FVG Smart Zones – 무료 버전
MetaTrader 5 (MT5)용 공정 가치 갭(FVG) 탐지 지표
🔍 단순한 지표가 아닌 실제 트레이딩 도구를 찾고 계신가요?
FVG Smart Zones – 무료 버전은 **공정 가치 갭(FVG)**을 자동으로 감지하고 차트에 고확률 거래 구역을 표시하여 전문적인 시장 통찰력을 제공합니다.
🎯 다음을 따르는 트레이더를 위해 설계됨:
✅ 스마트 머니 컨셉(SMC)
✅ ICT 트레이딩 컨셉
✅ 가격 행동(Price Action)
✅ 수요와 공급 분석
✅ 기관 트레이딩 전략
이 지표는 가격이 반응할 가능성이 높은 구역에 집중할 수 있도록 도와줍니다.
주요 기능:
스마트 존 감지
✔ 상승 및 하락 FVG 자동 감지
✔ 깔끔하고 전문적인 시각적 구역
✔ 약하거나 관련 없는 갭 제거를 위한 지능형 필터링
고급 확인 기능
✔ 상위 시간대(HTF) 컨플루언스 확인
✔ 가격이 채워지면 유효하지 않은 구역 자동 제거
✔ 활성 구역과 채워진 구역 간의 명확한 시각적 구분
최적화된 성능
✔ 가볍고 빠름 – 차트를 느리게 하지 않음
✔ 모든 통화쌍과 시간대에서 호환
✔ 실거래 환경에서 원활하게 작동
완벽한 사용자 지정
✔ 색상 및 시각적 스타일 완전히 조정 가능
✔ Forex, 금(XAUUSD), 지수, 암호화폐에 적합
✔ 일간, 스윙, 스캘핑 트레이딩에 적합
전문 디자인
✔ 혼동되는 신호 없음 – 순수 가격 구역
✔ EA 및 수동 거래와 함께 원활하게 작동
✔ 실제 시장 환경에 맞게 설계 – 백테스트 환상 아님
✔ 차트 과부하 없이 안정적이고 부드러운 성능
왜 FVG Smart Zones를 사용해야 하나요?
가격은 거의 무작위로 움직이지 않습니다.
기관들은 가격 불균형 형태로 흔적을 남깁니다.
FVG Smart Zones는 이러한 불균형을 시각화하고 향후 가격 움직임에 미칠 잠재적 영향을 추적하는 데 도움을 줍니다.
무작위 진입점을 추측하는 대신 다음을 배울 수 있습니다:
📍 기관 활동 식별
📍 관심도가 높은 구역에 집중
📍 진입 타이밍 최적화
📍 무작위 거래 방지
📍 전문적으로 차트 읽기
대상 사용자
다음 트레이더에게 적합:
✔ 스마트 머니 컨셉(SMC)
✔ ICT 트레이딩 컨셉
✔ 수요와 공급
✔ 유동성 기반 거래
✔ 시장 구조 분석
✔ 기관 트레이딩 전략
✔ 가격 행동 시스템
⚠ 중요 안내:
이 지표는 분석 도구이며 자동 거래 시스템이 아닙니다.
매수/매도 신호를 생성하지 않으며, 의사결정을 지원하도록 설계되었습니다.
무료 버전 – 모든 기능 포함
FVG Smart Zones – 무료 버전은 제한된 체험판이 아닙니다.
완전한 기능을 갖춘 분석 도구로 제공되며, 진정한 트레이더가 되도록 돕기 위해 무료 제공됩니다.
🚀 프리미엄 버전 곧 출시 예정!
프리미엄 버전에는 다음이 포함됩니다:
✨ 스마트 거래 신호
✨ 자동 Take Profit 레벨
✨ 다채널 알림 시스템
✨ 상세 성능 통계
✨ 보조 지표 통합
✨ 종합 제어 대시보드
✨ 프리미엄 지원
성장에 도움 주세요
이 지표가 마음에 들고 트레이딩에 도움이 된다면:
✅ ★★★★★ 평가 남기기
✅ 짧은 리뷰 작성
✅ 향후 개발 지원
피드백은 다음 버전 개선에 직접적으로 도움이 됩니다.
💡 다른 전문 도구 발견:
MT5용 고급 트레이딩 제품도 제공합니다:
Price Edge – 가격 강도 및 모멘텀 정밀 분석
Candle Sentinel – 실시간 캔들 마감 모니터링
- Golden Panel – 전문적인 시장 통찰력을 제공하는 종합 대시보드
✅ 이 도구들을 탐색하고 트레이딩 수준을 한 단계 끌어올리세요!
