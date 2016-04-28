MetaTrader 4 / Testador
O que Significa os Números no Relatório de Teste do Expert

O que Significa os Números no Relatório de Teste do Expert

Introdução

Qualquer Expert pode ser testado no histórico de dados. Após realizar o teste do Expert, são exibidos na guia "Relatório" o resumo dos resultados do teste do Expert e algumas características-chave. Os relatórios permitem comparar uns aos outros vários Experts e os resultados de execução do mesmo Expert, porém, com parâmetros de entradas diferentes. Este artigo explica como ler os relatórios e interpretar corretamente os resultados obtidos.



Relatório exemplar sobre os Resultados do Teste

Vamos estudar como exemplo o seguinte relatório sobre os resultados do teste:


  • O campo "Barras em teste" exibe a profundidade do histórico em que a modelagem foi baseada.

  • O campo 'Ticks modelados' exibe o tamanho da sequência modelada. Cada registro da sequência representa o estado da barra (OHLCV) em um ou outro momento. Diferentes estados de barras podem ser modelados de acordo com o tempo gráfico, método de modelagem e a presença de dados do histórico de tempos gráficos menores dentro de uma barra.

  • A "Qualidade do Modelamento' é calculada de acordo com a seguinte fórmula:

    ModellingQuality = ((0.25*(StartGen-StartBar) + 
                     0.5*(StartGenM1-StartGen) + 
                     0.9*(HistoryTotal-StartGenM1)) / (HistoryTotal-StartBar))*100%;

    onde:

    • HistoryTotal - a quantidade total de barras no histórico;

    • StartBar - o número da barra com a qual o teste foi iniciado. A modelagem começa em, pelo menos, pela barra 101 ou a barra correspondente com a data inicial dos limites do teste;

    • StartGen - o número da barra com o qual a modelagem no tempo gráfico mais próximo foi iniciado;

    • StartGenM1 - o número da barra com o qual a modelagem em minutos foi inicada;

    em que:

    • a distância entre o começo da modelagem das bases de dados para o período de tempo mais próximo e o começo da modelagem com os dados do tempo gráfico mais próximo tem um fator de ponderação de 0.25;

    • a distância entre o começo da modelagem com os dados do período de tempo mais próximo e o começo da modelagem em minutos tem um fator de ponderação de 0.5;

    • a distância entre o começo da modelagem em minutos e o fim dos dados do histórico tem um fator de ponderação de 0.9;

  • Lucro bruto, a soma do lucro para todas as operações rentáveis;

  • Perda bruta, a soma da perda para todas as operações com prejuízo;

  • Lucro líquido total, mostra a diferença entre o lucro bruto e a perda bruta:

    TotalNetProfit = GrossProfit - GrossLoss

  • Fator de lucro, mostra a relação entre o lucro bruto e a perda bruta:

    ProfitFactor = GrossProfit / GrossLoss

  • Retorno esperado, é calculado da seguinte forma:

    Expected Payoff = (ProfitTrades / TotalTrades) * (GrossProfit / ProfitTrades) - 
                  (LossTrades / TotalTrades) * (GrossLoss / LossTrades)

    onde:

    • TotalTrades - quantidade total de negócios;

    • ProfitTrades - o montante das operações rentáveis;

    • LossTrades - o montante das operações de perda;

    • GrossProfit - a soma do lucro;

    • GrossLoss - a soma da perda.

  • Rebaixamento absoluto é a diferença entre o depósito inicial e o valor do saldo mínimo;

    AbsoluteDrawDown = InitialDeposit - MinimalBalance

  • Rebaixamento máximo é a diferença entre o extremo superior local do saldo com o seguinte extremo mínimo:

    MaximalDrawDown = Max of (Maximal Peak - next Minimal Peak)

    As etapas básicas de alteração do valor de rebaixamento máximo dentro dos testes são dados na figura abaixo. O valor total do rebaixamento máximo está nas setas grossas.



    O percentual de rebaixamento máximo mostra a relação entre o rebaixamento máximo e o valor do respectivo extremo superior local:

    MaxDrawDown % = MaxDrawDown / its MaxPeak * 100%

Outros resultados mostrados na guia "Relatório" são obtidos utilizando os mais simples cálculos matemáticos.

