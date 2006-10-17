Визуализация тестирования. Ручная торговля.

В клиентском терминале MetaTrader 4 появилась функция визуализации тестирования. Она позволяет контролировать процесс тестирования экспертов. Но не каждую стратегию можно запрограммировать и не каждый трейдер может написать хорошего эксперта.

В этой статье будет описано, как использовать визуализатор для тестирования "ручных", не оформленных в виде эксперта стратегий. Для торговли на "Тестере ручных стратегий" нужны лишь базовые навыки работы с терминалом и совсем не нужны знания программирования, так что работать с ним сможет любой трейдер.



В статье упоминаются программные средства, реализующие закладки "Торговля" и "История счета" при визуализации. Более подробно об их использовании можно почитать в статье Визуализация тестирования. Расширение функциональности.. Если вы ещё ни разу не работали с визуализатором, обязательно ознакомьтесь со статьей Тестирование экспертов в клиентском терминале MetaTrader 4. Взгляд изнутри.

Подготовка к использованию

Для начала, загрузите из CodeBase эксперта vHandsTrade.mq4. Его необходимо сохранить в директорию "\MetaTrader 4\experts\".

Если вы не пользовались "расширением функциональности" из вышеупомянутой статьи, загрузите из другого раздела CodeBase еще несколько файлов:

включаемый файл VisualTestingTools.mq4 - в директорию " \MetaTrader 4\experts\include\ ";

- в директорию " "; и два индикатора - vTerminal.mq4 и vHistory.mq4 - в директорию "\MetaTrader 4\experts\indicators\".

После этого откройте эксперта vHandsTrade.mq4 в MetaEditor-е и скомпилируйте его (клавиша F5). Подтверждением успешной компиляции будет служить сообщение в окне "Инструментарий":



Теперь, когда программа готова, можете заняться подготовкой шаблона графика. Для этого откройте любой график, настройте его внешний вид по своему вкусу, прикрепите индикаторы, и сохраните шаблон под именем

Обратите внимание, что для работы с "Тестером ручных стратегий" справа на графике должно быть свободное место - туда будут помещены элементы управления. Поэтому при создании шаблона обязательно включите опцию "Смещение графика":



Теперь можете заняться непосредственно настройкой советника.



Настройка советника



У каждого трейдера есть свои "торговые привычки". Чтоб использование "Тестера ручных стратегий" стало для вас максимально удобным, потратьте пять минут и настройте советника в соответствии с вашими предпочтениями.

В процессе работы вы будете открывать и закрывать позиции, устанавливать отложенные ордера, передвигать Стоп Лосс и Тейк Профит позиций. При этом у вас будет возможность выбирать размер лота для открываемых позиций, время истечения для отложенных ордеров и многое другое. Каждой из настраиваемых характеристик соответствует строка на панели управления:

и две строки в коде эксперта:

double LOT[] = { 1.0 , 2.0 , 5.0 , 10.0 , 50.0 };

int SELECTED_LOT = 3 ;

Внешние переменные и запуск



CommentsCount - максимальное количество сообщений, которое будет выводить эксперт на экран;

- максимальное количество сообщений, которое будет выводить эксперт на экран; SelectedColor - цвет выбранного значения характеристики Risk, Lot, SL, TP, и так далее;

- цвет выбранного значения характеристики Risk, Lot, SL, TP, и так далее; ModifyColor - цвет значка модификации ордера, который будет использоваться при ручной модификации;

- цвет значка модификации ордера, который будет использоваться при ручной модификации; TrailingColor - цвет значка модификации ордера, который будет использоваться при ТрейлингСтопе;

- цвет значка модификации ордера, который будет использоваться при ТрейлингСтопе; TerminalRows - максимальное количество строк закладки "Торговля", отображаемых на экране. Если установить TerminalRows = 0, терминал обновляться не будет;

- максимальное количество строк закладки "Торговля", отображаемых на экране. Если установить TerminalRows = 0, терминал обновляться не будет; HistoryRows - максимальное количество строк закладки "История счета", отображаемых на экране. Если установить HistoryRows = 0, история счета обновляться не будет;

- максимальное количество строк закладки "История счета", отображаемых на экране. Если установить HistoryRows = 0, история счета обновляться не будет; BigText - установите true, если хотите использовать большой размер шрифта;

- установите true, если хотите использовать большой размер шрифта; SignalPoints - расстояние в пунктах, начиная с которого будут "подсвечиваться" поля Стоп Лосс, Тейк Профит и Цена открытия (для отложенных ордеров). Например, при SignalPoints = 10 поле Стоп Лосс изменит цвет, когда цена будет в 10-ти пунктах от уровня Стоп Лосс позиции;

