Frozen Pulse

Frozen Pulse - 거래의 미래

원차트 EA: Frozen Pulse는 단일 차트(XAGUSD) M15 에서 실행되며 모든 심볼에 대해 자동으로 거래합니다.

Extra details on set-up: (link)

- 구매 후 실시간 신호 링크에 대해 저희에게 문의해 주세요.

Backtests only work right with my provided settings. Contact me for details.

Pricing starts at 120. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 182.

Kindly join our MQL5 channel: (link)

  • 위험 관리: 강력한 내장 손실제한 및 이익 실현 기능이 거래를 항상 보호합니다.
  • 간편한 설정: 복잡한 설정이 필요 없습니다. 차트에 EA를 로드하면 바로 사용할 준비가 완료됩니다!
  • 전략: 변동성 기반 밴드를 사용하여 잠재적인 돌파 거래를 식별하기 위해 "켈트너 채널 돌파"를 활용합니다.

Frozen Pulse?

  • 더 빠른 의사 결정을 위한 고급 알고리즘.
  • XAGUSD와 같은 변동성이 큰 시장에 최적화됨.
  • 낮은 스프레드로 다양한 브로커를 지원합니다.
  • 자본금 있는 계좌와 프로펌 도전에 잘 작동합니다.

저희의 정교한 전략을 통해 Frozen Pulse는 다양한 시장 조건에서 안정적이고 효율적이며 수익성 있는 거래를 보장합니다. 초보자든 경험이 많은 거래자든, 이 EA는 귀하의 필요에 맞게 조정됩니다.

설치 및 설정

  1. MetaTrader 플랫폼에 EA를 설치하고 하나의 차트(XAGUSD)에 적용합니다.
  2. 시간 프레임(M15)을 선택하고 필요에 따라 로트 크기를 조정한 후 EA가 나머지를 처리하도록 합니다.
  3. 지속적인 거래를 위해 계정이 VPS에서 실행되고 있는지 확인합니다.

최소 예치금: 최상의 결과를 위해 최소 $200를 권장합니다.

문의하기

구매 후, 최신 업데이트, 뉴스 및 지침을 받을 수 있는 비공식 텔레그램 채널에 접속하기 위해 저희에게 개인 메시지를 보내주세요. 이 독점 채널은 저희 고객만 이용할 수 있습니다!


