FX Dynamic MT4

FX Dynamic: 맞춤형 ATR 분석으로 변동성과 트렌드를 파악하세요

개요
FX Dynamic는 Average True Range(ATR) 계산을 활용하여 트레이더에게 일간 및 일중 변동성에 대한 뛰어난 인사이트를 제공하는 강력한 도구입니다. 80%, 100%, 130%와 같은 명확한 변동성 임계값을 설정함으로써 시장이 평소 범위를 초과할 때 빠르게 경고를 받고, 유망한 수익 기회를 재빨리 식별할 수 있습니다. FX Dynamic는 브로커의 시간대를 인식하거나 수동으로 조정할 수 있으며, 변동성 측정 기준을 일관되게 유지하며, MetaTrader 플랫폼과 완벽하게 연동되어 실시간 분석을 지원합니다.


1. FX Dynamic이 트레이더에게 매우 유용한 이유

실시간 ATR 인사이트
• 하루 및 일중 변동성을 한눈에 모니터링하세요. ATR의 80%, 100%, 130% 임계값이 도달 또는 초과되면, 시장의 중요한 지점에 있음을 알 수 있습니다.
• 변동성이 완전히 폭발하기 전에 잠재적 소진이나 돌파 움직임을 미리 파악할 수 있습니다.

다양한 시장 적용성
• 통화쌍, 원자재, 지수 등 여러 자산에 적합합니다. FX Dynamic은 브로커의 시간대를 자동으로 감지하거나 직접 설정할 수 있습니다.
• 한 종목에만 집중하거나, 복수 시장 전체에 동일한 ATR 기준을 적용하는 방법도 가능합니다.

더욱 스마트한 리스크 관리
• ATR 기반 임계값을 활용해 스톱로스나 테이크프로핏 위치를 최적화하세요. 시장이 평소 변동 범위를 초과할 때 FX Dynamic이 즉시 알림을 주어 포지션 크기나 진출입 시점을 조정할 기회를 제공합니다.
• 거래 기대치와 실제 시장상황을 매칭시켜 결정의 안정성과 자신감을 향상시키세요.


2. Stein Investments에서 더 알아보기

Stein Investments에서는 다음과 같은 서비스를 제공합니다:

• 트레이딩 효율을 높이고자 설계된 고급 도구와 지표.

• 우리의 솔루션을 최대한 활용할 수 있도록 돕는 튜토리얼, 가이드, 지원 커뮤니티.

• 트레이더 피드백과 시장 요구에 기반한 지속적인 개발과 개선.

자세한 정보와 FX Dynamic, 기타 제품에 대한 리소스, 모범 사례는 Stein Investments 페이지를 방문해 확인하세요.


3. FX Dynamic 사용 방법

인디케이터 설치
• MetaTrader 플랫폼에 FX Dynamic을 추가하세요. 지속적인 모니터링을 위해서는 전용 차트에 백그라운드로 실행하거나, VPS에서 운영하는 방법도 좋습니다.
• 브로커 서버 시간이 표준 GMT와 다른 경우, FX Dynamic은 자동 인식 또는 수동 시간 보정(예: GMT 시프트) 모두 가능합니다.

ATR 임계값 확인
• 기본 설정된 80%, 100%, 130% ATR 임계값은 일간 변동성 신호를 감지하기에 훌륭한 기준입니다.
• 본인의 트레이딩 성향에 따라, 보다 보수적이거나 공격적인 수준으로 임계값을 변경할 수 있습니다.


4. FX Dynamic 동작 원리 (간단 설명)

ATR 기반 변동성 분석
FX Dynamic은 ATR을 이용해 일간 혹은 일중 변동 범위를 계산합니다. 가격이 특정 임계 구간에 접근하거나 넘어설 경우, 인디케이터는 이 레벨을 명확히 표시합니다.
• 트레이더들은 이 레벨을 잠재적 수익 목표로 활용하거나, 이미 심하게 확장된 시장일 시 신규 진입을 자제하는 등 대응이 가능합니다.

자동 또는 수동 시간 설정
• 브로커 서버 시간이 기본 GMT와 다르면, FX Dynamic이 이를 자동 감지하거나, DST 존/GMT 시프트를 직접 지정해줄 수도 있습니다.
• 이를 통해 현지 시간이나 브로커 시간에 상관없이, 항상 일관성 있고 정확한 변동성 측정을 유지할 수 있습니다.


5. FX Dynamic의 실질적인 활용법

과도한 움직임 사전 회피
• 시장이 ATR의 100%, 130%를 넘는 경우, 보통 변동성이 크게 증가했다는 의미입니다. FX Dynamic은 이미 큰 확장 구간에 뛰어들기 전에 리스크를 재검토하게 도와줍니다.

잠재적 수익 목표 설정
• 포지션을 보유 중이라면, 80%와 100% 지점은 직관적인 익절(또는 부분익절) 구간이 될 수 있어, 변동성 하락 전 수익을 확보하도록 돕습니다.

스톱로스 배치 정교화
• 중요한 ATR 레벨을 약간 넘어선 지점에 스톱을 배치하면, 조기 청산 위험을 줄일 수 있습니다. FX Dynamic은 ATR 선을 실시간으로 표시해 보다 전략적인 스톱 배치를 가능하게 합니다.


6. FX Dynamic 인디케이터 설정

FXDynamic Main Settings
Calculation Type / Mode / Period: 기본적으로 ATR 선택 후, “1 Day” 모드 혹은 예: 20 기간 등 자유롭게 설정.
History Values / Buffers: 처리할 봉 수(예: 250)와 심볼의 현재 타임프레임 또는 고정 스케일 사용 여부 결정.
Auto Detect Broker GMT/DST: FX Dynamic이 브로커 DST를 자동 인식하게 하거나, “American Zone”, GMT+2 등 수동 지정 가능.

Currencies/Symbols Settings
Include Gold: XAU를 포함할지 여부, “GOLD” 같은 별칭 적용 가능.
Symbol Lists: “majors + Gold”로 한정하거나, 현 차트에만 집중 등 선택 가능.

Multi Instances Settings
Instance ID: 동일 차트 내에서 여러 인스턴스 사용 시, 각 인스턴스에 고유 ID 할당.
Show History Lines: 과거 ATR 라인 표시 유무, 그리고 고정 스케일 옵션 등을 설정.

ATR Levels Settings
Level (in % ATR) 1, 2, 3: 기본값 80%, 100%, 130%이며, 필요에 따라 수정 가능.
Display Levels on Chart: 차트 위에 ATR 기반 레벨을 표시할지 여부.

Alerts Settings
Enable Alert at Symbol Levels / Currency Levels: 가격이 설정한 ATR 한계 또는 통화 임계값을 넘나들 때 알림을 받도록 설정.

Graphical Settings
GUI Zoom Factor: 인터페이스 크기 조절(25%–500%).
Auto Color Scheme: FX Dynamic이 색 구성표를 자동 결정하거나, 기본 배경색을 직접 지정.
Main Panel Visibility: 메인 패널 표시 여부, 위치(예: 오른쪽 하단), 폰트(예: “Lucida Console”, 크기 10) 등을 세부 설정.


7. 추가 정보 & 도움

Community Chat: 전용 트레이딩 그룹에 참여해 FX Dynamic 사용자들과 전략, 질문, 노하우를 공유하세요.

Support: 문제 발생 시 또는 추가 안내가 필요하다면 문의해주세요. 변동성 기반 트레이딩 전략을 최적화하도록 돕겠습니다.


진정한 변동성 인사이트를 활용할 준비가 되셨습니까?
시장 변동을 선점: 극단적 ATR 레벨을 미리 파악해, 폭발적 변동 이전에 대비.
위험을 효율적으로 관리: 실시간 ATR 데이터를 통해 스톱과 목표가를 조정.
Stein Investments 커뮤니티 참여: 글로벌 트레이더 네트워크, 상세 가이드, 지식 공유로 지속적 성공을 노리세요.


