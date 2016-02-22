MetaTrader 4 / Testador
Teste de Visualização: Gráficos do status da conta

Andrey Khatimlianskii
Introdução

Acho que não sou só eu que desejo ver a informação sobre o status da conta durante o teste no modo de visualização de um modo mais informativo.
Qual foi o montante de margem livre antes de abrir a última posição? Para onde a curva de equilíbrio foi direcionada? Quão grande foi o levantamento de crédito sobre o patrimônio líquido no dia anterior?

Algumas destas questões foram discutidas nos artigos Testes de visualização: Melhoria de funcionalidade e Teste de visualização: Histórico de negociações. Mas eles não possuem nenhuma ferramenta de visualização rápida e fácil para visualizar as informações da conta. Neste artigo iremos discutir programas para desenhar gráficos do status da conta durante o teste no modo de visualização. Como exemplo, vamos examinar gráficos de balanço e patrimônio líquido. O artigo também contém instruções sobre a construção de gráficos de outros atributos de conta.


É fácil?

Alguém poderia pensar, o que pode ser mais fácil do que escrever um indicador exibindo balanço? O único buffer é preenchido pelo valor do último balanço mediante o recebimento das barras. Este é o algoritmo.
Mas há um problema: o indicador exibido no gráfico de visualização de teste não possui acesso ao status da conta testada. Todas as funções responsáveis por esta informação, retornam os valores da conta real.
Neste artigo, vamos aprender a evitar esta particularidade. Para isto, precisamos:

  • receber as informações sobre o status da conta do Expert Advisor;
  • passá-las para o indicador e visualizá-las.

Para passar dados relevantes, vamos utilizar variáveis globais do terminal, e para visualização, usaremos funções padrão de indicadores personalizados.


É fácil!

No Expert Advisor que será testado, precisamos adicionar um código para salvar o equilíbrio na variável global. Tudo o que precisamos é adicionar uma linha no início da função start():

int start()
{
   // saving the last value of the balance into the global variable
   GlobalVariableSet( "vGrafBalance", AccountBalance() );
 
   // Expert Advisor code
 
   return(0);
}

O código do indicador não é muito mais difícil:

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Blue
 
double balance[];
 
int init()
{
    IndicatorShortName( "vGrafBalance" );
    IndicatorDigits( 2 );
 
    SetIndexStyle( 0, DRAW_LINE );
    SetIndexBuffer( 0, balance );
    SetIndexLabel( 0, "Balance" );
}
int start()
{
    balance[0] = GlobalVariableGet( "vGrafBalance" );
    return(0);
}

Isto é tudo! Agora podemos compilar o indicador, a nova versão do Expert Advisor e iniciar o teste!

Depois de clicar no botão Iniciar e anexar um indicador ao gráfico, veremos algo parecido com isso:




Veja que a curva de equilíbrio reflete mudanças reais - no encerramento de cada trade seus valores alteram.



O que mais pode ser feito?

Todos os outros gráficos são construídos da mesma maneira:

  • adicionando no Expert Advisor uma linha, atualizando o valor da variável global necessária;
  • criando um indicador simples, lendo o valor dessa variável e refletindo o valor no gráfico.

Observe que o nome da variável para cada característica deve ser único, ou seja, ele não deve ser idêntico aos nomes de outras variáveis.
Além disso, deve ser idêntico ao nome da variável lido pelo indicador.


O segundo exemplo mostra como adicionar o gráfico de patrimônio líquido no gráfico de balanço.
O código do Expert Advisor:

int start()
{
   // saving the last value of the balance into the global variable
   GlobalVariableSet( "vGrafBalance", AccountBalance() );
   // saving the last value of the equity into the global variable 
   GlobalVariableSet( "vGrafEquity", AccountEquity() );
 
   // Expert Advisor code
 
   return(0);
}
O código indicador:
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red
 
double equity[];
 
int init()
{
    IndicatorShortName( "vGrafEquity" );
    IndicatorDigits( 2 );
 
    SetIndexStyle( 0, DRAW_LINE );
    SetIndexBuffer( 0, equity );
    SetIndexLabel( 0, "Equity" );
}
int start()
{
    equity[0] = GlobalVariableGet( "vGrafEquity" );
    return(0);
}

Exemplo de uso:




Podemos anexar um indicador à outro para ver a correlação de duas características:




Conclusão

O artigo descreve o processo de criação de indicadores, visualizando o status da conta. Analisamos os indicadores mais simples: indicadores de equilíbrio e de patrimônio líquido.
Você pode criar qualquer outro gráfico: percentual de negócios rentáveis, retorno esperado, Média ou lucro de uma posição em pontos, tudo está disponível.

A informação pode ser muito bem apresentada!

