIT_SUCCEEDED );

Então, temos preenchido a linha de "cabeçalho" da função de OnInit(). Você pode ver o código editado no final do artigo — o indicador é salvo sob o nome "RSIAreaIndicatorStep2.mq5".

3.4. Criamos a função auxiliar do indicador

Para trabalhar com o indicador RSIAreaIndicator, é preciso, em cada entrada à função OnCalculate(), obter os dados do indicador RSI. É igualmente importante assegurar a facilidade de leitura do código e dividir a funcionalidade do programa. Portanto, o código adicional para receber valores RSI e a cópia desse valores num dos buffer RSIAreaIndicator, foram movidos para a função separada FillArrayFromBuffer(). Será colocada depois de OnCalculate(). Os valores são copiados usando a função CopyBuffer.



return (rates_total); } bool FillArrayFromBuffer( double &rsi_buffer[], int ind_handle, int amount ) { ResetLastError (); if ( CopyBuffer (ind_handle, 0 , 0 ,amount,rsi_buffer)< 0 ) { PrintFormat ( "Failed to copy data from the iRSI indicator, error code %d" , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); }

3.5. Criamos o código básico de trabalho para o indicador

O código básico de operação (ou lógica) do indicador RSIAreaIndicator está localizado na função OnCalculate(). Aqui, é declarada a variável principal values_to_copy. Posteriormente, a variável values_to_copy irá armazenar o número de valores que devem ser copiados a partir do indicador RSI.

const int &spread[]) { int values_to_copy; int calculated= BarsCalculated (handle); if (calculated<= 0 ) { PrintFormat ( "BarsCalculated() returned %d, error code %d" ,calculated, GetLastError ()); return ( 0 ); } return (rates_total); }

Cálculo do valor values_to_copy:

PrintFormat ( "BarsCalculated() returned %d, error code %d" ,calculated, GetLastError ()); return ( 0 ); } if (prev_calculated== 0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+ 1 ) { if (calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total; else values_to_copy=calculated; } else { values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+ 1 ; } return (rates_total);

Por que o valor values_to_copy é calculado desta forma? No indicador MQL5, os elementos de matrizes (time[], open[], high[], low[], close[], tick_volume[], volume[] e spread[]), passados para a função OnCalculate(), têm indexação desde o início da matriz até o fim. Assim é como fica no gráfico:





Fig. 6. Indexação dos elementos da matriz, quando a matriz não é uma série de tempo

Isso é, na matriz que não é uma série de tempo, o elemento mais à direita terá o índice máximo. Isto deve ser tomado em consideração nos cálculos matemáticos.

Agora, quando o valor values_to_copy é calculado, é possível chamar a função auxiliar функцию FillArrayFromBuffer() e preencher com valores os buffers dos indicadores ExtMapBuffer1[] e ExtMapBuffer2[]:

values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+ 1 ; } if (!FillArrayFromBuffer(ExtMapBuffer3,handle,values_to_copy)) return ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<values_to_copy;i++) { ExtMapBuffer1[i]=ExtMapBuffer2[i]=ExtMapBuffer3[i]- 50.0 ; } bars_calculated=calculated; return (rates_total);

O indicador RSIAreaIndicator version 1.00 está pronto. Ele pode ser baixado no final do arquivo sob o nome "RSIAreaIndicatorv1.mq5". Agora, podemos prosseguir com a escritura do conselheiro RSIAreaEA version 1.00 que irá negociar segundo o método das áreas.





4. Conselheiro RSIAreaExpert version 1.00

Da mesma forma como com indicadores, recomendo mudar o conselheiro criado para uma pasta separada. Por exemplo, a pasta para os meus conselheiros é chamada de "MyExp". Por analogia com o indicador, criamos o projeto do conselheiro RSIAreaExpert_v1. Esclarecimento importante: numa das etapas, é necessário desmarcar todas as caixas de seleção:





Fig. 7. Configurações ao criar o conselheiro

Você pode ver o projeto criado no final do artigo — o conselheiro armazenado sob o nome "RSIAreaExpert_v1_Step1.mq5".

4.1. Editamos o "cabeçalho" do conselheiro

Adicionamos a descrição do conselheiro. Será visto na aba "Comuns" do conselheiro:

#property version "1.00" #property description "EA trades on \"Method areas\""

Escrever imediatamente uma descrição pode parecer algo incômodo, mas, eventualmente, essa prática será uma grande ajuda para você.