망설이지 마세요! 지금 FX Dynamic을 설치해, 변동성 분석을 완전히 제어하세요.


성공적인 트레이딩 되세요!
Daniel & Alain

추천 제품
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experts
Robot scalper for M5 timeframe. Trades on the GBPUSD currency pair. This robot has been specially developed by a company of professional traders for trading in the pound sterling. The robot approximately opens 5 to 15 trades every day. It is best to trade with brokers that have a low spread on GBPUSD up to 10 pips. The recommended minimum deposit to start is $500 or more. Advantages: does not use martingale. not a net. every trade has a stop loss. professional bot specifically for the GBPUSD p
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
지표
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex 지표 - 거래에 유용한 보조 도구입니다! - 지표는 자동으로 Fibo 수준과 로컬 추세선(빨간색)을 계산하여 차트에 배치합니다. - Fibonacci 수준은 가격이 반전될 수 있는 주요 영역을 나타냅니다. - 가장 중요한 수준은 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%입니다. - 역전 스캘핑이나 존 그리드 거래에 사용할 수 있습니다. - Auto FIBO Pro 지표를 사용하여 현재 시스템을 개선할 수 있는 기회도 많습니다. - Info Spread Swap Display가 있습니다. 현재 Spread와 Swap이 부착된 외환 쌍을 표시합니다. - 디스플레이에는 계정 잔액, 자본 및 마진도 표시됩니다. - 차트의 어느 모서리에서나 Info Spread Swap Display를 찾을 수 있습니다. 0 - 왼쪽 상단 모서리, 1 - 오른쪽 상단, 2 - 왼쪽 하단, 3 - 오른쪽 하단. 여기를 클릭하여 고품질 트레이딩 로봇과
Crosskalp1
Mikhail Bilan
지표
Добрый День уважаемые трейдеры!  Вашему вниманию индикатор созданный и работающий на базе трендовика ADX,  для торговли на смене направления движения который учитывает коррекцию и даёт возможность на ней заработать.  Применяю этот индикатор для скальпинга. Рекомендую таймфреймы от 15 ти минутного(М15) до часового (Н1) периодов.  Красный кружок сигнал на продажу- Sell) Зелёный кружок  сигнал на покупку Buy) Чем меньше ваш таймфрейм тем меньше пунктов вы зарабатываете.   Важно выставлять стопы! !В
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
지표
The perfect tool for Scalng in the Forex markets You can trade both from signal to signal and using take profit  The algorithm does not use Zigzag!  No redrawing!  This is a channel instrument that uses a moving average as a filter. Moving Average  There are 2 parameters for the settings Ma Period = 5 period Moving Average  Channel 1.0 distance of channel lines from the chart Price Signal Filter - calculation of signal opening and filter There is a complete set of Alert There is a multi-timefram
Mk R
Can Pei Pu
Experts
MK_R It is based on contrary patterns for EURUSD.  Basically, it will entry using the condition of 1 buy wave and 6 sell wave of Granville's law. The EA does not use indicators, grid, martingale, arbitrage.  The EA has been proven to be profitable in the six months of 2020 and is particularly suitable for the current EURUSD market since mid-December 2020. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Timeframe is M5. EA needs M1 chart,M5 chart,M15 Chart,H1 chart,H4 chart. Maxium Spread
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Trend Flasher
Amarnath K M
지표
Trend Flasher Trend is your friend is the age old saying quote in trading arena, there are though many ways to gauge the trend and its direction, more scientific measure and logically meaningful will be an ATR break outs to identify and spot the trend and its acceleration, so we created this easy to use trend identification panel and optimized super trend based multi time frame panel entry system to aid and help the traders to make their trading decision. Unique Features of Trend Flasher 1. H
Candlestick Pattern advance
Santi Dankamjad
지표
There are 8 types of this indicator. Consisted of 1. Bullish and Bearish Engulfing 2. Morning and Evening Star 3. Three Green Soldiers and Three Red Crows 4. Three Inside Up and Down 5. Three Outside Up and Down 6. Bullish and Bearish Harami 7. Tweezers Top and Bottom 8. Piercing and Dark cloud cover Signal Filter :: 1. The appearance of the candle stick 2. SMA 3. 2EMA :: EMA Fast and EMA Slow 4. RSI N otification :: 1. Via screen 2. Email 2. Phone For trading 1. Scaling 2. Binary options 3.
Line Magnit
Aleksey Trenin
지표
The LineMagnit Indicator for MT4 is a highly precise tool that builds support and resistance levels which magnetically attract prices. This feature allows traders to easily determine the most probable entry and exit points in the market, as well as identify the market's directional forces, as levels are based on capital inflows into the instrument. Equipped with an intuitively understandable graphical interface, the LineMagnit Indicator enables users to quickly locate and analyze support and res
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
지표
MT5 버전  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 는   Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels   거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Leve
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Before
Nadiya Mirosh
지표
The Before indicator predicts the most likely short-term price movement based on complex mathematical calculations. Most of the standard indicators commonly used in trading strategies are based on fairly simple calculations. This does not mean that there were no outstanding mathematicians in the world at the time of their creation. It is just that computers did not yet exist in those days, or their power was not enough for the sequential implementation of complex mathematical operations. Nowad