추천 제품
TradeGhost
Stefano Padovano
Experts
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
Modifiable MT5 Moving Average Cross EA
Graham Kaiya
Experts
Modifiable Moving Average Cross Expert Advisor This Expert Advisor (EA) is based on the cross of two moving averages ; i.e; “ Moving Average 1 ” and “ Moving Average 2 ”. “Moving Average 1” has to always be greater than “Moving Average 2”. (So that it logically makes sense; unless one is just trying out different stuff). If “Moving Average 2” crosses above “Moving Average 1”, the program will enter a BUY trade . If “Moving Average 2” crosses below “Moving Average 1”, the program will enter a
Nasdaq Scalper V1 MT5
Benrashi Sagev Jacobson
Experts
PROP FIRM READY!   -> Ask for set file | Price increases 100$ after each purchase | Final price 999$ |    Darwinex zero live account -   Link 100 Thousand profit firm allocation contact for more information. Key Features: Forward optimization, monte carlo, Sequencial optimization, and walk forward matrix stress testing uses trailing stop and no set TP so profit isn't capped Symbol: NASDAQ M15 CFD or futures No martingale & grid based trading. Contact me to learn more about the reasoning behind
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
Experts
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
MicroEA
Paulus Femi Leunufna
Experts
microEA.mq5 System 1. Core Trading Logic Basic Strategy : Uses a fast MA (10-period) and slow MA (20-period) crossover strategy with RSI filtering. Trend Confirmation : Evaluates trend strength by calculating the MA angle. Validates minimum volume (MinVolume) before entry. Additional Filters : Custom RSI thresholds for entries: Buy if RSI > 52, Sell if RSI < 48. Optional MACD filter for confirming sell signals. 2. Risk Management Dynamic Lot Size Calculation :
Trading Range Break Out as Trend following
Dao Thanh Tan
Experts
Dear User! This is an EA developed based on the price action method using the Donchian channel combined with the trend following method. Trade multiple currency pairs at the same time. Average profit over 2500% within five years (SL & TP settings depending on optimization process). Advantages: The advisor does not have grids, or martingale.... Set the ratio risk of drop balance The advisor Use a stop loss algorithm according to the ATR indicator. Expert advisors use trailing stop losses accordi
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Experts
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
EMA Crossover
Jerome Osa
Experts
EMA Crossover Expert Advisor The EMA Crossover Expert Advisor (EA) is a fully automated trading system designed for MetaTrader 5. It uses a fast/slow EMA crossover strategy combined with configurable risk management tools to identify potential trading opportunities. This EA is ideal for traders who prefer systematic execution without manual intervention, with built-in parameters to fine-tune performance according to different market conditions. Key Features: EMA Crossover Logic – Detects bulli
FIBO Trend EA mt5
Evgenii Aksenov
5 (6)
Experts
50% discount until the end of the month ($199). Regular price $399 All our signals are now available on myfxbook:   click here   Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. This is a trend strategy that uses the  FIBO Trend PRO  i
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
TradeBuilderMT5
Sergey Deev
5 (2)
Experts
The expert allows you to build a trading system based on an arbitrary set of technical indicators MT5. The EA uses the following signals: - OpenBuy / OpenSell - opening positions; - StopBuy / StopSell - closing positions; - TakeProfitBuy / TakeProfitSell - get TP levels; - StopLossBuy / StopLossSell - getting SL levels; - NoLossBuy / NoLossSell - transfer to the breakeven state; - MinProfitBuy / MinProfitSell - closing part of a position; - CancelBuy / CancelSell - allow a repeated signal to ope
Shooter Gold IQ
Ahmed Qasim Hashim Hashim
Experts
Shooter Gold IQ – Expert Advisor for Gold Trading Maximize your trading potential with Shooter Gold IQ , a smart and safe Expert Advisor designed for trading Gold (XAUUSD) . This EA is built to provide a secure and consistent trading experience , especially suitable for micro accounts (cent accounts) . Key Features: Designed to work efficiently on any timeframe , giving you flexibility and control. Optimized for low-risk trading , making it ideal for accounts starting from $1000 or cent accoun
Donchian Queen MT5
Javier Comas Gonzalez
Experts
Donchian Queen is an Expert Advisor (EA) designed to detect trend breakouts using Donchian Channels. It aims to capture strong market moves with strict risk management and a focus on the risk/reward ratio. Unlike many EAs that promise unrealistic win rates (90% or more) but fail to survive real market conditions, Donchian Queen is designed to make the most of each breakout, prioritizing trades with higher potential profit than the losses assumed. Note:   All backtest results cover the period fr
