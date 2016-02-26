Введение

Описание метода площадей было впервые опубликовано в 2004 году [1]. Метод интересен необычным взглядом на данные индикатора RSI: в нем предлагается оценивать площадь, которую осциллятор рисует выше/ниже линии 50 с момента последнего ее пересечения. С 2004 года рынки сильно изменились, был создан язык MQL5 – а значит, пришло время проверить стратегию на языке MQL5 и на современном рынке.

1. Общепринятая методика оценки показателей индикатора RSI

Обычный метод торговли по сигналам индикатора RSI – это оценка показателей индикатора на предмет перекупленности/перепроданности, поиск дивергенции между показаниями индикатора и ценой, разворот после посещения индикатором зон перекупленности/перепроданности, неудавшийся размах. Таким образом, для технического анализа осциллятора RSI применяется минимум четыре сигнала, и это усложняет систему принятия решений.

При этом мы знаем, что индикатор RSI не может находиться в зоне перекупленности (выше линии 70)/перепроданности (ниже линии 30) очень долго – он обязательно вернётся и пересечёт среднюю линию 50:





Рис. 1. Осциллятор RSI всегда возвращается из зон перекупленности/перепроданности

На рисунке 1 видно, что суммарное время нахождения осциллятора в зонах перепроданности/перекупленности, по сравнению с остальным временем, очень мало. Также после посещения зон перекупленности/перепроданности RSI пересекает среднюю линию 50. Именно знание того, что осциллятор RSI обязательно возвращается и пересекает линию 50, а также необходимость упрощения технического анализа показаний осциллятора RSI стали основой для разработки метода площадей.





2. Метод площадей

Метод площадей предлагает оценивать показания осциллятора RSI по одному показателю: площади, которая образована осциллятором выше/ниже линии 50. Эта величина и будет характеризовать степень перекупенности/перепроданности:





Рис. 2. Метод площадей — оценка площади над/под линией 50

Сигнал к открытию позиции в этом случае — величина площади над/под линией 50 с момента последнего ее пересечения индикатором RSI.



При долгом нахождении RSI над линией 50 и после преодоления определённой величины площади (пусть это будет значение площади, равное 300) будет открыта позиция SELL:

Рис. 3. Сигнал на открытие SELL позиции, как только площадь стала равна 300



Соответственно, при долгом нахождении RSI под линией 50 и после преодоления определённой величины площади будет открыта позиция BUY.

Сигналом к закрытию позиции служит пересечение осциллятором RSI линии 50 с последующим образованием локального максимума/минимума и откат от него на величину 4% шкалы.



Например, при долгом нахождении над линией 50 в какой-то момент мы имеем открытую позицию SELL. Затем значение индикатора начинает уменьшаться и достигает, допустим линии 40, после чего значение индикатора начинает увеличиваться (то есть, образуется локальный минимум). Когда значение индикатора достигнет линии 44, это и станет сигналом к закрытию позиции:

Рис. 4. Сигнал на закрытие SELL позиции после образования локального минимума и последующего отката на 4%

Аналогичная логика возникает при долгом нахождении индикатора под линией 50, только в этом случае мы ждем образования локального максимума.

Для визуализации площади над/под линией 50 нам поможет индикатор RSIAreaIndicator.

3. Индикатор RSIAreaIndicator_v1

Индикатор RSIAreaIndicator построен на базе осциллятора RSI. Основное отличие состоит в том, что индикатор RSIAreaIndicator имеет два буфера. Один буфер имеет стиль построения DRAW_HISTOGRAM, а второй — DRAW_LINE. Значения буферов получают по формуле





Вид индикатора RSIAreaIndicator version 1.00:

Рис. 5. Индикатор RSIAreaIndicator _v1

3.1. Создаём заготовку индикатора

Созданные вами пользовательские индикаторы я рекомендую размещать в отдельной папке. В моем случае такая папка называется "MyInd". Чтобы начать писать индикатор, нужно создать его заготовку в редакторе кода MetaEditor с использованием помощника MQL5 Wizard. Первые шаги по созданию заготовки индикатора я собрал в этом видео:

Полученную заготовку вы можете просмотреть в конце статьи — индикатор сохранён под именем "RSIAreaIndicatorStep1.mq5".