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
지표
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
King of Forex Trend Cloud
Elias Mtwenge
지표
The King of Forex Trend Cloud Indicator is a trend following indicator based on moving averages. The Indicator is meant to Capture both the beginning and the end of a trend. This indicator can be used to predict both short and long terms market trends.  The king of Forex Trend Cloud if paired together with the King of Forex Trend Indicator can give a broad picture in market analysis and forecasts. I have attached images for both the  The king of Forex Trend Cloud on its own and  The king of Fore
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
지표
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
PS Gold Miner
Nabeel Zafar
2.33 (3)
Experts
Hello, >>>>>    Download  ** FREE TRIAL** from here (You can now perform forward test on DEMO account before Purchase)   <<<<<< Discord group for updates and discussion here Telegram channel here Contact Directly here For Live Results of the EA please visit here . PS Gold Miner is an automatic trading system for MT4 which uses markets fundamentals and trends to open, manage and close trades. With the use of advanced recovery strategy it ensure that it can recover from negative trades with hedg
Invincible Arrow
Quan Li
지표
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
지표
이 지표는 공격적인 스캘핑 과 바이너리 옵션에서 빠른 진입 을 위해 설계되었습니다 , 각 캔들 마다 신호를 생성하여 언제든지 무엇이 일어나고 있는지 정확히 알 수 있습니다. Happy Scalping 채널에 가입하세요: MQL5 재작성 없음 : 현재 캔들의 신호는 실시간 으로 생성됩니다. 이는 캔들이 아직 형성 중일 때 가격이 이전 캔들의 종가에 비해 상승하거나 하락하는지에 따라 신호가 변경될 수 있음을 의미합니다. 그러나 캔들이 닫히면 , 신호의 색상은 완전히 고정됩니다 . 변경되지 않으며, 사라지지 않고, 이동하지 않습니다. 보이는 그대로 남습니다. 왜 이렇게 설계되었나요? 많은 스캘퍼들은 특히 가격의 돌파나 급격한 움직임 이 있을 때 즉시 신호를 받는 것을 선호합니다. 이를 통해 그런 빠른 피프스를 바로잡을 수 있습니다. 반면, 일부 트레이더는 닫힌 캔들로 확인을 기다리는 것 을 선호하며, 이 지표는 그들도 완벽하게 사용할 수 있습니다. 두 가지 접근 방식 모두 유효합니
Year2Year
Stanislav Korotky
지표
This indicator shows price changes for the same days in past years. D1 timeframe is required. This is a predictor indicator that finds D1 bars for the same days in past 8 years and shows their relative price changes on the current chart. Parameters: LookForward - number of days (bars) to show "future" price changes; default is 5; Offset - number of days (bars) to shift back in history; default is 0; ShowAverage - mode switch; true - show mean value for all 8 years and deviation bounds; false - s
FREE
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
지표
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Trend Ray
Andriy Sydoruk
지표
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Automated Trendlines
Georgios Kalomoiropoulos
5 (16)
지표
추세선은 외환 거래에서 기술적 분석의 가장 필수적인 도구입니다. 불행히도, 대부분의 거래자는 올바르게 그리지 않습니다. 자동 추세선 표시기는 시장의 추세 움직임을 시각화하는 데 도움이 되는 진지한 거래자를 위한 전문 도구입니다. 추세선 강세 추세선과 약세 추세선에는 두 가지 유형이 있습니다. 상승 추세에서 Forex 추세선은 가격 움직임의 가장 낮은 스윙 포인트를 통해 그려집니다. 최소 두 개의 "최저 저점"을 연결하면 추세선이 생성됩니다. 하락 추세에서 추세선은 가격 움직임의 가장 높은 스윙 포인트를 통해 그려집니다. 최소 두 개의 "최고 최고점"을 연결하면 추세선이 생성됩니다. 추세선이 깨질 때? 강세 추세선은 약세 양초가 강세 추세선 아래에서 닫히고 양초의 고점이 추세선 위에 있을 때 깨집니다. 약세 추세선은 강세 양초가 약세 추세선 위로 마감되고 양초 저점이 추세선 아래에 있을 때 깨집니다. 추세선이 삭제되면? 강세 추세선은 전체 양초가 강세 추세선 아래에
FiboZag
Andriy Sydoruk
지표
Indicator FiboZag - transfer the indicator to the chart and the Fibonacci levels will be built automatically on the last ZigZag turn. The main advantage lies in the correct construction of Fibonacci levels and markup of price levels. Simple, visual and effective use. The indicator is not redrawn and does not lag. Works on all currency pairs and on all timeframes.
Anubis Skunk
Sayan Vandenhout
Experts
Anubis Skunk USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000
Vanglutio
Sayan Vandenhout
Experts
VANGLUTIO USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 ac
Market Vortex
Adolfina Denysenko
지표
Market Vortex.mq4는 반전점과 추세 지속을 정확하게 식별할 수 있도록 설계된 강력한 화살표 지표입니다. 이 지표는 평활화된 오실레이터와 적응형 이동 평균을 기반으로 하며, 복잡한 계산 없이 트레이더가 시장 진입 및 퇴출 시점을 신속하게 찾을 수 있도록 돕습니다. 주요 기능: 명확한 화살표 신호: 지표가 차트에 직접 매수/매도 화살표를 표시합니다. 실시간 작동: 지연이나 재그리기가 없이 신호가 생성됩니다. 적응형 계산: 이중 EMA 평활화 방법을 사용하여 노이즈를 걸러내고 진정한 움직임 방향을 보여줍니다. 내장 툴팁: 지표가 현재 추세와 스왑 값(롱/숏)을 표시하여 거래 방향을 쉽게 선택할 수 있습니다. 다용도성: 모든 통화 쌍, 시간대, 거래 스타일(스캘핑, 중기 거래, 당일 거래)에 적합합니다. ️ 매개 변수: - Period: 계산에 사용되는 이동 평균 기간. 값이 높을수록 신호가 더 매끄러워집니다. ShiftForBars:
One Minutes Scalper
David Jumbo
지표
Perfect for one minutes high trading and scalping. This indicator is very effective for trading on one minutes, in the hour. A combination of moving averages and STOCHASTICS calculation to produce a very convincing signal every hour. Blue colour signals a buy opportunity. Follow the X signs for possible buy points. The Blue average line serves as possible trend direction and support. Red colour signals a sell opportunity. Follow the X signs for possible sell points. The Red average line serves a
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
지표
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Your good friend
Sergei Semenov
지표
