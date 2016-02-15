Representación gráfica de las pruebas: El trading manual

Introducción



El Terminal de cliente MetaTrader 4 dispone en la actualidad de la función de representación gráfica de las pruebas. Esta función permite controlar la prueba del Asesor Experto. Pero no se pueden programar todas las estrategias, no todos los traders pueden escribir el código de un buen Asesor Experto.

En este artículo se describe la forma de utilizar la función de visualización para probar las estrategias manuales que no están programadas como Asesores Expertos. No hace falta ningún conocimiento en programación, sólo hacen falta unos conocimientos básicos del terminal para operar con el "Probador de estrategias manuales", así que todos los traders lo pueden utilizar.



El artículo hace referencia a los programas que implementan las pestañas "Operaciones" e "Historial de cuentas" durante la visualización. El uso de estos programas está descrito con más detalle en los artículos Representación gráfica de las pruebas: Mejora de la funcionalidad y Representación gráfica de las pruebas: Historial de las operaciones.

Si no ha trabajado nunca con el visualizador, tiene que leer el artículo Prueba de Asesores Expertos en el terminal de cliente MetaTrader 4: Un vistazo desde fuera.

Preparación para el uso

Puede utilizar el visualizador de pruebas y le gustaría probar su estrategia en seguida. ¿Qué hay que hacer primero?

En primer lugar, descargue todos los archivos necesarios desde CodeBase a su ordenador:



el Asesor Experto vHandsTrade.mq4 en el directorio \MetaTrader 4 Work\experts\ ;

en el directorio ; el archivo de inclusión VisualTestingTools.mq4 en el directorio \MetaTrader 4 Work\experts\include\ ; y



en el directorio ; y los 2 indicadores - vTerminal.mq4 y vHistory.mq4 - en el directorio \MetaTrader 4 Work\experts\indicators\.

Tenga en cuenta que hay que modificar el archivo VisualTestingTools.mq4 mencionado en los artículos anteriores, así que hay que descargar la versión de la fuente anterior (CodeBase).

A continuación, abra el Asesor Experto vHandsTrade.mq4 en MetaEditor y compilelo (con F5). El mensaje en la ventana "Tools" le confirmará que el Asesor Experto ha sido correctamente compilado:

Ahora que el programa está preparado, podemos empezar a preparar la plantilla del gráfico. Para ello, abra un gráfico, ajústelo según sus preferencias, añada los indicadores, y guarde la plantilla como





Tenga en cuenta que para trabajar con el "Probador de estrategias manuales", debe haber suficiente espacio en la parte derecha del gráfico, lo controles serán incluidos allí. Así que hay que habilitar la opción "Desplazar extremo del gráfico desde el borde derecho" a la hora de crear la plantilla.



Ya podemos pasar a la configuración del Asesor Experto.



Configuración del Asesor Experto



Cada trader tiene sus propios hábitos de trading. Para utilizar el "Probador de estrategias manuales" de forma cómoda, tome cinco minutos de su tiempo para ajustar el Asesor Experto a sus preferencias.

Durante el proceso del trading, podrá abrir y cerrar posiciones, colocar órdenes pendientes y mover los niveles Stop Loss y Take Profit de las posiciones. Será capaz de elegir el tamaño del lote para las posiciones abiertas, el tiempo y la fecha de expiración de las órdenes pendientes y más cosas. Cada una de las características personalizables corresponde a una línea en el panel de control:

y dos líneas en el código del Asesor Experto:

double LOT[] = { 1.0 , 2.0 , 5.0 , 10.0 , 50.0 };

int SELECTED_LOT = 3 ;

Las variables externas y la puesta en marcha

El inicio





Apertura de una posición

Cierre de una orden

Modificación de una posición

Conclusión