Triple Moving Average Buy Sell Alerts

클래식 트리플 이동평균 전략으로 자신 있게 거래하세요

이 인디케이터는 검증된 3개의 이동평균 시스템을 활용해 고확률 트렌드 팔로우 기회를 자동으로 탐지합니다. 차트에 직접 명확한 시각적 신호를 표시하고, 데스크톱과 휴대폰으로 즉시 알림을 보내 거래를 절대 놓치지 않게 해줍니다.

인디케이터 설명: Triple Moving Average Buy Sell Alerts

🎯 핵심 기능 및 거래 로직

인디케이터는 3개의 이동평균을 사용해 트렌드를 필터링하고 진입점을 정확히 찾아냅니다. 로직은 엄격하고 명확합니다:

    BUY 신호(녹색 다이아몬드): 닫힌 캔들에서 아래 모든 조건이 동시에 충족될 때 발생합니다:

        상승 트렌드: 가격이 느린 200기간 MA 위에 위치.

        정렬: 20 MA가 50 MA 위에, 50 MA가 200 MA 위에 위치.

        트리거: 캔들이 세 이동평균 모두 위에서 종가.

    SELL 신호(빨간 다이아몬드): 닫힌 캔들에서 아래 모든 반대 조건이 동시에 충족될 때 발생합니다:

        하락 트렌드: 가격이 느린 200기간 MA 아래에 위치.

        정렬: 20 MA가 50 MA 아래에, 50 MA가 200 MA 아래에 위치.

        트리거: 캔들이 세 이동평균 모두 아래에서 종가.

    CLOSE 신호(금색 'X'): 빠른 20 MA가 중간 50 MA를 교차할 때 청산 신호가 나타납니다.

        가격 아래에 있는 금색 'X'는 BUY 포지션을 청산.

        가격 위에 있는 금색 'X'는 SELL 포지션을 청산.

인디케이터는 시장 상태를 추적하므로, 이전 거래가 'X'로 청산된 후에만 새로운 Buy 또는 Sell 다이아몬드가 표시됩니다.

🔔 멀티 플랫폼 알림(신호를 절대 놓치지 마세요)

새로운 실시간 신호가 발생하면 두 가지 방식으로 알림을 받습니다:

    데스크톱 팝업 알림: 화면에 명확한 메시지가 표시됩니다(예: “XAUUSD H1 place BUY order”).

    휴대폰 푸시 알림: 동일한 알림이 MetaTrader 5 모바일 앱으로 즉시 전송되어 컴퓨터를 떠나 있어도 시장을 모니터링할 수 있습니다.

    참고: 알림은 실시간 신호에만 적용됩니다. 인디케이터를 처음 적용할 때 과거 신호로 스팸이 발생하지 않습니다.

🎨 차트 스타일에 맞춘 완전한 커스터마이징

인디케이터를 원하는 대로 보이고 작동하게 설정하세요:

    이동평균 제어: 각 3개의 MA에 대해 기간, 유형(SMA/EMA), 색상, 선 굵기를 개별 조정.

    신호 외형: Buy 다이아몬드와 Sell 다이아몬드 색상을 선택. 시각적 오프셋을 조정해 신호를 가격 바 위나 아래에 명확히 배치.

    시각적 오프셋 팁: 이 설정은 화살표를 가격에서 멀리 떨어뜨려 가시성을 높입니다. 일봉(D1) 차트에서는 300 값이 잘 작동하지만, 낮은 타임프레임에서는 더 작은 값(예: 1분 차트에서 3~10)을 사용하세요. 한 번의 빠른 조정으로 좋아하는 차트에 완벽한 설정을 찾으세요.

왜 이 인디케이터를 선택해야 할까?

클래식 트리플 MA 크로스오버 전략을 수동 차트 분석에서 정밀하고 자동화된 거래 보조 도구로 바꿔줍니다. 엄격한 규칙, 명확한 시각화, 신뢰할 수 있는 알림으로 규율을 유지하고 계획을 일관되게 실행할 수 있게 도와줍니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

Q1: 인디케이터는 어떻게 설치하나요?
A: 구매 및 다운로드 후 .ex5 파일을 받게 됩니다. 이 파일을 MetaTrader 5 데이터 디렉토리의 MQL5\Indicators 폴더에 복사하세요. MT5를 재시작하면 네비게이터 창의 Indicators 아래에 “Triple MA System”이 나타납니다. 원하는 차트에 드래그 앤 드롭하세요.

