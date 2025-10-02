Turtles indicator

이 올인원 트레이딩 인디케이터는 브레이크아웃 신호, 고점 및 저점 수준, 그리고 알림이 포함된 트레일링 스톱을 하나의 강력한 도구로 통합합니다. 차트에 너무 많은 인디케이터를 겹쳐 사용하느라 부담을 느껴본 적이 있다면, 이 인디케이터는 모든 것을 단순화하면서도 시장에서 날카로운 우위를 제공합니다. 세 가지 필수 요소를 깔끔하고 직관적인 디스플레이로 결합하여 진입 기회를 발견하고, 위험을 관리하며, 시장의 전체 흐름을 즉시 파악할 수 있도록 도와줍니다. 특히 브레이크아웃을 거래하는 트렌드 팔로워, 즉 고전적인 터틀 트레이딩 접근법과 유사한 방식으로 거래하는 트레이더에게 매우 유용합니다.



이러한 전통적인 트렌드 팔로잉 방식에서는 승률이 약 30~40% 정도이고 샤프 지수는 보통 수준일 수 있지만, 실제 수익은 드물게 발생하는 5~10%의 예외적인 거래에서 나옵니다. 모든 것은 일일 차트에서 펼쳐지며, 5분, 15분, 30분, 1시간, 4시간과 같은 단기 시간대의 혼란을 피합니다. 이를 통해 여러 포지션을 스트레스 없이 관리할 수 있습니다. 손절매의 경우 일일 평균 진폭(ATR)의 2배 또는 3배를 사용하는 것을 고려해 보십시오. 그리고 수동으로 거래를 진입하는 것이 번거롭다면, 더 매끄러운 실행을 위해 제 ATR 주문 관리자 EA를 확인해 보세요.



본질적으로 이 인디케이터는 모니터링 기간 동안의 가격 극값을 한눈에 보여주는 이중 기간 고점 및 저점 동적 수준을 제공합니다. 실선으로 표시되는 20 기간 고점과 저점은 시장 구조의 큰 그림과 브레이크아웃 거래에 이상적인 지속적인 주요 수준을勾勒합니다. 한편, 점선으로 표시되는 10 기간 고점과 저점은 최신 단기 트렌드를 포착하여 방향의 초기 변화를 더 쉽게 감지할 수 있게 합니다. 색상과 선 굵기를 조정하여 차트 설정에 완벽하게 조화시킬 수도 있습니다.



단순히 선을 그리는 것을 넘어, 이 인디케이터는 가격과 최근 고점 및 저점의 상호작용에 기반한 스마트한 트레일링 스톱과 브레이크아웃 신호를 제공합니다. 실선 X 십자로 표시되는 트레일링 스톱의 경우, 가격이 10 기간 백스팬(lookback) 동안 새로운 고점에 도달하면 파란색 십자가 나타납니다. 숏 포지션을 보유 중이라면, 이는 가격이 트레일링 수준에서 새로운 저점으로 하락함에 따라 손절매를 낮추라는 신호입니다. 처음에는 트레일링 스톱이 초기 손절매 위에 위치할 수 있지만, 거래가 유리하게 움직일수록 이익을 확보하기 위해 낮아집니다. 반대로, 동일한 백스팬 기간 내에서 가격이 새로운 저점에 도달하면 노란색 X 십자가 나타납니다. 롱 포지션의 경우, 이는 가격이 트레일링 포인트에서 새로운 고점으로 상승함에 따라 손절매를 높이라는 의미이며, 진입 손절매 아래에서 시작할 수 있지만 긍정적인 모멘텀과 함께 상승합니다.



브레이크아웃 신호는 작은 다이아몬드로 표시됩니다: 가격이 20 기간 고점을 상승 돌파하면 파란색 다이아몬드가 발동되어 강세 브레이크아웃과 잠재적인 롱 진입을 가리킵니다. 노란색 다이아몬드는 반대 신호로, 가격이 20 기간 저점 아래로 떨어지면 약세 브레이크아웃과 숏 거래를 시사합니다. 이 로직은 직관적이고 혼동되는 신호를 피합니다. 실시간 거래 중에는 브레이크아웃이 발생하면 실선이 오른쪽으로 연장됩니다—롱은 파란색, 숏은 노란색. 가격이 이 선에 접근하면, 롱 또는 숏 예약 주문을 설정하라는 신호입니다. 그런 다음 점선 트레일링 라인(롱은 노란색, 숏은 파란색)이 원래 손절매를 넘어서 개선되면, 손절매를 그 수준으로 업데이트하여 이익을 확정합니다.



