测试可视化: 人工交易



简介



现在的MetaTrader 4 客户终端出现了测试可视化功能. 此功能允许操控EA交易的测试. 但是, 并非每个策略都是可编程的, 也不是每个交易者都能编写出一个好的EA交易.

本文讲述了如何使用可视化功能来测试无法以EA交易方式编程的人工交易策略. 使用人工策略测试器只需要终端的基本知识, 并不需要懂得编程, 所以每个交易者都可以使用它.



有篇文章谈到在可视化测试期间使用程序实现'交易'和'账户历史'页面. 这些程序的用法在名为测试可视化:功能增强和 测试可视化:交易历史的文章中有更详细的介绍.

如果您没有使用过测试可视器, 您必须读一篇名为 在MetaTrader 4客户终端中测试EA交易: 简单一瞥的文章.

使用准备

这样您就可以使用测试可视化并且立即开始您的测试了. 那么我们还需要什么呢?

首先, 需要从代码库把所需文件下载到电脑上:



把EA交易 vHandsTrade.mq4 放置于 \MetaTrader 4 Work\experts\ 目录;

放置于 目录; 把 VisualTestingTools.mq4 复制到 \MetaTrader 4 Work\experts\include\ 目录; 并把



复制到 目录; 并把 两个指标 - vTerminal.mq4 和 vHistory.mq4 - 复制到 \MetaTrader 4 Work\experts\indicators\目录.

请注意, 在前面文章中提到的VisualTestingTools.mq4文件已经做了修改, 所以您应该下载以上来源(代码库)中的文件.

之后, 在MetaTrader 4中打开EA交易vHandsTrade.mq4 并编译 (使用 F5). "工具"中显示的消息会确认EA交易已经成功编译:

现在, 程序已经完备, 我们可以开始准备图表模板了. 为此, 您需要打开一个图表, 根据您的喜好进行设置, 然后附加上指标, 再把它另存为





请记住, 在图表的右侧必须有足够大的空间以使用人工策略测试器(Tester of Manual Strategies) - 那里会安排控件. 所以在创建模板时必须允许"图表平移"选项:



现在我们可以进行到EA设置了.



EA交易的设置



每个交易者都有他或她自己的交易习惯. 为了以最舒适的方式使用人工策略测试器, 请花五分钟来根据您的喜好调整EA交易.

在您的交易中, 您将建立和关闭仓位, 设置挂单, 移动止损和获利的水平. 您将能够选择将要建立仓位的手数, 挂单的过期日期和时间等等. 每个可以调节的特征都对应控制面板上的一行:

以及EAj交易的两行代码:

double LOT [] = { 1.0 , 2.0 , 5.0 , 10.0 , 50.0 } ;

int SELECTED_LOT = 3 ;

外部变量和启动

启动





仓位的建立

关闭仓位

修改仓位

结论