Your Good Friends — this is not just an indicator, but your reliable trading assistant, designed for traders who value simplicity, clarity, and stability. It combines the best classic methods of technical analysis — support and resistance levels, reversal signals, visual cues — and presents them in the clearest, most user-friendly format possible. Suitable for both beginners and experienced traders — especially those who want to eliminate chaos, reduce stress, and trade based on clear signals.
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
지표
By purchasing this indicator, you have the right to receive a free copy of one of   my other indicator's or advisor’s!  (All future updates are included. No limits) . To get it , please contact me by  mql5 message ! The Trend Scanner trend line indicator displays the trend direction and its changes. The indicator works on all currency pairs and  timeframes. The indicator simultaneously displays multiple readings on the price chart: the support and resistance lines of the currency pair, the exist
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
지표
Gann Made Easy 는 mr.의 이론을 사용하여 최고의 거래 원칙을 기반으로 하는 전문적이고 사용하기 쉬운 Forex 거래 시스템입니다. W.D. 간. 이 표시기는 Stop Loss 및 Take Profit Levels를 포함하여 정확한 BUY 및 SELL 신호를 제공합니다. PUSH 알림을 사용하여 이동 중에도 거래할 수 있습니다. 거래 팁, 보너스, GANN MADE EA를 무료로 받으시려면 구매 후 저에게 연락주세요! 아마도 Gann 거래 방법에 대해 이미 여러 번 들었을 것입니다. 일반적으로 Gann의 이론은 초보자 거래자뿐만 아니라 이미 거래 경험이 있는 사람들에게도 매우 복잡한 것입니다. Gann의 거래 방식은 이론적으로 적용하기 쉽지 않기 때문입니다. 나는 그 지식을 연마하고 Forex 지표에 최고의 원칙을 적용하기 위해 몇 년을 보냈습니다. 표시기는 적용하기가 매우 쉽습니다. 차트에 첨부하고 간단한 거래 권장 사항을 따르기만 하면 됩니다. 지표는 지속적으로 시장
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (3)
지표
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 80 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 5th Jan -10th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
지표
현재 20% 할인 ! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 대시보드 소프트웨어는 28개의 통화 쌍에서 작동합니다. 2가지 주요 지표(Advanced Currency Strength 28 및 Advanced Currency Impulse)를 기반으로 합니다. 전체 Forex 시장에 대한 훌륭한 개요를 제공합니다. 고급 통화 강도 값, 통화 이동 속도 및 모든(9) 시간대의 28 Forex 쌍에 대한 신호를 보여줍니다. 추세 및/또는 스캘핑 기회를 정확히 파악하기 위해 차트의 단일 지표를 사용하여 전체 시장을 볼 수 있을 때 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오! 잠재적인 거래를 식별하고 확인하면서 강력한 통화와 약한 통화를 더욱 쉽게 식별할 수 있도록 이 지표에 기능을 내장했습니다. 이 표시기는 통화의 강세 또는 약세가 증가 또는 감소하는지 여부와 모든 시간대에서 수행되는 방식을 그래픽으로 보여줍니다. 추가된 새로운 기능은 현재 시장 조건 변화에 적응하는
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
지표
F-16 비행기 지표를 소개합니다. 이것은 귀하의 거래 경험을 혁신하도록 설계된 최첨단 MT4 도구입니다. F-16 전투기의 비할 데 없는 속도와 정밀성에 영감을 받아이 지표는 고급 알고리즘과 최첨단 기술을 결합하여 금융 시장에서 압도적인 성능을 제공합니다. F-16 비행기 지표를 사용하면 실시간 분석을 제공하고 매우 정확한 거래 신호를 생성하여 경쟁을 앞서갈 수 있습니다. 다양한 자산 클래스에서 수익 기회를 식별하는 데 필요한 동적 기능을 갖추고 있어 확신을 가지고 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 구성된 F-16 비행기 지표는 인기있는 MetaTrader 4 플랫폼과 완벽하게 통합되어 원활하고 효율적인 거래 과정을 보장합니다. 초보자 트레이더든 경험 많은 전문가든 이 지표를 쉽게 사용자 정의하여 고유한 거래 스타일과 선호도에 맞출 수 있습니다. F-16 비행기 지표의 강력함을 경험해 보세요. 이 지표는 시장 트렌드를 정확하고 민첩하게 탐색하며
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
지표
M1 SNIPER 는 사용하기 쉬운 거래 지표 시스템입니다. M1 시간대에 맞춰 설계된 화살표 지표입니다. 이 지표는 M1 시간대 스캘핑을 위한 단독 시스템으로 사용할 수 있으며, 기존 거래 시스템의 일부로도 사용할 수 있습니다. 이 거래 시스템은 M1 시간대 거래용으로 특별히 설계되었지만, 다른 시간대에도 사용할 수 있습니다. 원래는 XAUUSD와 BTCUSD 거래를 위해 이 방법을 설계했지만, 다른 시장 거래에도 유용하다는 것을 알게 되었습니다. 이 지표의 신호는 추세 방향과 반대로 거래될 수 있습니다. 저는 지표의 신호를 활용하여 양방향으로 거래할 수 있도록 돕는 특별한 거래 기법을 알려드립니다. 이 방법은 특별한 동적 지지선과 저항선 가격 영역을 활용하는 것을 기반으로 합니다. 구매하시면 M1 SNIPER 화살표 지표를 바로 다운로드하실 수 있습니다. 또한, 아래 스크린샷에 표시된 Apollo Dynamic SR 지표는 M1 SNIPER 도구를 사용하는 모든 사용자에게 무료로
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
지표
Dynamic Forex28 Navigator - 차세대 외환 거래 도구. 현재 49% 할인. Dynamic Forex28 Navigator는 오랫동안 인기 있는 지표의 진화형으로, 세 가지의 힘을 하나로 결합했습니다. 고급 통화 Strength28 지표(695개 리뷰) + 고급 통화 IMPULSE with ALERT(520개 리뷰) + CS28 콤보 신호(보너스). 지표에 대한 자세한 정보 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 차세대 Strength 지표는 무엇을 제공합니까?  원래 지표에서 좋아했던 모든 것이 새로운 기능과 더 높은 정확도로 강화되었습니다. 주요 기능: 독점적인 통화 Strength 공식.  모든 시간대에 걸쳐 부드럽고 정확한 강도선. 추세와 정확한 진입을 식별하는 데 이상적입니다. 역동적인 시장 피보나치 수준(시장 피보나치).  이 지표에만 있는 고유한 기능. 가격 차트가 아닌 통화 강도에 피보나치가 적용됩니다.
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
지표
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
RFI levels PRO
Roman Podpora
지표
사전 지표       시장 반전 수준과 영역을 파악하여   가격이 해당 수준으로 되돌아올 때까지 기다렸다가 새로운 추세의 시작점에서 진입할 수 있도록 해줍니다. 즉, 추세의 끝에서 진입하는 것이 아닙니다. 그는 보여준다       반전 수준       시장이 방향 전환을 확인하고 추가적인 움직임을 형성하는 지점입니다. 이 지표는 차트를 다시 그릴 필요 없이 작동하며, 모든 금융 상품에 최적화되어 있고, 특정 금융 상품과 함께 사용할 때 최대의 잠재력을 발휘합니다.       트렌드 라인즈 프로       지시자. 모든 계측기에 적용 가능한 가역 구조 스캐너 모든 거래 상품을 자동으로 추적하고 모든 R-반전 패턴을 즉시 식별하여 LOGIC AI 신호가 이미 존재하는 위치와 기타 유용한 정보를 표시합니다. 로직 AI – 진입점을 표시해주는 도우미 시장 진입에 가장 적합한 시점을 판단하는 지능형 신호입니다. TPSproSYSTEM 알고리즘을 사용하여 가격 변동, 추세 및 주요 시장 참
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
지표
현재 26% 할인 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 지표는 우리가 독점 기능과 새로운 공식을 통합했기 때문에 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 단 하나의 차트로 28 Forex 쌍의 통화 강도를 읽을 수 있습니다! 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 그것이 첫 번째, 원본입니다! 쓸모없는 지망생 클론을 사지 마십시오. 더 스페셜  강력한 통화 모멘텀을 보여주는 하위 창의 화살표 GAP가 거래를 안내합니다! 기본 또는 호가 통화가 과매도/과매도 영역(외부 시장 피보나치 수준)에 있을 때 개별 차트의 기본 창에 경고 표시가 나타납니다. 통화 강도가 외부 범위에서 떨어질 때 풀백/반전 경고. 교차 패턴의 특별 경고 추세를 빠르게 볼 수 있는 다중 시간