설정과 관련하여, 트레일링 스톱 백스팬 기간(기본값 10 봉)을 조정하여 고점 및 저점 트레일링 포인트를 계산할 수 있습니다. 브레이크아웃 백스팬 기간은 더 넓은 고점 및 저점 계산을 위해 기본적으로 20 봉으로 설정됩니다. 20 기간 선과 10 기간 선의 색상과 굵기를 선호에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다. 또한 캔들와 다이아몬드 또는 X 십자 사이의 간격을 설정하는 화살표 오프셋 옵션이 있습니다. 더불어 데스크톱 팝업 알림과 휴대폰 푸시 알림을 켜거나 끌 수 있는 옵션이 있습니다.



알림 시스템은 터틀 트레이딩 원칙을 엄격히 따르며, 하나의 진입, 거래 모니터링, 하나의 퇴출, 그리고 다음 기회를 기다리는 데 초점을 맞춥니다. 불필요한 노이즈, 중복 또는 관련 없는 알림을 피합니다. 데스크톱 또는 푸시 알림에 대해 활성화된 설정에 기반하여 세 가지 유형의 메시지만 받게 됩니다: 하나는 매수 주문 알림으로, 예를 들어 XAUUSD D1에서 매도 호가가 20 기간 최고 고점(또는 사용자 지정 기간)을 최소 1포인트 이상 상승 돌파하고 미결제 포지션이 없을 때 발생합니다. 마찬가지로, 매도 주문 알림은 동일한 조건에서 매수 호가가 20 기간 최저 저점을 1포인트 하향 돌파할 때 발동됩니다. 마지막으로, 거래 종료 알림은 활성 포지션이 트레일링 스톱에 도달했을 때만 발생합니다: 롱 포지션의 경우 매수 호가가 노란색 점선(10 기간 최저 저점)에 접촉하거나 그 아래로 떨어질 때; 숏 포지션의 경우 매도 호가가 파란색 점선(10 기간 최고 고점)에 접촉하거나 그 위로 상승할 때.



오류를 방지하기 위해 흐름은 엄격히 제어됩니다: 매수 또는 매도 진입 알림으로 시작하여 포지션을 활성으로 표시합니다. 그 후에는 반대 측의 적절한 트레일링 스톱만 감시합니다. 해당 스톱에 도달하면 종료 알림이 한 번 발동하고 즉시 포지션을 해제합니다. 새로운 브레이크아웃이 발생하기 전까지 더 이상의 종료 알림은 발생하지 않습니다. 즉, 연속적인 종료 알림 없음, 열린 거래 없이 종료 신호 없음, 그리고 어떤 종료 후에도 다음 알림은 항상 가격이 브레이크아웃 채널을 다시 돌파할 때의 새로운 진입 알림이 됩니다.



입력 매개변수에서 전달 방법을 선택할 수 있습니다: MT5 터미널에서 팝업을 위한 데스크톱 알림 활성화, 또는 모바일 앱에서 즉시 메시지를 위한 푸시 알림 활성화. 필요에 따라 조합할 수 있습니다. 내장된 안전장치로는 라운드 업/다운을 피하기 위한 실시간 매수/매도 호가로 현재 캔들에서의 발동, 가격 변동 중 중복을 피하기 위한 5초의 쿨다운, 인디케이터를 처음 첨부할 때 과거 데이터에 대한 알림 없음(전방 신호만) 등이 포함됩니다.



트레이더들은 이 인디케이터가 다양한 아이디어를 단일한 이해하기 쉬운 뷰로 통합하여 과도한 분석을 줄여주는 탁월한 명확성을 높이 평가합니다. 브레이크아웃 거래나 트렌드 팔로잉과 같은 전략을 위한 견고한 기초 역할을 합니다. 정확한 신호는 추측을 제거하고 주요 가격 변동을 명확히 지적합니다. 그리고 기간과 시각적 요소의 완전한 사용자 지정으로 어떤 접근 방식이나 시장 상품에도 원활하게 적응합니다.