- расстояние в пунктах, начиная с которого будут "подсвечиваться" поля Стоп Лосс, Тейк Профит и Цена открытия (для отложенных ордеров). Например, при SignalPoints = 10 поле Стоп Лосс изменит цвет, когда цена будет в 10-ти пунктах от уровня Стоп Лосс позиции; ShowCancelled - установите true, если хотите видеть в истории сделок отмененные ордера;

- установите true, если хотите видеть в истории сделок отмененные ордера; ShowExpired - установите true, если хотите видеть в истории сделок отложенные ордера, у которых наступило время истечения;

- установите true, если хотите видеть в истории сделок отложенные ордера, у которых наступило время истечения; MainColor - цвет заголовочных строк Терминала и Истории счета и строки информации о торговом счете Терминала (Баланс, Эквити, ...).

- цвет заголовочных строк Терминала и Истории счета и строки информации о торговом счете Терминала (Баланс, Эквити, ...). BuyColor - цвет информации о Buy-позициях;

- цвет информации о Buy-позициях; BuyOPColor - цвет поля Цена открытия закладки "Торговля", на который будет меняться основной цвет при приближении текущей цены к уровню открытия Buy Stop и Buy Limit - ордеров.

- цвет поля Цена открытия закладки "Торговля", на который будет меняться основной цвет при приближении текущей цены к уровню открытия Buy Stop и Buy Limit - ордеров. BuySLColor - для закладки "Торговля": цвет, на который будет меняться основной цвет при приближении цены к уровню Стоп Лосс Buy-позиций. Для закладки "История счета": цвет, на который будет меняться основной цвет, если Buy-позиция закрылась по Стоп Лоссу;

- для закладки "Торговля": цвет, на который будет меняться основной цвет при приближении цены к уровню Стоп Лосс Buy-позиций. Для закладки "История счета": цвет, на который будет меняться основной цвет, если Buy-позиция закрылась по Стоп Лоссу; BuyTPColor - то же, что и BuySLColor, применительно к Тейк Профиту позиций;

- то же, что и BuySLColor, применительно к Тейк Профиту позиций; Sell Color, SellOPColor, SellSLColor и SellTPColor - то же самое, только для Sell-позиций;

и - то же самое, только для Sell-позиций; vTerminal_SubWindow и vHistory_SubWindow - номер подокон индикаторов vTerminal и vHistory (описание в предыдущей статье).



