Teste de Visualização: Histórico de negociações

1. Motivação

A partir da compilação 196, o terminal do cliente MetaTrader 4 oferece a função de visualização de teste. Ele permite controlar os testes do Expert Advisors de modo inovador. Agora, o programador de trading pode assistir cada ação de seu Expert Advisor e verificar o funcionamento na história!

Você pode ler sobre o uso do visualizador em Testing of Expert Advisors in the MetaTrader 4 Client Terminal: Um olhar de fora. No meu artigo anterior nomeado Teste de Visualização: Melhoria da funcionabilidade, foi descrito como fazer a aba "Trade" para teste. Aqui, adicionaremos a aba "Histórico da conta".





2. A tarefa e como realizá-la

Primeiro de tudo, não podemos criar uma shadow copy do "Histórico da conta". Para criá-la, teríamos que escrever um programa complicado usando dlls. Mas não precisamos de tudo isso de uma vez já que a aba “Resultados de Teste” contém praticamente todas as informações sobre as operações realizadas.

Nossa tarefa é mostrar informações atuais. Isso pode ser muito conveniente quando se analisa o trabalho do Expert Advisors. Não haverá necessidade de alternar entre as abas o tempo todo.



Como não há muito espaço no visor e a realização de rolagem não é uma tarefa muito simples, só exibiremos os eventos mais recentes.

O que resta é recordar que, para criar uma sub-janela, onde o histórico será exibido, é necessário criar um indicador e, tendo ligado ele ao gráfico, criar o template denominado tester.tpl ou no template .tpl (você pode baixar o indicador diretamente deste artigo).





Salvando um template para teste

Agora podemos começar a preparar o Expert Advisor.

Também não é muito difícil:



salve o arquivo VisualTestingTools.mq4 no diretório nomeado ...\MetaTrader 4\experts\include\;

adicione #include alinhe com o Expert - agora o conteúdo do arquivo está incluso no código do Expert; e

insira no init do Expert () e na função iniciar() as chamadas para as funções responsáveis pela atualização do histórico de negociações.



... double _Commission = 0.0 ; string _Comment = "" ; datetime _Expiration = - 1 ; #include <VisualTestingTools.mq4> int init() { if (FastEMAPeriod >= SlowEMAPeriod) return (- 1 ); vTerminalInit(); vHistoryInit(); return ( 0 ); } int start() { if (FastEMAPeriod >= SlowEMAPeriod) return (- 1 ); vTerminalRefresh(); vHistoryRefresh(); int _GetLastError = 0 ; ...

3. Testando

Agora, vamos tentar testar o novo Expert. Para isso, abra a janela do verificador de estratégia, selecione CrossMACD_DeLuxe_VisualHistory no menu do Expert e pressione o botão propriedades.





Janela do verificador de estratégia



ColunasTerminal - a quantidade máxima de linhas da guia "terminal" a ser exibida. Ao colocar colunas do terminal = 0, o terminal não será atualizado;

- a quantidade máxima de linhas da guia "terminal" a ser exibida. Ao colocar colunas do terminal = 0, o terminal não será atualizado; ColunasHistórico - o montante máximo das linhas do "Histórico da conta" a ser exibido. Ao colocar Colunas do terminal=0, o histórico da conta não será atualizado;

- o montante máximo das linhas do "Histórico da conta" a ser exibido. Ao colocar Colunas do terminal=0, o histórico da conta não será atualizado; CaixaAlta - marque caso queira tornar a fonte maior;

- marque caso queira tornar a fonte maior; PontosSinal - a distância, em pontos, a partir da qual Parar Perda, Parar Lucros e Abrir Campos de Preço de ordens pendentes serão destacados. Por exemplo, se pontos de sinal = 10, o campo Parar Perdas mudará a cor quando o preço estiver a 10 pontos de distância do Parar Perda de posição;

- a distância, em pontos, a partir da qual Parar Perda, Parar Lucros e Abrir Campos de Preço de ordens pendentes serão destacados. Por exemplo, se pontos de sinal = 10, o campo Parar Perdas mudará a cor quando o preço estiver a 10 pontos de distância do Parar Perda de posição; CancelarVisualização - configure caso queira visualizar ordens canceladas no histórico de negociações;

- configure caso queira visualizar ordens canceladas no histórico de negociações; Visualizar Expirado - configure caso queira visualizar ordens pendentes expiradas no histórico de negociações;

- configure caso queira visualizar ordens pendentes expiradas no histórico de negociações; CorPrincipal - cor de manchetes do Terminal e histórico da conta, bem como a barra de informações da conta do terminal de negociações (Balanço, Patrimônio, ...).

- cor de manchetes do Terminal e histórico da conta, bem como a barra de informações da conta do terminal de negociações (Balanço, Patrimônio, ...). ComprarCor - cor de informações sobre Comprar posições;

- cor de informações sobre Comprar posições; ComprarCorAP - cor do campo Abrir Preço da guia terminal; esta cor substituirá a cor principal quando o preço atual se aproximar do nível aberto de ordens Parar Compra e Limitar Compra;

- cor do campo Abrir Preço da guia terminal; esta cor substituirá a cor principal quando o preço atual se aproximar do nível aberto de ordens Parar Compra e Limitar Compra; ComprarCorSL - para a guia Terminal: cor que irá substituir a cor principal quando o preço se aproximar dos níveis de Parar Perda da Compra de posições; para a guia Histórico da Conta: cor que irá substituir a cor principal se a Compra de posições for fechada pelo Parar perda;

- para a guia Terminal: cor que irá substituir a cor principal quando o preço se aproximar dos níveis de Parar Perda da Compra de posições; para a guia Histórico da Conta: cor que irá substituir a cor principal se a Compra de posições for fechada pelo Parar perda; ComprarCorTP - o mesmo que ComprarCorSL aplicado para obter lucro das posições;

- o mesmo que ComprarCorSL aplicado para obter lucro das posições; VenderCorAP, VenderCorSl e VenderCorTP - o mesmo para Vender posições.





Teste de Visualização: As janelas 'Terminal' e 'Histórico da conta' foram carregadas







EA abriu uma posição, e esta é visualizada na janela "Terminal"







Assim que a posição foi fechada, ela mudou-se para o "Histórico da conta" e foi substituída por outra.

Observe que o campo Parar Perda é destacado em vermelho - a posição foi fechada por Parar Perda.







A segunda posição foi fechada por Obter Lucro.

Observe que as últimas posições são mostradas no topo do Histórico da Conta.

Assim, vamos sempre ver os eventos mais recentes.







Assim que o nosso terminal virtual fica depois de alguns minutos.

Assim que o nosso terminal virtual fica depois de alguns minutos.





4. Possíveis problemas

O Expert possui algumas novas variáveis externas - elas são declaradas em um arquivo incluso chamado VisualTestingTools.mq4. Alguns deles são destinados para controlar a guia "Terminal", os outros - para a aba "Histórico da conta", mas a maioria deles são comuns:Defina os valores desejados das variáveis e pressione OK. Verifique se a visualização está habilitada e inicie o teste:

O problema descrito no meu artigo Teste de visualização: Melhoria da funcionabilidade também aplica-se ao indicador do Histórico: se o indicador não estiver na segunda sub janela no modelo utilizado pelo verificador, o bom funcionamento das funções responsáveis pela atualização do Histórico da conta deve ser fornecido pelo número de sub janelas explicitamente especificado:



vHistory_win = WindowFind ( "vHistory" ); if ( IsTesting () ) { vHistory_win = 2 ; }





5. Conclusão

Imagens que ilustram como a guia Histórico da Conta olha em várias situações são fornecidas abaixo.