3.2. Заполнение "шапки" индикатора

Следующий шаг — это добавление описания индикатора. Впоследствии его всегда можно будет увидеть в свойствах индикатора во вкладке "Общие". Весь добавленный код в статье будет выделяться цветом для визуального восприятия:

#property version "1.00" #property description "The indicator displays area RSI over/under line 50" #property indicator_separate_window

Как мы помним, индикатор RSIAreaIndicator имеет два индикаторных буфера. Кроме них, нам понадобится еще один, вспомогательный. Таким образом, всего в индикаторе будет использовано три буфера. Начнём редактирование кода с "шапки" индикатора:

#property indicator_separate_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 2 #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrGray #property indicator_color2 clrGray input int ExtRSIPeriod= 13 ;

Теперь нужно объявить три массива, в которых будут храниться значения индикаторных и вспомогательного буферов:

input int ExtRSIPeriod= 13 ; double ExtMapBuffer1[]; double ExtMapBuffer2[]; double ExtMapBuffer3[];

Далее, так как наш индикатор RSIAreaIndicator рассчитывается на базе стандартного индикатора RSI и нам нужно будет получать значения индикатора, потребуется переменная, в которой будет храниться хэндл индикатора Relative Strength Index:

double ExtMapBuffer3[]; int handle;

Осталось объявить в "шапке" три служебных переменных. В переменной name будет храниться имя символа, на котором запущен индикатор, в переменной short_name — короткое имя индикатора, а в переменной bars_calculated — количество посчитанных баров в индикаторе RSI:

int handle; string name= Symbol (); string short_name; int bars_calculated= 0 ;

"Шапка" индикатора заполнена, теперь можно приступить к редактированию функции OnInit().

3.3. Редактирование функции OnInit() индикатора

Так как мы пишем индикатор, то нам нужно связать наши индикаторные буферы с объявленными ранее динамическими массивами типа double:

int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,ExtMapBuffer1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,ExtMapBuffer2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,ExtMapBuffer3, INDICATOR_CALCULATIONS ); return ( INIT_SUCCEEDED );

Затем, сразу же после связывания буферов и массивов, установим индексацию элементов массива как в таймсериях (рекомендую просмотреть хороший пример справки по ArraySetAsSeries). Самый правый элемент массивов будет иметь индекс "0":

SetIndexBuffer ( 1 ,ExtMapBuffer2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,ExtMapBuffer3, INDICATOR_CALCULATIONS ); ArraySetAsSeries (ExtMapBuffer1, true ); ArraySetAsSeries (ExtMapBuffer2, true ); ArraySetAsSeries (ExtMapBuffer3, true ); return ( INIT_SUCCEEDED );

Теперь установим точность отображения — индикатор будет отображаться с двумя знаками после запятой:

ArraySetAsSeries (ExtMapBuffer3, true ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 2 ); return ( INIT_SUCCEEDED );

В функции OnInit() осталось ещё получить хэндл индикатора RSIndex, заполнить переменную short_name и присвоить нашему индикатору короткое имя:

ArraySetAsSeries (ExtMapBuffer2, true ); ArraySetAsSeries (ExtMapBuffer3, true ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 2 ); handle= iRSI (name, 0 ,ExtRSIPeriod, PRICE_CLOSE ); if (handle== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iRSI indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , name, EnumToString ( PERIOD_CURRENT ), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } short_name= StringFormat ( "RSIArea(%d)" ,ExtRSIPeriod); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,short_name); return ( INIT_SUCCEEDED );

Итак "шапку" индикатора и функцию OnInit() мы заполнили. Отредактированный код Вы можете просмотреть в конце статьи — индикатор сохранён под именем "RSIAreaIndicatorStep2.mq5".

