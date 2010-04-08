원차트 EA: Frozen Pulse는 단일 차트(XAGUSD) M15 에서 실행되며 모든 심볼에 대해 자동으로 거래합니다.

Extra details on set-up: (link) - 구매 후 실시간 신호 링크에 대해 저희에게 문의해 주세요. - 구매 후 실시간 신호 링크에 대해 저희에게 문의해 주세요.

Backtests only work right with my provided settings. Contact me for details. Pricing starts at 120. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 182.

Frozen Pulse - 거래의 미래

Kindly join our MQL5 channel: (link)



위험 관리: 강력한 내장 손실제한 및 이익 실현 기능이 거래를 항상 보호합니다.

강력한 내장 손실제한 및 이익 실현 기능이 거래를 항상 보호합니다. 간편한 설정: 복잡한 설정이 필요 없습니다. 차트에 EA를 로드하면 바로 사용할 준비가 완료됩니다!

복잡한 설정이 필요 없습니다. 차트에 EA를 로드하면 바로 사용할 준비가 완료됩니다! 전략: 변동성 기반 밴드를 사용하여 잠재적인 돌파 거래를 식별하기 위해 "켈트너 채널 돌파"를 활용합니다.



Frozen Pulse?

더 빠른 의사 결정을 위한 고급 알고리즘.

XAGUSD와 같은 변동성이 큰 시장에 최적화됨.

낮은 스프레드로 다양한 브로커를 지원합니다.

자본금 있는 계좌와 프로펌 도전에 잘 작동합니다.

저희의 정교한 전략을 통해 Frozen Pulse는 다양한 시장 조건에서 안정적이고 효율적이며 수익성 있는 거래를 보장합니다. 초보자든 경험이 많은 거래자든, 이 EA는 귀하의 필요에 맞게 조정됩니다.

설치 및 설정

MetaTrader 플랫폼에 EA를 설치하고 하나의 차트(XAGUSD)에 적용합니다. 시간 프레임(M15)을 선택하고 필요에 따라 로트 크기를 조정한 후 EA가 나머지를 처리하도록 합니다. 지속적인 거래를 위해 계정이 VPS에서 실행되고 있는지 확인합니다.

최소 예치금: 최상의 결과를 위해 최소 $200를 권장합니다.

문의하기

구매 후, 최신 업데이트, 뉴스 및 지침을 받을 수 있는 비공식 텔레그램 채널에 접속하기 위해 저희에게 개인 메시지를 보내주세요. 이 독점 채널은 저희 고객만 이용할 수 있습니다!