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
지표
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
지표
시장의 두 가지 기본 원칙에 기반한 일중 전략. 알고리즘은 추가 필터를 사용하여 거래량 및 가격 파동 분석을 기반으로 합니다. 지표의 지능형 알고리즘은 두 가지 시장 요인이 하나로 결합될 때만 신호를 제공합니다. 지표는 더 높은 시간 프레임의 데이터를 사용하여 M1 차트에서 특정 범위의 파도를 계산합니다. 그리고 파동을 확인하기 위해 지표는 볼륨 분석을 사용합니다. 이 표시기는 준비된 거래 시스템입니다. 트레이더가 필요로 하는 모든 것은 신호를 따르는 것입니다. 또한 지표는 자신의 거래 시스템의 기초가 될 수 있습니다. 거래는 분 차트에서만 수행됩니다. 지표가 MTF 원리를 사용한다는 사실에도 불구하고 지표 알고리즘은 가능한 한 안정적입니다. 구매 후 반드시 저에게 편지를 보내주세요! 내 거래 설정 및 권장 사항을 공유하겠습니다!
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
지표
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
지표
MT5 버전은 여기에서 이용 가능합니다: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 텔레그램 채널 & 그룹: https://t.me/bluedigitsfx V.I.P 그룹 접속: 유료 제품 구매 증빙을 메시지로 보내주세요 추천 브로커: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — MT4용 강력한 반전 및 돌파 감지 시스템 초보자와 전문가 모두를 위한, 시장 구조 변화, 돌파 및 추세 반전을 쉽고 명확하게 감지할 수 있는 올인원 논리 재도색 방지(Non-Repaint) 인디케이터입니다. 이 인디케이터는 "123" 패턴을 따릅니다: 1단계: 잠재적 과매수/과매도 지점에서 큰 화살표로 새로운 고점 또는 저점을 식별 2단계: 구조가 깨졌음을 신호로 보내 추세 반전 가능성을 확인 3단계: 작은 화살표와 지지/저항 점으로 진입 신호를 확정 참고: 큰 화살표는 봉이 종료될
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
지표
소개       Quantum Breakout PRO   , 브레이크아웃 존 거래 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한   Quantum Breakout PRO는   혁신적이고 역동적인 브레이크아웃 영역 전략으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. Quantum Breakout Indicator는 5개의 이익 목표 영역이 있는 브레이크아웃 영역의 신호 화살표와 브레이크아웃 상자를 기반으로 한 손절 제안을 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 중요한! 구매 후 설치 매뉴얼을 받으려면 개인 메시지를 보내주십시오. 추천: 기간: M15 통화쌍: GBPJPY, EURJPY, USDJPY,NZDUSD, XAUUSD 계정 유형: 스프레드가 매우 낮은 ECN, Raw 또는 Razo
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
지표
다시 색을 칠하지 않고 거래에 진입할 수 있는 정확한 신호를 제공하는 MT4용 지표입니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수 등 모든 금융 자산에 적용할 수 있습니다. 매우 정확한 추정값을 제공하고 매수와 매도의 가장 좋은 시점을 알려줍니다. 하나의 시그널로 수익을 내는 지표의 예와 함께 비디오 (6:22)시청하십시오! 대부분의 거래자는 Entry Points Pro 지표의 도움으로 첫 거래 주 동안 트레이딩 결과를 개선합니다. 저희의   Telegram Group 을 구독하세요! Entry Points Pro 지표의 좋은점. 재도색이 없는 진입 신호 신호가 나타나고 확인되면(시그널 캔들이 완성된 경우) 신호는 더 이상 사라지지 않습니다. 여타 보조지표의 경우 신호를 표시한 다음 제거되기 때문에 큰 재정적 손실로 이어집니다. 오류 없는 거래 게시 알고리즘을 통해 트레이드(진입 또는 청산)를 할 이상적인 순간을 찾을 수 있으며, 이를 통해 이를 사용하는 모든 거래자의 성공률이
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
지표
트렌드 라인즈 프로       이 지표는 시장이 실제로 어떤 방향으로 전환되는지 파악하는 데 도움이 됩니다. 실제 추세 반전 지점과 주요 시장 참여자들이 다시 진입하는 지점을 보여줍니다. 보시다시피       BOS 라인       복잡한 설정이나 불필요한 노이즈 없이 더 높은 시간대의 추세 변화와 주요 레벨을 확인할 수 있습니다. 신호는 차트에 다시 그려지지 않고 캔들이 마감된 후에도 계속 표시됩니다. 지표가 보여주는 내용: 실제 변화       추세(BOS 라인) 한 번 신호가 나타나면 그 신호는 계속 유효합니다! 이는 신호를 발생시킨 후 변경될 수 있는 리페인팅 방식의 지표와 중요한 차이점입니다. 리페인팅 방식의 지표는 잠재적으로 자금 손실로 이어질 수 있습니다. 이제 더욱 높은 확률과 정확도로 시장에 진입할 수 있습니다. 또한 화살표가 나타난 후 목표가(익절)에 도달하거나 반전 신호가 나타날 때까지 캔들스틱 색상이 계속 바뀌는 기능도 있습니다. 반복 항목          
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
지표
이 인디케이터는 각 지점에서 볼륨을 분석하고 해당 볼륨에 대한 시장의 피로 레벨을 계산합니다. 이 인디케이터는 세 개의 라인으로 구성됩니다: 강세 볼륨 피로 라인 약세 볼륨 피로 라인 시장 추세를 나타내는 라인. 이 라인은 시장이 강세인지 약세인지에 따라 색이 변합니다. 원하는 시작 지점에서 시장을 분석할 수 있습니다. 볼륨 피로 라인에 도달하면 다음 분석을 시작할 새 지점을 식별하세요. 트렌드와 수정 모두 분석할 수 있습니다. 좋은 접근 방법은 트렌드 라인에 도달하거나 고점 또는 저점에 도달할 때마다 인디케이터를 이동시키는 것입니다. 트렌드 라인과 볼륨 피로 라인 간의 거리가 클수록 해당 방향의 볼륨이 더 큽니다. 트렌드 라인은 주문을 열기 위한 장소로 사용할 수 있으며, 피로 라인은 수익을 얻는 데 사용됩니다. 이 시스템은 정말 독특하지만 매우 직관적입니다. 시장에는 비슷한 제품이 없습니다. 사용에 제한이 없습니다. 모든 시장과 모든 시간 프레임에서 적용할 수 있습니다. 중요:
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
지표
현재 33% 할인! 초보자나 전문 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 보조지표는 우리가 다수의 독창적 기능과 새로운 공식을 통합한 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 이 업데이트를 통해 이중 시간대를 표시할 수 있습니다. 더 높은 TF를 표시할 수 있을 뿐만 아니라 차트 TF와 더 높은 TF 모두를 표시할 수 있습니다: 중첩 영역 표시. 모든 Supply Demand 트레이더들이 좋아할 것입니다. :) 중요한 정보 공개 Advanced Supply Demand의 잠재력을 극대화하려면 다음을 방문하십시오. https://www.mql5.com/ko/blogs/post/720245   진입 또는 목표의 명확한 트리거 포인트를 정확히 찾아냄으로 해서 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 새로운 알고리즘을 기반으로 매수자와 매도자 간의 잠재적인 불균형을 훨씬 더 쉽게 분간할 수 있습니다. 왜냐하면 가장 강한 공급영역과 가장 강한 수요 영역과 과거에 어떻게 진행 되었는지를(이전
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
지표
현재 26% 할인!! 이 지표는 두 주요 지표( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT )의 슈퍼 조합입니다. TICK-UNITS에 대한 통화 강도 값과 28개 Forex 쌍에 대한 경고 신호를 보여줍니다. 11개의 다른 틱 단위를 사용할 수 있습니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30초입니다. 두 번째 타이머 내에 최소 1틱이 있으면 하위 창의 Tick-Unit 막대가 표시되고 왼쪽으로 이동합니다. 단 하나의 차트로 28 Forex 페어를 스캘핑할 수 있습니다! 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 스캘핑이 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 그것은 1분보다 낮은 기간에 작동하는 시장의 첫 번째 통화 강도 지표입니다! 그것은 시장에 빠르게 들어오고 나가고 시장에서 작은 핍을 잘라내기를 원하는 빠른 스캘퍼를 위한 것입니다. 사
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
지표
현재 20% 할인! 초보자 또는 전문가 트레이더를 위한 최고의 솔루션! 이 표시기는 Exotic Pairs Commodities, Indexes 또는 Futures와 같은 기호에 대한 통화 강도를 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 석유, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도를 보여주기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 이것은 독특하고 고품질이며 저렴한 거래 도구입니다. 우리는 많은 독점 기능과 새로운 공식을 통합했습니다. 새로운 추세 또는 스캘핑 기회의 정확한 트리거 포인트를 정확히 찾아낼 수 있기 때문에 거래가 어떻게 개선될지 상상해 보십시오. 사용 설명서: 여기를 클릭 https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 모든 시간대에 작동합니다. TREND를 빠르게 확인할 수 있습니다! 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 설계되어 잠재적인 거래를 더욱 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 8개의