3.4. Создание вспомогательной функции индикатора

Для работы индикатора RSIAreaIndicator нужно при каждом заходе в функцию OnCalculate() получать данные индикатора RSI. Не менее важно обеспечить удобство чтения кода и разделить функционал программы. Поэтому вспомогательный код получения значений RSI и копирование этих значений в один из буферов RSIAreaIndicator вынесены в отдельную функцию FillArrayFromBuffer(). Ее мы разместим после OnCalculate(). Значения копируются при помощи функции CopyBuffer.



return (rates_total); } bool FillArrayFromBuffer( double &rsi_buffer[], int ind_handle, int amount ) { ResetLastError (); if ( CopyBuffer (ind_handle, 0 , 0 ,amount,rsi_buffer)< 0 ) { PrintFormat ( "Failed to copy data from the iRSI indicator, error code %d" , GetLastError ()); return ( false ); } return ( true ); }

3.5. Создание основного рабочего кода индикатора

Основной рабочий код (или логика) индикатора RSIAreaIndicator расположен в функции OnCalculate(). Здесь объявляется главная переменная — values_to_copy. Впоследствии переменная values_to_copy будет хранить количество значений, которое нужно копировать из индикатора RSI.

const int &spread[]) { int values_to_copy; int calculated= BarsCalculated (handle); if (calculated<= 0 ) { PrintFormat ( "BarsCalculated() returned %d, error code %d" ,calculated, GetLastError ()); return ( 0 ); } return (rates_total); }

Расчёт значения values_to_copy:

PrintFormat ( "BarsCalculated() returned %d, error code %d" ,calculated, GetLastError ()); return ( 0 ); } if (prev_calculated== 0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+ 1 ) { if (calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total; else values_to_copy=calculated; } else { values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+ 1 ; } return (rates_total);

Почему переменная values_to_copy рассчитывается именно так? В MQL5 индикаторе элементы массивов (time[], open[], high[], low[], close[], tick_volume[], volume[] и spread[]), передаваемые в функцию OnCalculate(), имеют индексацию от начала массива к концу. Вот как это выглядит на примере графика:





Рис. 6. Индексация элементов массива, если массив не таймсерия

То есть в массиве, не являющемся таймсерией, самый правый элемент будет иметь максимальный индекс. Это нужно учитывать при математических вычислениях.

Теперь, когда значение переменной values_to_copy рассчитано, можно вызывать вспомогательную функцию FillArrayFromBuffer() и заполнить значениями индикаторные буферы ExtMapBuffer1[] и ExtMapBuffer2[]:

values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+ 1 ; } if (!FillArrayFromBuffer(ExtMapBuffer3,handle,values_to_copy)) return ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<values_to_copy;i++) { ExtMapBuffer1[i]=ExtMapBuffer2[i]=ExtMapBuffer3[i]- 50.0 ; } bars_calculated=calculated; return (rates_total);

Индикатор RSIAreaIndicator version 1.00 готов. Его можно скачать в конце статьи под именем "RSIAreaIndicatorv1.mq5". Теперь можно приступить к написанию советника RSIAreaEA version 1.00, который будет торговать по методу площадей.





4. Советник RSIAreaExpert version 1.00

Как и в случае с индикаторами, я рекомендую созданные советники размещать в отдельной папке. Например, моя папка для советников называется "MyExp". По аналогии с индикатором создадим заготовку советника RSIAreaExpert_v1. Важное уточнение: на одном из шагов нужно снять все галочки:

Рис. 7. Настройки при создании советника

Полученную заготовку советника вы можете просмотреть в конце статьи — советник сохранён под именем "RSIAreaExpert_v1_Step1.mq5".

4.1. Редактирование "шапки" советника

Добавим описание советника. Оно будет видно во вкладке "Общие" советника:

#property version "1.00" #property description "EA trades on \"Method areas\""

Описание не всегда хочется сразу заполнять, однако впоследствии вам очень поможет выработанное раз и навсегда правило: "При создании программы первое действие — это создание описания".