O conselheiro vai utilizar a biblioteca padrão — classe CTrade para executar as operações de negociação. Para isso, é necessário conectar a classe CTrade e anunciar a variável my_trade:

#property description "EA trades on \"Method areas\"" #include <Trade\Trade.mqh> CTrade my_trade;

Também adicionaremos três variáveis (para armazenar o identificador do indicador Relative Strength Index, a atual área calculada e uma variável auxiliar):

CTrade my_trade; int handle; double RSIArea; double RSIOpen;

E a última etapa é a edição da linha do "cabeçalho" do conselheiro, isto é, a adição dos parâmetros de entrada:

double RSIOpen; input int ExtRSIPeriod= 13 ; input int AreaCondition= 300 ; input ENUM_TIMEFRAMES period= PERIOD_M15 ;

A variável period introduzida exclusivaente para comodidade ao usar o testador de estratégias, desta forma podemos definir várias gamas de períodos testados:





Fig. 8. A variável period permite testar o conselheiro numa ampla gama de períodos

O "cabeçalho" do conselheiro está preenchido, agora é a vez da função OnInit(). OnInit() terá apenas uma função, isto é, vai receber o identificador do símbolo atual (Symbol()) no período estabelecido (period):

int OnInit () { handle= iRSI ( Symbol (),period,ExtRSIPeriod, PRICE_CLOSE ); if (handle== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iRSI indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString (period), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Todas estas alterações no processo de edição do conselheiro podem ser vistas no arquivo "RSIAreaExpert_v1_Step2.mq5".

4.2. Função auxiliar RSIAreaFunc

A função para determinar a área RSIAreaFunc() está composta por várias partes funcionais. Nós adicionaremos gradualmente a funcionalidade. Primeiro bloco (explicação após o código):

void OnTick () { } double RSIAreaFunc( int &RSIAreaShift, int BeginShift) { int shift,limit; double rsivalue,result; limit= Bars ( Symbol (),period)-ExtRSIPeriod; if (limit> 100 ) limit= 100 ; double arr_rsi[]; ArrayResize (arr_rsi,limit); ArraySetAsSeries (arr_rsi, true ); if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 ,limit,arr_rsi)==- 1 ) { Print ( "CopyBuffer from iRSI failed, no data" ); return ( 0 ); } return (result); }

A variável limit é responsável pela quantidade de valore do indicador iRSI, nós vamos copiar para a matriz arr_rsi[] usando CopyBuffer. Restringimos a variável limit usando o valor "100", ou seja, sempre vamos copiar os últimos 100 valores do indicador iRSI. Todas estas alterações no processo de edição do conselheiro podem ser vistas no arquivo "RSIAreaExpert_v1_Step3.mq5".

4.3 Código de verificação ao trabalhar com a função CopyBuffer

Se você não consegue entender como trabalha a função CopyBuffer e quais são os valores contidos na matriz sob o índice "0", é possível escrever um código de verificação simples: na função OnTick() escrevemos a chamada da função auxiliar RSIAreaFunc().

void OnTick () { static int RSIAreaShift= 0 ; RSIAreaFunc(RSIAreaShift, 0 ); } double RSIAreaFunc( int &RSIAreaShift, int BeginShift)

No final do primeiro bloco da função RSIAreaFunc() adicionaremos a saída do comentário — os valores dos elementos início e fim da matriz arr_rsi[]:

if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 ,limit,arr_rsi)==- 1 ) { Print ( "CopyBuffer from iRSI failed, no data" ); return ( 0 ); } Comment ( "arr_rsi[" ,limit- 1 , "]=" , DoubleToString (arr_rsi[limit- 1 ], 2 ), "; arr_rsi[0]=" , DoubleToString (arr_rsi[ 0 ], 2 )); return (result); }

Este é um código de verificação, ele é adicionado apenas no arquivo RSIAreaExpert_v1_Step3_check.mq5, e ele não estará no conselheiro principal . Para verificação, executamos o seguinte:

compilar (se ainda não o tenha feito) o arquivo do conselheiro RSIAreaExpert_v1_Step3_check.mq5 ;

; abrir um novo gráfico de qualquer instrumento e mudar para o timeframe M15 (pous nos parâmetros de entrada, a variável period =PERIOD_M15 é padrão);

=PERIOD_M15 é padrão); inserir no gráfico o indicador RSI (menu "Inserir" -> "Indicadores" -> "Osciladores" -> "Índice de Força Relativa" com as seguintes definições: "Período" 13 e "Aplicar a" Close);

adicionar ao gráfico o conselheiro RSIAreaExpert_v1_Step3_check.mq5.

