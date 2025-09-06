FOTSI Indicator

FOTSI – 외환 진정 강도 지수 개요

각 통화의 진정한 강도를 발견하고 우위를 가지고 거래하세요.

FOTSI 지표는 모든 주요 통화(USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD)의 실제 모멘텀을 모든 통화쌍에서 측정하는 다중 통화 오실레이터입니다.

단일 차트를 분석하는 대신, FOTSI는 여러 통화쌍의 데이터를 결합하고 움직임을 평활화하며, True Strength Index (TSI) 알고리즘을 적용하여 각 통화의 상대적 강도를 명확하고 안정적이며 지연 없이 제공합니다.

주요 특징

다중 통화 오실레이터: 각 통화의 강도를 독립적으로 측정합니다.

각 통화의 강도를 독립적으로 측정합니다. 과매수 및 과매도 수준: +50 → 통화 과매수 (조정 확률 높음). –50 → 통화 과매도. ±25 → 중립 영역.

간단한 해석: 0 이상/이하 곡선 = 강도/약점.

0 이상/이하 곡선 = 강도/약점. 리페인트 없음: 모든 계산은 실시간으로 수행되며 안정적입니다.

모든 계산은 실시간으로 수행되며 안정적입니다. 모든 통화쌍과 시간 프레임에서 호환: 신뢰성을 위해 H1, H4, D1 권장.

사용 방법

반전 전략: 통화가 +50 또는 –50 극값에 도달할 때 반전을 탐색.

통화가 +50 또는 –50 극값에 도달할 때 반전을 탐색. 진입 확인: Price Action 또는 지지/저항과 결합.

Price Action 또는 지지/저항과 결합. 강한/약한 통화쌍 선택: 가장 강한 통화 대 가장 약한 통화를 기준으로 거래.

실용 예시

USD가 +60(과매수)이고 EUR가 –55(과매도)일 경우 → EURUSD 반등 확률 높음.

여러 통화가 중립 영역(±25)에 있는 경우 → 진입 회피, 시장에 명확한 강도 없음.

경쟁 우위

단순 RSI가 아니라 여러 쌍을 결합하여 실제 강도 표시.

차트에 나타나기 전에 극값에서 기회 식별.

추세 없는 횡보장에서 거래를 피하는 데 도움.

추가 정보

플랫폼: MetaTrader 5

MetaTrader 5 유형: 오실레이터, 다중 통화, 레벨

오실레이터, 다중 통화, 레벨 추천 대상: 평균 회귀 트레이더, 스윙 트레이더, 상대 강도 분석가

FOTSI 지표 – 다른 사람이 보지 못하는 것을 보세요.



통화 강도를 경쟁 우위로 바꾸세요.