Советник будет использовать стандартную библиотеку — класс CTrade для выполнения торговых операций. Для этого нужно будет подключить класс CTrade и объявить переменную my_trade:

#property description "EA trades on \"Method areas\"" #include <Trade\Trade.mqh> CTrade my_trade;

Также добавим три переменных (для хранения хэндла индикатора Relative Strength Index, для хранения текущей рассчитанной площади и одну вспомогательную):

CTrade my_trade; int handle; double RSIArea; double RSIOpen;

И последний шаг редактирования "шапки" советника — добавление входных параметров:

double RSIOpen; input int ExtRSIPeriod= 13 ; input int AreaCondition= 300 ; input ENUM_TIMEFRAMES period= PERIOD_M15 ;

Переменная period введена исключительно для удобства тестирования в тестере стратегий — таким образом можно задавать разные диапазоны тестируемых периодов:





Рис. 8. Переменная period позволяет тестировать советник в широком диапазоне периодов

"Шапка" советника заполнена, теперь очередь функции OnInit(). В OnInit() будет только одна операция — получение хэндла индикатора на текущем символе (Symbol()) и на заданном периоде (period):

int OnInit () { handle= iRSI ( Symbol (),period,ExtRSIPeriod, PRICE_CLOSE ); if (handle== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iRSI indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString (period), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Все эти изменения в процессе редактирования советника можно увидеть в файле "RSIAreaExpert_v1_Step2.mq5".

4.2. Вспомогательная функция RSIAreaFunc

Функция определения площади RSIAreaFunc() состоит из нескольких функциональных частей. Будем добавлять функционал постепенно. Первый блок (пояснения к нему — после кода):

void OnTick () { } double RSIAreaFunc( int &RSIAreaShift, int BeginShift) { int shift,limit; double rsivalue,result; limit= Bars ( Symbol (),period)-ExtRSIPeriod; if (limit> 100 ) limit= 100 ; double arr_rsi[]; ArrayResize (arr_rsi,limit); ArraySetAsSeries (arr_rsi, true ); if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 ,limit,arr_rsi)==- 1 ) { Print ( "CopyBuffer from iRSI failed, no data" ); return ( 0 ); } return (result); }

Переменная limit отвечает за то, сколько значений индикатора iRSI мы будем копировать в массив arr_rsi[] при помощи CopyBuffer. Ограничим переменную limit значением "100" — то есть, всегда будем копировать последние 100 значений индикатора iRSI. Эти изменения редактирования советника можно увидеть в файле "RSIAreaExpert_v1_Step3.mq5".

4.3 Проверочный код работы функции CopyBuffer

Если Вам не совсем понятно, как работает функция CopyBuffer и какие значения содержатся в массиве под индексом "0", то можно написать простой проверочный код: в функции OnTick() напишем вызов вспомогательной функции RSIAreaFunc().

void OnTick () { static int RSIAreaShift= 0 ; RSIAreaFunc(RSIAreaShift, 0 ); } double RSIAreaFunc( int &RSIAreaShift, int BeginShift)

В конце первого блока функции RSIAreaFunc() допишем вывод комментария — значения начального и конечного элементов массива arr_rsi[]:

if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 ,limit,arr_rsi)==- 1 ) { Print ( "CopyBuffer from iRSI failed, no data" ); return ( 0 ); } Comment ( "arr_rsi[" ,limit- 1 , "]=" , DoubleToString (arr_rsi[limit- 1 ], 2 ), "; arr_rsi[0]=" , DoubleToString (arr_rsi[ 0 ], 2 )); return (result); }

Это проверочный код, он внесен только в файл RSIAreaExpert_v1_Step3_check.mq5, и его не будет в основном эксперте . Для проверки выполним следующее:

скомпилировать (если это ещё не сделано ранее) файл советника RSIAreaExpert_v1_Step3_check.mq5 ;

; открыть новый график любого инструмента и поменять для него таймфрейм на M15 (так как по умолчанию во входных параметрах переменная period =PERIOD_M15);

=PERIOD_M15); вставить на график индикатор RSI (меню "Вставка" -> "Индикаторы" -> "Осцилляторы" -> "Relative Strength Index" с такими настройками: "Период" 13 и "Применить к" Close);

присоединить к графику советник RSIAreaExpert_v1_Step3_check.mq5.