O gráfico mostrará instantaneamente que o valor do elemento com índice "0", na matriz arr_rsi, corresponde ao valor do indicador RSI na barra mais à direita:

Fig. 9. Testando a função CopyBuffer

4.4. Mais sobre a edição da função auxiliar

Próximo bloco da função RSIAreaFunc():

if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 ,limit,arr_rsi)==- 1 ) { Print ( "CopyBuffer from iRSI failed, no data" ); return ( 0 ); } result=arr_rsi[ 0 ]- 50.0 ; for (shift=BeginShift+ 1 ;shift<limit;shift++) { rsivalue=arr_rsi[shift]- 50 ; if ((result> 0 && rsivalue<- 3 ) || (result< 0 && rsivalue> 3 )) { RSIAreaShift=shift; break ; } result+=rsivalue; } return (result); }

Primeiro, a variável result adota o valor do indicador RSI na barra mais à direita menos 50. Depois, ele é seguido pelo ciclo segundo a matriz arr_rsi, começando com o elemento com índice "1" até o elemento com índice limit-1. Neste ciclo, é verificada a seguinte condição: "houve ou não cruzamento da linha zero". Se houver cruzamento, em seguida, o código da barra (vista da direita para a esquerda) será armazenado na variável RSIAreaShift.

4.5. Função OnTick() do conselheiro

Nós terminamos de editar a função auxiliar RSIAreaFunc(). e continuamos com a função de negociação OnTick(): Vamos adicionar o seguinte código para OnTick():

void OnTick () { static int RSIAreaShift= 0 ; int shift; double RSICurrent,RSILocalMin,RSILocalMax,value; double arr_rsi[ 1 ],rsi; MqlTick last_tick; if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 1 ,arr_rsi)==- 1 ) { Print ( "CopyBuffer from iRSI failed, no data" ); return ; } rsi=arr_rsi[ 0 ]; if (! SymbolInfoTick ( Symbol (),last_tick)) Print ( "SymbolInfoTick() failed, error = " , GetLastError ()); }

Usando a função CopyBuffer, obtemos um valor do indicador RSI na barra mais à direita e, a seguir, ele será atribuído para a variável rsi -. No código, vamos referir esta variável varias vezes. Depois, obtemos os valores atuais desse símbolo e armazenamos esses valores na variável last_tick.

O seguinte bloco do código é processado, desde que haja uma posição aberta nesse instrumento:

if (! SymbolInfoTick ( Symbol (),last_tick)) Print ( "SymbolInfoTick() failed, error = " , GetLastError ()); if (! PositionSelect ( Symbol ())) { RSIArea=RSIAreaFunc(RSIAreaShift, 0 ); if (RSIArea<-AreaCondition) { my_trade.Buy( 1.0 , NULL ,last_tick.ask, 0.0 , 0.0 , NULL ); RSIOpen=rsi; return ; } if (RSIArea>AreaCondition) { my_trade.Sell( 1.0 , NULL ,last_tick.bid, 0.0 , 0.0 , NULL ); RSIOpen=rsi; return ; } RSIAreaShift= 0 ; } }

No código, são verificadas as condições para abertura da posição: se a área calculada nesse momento (variável RSIArea) inferior/superior ao parâmetro de entrada (AreaCondition), então, respetivamente, será aberta uma posição Buy/Sell.

Depois, a variável RSICurrent é atribuído o valor da variável rsi (lembre-se que ele mantém o valor do indicador RSI no lado direito da barra) e é verificada a condição de saída a partir da função OnTick():

se a posição for aberta acima da linha "50" (RSIOpen>50) e nós estivermos nesse momento acima da linha "50" (RSICurrent>50);

se a posição for aberta abaixo da linha "50" (RSIOpen<50) e nós estarmos nesse momento abaixo da linha "50" (RSICurrent<50):

RSIAreaShift= 0 ; } RSICurrent=rsi; if (RSIOpen> 50 && RSICurrent> 50 ) return ; if (RSIOpen< 50 && RSICurrent< 50 ) return ; RSILocalMin = RSICurrent; RSILocalMax = RSICurrent; }

O próximo bloco de código encontra mínimos/máximos locais e atribui esses valores para as variáveis RSILocalMin e RSILocalMax:

