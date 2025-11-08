Chart Auto Flow Focus Edition

과거 차트와 차트 패턴을 찾는 데에만 너무 많은 시간을 쓰고 있지 않습니까?

  • 특정 차트 패턴을 찾기 위해 화면을 계속해서 스크롤하고 있다.

  • 마침내 찾았다고 생각하는 순간, 하위 시간대에서는 어디에 있는지 알 수 없게 된다.

  • 차트를 조금만 이동하거나 확대·축소해도 다시 놓쳐버린다.

이 도구를 사용하면:

  • 과거 차트를 자동으로 고속 이동할 수 있어 효율적으로 검색할 수 있습니다.

  • 주목하고 싶은 시간 포인트를 정하면, 차트를 어떻게 이동하거나 확대·축소하더라도 즉시 해당 위치로 이동할 수 있습니다.

  • 과거 차트를 재생하여 실제와 같은 가격 움직임을 재현할 수 있습니다.

이를 통해 차트 분석과 모의 트레이딩의 효율이 크게 향상되며,
트레이딩 실력 향상에 도움이 됩니다.

제품 개요

이 제품은 차트 검색 및 모의 트레이딩 효율을 극대화하는 “Chart Auto Flow”와
분석 정밀도를 높이는 “Focus Time Line”을 완전히 통합한
MT5용 강력한 하이브리드 도구입니다.

  1. 가변 속도로 차트를 자유롭게 재생 및 역재생
    빠른 재생으로 가격 움직임을 빠르게 되돌아보거나,
    느린 재생으로 모의 트레이딩 연습을 할 수 있습니다.

  2. 주목하고 싶은 시간 포인트로 즉시 이동
    차트를 이동해도 분석 위치를 잃지 않습니다.
    또한 여러 포인트로 연속 이동하여 보다 효율적인 차트 분석이 가능합니다.

  3. 여러 차트 창을 동일한 시간 포인트로 동기화
    멀티 타임프레임 분석을 쉽게 만듭니다.
    동기화할 차트를 선택할 수 있으며(전체 동기화도 가능).

FX, 주식, 금, 암호화폐 등 다양한 금융 상품에 대응합니다.
과거 가격 움직임 검증, 차트 패턴 탐색, 전략 검증, 모의 트레이딩을
효율적으로 수행하고자 하는 분들께 적합합니다.

데모 비디오

작동 방식을 확인하고 싶다면 아래 비디오를 시청해 주세요.
모든 기능이 비디오에서 시연됩니다.

조작 인터페이스

메인 패널: Chart Auto Flow (자동 재생 & 핵심 기능)

버튼 기능 설명
[Pause / Restart] 일시정지 / 재개 차트 재생 제어
[Reset] 리셋 속도 및 바 오프셋 초기화 (Speed:1s, Bar:1)
[Slow] [Fast] 속도 조정 50ms~10분 사이 자유 조정
[Bar+] [Bar-] 바 오프셋 조정 1~480 조정 가능
[Past / Future] 방향 전환 전진 / 역방향 전환
(Speed / Bars) : 라벨 현재 설정 현재 속도 및 오프셋 표시
[FocusTimeLine] 서브 패널 열기 Focus Time Line 기능 패널 표시
[END] 종료 도구 종료
서브 패널: Focus Time Line (즉시 포커스 & 동기화)
버튼 기능 설명
[FocusMode] 모드 전환 — SingleLine / MultiLines / SnglSync Focus Time Line의 동작 모드를 변경합니다
[Crt FocusLine] Focus Time Line 생성 선택한 위치에 수직 Focus Time Line을 생성합니다
[Position] 표시 위치 변경 Focus Time Line을 오른쪽 / 중앙 / 왼쪽에 표시하도록 설정합니다
[Focus] 포커스 이동 차트를 선택한 Focus Time Line 위치로 이동합니다
[<Focus] [Focus>] 방향 이동 MultiLines 모드에서 이전 또는 다음 포커스 지점으로 이동합니다

설치 방법

  1. MT5에 로그인한 후 Market에서 이 제품을 검색하고 “구매” 및 “다운로드”를 클릭하면 자동으로 설치됩니다.

  2. 설치 후 Navigator → 전문가 어드바이저(EA) → Market 아래에 표시됩니다.

  3. 드래그 앤 드롭 또는 더블 클릭으로 차트에 추가합니다.

권장 환경

  • 운영체제: Windows 11

  • MT5: Build 5430

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7

  • 메모리: 8GB RAM

본 제품은 Windows 운영체제에서의 동작만 확인되었습니다.
Mac(Wine / Parallels 등)이나 가상 서버 환경에서는
정상 동작을 보장하지 않으며 공식 지원 대상이 아닙니다.

위험 고지

본 제품은 어떠한 트레이딩 기능도 포함하지 않으므로,
자금에 대한 위험은 없습니다.