Первое знакомство





Открытие позиции

Закрытие

Модификация

Их назначение интуитивно понятно:- % депозита, который будет использоваться при открытии позиции;- размер лота, который будет использоваться при открытии позиции, если указан RISK = 0;- размер СтопЛосс для открываемых позиций, если при открытии не двигается линия СтопЛосс;- размер ТейкПрофит для открываемых позиций, если при открытии не двигается линия ТейкПрофит;- размер ТрейлингСтопа, которым будут сопровождаться все позиции;- время истечения отложенных ордеров в часах.Вы можете поменять значения любой предопределенной характеристики прямо в коде. Например, если вы обычно открываете позиции с лотом 1.0, 2.0, 5.0, 10.0 и 50.0, поменяйте строку, где указаны размеры лота на вот такую:После компиляции и запуска вы увидите следующую картину:Если вы хотите, чтоб по умолчанию при запуске был выбран лот 5.0, вместо "int SELECTED_LOT = 1;" напишитеТеперь 3-й по счету лот будет выбран по умолчанию:Точно так же можно менять значения всех характеристик. Правило везде одинаковое: в массиве в фигурных скобках должно быть 5 чисел, разделенных запятой, а значение переменных SELECTED_*** должно быть от 1 до 5.Теперь можно запускать наш "Тестер ручных стратегий". Откроем окно тестера, выберем из списка эксперта, валютную пару и период графика и установим режим моделирования "Все тики" для максимального приближения к реальности:Только прежде чем нажать кнопку "Старт", заглянем в окно свойств эксперта. Там мы произведем окончательную настройку эксперта с помощью внешних переменных:Собственно, у эксперта всего четыре внешних переменных, остальные он унаследовал от включаемого файла. Но для нормальной и удобной работы необходимо настроить все переменные:Стоит заметить, что эксперт создавался для работы на графике с черным фоном, поэтому многие цвета по умолчанию светлые. Если вы используете белый фон, установите цвета темных оттенков. Именно так я и поступил, тестируя эксперта для статьи.И вот, наконец, мы жмем кнопку Старт. Первое, что мы видим на графике - уже упоминаемая "Панель инструментов":С ее помощью мы сможем открывать позиции, устанавливать отложенные ордера и выбирать значения предопределенных характеристик. Каждое действие мы рассмотрим подробнее в соответствующей главе, сейчас же только замечу, что. Любое действие воспринимается экспертом как приказ и отмене не подлежит. Поскольку эксперт предназначен исключительно для тестера, неосторожность не причинит вам материального ущерба, но вы вполне можете испортить результаты, полученные в результате длительного и кропотливого тестирования.Ниже на графике - окна "Терминала" и "История сделок". Пока мы не начнем торговлю, они будут пустыми:С помощью "Терминала" мы сможем закрывать и модифицировать позиции, окно "Истории сделок" играет чисто информативную роль.Попробуем открыть позицию. Для начала, необходимо определить размер лота и расстояние до СтопЛосса и ТейкПрофита - зачем потом тратить время на модификацию?Как уже говорилось, выбор производится с помощью панели инструментов - необходимо выделить объект, содержащий необходимое значение, и переместить его в любую точку экрана. Одновременно можно перемещать любое количество объектов, т.е. если мы хотим установить Лот равным 1 и ТейкПрофит равным 100, необходимо перетащить соответствующие цифры в произвольную точку:Теперь нажимаем F12 - приходит следующий тик, и эксперт отмечает выбранные значения:При открытии позиции эксперт использует выбранное значение характеристики:- размер лота вычисляется по формуле. Если, используется выбранное значение- расстояние до Стоп Лосс определяется соответствующей линией (будет описано ниже). Если линия Стоп Лосс не двигалась с места, будет использовано выбранное значение- расстояние до Тейк Профит определяется соответствующей линией. Если линия Тейк Профит не двигалась с места, будет использовано выбранное значение- время истечения (только для отложенных ордеров) - используется выбранное значениеОткрытие позиции происходит очень просто - достаточно перетащить соответствующую линию на график. Для каждого типа ордера есть 3 линии:(сплошная для Бай и Селл позиций, штриховая - для отложенных ордеров), она находится по центру, между линиями Стоп Лосс и Тейк Профит;(штрихпунктирная), она находится снизу от линии Цены Открытия для Бай позиций, и сверху - для Селл позиций;(пунктирная) - сверху для Бай позиций, снизу для Селл позиций.Отложенные ордера, которые устанавливаютсятекущей ценой (Бай Стоп и Селл Лимит) находятся в верхнем ряду, а те, которые устанавливаютсяценой (Бай Лимит и Селл Стоп) - в нижнем ряду.Итак, если вы хотите открыть Бай позицию с выбранными значениями Стоп Лосс и Тейк Профит (на данный момент 50 и 100, соответственно), просто перетяните линию открытия Бай позиции на график:Теперь нажмите F12, и любуйтесь результатом:Поскольку Бай и Селл позиции открываются исключительно по текущим ценам, нет необходимости позиционировать линию точно на цену - эксперт подставит правильные значения сам. А вот для отложенных ордеров цену открытия надо указывать правильную, иначе ордер установлен не будет.Давайте, теперь попробуем установить Селл Стоп ордер:- размер лота - 10% от депозита;- цена открытия и Стоп Лосс устанавливаются вручную;- Тейк Профит отключен;- время истечения 30 минут (0.5 часа).Возьмем все необходимые объекты и разместим на графике:Жмем F12, и смотрим:Кажется, все получилось.Закрытие позиций и удаление отложенных ордеров - задача намного более простая. Все, что необходимо сделать - выбрать тикет ордера, который необходимо закрыть, и передвинуть:Результат не заставит себя ждать - уже на следующем тике эксперт закроет позицию:Удаление отложенных ордеров происходит точно так же.Управление модификацией ордеров объединяет в себе элементы открытия и закрытия позиций: для того, чтоб выбрать изменяемую характеристику (Цену Открытия, Стоп Лосс или Тейк Профит), необходимо переместить соответствующее поле.После прихода следующего тика эксперт создаст, с помощью которой можно изменить значение соответствующей характеристики:Передвинув линию на новое место, жмем F12 и видим результат:Если же необходимо удалить Стоп Лосс или Тейк Профит вообще, просто удалите соответствующее поле:

Удалив поле Цена Открытия, можно закрыть позицию (удалить ордер) - кому-то этот способ может показаться более удобным.

Заключение

Ограничений на количество одновременно модифицируемых параметров нет - можете менять хоть все открытые позиции за один тик.Прочитав статью, вы убедились, что не обязательно быть программистом чтоб тестировать свою стратегию на истории. С помощью визуального режима тестирования можно торговать на истории вручную.

Представленные в статье эксперт, библиотека и индикаторы позволяют симулировать реальный торговый терминал.





В заключение статьи хочу напомнить, что эксперт не предназначен для реальной торговли. Не доверяйте тестовой программе свои деньги.



Специально для облегчения управления ордерами в реальном режиме времени создавался программный комплекс AutoGraf. Именно из него (с разрешения автора) были взяты некоторые идеи и куски кода при написании этой статьи. За что автору - огромное спасибо.