RSILocalMin = RSICurrent; RSILocalMax = RSICurrent; if (RSIAreaShift> 1 ) { double arr_rsi_1[]; ArrayResize(arr_rsi_1,RSIAreaShift); ArraySetAsSeries(arr_rsi_1, true ); if (CopyBuffer(handle, 0 , 0 ,RSIAreaShift,arr_rsi_1)==- 1 ) { Print( "CopyBuffer from iRSI failed, no data" ); return ; } for (shift= 1 ; shift<RSIAreaShift; shift++) { value =arr_rsi_1[shift]; if ( value <RSILocalMin && RSIArea> 0 ) RSILocalMin= value ; if ( value >RSILocalMax && RSIArea< 0 ) RSILocalMax= value ; } } }

Finalmente, o último bloco de código:

if (value>RSILocalMax && RSIArea< 0 ) RSILocalMax=value; } } if ( PositionSelect ( Symbol ())) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY ) { if (RSILocalMax>=RSICurrent+ 4 && RSILocalMax> 50 ) my_trade.PositionClose( Symbol (), 20 ); } if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_SELL ) { if (RSILocalMin<=RSICurrent- 4 && RSILocalMin< 50 ) my_trade.PositionClose( Symbol (), 20 ); } } return ; }

Aqui (se você tiver uma posição aberta) é verificada a condição de fechamento da posição pela regra:

O oscilador RSI cruza a linha com 50 com a subseqüente formação de um máximo/mínimo local e o seu recuo de 4% da escala.

Por exemplo, ao estar sobre a linha 50 por um longo tempo, em algum momento temos uma posição SELL aberta. Em seguida, o valor do indicador começa a diminuir e atinge a linha 40, por exemplo, após o qual o valor do indicador começa a aumentar (ou seja, forma-se um mínimo local). O sinal para fechar a posição será o momento em que o valor do indicador atinja a linha 44.



Aqui finaliza a criação do conselheiro RSIAreaExpert_v1 . O arquivo "RSIAreaExpert_v1.mq5" pode ser baixado no final do artigo.





5. Teste do conselheiro RSIAreaExpert version 1.00 em vários períodos e símbolos

Inicialmente, o conselheiro RSIAreaExpert foi testado no período H1 [1] do gráfico, mas desde 2004 os mercados mudaram drasticamente, tornaram-se mais voláteis e, portanto, para avaliar o desempenho do método de áreas, decidiu-se realizar o teste numa grande variedade de períodos: a partir do M10 a H6. Também foi significativamente ampliado a gama de áreas para testes: 100-800. Período de teste, 2015.01.05 — 2016.01.05.

Assi, os resultados do teste do conselheiro RSIAreaExpert version 1 par o símbolo AUDCAD:

Fig. 10. Resultados do teste do conselheiro RSIAreaExpert version 1. Símbolo AUDCAD. Intervalo das áreas 100-800. Intervalo dos períodos M10-H6

No período H2, vemos uma boa densidade de resultados. É possível até mesmo levar em conta o período H3. Agora olhamos para a figura e estimamos o número de transações por ano no símbolo AUDCAD ao testar o conselheiro RSIAreaExpert version 1:





Fig. 11. Resultados do teste do conselheiro RSIAreaExpert version 1. Símbolo AUDCAD. Intervalo das áreas 100-800. Intervalo dos períodos M10-H6

Nos períodos H2 e H3, o número de transações por ano flutua à volta de 50. Isto é um pouco, e a margem de erro é alta. Podemos concluir que no símbolo AUDCAD a estratégia do método funciona mal.

Resultados de teste do conselheiro RSIAreaExpert version 1 para o símbolo AUDUSD:

Fig. 12. Resultados do teste do conselheiro RSIAreaExpert version 1. Símbolo AUDUSD. Intervalo das áreas 100-800. Intervalo dos períodos M10-H6

Se considerarmos a rentabilidade da estratégia no símbolo AUDUSD, podemos considerar a negociação nos períodos H2 e H3. Nestos períodos o parâmetro AreaCondition flutua entre 250 e 400. Para justificar a negociação nos períodos H2 e H3, é necessário ver o número de transações por o ano nestes períodos:

Fig. 13. Resultados do teste do conselheiro RSIAreaExpert version 1. Símbolo AUDUSD. Intervalo das áreas 100-800. Intervalo dos períodos M10-H6

Como você pode ver, é desastrosamente baixo. Por isso, no AUDUSD, não é recomendado negociar segundo o método da área.

