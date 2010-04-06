Super Trend Smart

Desenvolvido por smart2trader.com

Smart Super Trend é um indicador avançado de identificação de tendências, desenvolvido para detectar com alta precisão movimentos de alta e baixa do mercado.

O indicador Super Trend da Smart utiliza algoritmos adaptativos combinados com filtros de volatilidade, proporcionando sinais mais limpos e alinhados à dinâmica real do preço.

Conta ainda com um sistema inteligente de monitoramento que notifica, em tempo real, sempre que ocorre uma mudança de tendência, auxiliando o trader na tomada de decisões com maior agilidade e confiança.


Sobre a Super Trend

Super Trend é um indicador técnico de tendência amplamente utilizado no trading, especialmente em Forex, índices, ações e criptomoedas. Ele combina volatilidade (ATR) com o movimento do preço para identificar de forma objetiva tendências de alta e de baixa, além de possíveis pontos de reversão.

A Super Trend se adapta automaticamente às condições do mercado, ajudando traders a seguir a tendência, evitar ruídos e tomar decisões mais assertivas de compra e venda.


Indicador Super Trend: Buffers

  • [0]: Tendência (1 = Tendência de Alta, -1 = Tendência de Baixa)