На графике сразу станет видно, что значение элемента с индексом "0" в массиве arr_rsi соответствует значению индикатора RSI на самом правом баре:

Рис. 9. Проверка работы функции CopyBuffer

4.4. Продолжение редактирования вспомогательной функции

Следующий блок функции RSIAreaFunc():

if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 ,limit,arr_rsi)==- 1 ) { Print ( "CopyBuffer from iRSI failed, no data" ); return ( 0 ); } result=arr_rsi[ 0 ]- 50.0 ; for (shift=BeginShift+ 1 ;shift<limit;shift++) { rsivalue=arr_rsi[shift]- 50 ; if ((result> 0 && rsivalue<- 3 ) || (result< 0 && rsivalue> 3 )) { RSIAreaShift=shift; break ; } result+=rsivalue; } return (result); }

Сначала переменной result присваивается значение индикатора RSI на самом правом баре минус 50. Затем идёт цикл по массиву arr_rsi, начиная с элемента с индексом "1" и до элемента с индексом limit-1. В этом цикле проверяется условие: "Было ли пересечение нулевой линии". Если пересечение было, то индекс бара (считаем справа налево) запоминается в переменную RSIAreaShift.

4.5. Функция OnTick() советника

Мы закончили редактировать вспомогательную функцию RSIAreaFunc(). Теперь очередь главной торговой функции OnTick(). Добавим следующий код в OnTick():

void OnTick () { static int RSIAreaShift= 0 ; int shift; double RSICurrent,RSILocalMin,RSILocalMax,value; double arr_rsi[ 1 ],rsi; MqlTick last_tick; if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 1 ,arr_rsi)==- 1 ) { Print ( "CopyBuffer from iRSI failed, no data" ); return ; } rsi=arr_rsi[ 0 ]; if (! SymbolInfoTick ( Symbol (),last_tick)) Print ( "SymbolInfoTick() failed, error = " , GetLastError ()); }

При помощи уже знакомой нам функции CopyBuffer получаем одно значение индикатора RSI на самом правом баре и далее присваиваем это значение переменной rsi -. Дальше в коде мы будем не раз обращаться к этой переменной. Затем получаем текущие цены по данному символу и храним эти цены в переменной last_tick.

Следующий блок кода обрабатывается при условии, что у нас есть открытая позиция по данному инструменту:

if (! SymbolInfoTick ( Symbol (),last_tick)) Print ( "SymbolInfoTick() failed, error = " , GetLastError ()); if (! PositionSelect ( Symbol ())) { RSIArea=RSIAreaFunc(RSIAreaShift, 0 ); if (RSIArea<-AreaCondition) { my_trade.Buy( 1.0 , NULL ,last_tick.ask, 0.0 , 0.0 , NULL ); RSIOpen=rsi; return ; } if (RSIArea>AreaCondition) { my_trade.Sell( 1.0 , NULL ,last_tick.bid, 0.0 , 0.0 , NULL ); RSIOpen=rsi; return ; } RSIAreaShift= 0 ; } }

В коде проверяются условия на открытие позиции: если рассчитанная на данный момент площадь (переменная RSIArea) меньше/больше входного параметра (AreaCondition), то, соответственно, будет открыта позиция Buy/Sell.

Дальше переменной RSICurrent присваивается значение переменной rsi (напомню, что в ней хранится одно значение индикатора RSI на самом правом баре) и проверяется условие выхода из функции OnTick():

если позиция была открыта выше линии "50" (RSIOpen>50) и мы на данный момент находимся выше линии "50" (RSICurrent>50);

если позиция была открыта ниже линии "50" (RSIOpen<50) и мы на данный момент находимся ниже линии "50" (RSICurrent<50):

RSIAreaShift= 0 ; } RSICurrent=rsi; if (RSIOpen> 50 && RSICurrent> 50 ) return ; if (RSIOpen< 50 && RSICurrent< 50 ) return ; RSILocalMin = RSICurrent; RSILocalMax = RSICurrent; }

Следующий блок кода находит локальные минимумы/максимумы и присваивает эти значения переменным RSILocalMin и RSILocalMax:

