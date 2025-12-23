Trade Panel Simple MT5 One Click Risk Control

거래 패널,수동 거래,주문 관리,위험 관리,트레이드 매니저,트레이딩 어시스턴트,원클릭 거래,스톱로스,테이크프로핏,스캘핑


JoOrderTrade Simple - MT5용 지능형 수동 트레이딩 패널




중요: 이 도구가 정상적으로 작동하려면 MetaTrader 5 설정에서
“Algo Trading(알고 트레이딩 허용)” 옵션을 반드시 활성화해야 합니다.

이 옵션이 활성화되지 않으면 패널은 작동하지 않습니다.



중요 안내: 패널이 너무 크거나 너무 작게 표시되고, 글자 또한 너무 크거나 작게 보이거나 레이아웃이 어긋나 보인다면, 이는 화면 해상도 때문일 수 있습니다. 이 경우 패널 설정의 “BASE LAYOUT” 또는 “BUTTON SIZES” 에서 필요에 따라 수동으로 조정해야 합니다.


영어 또는 포르투갈어를 사용하시는데 페이지가 다른 언어로 표시된다면, MQL5 페이지 언어를 영어 또는 포르투갈어로 변경하세요. “개요” 탭에 JoOrderTrade Simple 트레이딩 패널의 작동 방식을 설명하는 동영상이 있습니다.



JOORDERTRADE란 무엇인가요?

JoOrderTrade는 MetaTrader 5에서의 트레이딩 경험을 완전히 바꿔주는
전문 수동 트레이딩 패널입니다.
빠른 주문 실행과 효율적인 포지션 관리를 위해 개발되었으며,
MT5 기본 인터페이스의 복잡함을 제거해 줍니다.



주요 기능:

- 원클릭 시장가 주문 실행 (매수 / 매도)
- 그래픽 미리보기가 포함된 지정가 주문 시스템
- 모든 작업에 대해 설정 가능한 단축키
- Take Profit 및 Stop Loss 시각적 관리
- OCO (One-Cancels-Other) 시스템 내장
- 실시간 일일 통계
- 자동 리스크 관리 (% 기준, 일일 손실 한도)
- 포르투갈어 및 영어 인터페이스
- 차트 위에 항상 표시되는 패널
- 리스크 기반 자동 로트 계산



이 도구는 누구를 위한 것인가요?

JoOrderTrade Simple은 다음과 같은 트레이더에게 이상적입니다:

- 주문 실행 속도를 원하는 수동 트레이더
- 단순하고 직관적인 인터페이스를 원하는 초보자
- 빠른 진입이 필요한 스캘퍼
- 지정가 주문을 자주 사용하는 스윙 트레이더
- 단순함 속에서 고급 기능을 중시하는 전문가

MT5에서 여러 창을 열고, 여러 곳을 클릭해야만 거래가 가능해
기회를 놓치고 있다고 느낀다면,
이 도구는 바로 당신을 위해 만들어졌습니다.



사용 방법

설치 (중요 단계):

1. MetaTrader 5에서:
   메인 메뉴 → 도구 → 옵션 → Expert Advisors
2. “Algo Trading 허용” 옵션을 체크 (필수)
3. “확인”을 눌러 설정 저장
4. 네비게이터에서 JoOrderTrade를 차트로 드래그
5. 요청되는 모든 권한 허용



기본 사용법

시장가 주문:
- BUY 버튼: 현재 Ask 가격으로 매수 포지션 오픈
- SELL 버튼: 현재 Bid 가격으로 매도 포지션 오픈
- 단축키: B (매수), S (매도)

지정가 주문:
- SHIFT + 차트 클릭 = 매수 지정가
- AltGr + 차트 클릭 = 매도 지정가
- 색상 라인이 표시되며, 마우스로 가격 조정 후 클릭하여 확정

포지션 관리:
- CLOSE 버튼: 모든 열린 포지션 종료
- INVERT 버튼: 현재 포지션 방향 반전
- ZERO 버튼: 모든 포지션 종료
- CANCEL + ZERO 버튼: 지정가 주문 취소 + 포지션 종료
- 단축키: X (전체 종료), I (반전), C (지정가 취소)

TP / SL 설정:
1. Take Profit 및 Stop Loss 값을 포인트 단위로 입력
2. 옆의 T / S 버튼으로 각 기능 활성화 또는 비활성화
3. 설정에서 “Use OCO” 활성화 시 OCO 시스템 사용 가능



결과 추적:
- 미실현 손익: 현재 포지션의 실시간 손익
- 일일 결과: 당일 실현 + 미실현 손익 합계
- 일일 수수료: 누적 커미션 및 스왑



이 도구가 하지 않는 것

다음 제한 사항을 반드시 이해해야 합니다:

1. 자동 트레이딩 로봇이 아닙니다
   - 수동 조작이 필요합니다
2. 기술적 분석 또는 매매 신호를 제공하지 않습니다
3. 수익을 보장하지 않습니다
4. 자동으로 데모 계좌를 운용하지 않습니다
5. 금융 교육을 대체하지 않습니다
6. 투자 조언을 제공하지 않습니다

이 도구는 “주문 실행 도구”이며,
매매 결정을 대신하지 않습니다.



