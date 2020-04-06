MATrader QuickScalper – MATrader 코어 기반의 정밀 스캘핑

MATrader QuickScalper은 Marc Albrecht Trading에서 개발한 전용 스캘핑 EA로, 잘 알려진 MATrader AI 옆에서 구동되는 독립 전략으로 제작되었습니다.

MATrader AI가 적응형 사이클 로직과 더 큰 시장 움직임에 초점을 둔다면, MATrader QuickScalper은 빠른 체결, 짧은 보유 시간, 깔끔한 스캘핑 진입을 목표로 설계되었습니다.

이 EA가 MATrader라는 이름을 사용하는 이유는 동일한 핵심 철학 위에 만들어졌기 때문입니다: 검증된 로직, 실제 거래 환경, 그리고 어떤 “지름길”도 쓰지 않는다.

(우리는 MATrader 시스템을 MQL5에 공개하기 전까지 수년 동안 테스트하고 다듬었습니다. 원래의 MATrader 등록은 #1 순위까지 올라갔지만 삭제 후 재업로드되면서 리뷰와 랭킹이 초기화되었습니다. 진지하게 테스트한 뒤 리뷰를 남겨주면 다시 올라가는 데 큰 도움이 됩니다.)

최적화된 설정: 종목 및 타임프레임은 입력값에 정의된 그대로 사용 (스캘핑은 조건에 민감)

추천 계정: 0.0001 랏 지원 RoboForex 센트 계정

왜 MATrader QuickScalper인가?

MATrader QuickScalper은 아래 스타일을 선호하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다:

장시간 노출이 아닌 짧은 트레이드 사이클

무작정 과매매가 아닌, 깔끔한 스캘핑 로직

엄격한 실행(체결) 규율

센트 계정에서의 똑똑한 랏 처리

MATrader AI의 복사본도, 단순화 버전도 아닙니다. MATrader 생태계를 보완하기 위해 설계된 다른 전략입니다.

정상 동작을 위한 핵심 설정 MATrader QuickScalper이 의도한 대로 정확히 동작하려면 아래 설정이 필요합니다: [1] 브로커 & 계정 타입: MATrader QuickScalper은 RoboForex 센트 계정에 맞춰 최적화되었습니다. 브로커마다 스프레드, 체결 모델, 가격 피드가 다르며 이는 스캘핑 전략에 직접적인 영향을 줍니다. [2] 코드 "KXTL" 사용: RoboForex 센트 계정을 만들 때 코드 "KXTL"을 입력해 주세요. 이를 통해 필수 거래 조건이 활성화됩니다: • 0.01이 아니라 0.0001 랏부터 거래 가능 • 우리의 VIP 파트너십을 통한 더 낮은 스프레드 • 스캘핑 전략에 맞는 비용 구조 [3] 왜 중요한가: MATrader QuickScalper은 RoboForex + KXTL 조건에서 튜닝 및 테스트되었습니다. 조건이 바뀌면 전략 환경 자체가 바뀝니다. [4] 지원 정책: 권장 조건을 따른 셋업에 대해서만 지원이 제공됩니다.

• 센트 계정에서 0.0001 랏 거래 가능

• RoboForex VIP 파트너십을 통한 스프레드 절감

• 캐시백 프로그램(브로커 조건에 따라 다름)

• 무료 VPS(조건 적용)

커뮤니티 추가 혜택:

KXTL 멤버는 MATrader QuickScalp을 포함해 우리의 모든 EA를 추가 비용 없이 이용할 수 있습니다.

개별 구매 대비 최대 $299까지 절약할 수 있습니다.

MATrader QuickScalper은 MQL5에서 단독 상품으로 등록되어 있습니다. KXTL 커뮤니티 안에서는 전체 생태계의 일부로 제공됩니다.

EA 설정 설명

MATrader QuickScalper은 기본 설정만으로도 동작하며 최적화가 필요하지 않습니다. 고급 사용자는 입력값을 통해 동작을 세밀하게 조정할 수 있습니다.

MATScalper – 스캘핑 로직을 켜고 끄는 메인 스위치

– 스캘핑 로직을 켜고 끄는 메인 스위치 USEnewsFilter – 불안정한 환경을 피하기 위한 내부 변동성 보호

자금관리 (Money Management)

MM – 잔고 기반 랏 스케일링 활성화

– 잔고 기반 랏 스케일링 활성화 Lots – 고정 랏 또는 스케일링 기준 값

– 고정 랏 또는 스케일링 기준 값 LotExponent – 추가 포지션이 사용될 때 랏 증가 강도

– 추가 포지션이 사용될 때 랏 증가 강도 MaxLots – 최대 노출 한도(하드 캡)

수익 & 트레이드 관리

TakeProfit – 핵심 목표 수익 로직

– 핵심 목표 수익 로직 UseEquityStop – 에퀴티 기반 보호 레이어

– 에퀴티 기반 보호 레이어 TotalEquityRisk – 더 깊은 사이클에서 EA가 관리하는 방식 정의

고급 트레일링 로직

HiLo Trailing (메인 & 추천)

Engine 15 / Engine 16 (경험자용 옵션 모듈)

주말 보호

금요일 종료 로직

월요일 지연 시작 로직

시작 방법

[1] 코드 KXTL로 RoboForex 센트 계정을 개설

[2] 추천 종목/타임프레임에 MATrader QuickScalper을 적용

[3] 기본 설정을 사용하거나, 조심스럽게 조정

마지막 한마디

MATrader QuickScalper은 정확도, 구조, 체결 품질을 중요하게 생각하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다.

지름길 없음. 얄팍한 트릭 없음.

실제 거래 환경에서 작동하도록 설계된, 집중형 스캘핑 전략입니다.

이미 MATrader를 신뢰하고 있다면 MATrader QuickScalper도 분명 익숙하게 느껴질 거야 — 그냥 더 빠를 뿐.

시간을 들여 진지하게 테스트해 주고 리뷰를 남겨주는 모든 트레이더에게 감사드립니다.