RSILocalMin = RSICurrent; RSILocalMax = RSICurrent; if (RSIAreaShift> 1 ) { double arr_rsi_1[]; ArrayResize(arr_rsi_1,RSIAreaShift); ArraySetAsSeries(arr_rsi_1, true ); if (CopyBuffer(handle, 0 , 0 ,RSIAreaShift,arr_rsi_1)==- 1 ) { Print( "CopyBuffer from iRSI failed, no data" ); return ; } for (shift= 1 ; shift<RSIAreaShift; shift++) { value =arr_rsi_1[shift]; if ( value <RSILocalMin && RSIArea> 0 ) RSILocalMin= value ; if ( value >RSILocalMax && RSIArea< 0 ) RSILocalMax= value ; } } }

И, наконец, последний блок кода:

if (value>RSILocalMax && RSIArea< 0 ) RSILocalMax=value; } } if ( PositionSelect ( Symbol ())) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_BUY ) { if (RSILocalMax>=RSICurrent+ 4 && RSILocalMax> 50 ) my_trade.PositionClose( Symbol (), 20 ); } if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_SELL ) { if (RSILocalMin<=RSICurrent- 4 && RSILocalMin< 50 ) my_trade.PositionClose( Symbol (), 20 ); } } return ; }

Здесь (при наличии открытой позиции) проверяется условие закрытия позиции по правилу:

Пересечение осциллятором RSI линии 50 с последующим образованием локального максимума/минимума и откат от него на величину 4% шкалы.

Например, при долгом нахождении над линией 50 в какой-то момент имеем открытую позицию SELL. Затем значение индикатора начинает уменьшаться и достигает, допустим линии 40, после чего значение индикатора начинает увеличиваться (то есть, образуется локальный минимум). Сигналом к закрытию позиции будет момент, когда значение индикатора достигнет линии 44.



На этом создание советника RSIAreaExpert_v1 закончено. Файл "RSIAreaExpert_v1.mq5" можно скачать в конце статьи.





5. Тестирование советника RSIAreaExpert version 1.00 на разных периодах и символах

Тестирование советника RSIAreaExpert изначально проводилось на периоде графика H1 [1], но с 2004 года рынки сильно изменились, стали более волатильными, и поэтому для проверки работоспособности метода площадей тестирование решено было провести на большом диапазоне периодов: от M10 до H6. Также был существенно расширен диапазон площадей для тестирования: от 100 до 800. Временной период тестирования — с 2015.01.05 по 2016.01.05.

Итак, результаты тестирования советника RSIAreaExpert version 1 для символа AUDCAD:

Рис. 10. Результаты тестирования советника RSIAreaExpert version 1. Символ AUDCAD. Интервал площадей 100-800. Интервал периодов M10-H6

На периоде H2 мы видим хорошую плотность результатов. Можно ещё взять в расчёт период H3. Теперь посмотрим на рисунок ниже и оценим, сколько было сделок за год на символе AUDCAD при тестировании советника RSIAreaExpert version 1:





Рис. 11. Результаты тестирования советника RSIAreaExpert version 1. Символ AUDCAD. Интервал площадей 100-800. Интервал периодов M10-H6

На периодах H2 и H3 количество сделок за год колеблется в пределах 50. Это немного, а погрешность высока. Делаем вывод, что на символе AUDCAD стратегия метода площадей работает плохо.

Результаты тестирования советника RSIAreaExpert version 1 для символа AUDUSD:

Рис. 12. Результаты тестирования советника RSIAreaExpert version 1. Символ AUDUSD. Интервал площадей 100-800. Интервал периодов M10-H6

Если рассматривать прибыльность стратегии на символе AUDUSD, то можно рассматривать торговлю на периодах H2 и H3. На этих периодах параметр AreaCondition колеблется в пределах от 250 до 400. Для подтверждения обоснования торговли на периодах H2 и H3 нужно просмотреть количество трейдов за год на этих периодах:

Рис. 13. Результаты тестирования советника RSIAreaExpert version 1. Символ AUDUSD. Интервал площадей 100-800. Интервал периодов M10-H6

Как видим, оно катастрофически мало. Значит, и на AUDUSD по методу площадей торговать не рекомендуется.