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
지표
Day Trader Master 는 데이 트레이더를 위한 완벽한 거래 시스템입니다. 시스템은 두 개의 지표로 구성됩니다. 하나의 지표는 매수 및 매도를 위한 화살표 신호입니다. 얻을 수 있는 화살표 표시기입니다. 2차 지표를 무료로 드립니다. 두 번째 지표는 이러한 화살표와 함께 사용하도록 특별히 설계된 추세 지표입니다. 표시기는 반복하지 않고 늦지 않습니다! 이 시스템을 사용하는 것은 매우 간단합니다. 2색 선으로 표시되는 현재 추세 방향의 화살표 신호를 따라가기만 하면 됩니다. 파란색은 구매 추세입니다. 빨간색은 판매 추세입니다. 파란색 화살표는 매수 신호입니다. 빨간색 화살표는 매도 신호입니다. 추세선의 색상과 일치하려면 화살표의 색상과 신호의 방향이 필요합니다. 화살표 표시기는 주로 시간 간격 M5 및 M15에서 일중 거래를 위해 만들어졌습니다. 그러나 기술적으로 시스템은 다른 시간 간격으로 사용할 수 있습니다. 표시기에는 PUSH 메시지 기능이 있는 팝업 경고가 장착되어 있
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
지표
평균 회귀 거래에 대한 전문적이고 정량적인 접근 방식을 구현하는 고유한 지표입니다. 이는 가격이 예측 가능하고 측정 가능한 방식으로 평균으로 전환되고 반환된다는 사실을 이용하여 비정량적 거래 전략을 훨씬 능가하는 명확한 진입 및 퇴장 규칙을 허용합니다. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 명확한 거래 신호 놀랍도록 쉬운 거래 사용자 정의 가능한 색상 및 크기 성능 통계 구현 대부분의 거래 전략을 능가합니다. 적절한 SL 및 TP 레벨을 표시합니다. 이메일/음향/시각 알림을 구현합니다. 작동 원리 이 지표는 더 높은 기간에서 완전히 사용자 정의 가능한 이동 평균 주변의 표준 편차를 측정하고 추세 추종 접근 방식을 사용하여 정확하게 거래를 찾습니다. 거래는 현재 차트의 가격 동작을 살펴보고 선택한 더 높은 기간에서 계산된 평균 가격대로 가격이 돌아오면 닫힙니다. 코딩 방식 때문에 지
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
지표
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
지표
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. 기간 한정 특가: 지원 및 저항 스크리너 지표는 단 100달러에 평생 제공됩니다. (원래 가격 50 달러) (제안 연장) Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다.   여기를 클릭하십시오. L
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
지표
추측을 멈추세요. 통계적 우위로 트레이딩을 시작하세요. 주식 지수는 외환과 다르게 거래됩니다. 정해진 세션이 있고, 야간에 갭이 발생하며, 예측 가능한 통계적 패턴을 따릅니다. 이 지표는 DAX, S&P 500, 다우존스와 같은 지수를 자신 있게 거래하는 데 필요한 확률 데이터를 제공합니다. 무엇이 다른가 대부분의 지표는 무엇이 일어났는지 보여줍니다. 이 지표는 다음에 무엇이 일어날 가능성이 있는지 보여줍니다. 매 거래일마다 지표는 100일간의 과거 데이터를 기준으로 현재 설정을 분석합니다. 유사한 갭, 유사한 시가 위치를 가진 날을 찾고, 가격이 주요 레벨에 도달한 빈도를 정확히 계산합니다. 갭이 메워질지, 어제 고점이 테스트될지 더 이상 추측할 필요가 없습니다. 실제 데이터에 기반한 정확한 백분율을 얻게 됩니다. 모든 입력 설명이 포함된 전체 매뉴얼: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370 훌륭한 설정을 찾는 데 도움이 되는 전략 가이드: ht
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
지표
이 지표는 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  의 2가지 제품의 슈퍼 조합입니다. 그것은 모든 시간 프레임에 대해 작동하며 8개의 주요 통화와 하나의 기호에 대한 강약의 충동을 그래픽으로 보여줍니다! 이 표시기는 금, 이국적인 쌍, 상품, 지수 또는 선물과 같은 기호에 대한 통화 강도 가속을 표시하는 데 특화되어 있습니다. 금, 은, 오일, DAX, US30, MXN, TRY, CNH 등의 진정한 통화 강도 가속(충동 또는 속도)을 표시하기 위해 9번째 줄에 모든 기호를 추가할 수 있습니다. 새로운 기본 알고리즘을 기반으로 구축되어 잠재적인 거래를 훨씬 더 쉽게 식별하고 확인할 수 있습니다. 이는 통화의 강세 또는 약세가 가속되는지 여부를 그래픽으로 표시하고 가속 속도를 측정하기 때문입니다. 자동차의 속도계처럼 생각하면 됩니다. 가속화할 때 Forex 시장에서 동일한 일이 분명히 더 빠르
제작자의 제품 더 보기
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
지표
FX Levels: 모든 시장을 위한 뛰어난 정확도의 지지와 저항 간단 요약 통화쌍, 지수, 주식, 원자재 등 어떤 시장이든 믿을 만한 지지·저항 레벨을 찾고 싶나요? FX Levels 는 전통적인 “Lighthouse” 기법과 첨단 동적 접근을 결합해, 거의 보편적인 정확성을 제공합니다. 실제 브로커 경험을 반영하고, 자동화된 일별 업데이트와 실시간 업데이트를 결합함으로써 FX Levels 는 가격 반전 포인트를 파악하고, 수익 목표를 설정하며, 자신 있게 트레이드를 관리할 수 있게 돕습니다. 지금 바로 시도해 보세요—정교한 지지/저항 분석이 어떻게 여러분의 트레이딩을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 직접 확인하세요! 1. FX Levels가 트레이더에게 매우 유용한 이유 뛰어난 정확도의 지지·저항 존 • FX Levels 는 다양한 브로커 환경에서도 거의 동일한 존을 생성하도록 설계되어, 데이터 피드나 시간 설정 차이로 인한 불일치를 해소합니다. • 즉, 어떤 브로커를 사용하
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
유틸리티
Smart Stop Scanner – 실제 시장 구조 기반의 멀티자산 스톱로스 분석 시스템 개요 Smart Stop Scanner는 여러 시장에서 스톱로스 구조를 전문적으로 모니터링하기 위해 설계된 강력한 도구입니다. 실제 시장 구조, 핵심 브레이크아웃, 가격 행동 로직을 기반으로 가장 의미 있는 스톱 영역을 자동으로 감지하며, 고해상도(DPI 지원)의 깔끔하고 일관된 패널에 모든 정보를 표시합니다. 포렉스(FOREX), 금, 지수, 금속, 암호화폐 등 다양한 자산군을 지원합니다. 스톱 레벨 계산 방식 이 시스템은 기존의 인디케이터 공식을 사용하지 않습니다. 대신 브레이크아웃, 더 높은 고점, 더 낮은 저점 과 같은 실제 시장 구조 이벤트를 분석합니다. 스톱 레벨은 이러한 구조적 지점에서 직접 생성되므로 시장의 실제 움직임과 자연스럽게 일치하며, 더 신뢰도 높은 스톱 시스템을 제공합니다. 주요 기능 • 고정밀 멀티자산 호환성 포렉스, 금속, 금, 지수, 암호화폐 등 다양한
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Smart Stop Manager – 전문 트레이더 수준의 자동 스톱로스 실행 개요 Smart Stop Manager는 Smart Stop 라인업의 실행 계층으로, 여러 개의 오픈 포지션을 보유한 트레이더를 위해 설계된 구조적이고 신뢰할 수 있으며 완전 자동화된 스톱로스 관리 시스템입니다. 모든 활성 거래를 지속적으로 모니터링하고, Smart Stop 시장 구조 로직을 사용해 최적의 스톱레벨을 계산하며, 명확하고 투명한 규칙에 따라 스톱을 자동으로 업데이트합니다. 단일 자산부터 전체 멀티심볼 포트폴리오까지, Smart Stop Manager는 모든 거래에 규율, 일관성, 그리고 완전한 리스크 가시성을 제공합니다. 감정적 판단을 제거하고, 수동 작업을 줄이며, 모든 스톱이 항상 시장 구조 기반의 논리적 진행을 따르도록 보장합니다. 하이라이트 시장 구조 기반 자동 스톱 배치 • 모든 오픈 포지션을 평가하여 Smart Stop 로직에 기반한 최적의 스톱로스를 자동 적용합니다. 포트폴
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
지표
IX Power: 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 통찰력을 발견하세요 개요 IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power 는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power 는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power 는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유 다양한 시장 강도 분석 • IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다. • US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
지표
FX Volume: 브로커 시각에서 바라보는 진짜 시장 심리 간단 요약 트레이딩 접근 방식을 한층 더 향상시키고 싶으신가요? FX Volume 는 소매 트레이더와 브로커의 포지션을 실시간으로 파악할 수 있게 해 줍니다. 이는 COT 같은 지연된 보고서보다 훨씬 빠릅니다. 꾸준한 수익을 추구하는 분이든, 시장에서 더 깊은 우위를 원하시는 분이든, FX Volume 을 통해 대규모 불균형을 찾아내고, 돌파 여부를 확인하며 리스크 관리를 정교화할 수 있습니다. 지금 시작해 보세요! 실제 거래량 데이터가 의사결정을 어떻게 혁신할 수 있는지 직접 경험해 보시기 바랍니다. 1. 트레이더에게 FX Volume이 매우 유익한 이유 탁월한 정확도를 지닌 조기 경보 신호 • 다른 사람들보다 훨씬 앞서, 각 통화쌍을 매수·매도하는 트레이더 수를 거의 실시간으로 파악할 수 있습니다. • FX Volume 은 여러 리테일 브로커에서 추출한 실제 거래량 데이터를 종합해 명확하고 편리한 형태로 제공하는