Q2: 인디케이터가 화살표를 표시하지 않습니다. 문제가 뭔가요?
A: 보통 다음 두 가지 이유 중 하나입니다:

    데이터 부족: 200기간 이동평균 계산을 위해 충분한 과거 바가 필요합니다. 차트에 충분한 과거 데이터(예: 수백 개 바)가 로드되었는지 확인하세요.

    시각적 오프셋이 너무 큼: “Arrow Offset” 값이 너무 크면(예: 1분 차트에서 300), 화살표가 현재 가격 영역 밖에 그려질 수 있습니다. 값을 줄이세요(낮은 타임프레임에서는 5~30 정도).

Q3: 신호를 받았는데 휴대폰으로 알림이 오지 않았습니다.
A: 푸시 알림은 MT5에서 한 번만 설정하면 됩니다:

    도구 → 옵션 → 알림에서 “푸시 알림 허용”을 체크하세요.

    같은 탭에 MetaQuotes ID(MT5 모바일 앱에서 확인 가능)를 입력하세요.

    데스크톱 터미널이 인터넷에 연결되어 있고 모바일 앱이 로그인된 상태인지 확인하세요.

Q4: 이동평균 기간을 변경할 수 있나요(예: 9, 21, 200 사용)?
A: 네, 가능합니다. 단기·중기·장기 3개의 기간과 유형(SMA 또는 EMA)은 인디케이터를 차트에 적용할 때 입력 파라미터로 완전히 커스터마이징할 수 있습니다.

Q5: 이미 Buy 포지션을 보유 중인데 새로운 Buy 신호가 나왔습니다. 왜 그런가요?
A: 인디케이터는 시장 상태를 추적하며, 이전 거래가 청산 신호('X')로 종료된 후에만 새로운 진입 신호를 내야 합니다. 청산 없이 연속 진입 신호가 나타난다면 “InpPeriodMA1”(빠른 MA)과 “InpPeriodMA2”(중간 MA)가 1로 설정되지 않았는지 확인하세요. 이는 비정상 동작을 일으킬 수 있습니다. 기본값이나 합리적인 값을 사용하세요.

Q6: “Arrow Offset” 설정은 무엇이며 어떤 값을 사용해야 하나요?
A: 이 설정은 신호 화살표(다이아몬드와 X)를 바의 고가/저가에서 수직으로 떨어뜨려 혼잡을 방지하고 가시성을 높입니다. 보편적으로 완벽한 값은 없으며 차트 스케일과 타임프레임에 따라 다릅니다.

    높은 타임프레임(D1, H4): 100~300 포인트 같은 큰 값이 좋습니다.

    낮은 타임프레임(M15, M5, M1): 보통 3~30 포인트면 충분합니다.

    팁: 작은 값부터 시작해 화살표가 명확히 보이면서 가격에서 너무 멀지 않을 때까지 늘려가세요.

Q7: 이것은 “설정하고 잊는” 거래 시스템인가요?
A: 아닙니다. 정교한 신호 도구이며 자동 EA가 아닙니다. 명확한 거래 로직에 기반한 고품질 시각·음성 알림을 제공하지만, 거래 실행, 리스크 관리(스탑로스), 자신의 시장 지식 적용은 사용자의 책임입니다. 어떤 전략이든 먼저 데모 계좌에서 포워드 테스트를 권장합니다.

Q8: 라인과 화살표 색상을 어떻게 변경하나요?
A: 완전한 시각 커스터마이징이 내장되어 있습니다. 인디케이터 설정 창의 Inputs 탭에서 3개의 MA 라인, Buy 다이아몬드, Sell 다이아몬드 색상을 각각 독립적으로 설정하고 라인/화살표 굵기도 조정할 수 있습니다.

Q9: 인디케이터 업데이트를 받을 수 있나요?
A: 네. 모든 구매자는 무료 업데이트를 받습니다. 새 버전이 출시되면 MQL5 Market을 통해 알림이 오고 구매 내역에서 새 버전을 다운로드할 수 있습니다.

Q10: 문제가 생기면 어디서 지원을 받나요?
A: 기술 지원은 MQL5 Market 제품 페이지의 “댓글” 섹션을 이용하거나 MQL5 계정을 통해 개발자에게 직접 연락하세요. 도와드리겠습니다.