Результаты тестирования советника RSIAreaExpert version 1 для символа EURUSD:





Рис. 14. Результаты тестирования советника RSIAreaExpert. Интервал площадей 100-800. Интервал периодов M10-H6

На рисунке 4 видно, что для периода M10 наблюдается хорошая плотность результатов прибыли для диапазона площадей от 400 до 550, для периода M12 — от 300 до 400 и для периода M15 — от 300 до 400. Более высокие периоды не рассматриваем, так как количество сделок для них за год слишком мало (см. рис. 5).

На рисунке 5 представлен график зависимостей количества сделок и прибыли для символа EURUSD:





Рис. 15. Результаты тестирования советника RSIAreaExpert. Интервал площадей 100-800. Интервал периодов M10-H6

Здесь хорошо видно, что на высоких периодах (от H1 до H6) количество сделок мизерное, что ставит под сомнение оправданность применения метода площадей на таких периодах. А вот на периодах M10, M12 и M15 количество сделок достаточно для подтверждения прибыльности метода площадей на этих таймфреймах. Определённо, символ EURUSD подходит для торговли по методу площадей.

Результаты тестирования советника RSIAreaExpert version 1 для символа GBPUSD:

Рис. 16. Результаты тестирования советника RSIAreaExpert version 1. Символ GBPUSD. Интервал площадей 100-800. Интервал периодов M10-H6

На символе GBPUSD хорошая плотность положительной прибыли для периода M20. Разброс параметра AreaCondition от 300 до 500.

Рис. 17. Результаты тестирования советника RSIAreaExpert version 1. Символ GBPUSD. Интервал площадей 100-800. Интервал периодов M10-H6

Для символа GBPUSD и на периоде M20 количество сделок за год в пределах от 140 до 250. Это, конечно, не фантастический показатель, но, тем не менее, его можно взять на заметку. Иными словами, торговля на символе GBPUSD методом площадей — занятие на любителя.

Результаты тестирования советника RSIAreaExpert version 1 для символа USDCAD:

Рис. 18. Результаты тестирования советника RSIAreaExpert version 1. Символ USDCAD. Интервал площадей 100-800. Интервал периодов M10-H6

На символе USDCAD я бы рассматривал только период M30, поскольку лишь на нем отмечается хорошая плотность положительной прибыли. При этом параметр AreaCondition изменяется в диапазоне от 280 до 550.

Рис. 19. Результаты тестирования советника RSIAreaExpert version 1. Символ USDCAD. Интервал площадей 100-800. Интервал периодов M10-H6

А вот количество сделок за год на этой валютной паре по таймфрейму M30 колеблется от 90 до 200. Это не очень много, поэтому метод площадей для символа USDCAD я бы не рекомендовал.



Результаты тестирования советника RSIAreaExpert version 1 для символа USDJPY:

Рис. 20. Результаты тестирования советника RSIAreaExpert version 1. Символ USDJPY. Интервал площадей 100-800. Интервал периодов M10-H6

На символе USDJPY выделяются два периода: M10 и M30. Параметр AreaCondition для периода M10 находится в пределах от 320 до 650, для периода M30 — в пределах от 550 до 600.

Рис. 21. Результаты тестирования советника RSIAreaExpert version 1. Символ USDJPY. Интервал площадей 100-800. Интервал периодов M10-H6

Для символа USDJPY количество сделок за год по методу площадей для периода M10 в пределах от 150 до 200, а для периода M30 в пределах 50 — 150. Таким образом, мы видим, что и здесь рекомендации по торговле весьма расплывчатые.



Заключение

Торговлю по методу площадей оказалось рано списывать со счетов. Правда, при текущих условиях на рынках система стала показывать убытки на периоде H1, хотя раньше [1] именно на нем отмечалась основная прибыль. На современном рынке самой прибыльной и результативной оказалась торговля по методу площадей на символе EURUSD на периодах M10, M12 и M15. Именно на этой валютной паре и на этих таймфреймах тестирование показало достаточное количество сделок в течение года.