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
지표
FX Dynamic: 맞춤형 ATR 분석으로 변동성과 트렌드를 파악하세요 개요 FX Dynamic 는 Average True Range(ATR) 계산을 활용하여 트레이더에게 일간 및 일중 변동성에 대한 뛰어난 인사이트를 제공하는 강력한 도구입니다. 80%, 100%, 130%와 같은 명확한 변동성 임계값을 설정함으로써 시장이 평소 범위를 초과할 때 빠르게 경고를 받고, 유망한 수익 기회를 재빨리 식별할 수 있습니다. FX Dynamic 는 브로커의 시간대를 인식하거나 수동으로 조정할 수 있으며, 변동성 측정 기준을 일관되게 유지하며, MetaTrader 플랫폼과 완벽하게 연동되어 실시간 분석을 지원합니다. 1. FX Dynamic이 트레이더에게 매우 유용한 이유 실시간 ATR 인사이트 • 하루 및 일중 변동성을 한눈에 모니터링하세요. ATR의 80%, 100%, 130% 임계값이 도달 또는 초과되면, 시장의 중요한 지점에 있음을 알 수 있습니다. • 변동성이 완전히 폭발하기
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
유틸리티
Custom Alerts: 여러 시장을 동시에 모니터링하고 중요한 기회를 놓치지 마세요 개요 Custom Alerts 는 여러 종목에 걸쳐 잠재적 트레이딩 기회를 한눈에 파악하고자 하는 트레이더를 위한 동적인 솔루션입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power와 같은 Stein Investments의 주요 도구들과 통합되어, 여러 차트를 오가거나 기회를 놓치는 일 없이 중요한 시장 변화를 자동으로 알림으로 제공합니다. 이제 브로커가 제공하는 모든 자산군을 지원하며, 기호를 입력할 필요 없이 자산 유형만 선택하면 설정이 완료됩니다. 1. Custom Alerts가 트레이더에게 매우 유용한 이유 올인원 시장 모니터링 • Custom Alerts 는 외환, 금속, 암호화폐, 지수, 주식(브로커가 지원하는 경우)까지 다양한 자산군의 신호를 수집하고 통합합니다. • 여러 차트를 전환할 필요 없이 하나의 창에서 명확한 알림을 받아보
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
유틸리티
Visit our all-new Stein Investments Welcome Page to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. The Trade Manager MT5 is the ideal addition for all  FX Trend  users which like to use a fully automated trade management. It detects your manually opened trades immed
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3 (4)
Experts
스마트한 차세대 트레이딩 EA: SIEA PRO NG의 강력한 기능 활용하기 SIEA PRO NG는 단순한 업그레이드가 아니라 혁신적인 도약입니다. 최첨단 기술로 개발되고 5년간의 독점적인 실거래 데이터로 뒷받침되는 SIEA PRO NG는 그 어느 때보다 더 스마트하고, 빠르고, 효과적으로 거래할 수 있도록 설계되었습니다. 노련한 트레이더든 자동화 시스템을 처음 접하는 트레이더든 이 EA는 신뢰할 수 있는 정밀도와 성능을 제공합니다. 왜 SIEA PRO NG를 선택해야 하나요? 검증된 평균 수익률 전략 : 수년간의 시장 데이터로 뒷받침되는 최고의 기회만 거래합니다. 실제 거래량 인사이트를 기반으로 구축 : 5년간의 고유한 실거래량 데이터를 바탕으로 최고의 정확도를 제공합니다. 리스크 관리 : 모든 거래에는 고정 손절매와 테이크프로핏이 포함되어 있어 절제되고 계산된 리스크를 보장합니다. 효율적인 거래 : 평균 거래 기간이 48시간 이내로 짧아 활동적인 트레이더에게 이상적입니다.
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
지표
FX Levels: 모든 시장을 위한 뛰어난 정확도의 지지와 저항 간단 요약 통화쌍, 지수, 주식, 원자재 등 어떤 시장이든 믿을 만한 지지·저항 레벨을 찾고 싶나요? FX Levels 는 전통적인 “Lighthouse” 기법과 첨단 동적 접근을 결합해, 거의 보편적인 정확성을 제공합니다. 실제 브로커 경험을 반영하고, 자동화된 일별 업데이트와 실시간 업데이트를 결합함으로써 FX Levels 는 가격 반전 포인트를 파악하고, 수익 목표를 설정하며, 자신 있게 트레이드를 관리할 수 있게 돕습니다. 지금 바로 시도해 보세요—정교한 지지/저항 분석이 어떻게 여러분의 트레이딩을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 직접 확인하세요! 1. FX Levels가 트레이더에게 매우 유용한 이유 뛰어난 정확도의 지지·저항 존 • FX Levels 는 다양한 브로커 환경에서도 거의 동일한 존을 생성하도록 설계되어, 데이터 피드나 시간 설정 차이로 인한 불일치를 해소합니다. • 즉, 어떤 브로커를 사용하
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
지표
FX Volume: 브로커 시각에서 바라보는 진짜 시장 심리 간단 요약 트레이딩 접근 방식을 한층 더 향상시키고 싶으신가요? FX Volume 는 소매 트레이더와 브로커의 포지션을 실시간으로 파악할 수 있게 해 줍니다. 이는 COT 같은 지연된 보고서보다 훨씬 빠릅니다. 꾸준한 수익을 추구하는 분이든, 시장에서 더 깊은 우위를 원하시는 분이든, FX Volume 을 통해 대규모 불균형을 찾아내고, 돌파 여부를 확인하며 리스크 관리를 정교화할 수 있습니다. 지금 시작해 보세요! 실제 거래량 데이터가 의사결정을 어떻게 혁신할 수 있는지 직접 경험해 보시기 바랍니다. 1. 트레이더에게 FX Volume이 매우 유익한 이유 탁월한 정확도를 지닌 조기 경보 신호 • 다른 사람들보다 훨씬 앞서, 각 통화쌍을 매수·매도하는 트레이더 수를 거의 실시간으로 파악할 수 있습니다. • FX Volume 은 여러 리테일 브로커에서 추출한 실제 거래량 데이터를 종합해 명확하고 편리한 형태로 제공하는
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
유틸리티
Custom Alerts AIO: 다중 시장을 동시에 모니터링 – 설정 없이 즉시 사용 가능 개요 Custom Alerts AIO 는 복잡한 설정 없이 즉시 사용할 수 있는 통합 시장 모니터링 도구입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power 등 필요한 모든 지표가 내장되어 있어 별도의 설치나 구성 없이 알림 기능을 바로 사용할 수 있습니다. 차트 그래픽 없이 작동하며, Forex, 금속, 지수, 암호화폐 등 주요 자산군을 모두 지원합니다. 주식(Symbols)은 별도로 입력하여 추가할 수 있으나, MetaTrader에서는 일반적으로 제한적으로만 사용됩니다. 1. 왜 Custom Alerts AIO를 선택해야 하나요? 추가 라이선스가 필요 없습니다 • 모든 Stein Investments 지표가 내장되어 있어 별도 구매가 필요 없습니다. • 즉시 알림 기능을 시작할 수 있어 빠르고 간편합니다. 모든 시장을 하나의 도구로
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.68 (37)
지표
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. FX Trend displays the trend direction, duration, intensity and the resulting trend rating for all time frames in real time. You'll see at a glance at which direct
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
유틸리티
Custom Alerts AIO: 다중 시장을 동시에 모니터링 – 설정 없이 즉시 사용 가능 개요 Custom Alerts AIO 는 복잡한 설정 없이 즉시 사용할 수 있는 통합 시장 모니터링 도구입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power 등 필요한 모든 지표가 내장되어 있어 별도의 설치나 구성 없이 알림 기능을 바로 사용할 수 있습니다. 차트 그래픽 없이 작동하며, Forex, 금속, 지수, 암호화폐 등 주요 자산군을 모두 지원합니다. 주식(Symbols)은 별도로 입력하여 추가할 수 있으나, MetaTrader에서는 일반적으로 제한적으로만 사용됩니다. 1. 왜 Custom Alerts AIO를 선택해야 하나요? 추가 라이선스가 필요 없습니다 • 모든 Stein Investments 지표가 내장되어 있어 별도 구매가 필요 없습니다. • 즉시 알림 기능을 시작할 수 있어 빠르고 간편합니다. 모든 시장을 하나의 도구로
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
Experts
토러스로 일관성과 자신감을 갖고 거래하세요. 토러스는 독점적인 실제 거래량 데이터를 기반으로 한 평균회귀 트레이딩의 혁신과 정교함의 정점입니다. 위험과 보상의 탁월한 균형을 제공하도록 설계된 토러스는 정확하고 신중하게 거래를 처리하면서 스트레스 없는 트레이딩 경험을 보장합니다. 왜 토러스를 선택해야 하나요? 고급 평균 수익률 전략 : 독점적인 실거래량 데이터를 기반으로 구축된 토러스는 타의 추종을 불허하는 정확도로 높은 확률의 기회를 포착합니다. 스트레스 없는 리스크 관리 : 그리드, 마틴게일 또는 위험한 평균화 기법 없이 간단하게 계산된 거래만 가능합니다. 28개 외환쌍에 대한 정밀도 : 최고의 성과를 위해 최적화된 심볼별 설정을 사용하여 모든 주요 심볼을 거래합니다. 고정 SL로 종목당 한 번의 거래 : 각 거래에는 사전 정의된 손절매가 포함되어 있어 체계적인 리스크 관리가 가능합니다. 사용자 지정 가능한 위험 : 모든 트레이더의 스타일과 위험 허용 범위에 맞게 거래당 위험