업데이트 안내

곧 새로운 기능과 사용자 맞춤형 디자인이 적용된
개선된 운영 패널 버전이 출시될 예정입니다.
제 스토어를 주기적으로 확인해 주세요.
JoOrderTrade Plus가 곧 제공될 예정입니다.



리스크 경고

주의: 트레이딩은 높은 자본 손실 위험을 동반합니다

사용 전 반드시 읽어주세요:

1. 투자 자본 전액을 잃을 수 있습니다
2. 과거 성과는 미래 성과를 보장하지 않습니다
3. 항상 리스크 관리를 설정하세요:
   - 모든 거래에 Stop Loss 사용
   - 거래당 최대 리스크: 권장 1~2%
   - 일일 손실 한도 설정
4. 반드시 데모 계좌에서 먼저 테스트하세요:
   - 최소 30일 이상 사용
   - 모든 기능 숙지
   - 충분히 숙련된 후 실계좌 사용
5. 모든 거래 책임은 사용자 본인에게 있습니다
6. 필요 시 금융 전문가와 상담하세요

중요: 이 도구가 정상 작동하려면
MetaTrader 5 설정에서 “Algo Trading 허용” 옵션을
반드시 활성화해야 합니다.

개발자는 본 도구 사용으로 인한
어떠한 재정적 손실에 대해서도 책임지지 않습니다.
트레이딩은 높은 위험을 수반하며,
지식, 경험, 감정 관리가 필요합니다.



제작자의 제품 더 보기
Trade Panel Plus MT5 One Click Risk Control
Joas Da Silva Veiga
유틸리티
거래 패널,수동 거래,주문 관리,위험 관리,트레이드 매니저,트레이딩 어시스턴트,원클릭 거래,스톱로스,테이크프로핏,스캘핑 JoOrderTrade Plus – MT5용 고급 트레이딩 패널 매우 중요한 공지 2가지 이 도구가 정상적으로 작동하려면 MetaTrader 5 설정에서 “Algo Trading” 옵션을 반드시 활성화해야 합니다. 이 기능을 활성화하지 않으면 패널은 작동하지 않습니다. JoOrderTrade Plus 패널은 일부 사용자 환경에서 특정 버튼에 작은 버그가 발생할 수 있습니다. 예를 들어 버튼 텍스트 정렬 문제나 버튼이 패널 영역을 벗어나는 현상 등이 있을 수 있습니다. 이는 일부 화면 해상도와 스케일 설정이 매우 높기 때문에 발생합니다. 이 문제가 발생하더라도 걱정하지 마세요. 이는 패널의 주요 기능에는 직접적인 영향을 주지 않습니다. 해당 버그들은 향후 패널 업데이트에서 수정될 예정입니다. 데모 테스트에서 트레이딩 패널이 표시되지 않는 이유는? MT5 전
Trend Zone Force
Joas Da Silva Veiga
지표
추세, 되돌림, 추세 지표, 변동성, atr, 이동평균, ema, 모멘텀, 오실레이터, 주문흐름, 델타, 추세 매매, 스캘핑, 데이트레이딩   기능 이동 평균을 사용하여 주요 추세를 식별합니다. 변동성을 기반으로 한 동적 되돌림 영역을 표시합니다. 가격의 방향성 흐름(매수 또는 매도 압력)을 보여줍니다. 보다 정확한 거래를 위한 시장 맥락 파악을 도와줍니다.   대상 사용자 데이 트레이더, 스캘퍼, 스윙 트레이더. 추세 내 되돌림 매매를 하는 트레이더. 흐름 확인을 원하는 MT5 사용자. 가격 행동 또는 트레이딩 패널을 사용하는 트레이더. 깔끔하고 객관적인 지표를 선호하는 사용자.   사용 방법 가격이 되돌림 영역으로 돌아오기를 기다립니다. 흐름 확인: 파란색 흐름 → 매수 압력 빨간색 흐름 → 매도 압력 확인 캔들에서 진입합니다. 항상 적절한 리스크 관리를 사용하세요.   제공하지 않는 기능 자동 매수 또는 매도 신호를 생성하지 않습니다. 시장을
필터:
Cleber Silva
18
Cleber Silva 2025.12.28 00:46 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Joas Da Silva Veiga
311
개발자의 답변 Joas Da Silva Veiga 2025.12.28 03:48
**Muito obrigado pelo feedback, em breve sairá uma versão Plus.**
Sadboyhouse
16
Sadboyhouse 2025.12.27 13:29 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Joas Da Silva Veiga
311
개발자의 답변 Joas Da Silva Veiga 2025.12.27 13:33
Thank you very much for your feedback; we are always working to improve
리뷰 답변