Os resultados do teste do conselheiro RSIAreaExpert version 1 para o símbolo EURUSD:





Fig. 14. Resultados do teste do conselheiro RSIAreaExpert. Intervalo das áreas 100-800. Intervalo dos períodos M10-H6

A figura 4 revela no período M10 uma boa densidade de resultados de lucro para a área de 400 a 550, para o período de M12, de 300 a 400, e para o período de M15, de 300 a 400. Não são considerados os períodos superiores, porque o número dos seus negócios ao longo do ano é muito pequeno (см. fig. 5).

A figura 5 revela o gráfico das dependências da quantidade de negociações e o lucro para o símbolo EURUSD:





Fig. 15. Resultados do teste do conselheiro RSIAreaExpert. Intervalo das áreas 100-800. Intervalo dos períodos M10-H6

Aqui claramente é mostrado que o número de negociações é menor em períodos de altos (de H1 a H6), o que não justifica a aplicação do método das áreas sobre tais períodos. No entanto, o número de negociações nos períodos M10, M12 e M15 é suficiente para confirmar da rentabilidade do método das áreas sobre estes timeframes. Certamente o símbolo EURUSD é apropriado para negociação segundo o método das áreas.

Resultado de teste do conselheiro RSIAreaExpert version 1 para o símbolo GBPUSD:

Fig. 16. Resultados do teste do conselheiro RSIAreaExpert version 1. Símbolo GBPUSD. Intervalo das áreas 100-800. Intervalo dos períodos M10-H6

No símbolo GBPUSD há uma boa densidade de lucros positivos para o período M20. O parâmetro AreaCondition varia de 300 a 500.

Fig. 17. Resultados do teste do conselheiro RSIAreaExpert version 1. Símbolo GBPUSD. Intervalo das áreas 100-800. Intervalo dos períodos M10-H6

Para o símbolo GBPUSD e no período M20, a quantidade de transações por ano flutua entre 140 e 250. Certamente não é um registro fantástico, mas, é possível tomar nota dele. Em outras palavras, negociar no símbolo GBPUSD usando o método da área não é adequado para todos

Resultados do teste do conselheiro RSIAreaExpert version 1 para o símbolo USDCAD:

Fig. 18. Resultados do teste do conselheiro RSIAreaExpert version 1. Símbolo USDCAD. Intervalo das áreas 100-800. Intervalo dos períodos M10-H6

No símbolo USDCAD, gostaria de considerar apenas o período M30, pois tem uma boa densidade de lucro positivo. Além disso, o parâmetro AreaCondition é alterado na faixa entre 280 e 550.

Fig. 19. Resultados do teste do conselheiro RSIAreaExpert version 1. Símbolo USDCAD. Intervalo das áreas 100-800. Intervalo de períodos M10-H6

Neste par de moedas, no timeframe M30, o número de negociações por ano flutua entre 90 e 200. Isto não é muito, por isso não recomendo o método das áreas para o símbolo USDCAD.



Resultado de teste do conselheiro RSIAreaExpert version 1 para o símbolo USDJPY:

Fig. 20. Resultados do teste do conselheiro RSIAreaExpert version 1. Símbolo USDJPY. Intervalo das áreas 100-800. Intervalo de períodos M10-H6

No símbolo USDJPY existem dois períodos: M10 e M30. O parâmetro AreaCondition para o período M10 situa-se na gama de 320-650, para o período M30, 550-600.

Fig. 21. Resultados do teste do conselheiro RSIAreaExpert version 1. Símbolo USDJPY. Intervalo das áreas 100-800. Intervalo de períodos M10-H6

Para o símbolo USDJPY, o número de transações por ano segundo o método das áreas para o período M10 na gama de 150-200, para o período M30, 50-150. Assim, vemos que aqui as recomendações de negociação são muito vagas.



Conclusão

Ainda é cedo para copiar uma negociação de acordo com o método da área. Realmente, o sistema tem começado a mostrar perdas em relação ao período H1, nas atuais condições de mercado, no entanto, anteriormente [1] era usado para manter o lucro principal. Negociar com EURUSD, nos períodos M10, M12 e M15, usando o método das áreas, provou ser o mais rentável e eficiente no mercado moderno. Precisamente, foram os testes que mostraram um número suficiente de negociações anuais com este par de moedas.

Bibliografia

Morozov I. V., Fatkhullin R.R. FOREX: do simples ao complexo. Novos recursos para o terminal de cliente "MetaTrader". - "Teletrade LTD", 2004. - 448 p.