  • Negócios totais - quantidade total de negociações feitas pelo Expert no intervalo de teste;

  • Posições vendidas (ganhos %) - montante total das posições vendidas e a percentagem das que foram rentáveis (posições vendidas rentáveis ​​/ montante total das posições vendidas * 100%);

  • Posições compradas (ganhos %) - montante total das posições compradas e a percentagem das que foram rentáveis ​​(posições compradas rentáveis ​​/ montante total das posições compradas * 100%);

  • Negociações com lucro (% do total) - valor total das operações rentáveis ​​e a percentagem do montante total das operações (ProfitTrades / TotalTrades * 100%);

  • Negociações com perda (% do total) - valor total das operações de perda e a percentagem do montante total das operações (LossTrades / TotalTrades * 100%);

  • Maior negociação com lucro - a maior negociação lucrativa entre os negócios rentáveis;

  • Maior negociação de perda - a maior negociação de perda entre os negócios com prejuízo;

  • Média das negociações com lucro - o tamanho médio das negociações com lucro (GrossProfit / ProfitTrades);

  • Média das negociações com perda - o tamanho médio das negociações com perda (GrossLoss / LossTrades);

  • Ganho máximo consecutivo (de lucro em dinheiro) - quantidade máxima de vitórias consecutivas entre as séries lucrativas de negócios e da soma do lucro dentro desta série;

  • Perda máxima consecutiva (de perda em dinheiro) - quantidade máxima de perdas consecutivas entre as séries perdedoras de negócios e da soma da perda dentro desta série;

  • Ganho máximo consecutivo (contagem de vitórias) - quantidade máxima de lucro de uma série consecutiva de negócios rentáveis ​​e a quantidade de negociações desta série;

  • Perda máxima consecutiva (contagem de perdas) - quantidade máxima de perda de uma série consecutiva de perdas de negócios e da quantidade de negociação desta série;

  • Média de ganhos consecutivos - uma média da quantidade de negócios em uma série consecutiva de lucro.

  • Média de perdas consecutivas - uma média da quantidade de negócios em uma série consecutiva de perdas.



Cores usadas para o diagrama de qualidade da modelagem

Os seguintes cores são utilizadas no diagrama de cores:

  • Limão - modelagem em minutos, marcados como 7 na imagem abaixo.

  • Cores mais profundas mostram a modelagem em períodos de tempo maiores, de M5 até H4.

  • Cor rosa - modelagem de puro fractal, sem dados de um período de tempo menor, marcado como 2 na imagem.

  • Cor cinza - modelagem limitada pela data, marcada como 1 na imagem.



O diagrama de cores na imagem acima é desenhado de acordo com os seguintes dados iniciais do cálculo de qualidade da modelagem:

  • Barras em teste = 4190;

  • StartBar = 2371;

  • StartGen (H4) = 3042 (marcado como 3 na foto acima);

  • Start H1 = 3355 (marcado como 4);

  • Start M30 = 3841 (marcado como 5);

  • Start M15 = 3891 (marcado como 6);

  • Start M5 = 0 (sem marcação na imagem pois os dados de minutos começou mais cedo);

  • Start M1 = 3917.

Tendo substituído estes valores na fórmula de cálculo da qualidade de modelagem, obtém-se:

((0.25*(3042-2371) + 0.5*(3917-3042) + 0.9*(4190-3917)) / (4190-2371))*100% =
((0.25*671 + 0.5*875 + 0.9*273) / 1819)*100%                                = 46.78%

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/1486

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

Outros artigos do autor

Últimos Comentários | Ir para discussão (2)
Thiago Ferreira
Thiago Ferreira | 28 abr. 2016 em 16:11

Quanto teremos uma qualidade de dados superior a 99% de modelagem? Existe muitos ativos com baixos dados históricos ou quase inexistente, com isso dificultando a nós testarmos os nossos EAs e fazendo com que procuremos fontes externas de dados, que a cada atualização da plataforma MT4 fica difícil de aproveitar estes dados, e grandes dados.

Já no MT5 temos essa facilidade, com qualidade de dados histórico de 98%, mais rápido download e testes, mas mesmo assim sem dados suficientes de vários anos de ativos.

Será possível adicionar manualmente dados históricos em MT5?

Romeu Bertho
Romeu Bertho | 29 abr. 2016 em 22:13
Thiago Ferreira:

Quanto teremos uma qualidade de dados superior a 99% de modelagem? Existe muitos ativos com baixos dados históricos ou quase inexistente, com isso dificultando a nós testarmos os nossos EAs e fazendo com que procuremos fontes externas de dados, que a cada atualização da plataforma MT4 fica difícil de aproveitar estes dados, e grandes dados.

Já no MT5 temos essa facilidade, com qualidade de dados histórico de 98%, mais rápido download e testes, mas mesmo assim sem dados suficientes de vários anos de ativos.

Será possível adicionar manualmente dados históricos em MT5?

A qualidade dos dados depende do histórico fornecido pela corretora e não da plataforma em si.