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
지표
IX Power: 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 통찰력을 발견하세요 개요 IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power 는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power 는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power 는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유 다양한 시장 강도 분석 • IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다. • US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견
FX Trend
Daniel Stein
4.81 (98)
지표
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. FX Trend   displays the trend direction, duration, intensity and the resulting trend rating for all time frames in real time. You'll see at a glance at which dire
Crosshair MT5
Daniel Stein
유틸리티
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. Yo
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
유틸리티
Custom Alerts: 여러 시장을 동시에 모니터링하고 중요한 기회를 놓치지 마세요 개요 Custom Alerts 는 여러 종목에 걸쳐 잠재적 트레이딩 기회를 한눈에 파악하고자 하는 트레이더를 위한 동적인 솔루션입니다. FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power와 같은 Stein Investments의 주요 도구들과 통합되어, 여러 차트를 오가거나 기회를 놓치는 일 없이 중요한 시장 변화를 자동으로 알림으로 제공합니다. 이제 브로커가 제공하는 모든 자산군을 지원하며, 기호를 입력할 필요 없이 자산 유형만 선택하면 설정이 완료됩니다. 1. Custom Alerts가 트레이더에게 매우 유용한 이유 올인원 시장 모니터링 • Custom Alerts 는 외환, 금속, 암호화폐, 지수, 주식(브로커가 지원하는 경우)까지 다양한 자산군의 신호를 수집하고 통합합니다. • 여러 차트를 전환할 필요 없이 하나의 창에서 명확한 알림을 받아보
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
유틸리티
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. This Trade Manager is the ideal addition for all  FX Trend  users which like to use a fully automated trade management. It detects your manually opened trades imm
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
유틸리티
SI Connect is a utility that establishes the connection to our servers to use FX Volume or the SIEA trading systems. Technical instructions to prepare your terminal for the usage of SI Connect Allow web requests and insert https://stein.investments to the list of allowed URLs in your Terminal Options -> Subcategory Expert Advisors . You need only one running EA instance per terminal, but it has to run constantly in the background to grab the latest data from our data centre. In case of questio
FREE
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Experts
Forex 거래에서 성공의 열쇠는 우리의 고유한 실제 거래량 분석과 마찬가지로 규율, 인내 및 명확한 우위입니다. 이것이 10년 간의 Forex 거래 경험이며 이러한 모든 주요 요소는 SIEA(Stein Investments Expert Advisor) 시리즈에 요약되어 있습니다. SIEA ZEN은 매우 균형 잡힌 위험 보상 비율을 제공하고 코로나, Brexit 등과 같은 가장 중요한 상황에서도 모든 시장 상황에서 쉽게 생존합니다. 시스템의 견고함은 뛰어난 성능 외에도 사용자에게 더 중요한 "마음의 평화"를 제공합니다. 그것이 우리가 그것을 ZEN이라고 부르는 이유입니다. 공개 SIEA FAQ 에서 FAQ, 백테스트 보고서 및 올바른 DST/GMT 설정에 대한 팁과 같은 추가 정보를 얻으십시오. 거래 스타일 SIEA ZEN은 8개 주요 통화 USD, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD, NZD 및 JPY를 기준으로 28개 거래 쌍을 모두 거래합니다. 당사의 고유한 거
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
유틸리티
SI Connect is a utility that establishes the connection to our servers to use FX Volume or the SIEA trading systems. Technical instructions to prepare your terminal for the usage of SI Connect Allow web requests and insert https://stein.investments to the list of allowed URLs in your Terminal Options -> Subcategory Expert Advisors . You need only one running EA instance per terminal, but it has to run constantly in the background to grab the latest data from our data centre. In case of questio
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
Experts
Forex 거래에서 성공의 열쇠는 우리의 고유한 실제 거래량 분석과 마찬가지로 규율, 인내 및 명확한 우위입니다. 이것이 10년 간의 Forex 거래 경험이며 이러한 모든 주요 요소는 SIEA(Stein Investments Expert Advisor) 시리즈에 요약되어 있습니다. SIEA ZEN은 매우 균형 잡힌 위험 보상 비율을 제공하고 코로나, Brexit 등과 같은 가장 중요한 상황에서도 모든 시장 상황에서 쉽게 생존합니다. 시스템의 견고함은 뛰어난 성능 외에도 사용자에게 더 중요한 "마음의 평화"를 제공합니다. 그것이 우리가 그것을 ZEN이라고 부르는 이유입니다. MT4는 전략 테스터에서 다중 기호 전략을 실행할 수 없습니다. SIEA MT5 버전을 사용하여 실제와 같은 실제 틱 다중 기호 백테스트를 실행하는 것이 좋습니다. 공개   SIEA FAQ 에서 FAQ, 백테스트 보고서 및 올바른 DST/GMT 설정에 대한 팁과 같은 추가 정보를 얻으십시오. 거래 스타일
Crosshair
Daniel Stein
유틸리티
Visit our all-new   Stein Investments Welcome Page   to get the latest information, updates and trading strategies. Do you want to become a constantly profitable 5-star forex trader? Then  get our Stein Investments trading tools  and send us a screenshot to get your personal invitation to our exclusive trading chat with 500+ members. Crosshair is a fantastic tool that simplifies our chart analysis by bringing the price candles perfectly in line with the indicator values in the subwindows. You
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
Experts
스마트한 차세대 트레이딩 EA: SIEA PRO NG의 강력한 기능 활용하기 SIEA PRO NG는 단순한 업그레이드가 아니라 혁신적인 도약입니다. 최첨단 기술로 개발되고 5년간의 독점적인 실거래 데이터로 뒷받침되는 SIEA PRO NG는 그 어느 때보다 더 스마트하고, 빠르고, 효과적으로 거래할 수 있도록 설계되었습니다. 노련한 트레이더든 자동화 시스템을 처음 접하는 트레이더든 이 EA는 신뢰할 수 있는 정밀도와 성능을 제공합니다. 왜 SIEA PRO NG를 선택해야 하나요? 검증된 평균 수익률 전략 : 수년간의 시장 데이터로 뒷받침되는 최고의 기회만 거래합니다. 실제 거래량 인사이트를 기반으로 구축 : 5년간의 고유한 실거래량 데이터를 바탕으로 최고의 정확도를 제공합니다. 리스크 관리 : 모든 거래에는 고정 손절매와 테이크프로핏이 포함되어 있어 절제되고 계산된 리스크를 보장합니다. 효율적인 거래 : 평균 거래 기간이 48시간 이내로 짧아 활동적인 트레이더에게 이상적입니다.
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변