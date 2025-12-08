MetaTrader 5 (MT5)용 공정 가치 갭(FVG) 탐지 지표

🔍 단순한 지표가 아닌 실제 트레이딩 도구를 찾고 계신가요?

FVG Smart Zones – 무료 버전은 **공정 가치 갭(FVG)**을 자동으로 감지하고 차트에 고확률 거래 구역을 표시하여 전문적인 시장 통찰력을 제공합니다.

🎯 다음을 따르는 트레이더를 위해 설계됨:

✅ 스마트 머니 컨셉(SMC)

✅ ICT 트레이딩 컨셉

✅ 가격 행동(Price Action)

✅ 수요와 공급 분석

✅ 기관 트레이딩 전략

이 지표는 가격이 반응할 가능성이 높은 구역에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

주요 기능:

스마트 존 감지

✔ 상승 및 하락 FVG 자동 감지

✔ 깔끔하고 전문적인 시각적 구역

✔ 약하거나 관련 없는 갭 제거를 위한 지능형 필터링

고급 확인 기능

✔ 상위 시간대(HTF) 컨플루언스 확인

✔ 가격이 채워지면 유효하지 않은 구역 자동 제거

✔ 활성 구역과 채워진 구역 간의 명확한 시각적 구분

최적화된 성능

✔ 가볍고 빠름 – 차트를 느리게 하지 않음

✔ 모든 통화쌍과 시간대에서 호환

✔ 실거래 환경에서 원활하게 작동

완벽한 사용자 지정

✔ 색상 및 시각적 스타일 완전히 조정 가능

✔ Forex, 금(XAUUSD), 지수, 암호화폐에 적합

✔ 일간, 스윙, 스캘핑 트레이딩에 적합

전문 디자인

✔ 혼동되는 신호 없음 – 순수 가격 구역

✔ EA 및 수동 거래와 함께 원활하게 작동

✔ 실제 시장 환경에 맞게 설계 – 백테스트 환상 아님

✔ 차트 과부하 없이 안정적이고 부드러운 성능

왜 FVG Smart Zones를 사용해야 하나요?

가격은 거의 무작위로 움직이지 않습니다.

기관들은 가격 불균형 형태로 흔적을 남깁니다.

FVG Smart Zones는 이러한 불균형을 시각화하고 향후 가격 움직임에 미칠 잠재적 영향을 추적하는 데 도움을 줍니다.

무작위 진입점을 추측하는 대신 다음을 배울 수 있습니다:

📍 기관 활동 식별

📍 관심도가 높은 구역에 집중

📍 진입 타이밍 최적화

📍 무작위 거래 방지

📍 전문적으로 차트 읽기

대상 사용자

다음 트레이더에게 적합:

✔ 스마트 머니 컨셉(SMC)

✔ ICT 트레이딩 컨셉

✔ 수요와 공급

✔ 유동성 기반 거래

✔ 시장 구조 분석

✔ 기관 트레이딩 전략

✔ 가격 행동 시스템

⚠ 중요 안내:

이 지표는 분석 도구이며 자동 거래 시스템이 아닙니다.

매수/매도 신호를 생성하지 않으며, 의사결정을 지원하도록 설계되었습니다.

무료 버전 – 모든 기능 포함

FVG Smart Zones – 무료 버전은 제한된 체험판이 아닙니다.

완전한 기능을 갖춘 분석 도구로 제공되며, 진정한 트레이더가 되도록 돕기 위해 무료 제공됩니다.

🚀 프리미엄 버전 곧 출시 예정!

프리미엄 버전에는 다음이 포함됩니다:

✨ 스마트 거래 신호

✨ 자동 Take Profit 레벨

✨ 다채널 알림 시스템

✨ 상세 성능 통계

✨ 보조 지표 통합

✨ 종합 제어 대시보드

✨ 프리미엄 지원

성장에 도움 주세요

이 지표가 마음에 들고 트레이딩에 도움이 된다면:

✅ ★★★★★ 평가 남기기

✅ 짧은 리뷰 작성

✅ 향후 개발 지원

피드백은 다음 버전 개선에 직접적으로 도움이 됩니다.

💡 다른 전문 도구 발견:

MT5용 고급 트레이딩 제품도 제공합니다:

Price Edge – 가격 강도 및 모멘텀 정밀 분석

Candle Sentinel – 실시간 캔들 마감 모니터링

Golden Panel – 전문적인 시장 통찰력을 제공하는 종합 대시보드

✅ 이 도구들을 탐색하고 트레이딩 수준을 한 단계 끌어올리세요!