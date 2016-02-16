ビジュアル化検証：マニュアルトレーディング



はじめに



ビジュアル化検証関数が MetaTrader 4 クライアントターミナルに登場しました。この関数によりMetaTrader 4 の検証を管理することができるようになったのです。ただ、戦略がすべてプログラムされているわけではなく、トレーダーがだれしも優れた Expert Advisor をコード化できるわけではありません。

本稿では Expert Advisor の形式でプログラムされていないマニュアル戦略を検証するためのビジュアル化関数の使用方法を説明します。マニュアルのストラテジーテスタでトレードを行うのに、ターミナルの基礎知識があればプログラミングの知識は必要ありませんので、トレーダーはだれでもそれを使用することができます。



本稿ではビジュアル化中に「トレード」と「アカウント履歴」タブを実行するプログラムについてお話しします。これらプログラムの用途詳細は記事Testing Visualization: Functionality Enhancement および Testing Visualization: Trade Historyにあります。

ビジュアライザで作業をしたことがなければ、記事 Testing of Expert Advisors in the MetaTrader 4 Client Terminal: An Outward Glanceを読む必要があります。

使用準備

そういうわけで、みなさんは検証用ビジュアライザを使い、すぐにご自身の戦略の検証を始めたいと思っています。このために必要なことは？

まず、CodeBase からお手持ちの PC へ必要なファイルをすべてダウンロードします。



Expert Advisor vHandsTrade.mq4 を \MetaTrader 4 Work\experts\ のディレクトリへ

を のディレクトリへ インクルードファイル VisualTestingTools.mq4 をディレクトリ \MetaTrader 4 Work\experts\include\ へ。



をディレクトリ へ。 インディケータ 2 つ－vTerminal.mq4 と vHistory.mq4 をディレクトリ\MetaTrader 4 Work\experts\indicators\ へ。

先行記事で説明のあるVisualTestingTools.mq4 は変更されています。そのため上で述べられているソース(CodeBase)のバージョンからのダウンロートとなることに注意が必要です。

その後、Expert Advisor vHandsTrade.mq4 を MetaEditor で開き、それをコンパイルします（F5 を使用）。『ツール』ウィンドウのメッセージは EA が正常にコンパイルされたことを確認します。

ここで、プログラムが準備できたら、チャートのテンプレート準備を始めることができます。そのためには、チャートを開き、お好みに応じて設定し、インディケータおよびをアタッチし、テンプレートを





マニュアルストラテジーテスタで作業するためチャートの右側に十分なスペースを確保することを覚えておきます。制御はここに入れられます。よって、テンプレート作成時には『チャート移動』オプションを有効にする必要があります。



これで、次のような EA の設定に進むことができます。



Expert Advisor の設定



トレーダーはだれしも独自のトレーディング習慣を持つものです。マニュアルストラテジーテスタをもっとも快適に使えるようにするため、約 5 分で好みに合わせて Expert Advisor を調整すします。

みなさんのトレーディングでは、ポジションをオープンしたりクローズしたりし、未決注文を出し、ポジションのストップロスおよびテイクプロフィットレベルを移動します。ポジションをオープンするロットサイズを選択し、未決注文のために日時を拡張したりなどすることができるようになります。調整可能な特性はすべてコントロールパネルの行に対応しています。

Expert Advisor コードの 2 行

double LOT[] = { 1.0 , 2.0 , 5.0 , 10.0 , 50.0 };

int SELECTED_LOT = 3 ;

外部変数と起動

起動





ポジションオープン

オーダー終了

ポジションの変更

おわりに