AW Heiken Ashi EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
AW 하이켄 아시(AW Heiken Ashi) 추세 지표 신호를 기반으로 작동하는 다기능 자동 어드바이저입니다. 위험, 거래량, 진입 논리 및 포지션 지지 관리를 위한 고급적이고 유연한 설정을 제공합니다. 필요한 경우 평균화, 조정 가능한 이익실현(TakeProfit) 및 손절매(StopLoss) 수준, 내장된 오버랩 기능, 주문 간 동적 단계 기능을 사용합니다. AW Heiken Ashi 지표 -   여기   / MT4 버전의 어드바이저 -   여기 주요 기능: AW Heiken Ashi 지표 활용 - 지표 신호 방향이 변경되면 어드바이저가 자동으로 거래를 개시합니다. 모든 지표 매개변수(기간, 필터링 등)는 어드바이저 설정에서 직접 설정할 수 있습니다. 자동 볼륨 계산(자동 랏) - 고정 랏으로 거래하거나 입금 규모에 연결된 자동 랏을 사용할 수 있는 기능입니다. TP/SL(손익실현가/손절가) - 지원: 손익분기점에서 계산된 가상 TP 포인트. 단일 주문(시가 기준)의 손절가,
ADX Cross Sell
Jorge Rodriguez Redondo
Experts
ADX Cross Sell - Precisión con lógica direccional y gestión dinámica avanzada   Versión actual: 6.63 ️ Autor: Jorge Rodríguez “Kium” ️ Compatible con: MetaTrader 5 ️ Tipo: Expert Advisor (EA) automático Estrategia: Tendencial con validación de momentum y filtros temporales Protección: Gestión dinámica de riesgos (SL/TP/BE)   Descripción general ADX Cross Buy es un Expert Advisor de tipo tendencial que busca oportunidades de compra sólidas mediante el cruce del indicador   ADX
EuroDex
Marco Resseghini
Experts
ForexDex: The Smart Solution for Trading on EUR/USD! ForexDex is the automatic trading bot designed to work exclusively on the EUR/USD pair with a timeframe of M15. Created for those looking for long-term strategies and capital optimization, ForexDex is designed to make calculated decisions and manage risk efficiently. Main features: M15 timeframe: Suitable for those who want more dynamic trading, but always based on strategic analysis. Capital optimization: Each operation is planned for the l
AW Three MA MT5
AW Trading Software Limited
4.5 (2)
Experts
두 이동 평균의 교차점에서 거래하는 Expert Advisor는 세 번째 이동 평균을 사용하여 현재 추세 방향을 필터링합니다. 유연하지만 동시에 간단한 입력 설정이 있습니다. 문제 해결 ->   HERE   / MT4 버전 ->   HERE   / 지침   ->     여기     이익: 직관적인 쉬운 설정 모든 유형의 악기 및 모든 기간에 적합 세 가지 유형의 알림이 있습니다. 첫 번째 주문을 마지막 주문과 겹치는 플러그형 시스템 거래량을 자동으로 계산하는 기능 전문가 고문 전략. EA는 3개의 이동 평균을 사용하여 포지션을 엽니다. 주요한 것은 빠르고 느린 두 개의 움직이는 것입니다. 세 번째는 시장 소음을 걸러내는 슬라이드입니다. 빠르게 움직이는 것이 느린 것을 아래에서 위로 교차하면 이것은 매수 신호입니다. 빠르게 움직이는 것이 느린 것을 위에서 아래로 교차하면 이것은 매도 신호입니다. 세 번째 슬라이딩을 사용하는 경우: 빠르고 느린 이동 평균이 필터링된 이동 평균(하향 추세
AW CCI based EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
Expert Advisor는 클래식 CCI 지표의 신호에 대해 작동합니다. 시스템에는 많은 시나리오와 유연한 구성이 있습니다. 평균화, 첫 번째 및 마지막 바구니 주문을 마감하는 기능 및 자동 로트 계산 기능을 사용합니다. Problem solving ->  HERE  / MT4 version ->   HERE  /  Instruction  ->   HERE   장점: 쉬운 설정과 직관적인 패널 인터페이스 사용자 정의 가능한 CCI 표시기 신호 필요한 경우 평균화 사용 내장 자동 로트 계산 첫 번째 및 마지막 장바구니 주문을 마감하는 내장 시스템 세 가지 유형의 알림: 푸시, 이메일, 알림 고문의 작동 방식: 매수 신호: 표시기의 위쪽 테두리가 아래쪽에서 위쪽으로 교차할 때 표시기의 아래쪽 경계가 아래에서 위로 교차할 때 매도 신호: 표시기의 위쪽 테두리가 위에서 아래로 교차할 때 또는 표시기의 아래쪽 테두리가 위에서 아래로 교차할 때 거래 전략 옵션: 구매 및 판매가 허용되며 EA
The Simple Grid Trader
Pei Hoon Ng
Experts
This simple grid trading EA will place limit buy orders or buy stop orders with take profit at each step based on the given price range. User will need to enter the following settings: inputUpperRange - This defines the high price. Default is ask + 1000 points. inputLowerRange - This defines the low price.    Default is ask - 1000 points. inputGridLevels - This defines the number of level (or orders) to place within the given range. Default is 10. inputLotSize - This defines the volume. Default
Sakura Pipstorm
Edwin Mogusu Nyamache
Experts
This Expert Advisor is meticulously designed for trading exclusively on the USDJPY pair, operating on the 15-minute timeframe for optimal precision and performance. It employs advanced strategies, including trend-following, breakout detection, and multi-timeframe analysis, enhanced by volatility filters to identify high-probability trade setups. With a minimum starting balance requirement of just $100, it caters to traders at all levels. The drawdown is fully adaptable to the user's risk appetit
Quad Rotation Stochastic Bitcoin EA
Csaba Horvath
Experts
QuadRotation Stochastic BTC/ETH Expert Advisor Overview: QuadRotation Stochastic is a highly specialized trading bot designed for precision trading in the BTC and ETH markets. Using advanced Stochastic oscillator logic across multiple configurations, this EA dynamically identifies optimal trading opportunities, leveraging overbought/oversold conditions to maximize returns. It operates on a timeframe of M15 for refined analysis and incorporates safety mechanisms like trade delay and proportio
V Wave EA
STANTON ROUX
5 (1)
Experts
V-Wave EA Unlock the power of automated trading with V-Wave EA ! This cutting-edge Expert Advisor integrates a robust set of indicators, including VWAP , Moving Averages ,  IBS , and FIBO Levels for precise entries. Key Features: 1. Powerful Indicators: VWAP (Volume-Weighted Average Price): The core of the strategy, ensuring optimal entries based on volume-driven market trends. Two Moving Averages: Customize crossover and trend strategies for added confirmation. IBS (Internal Bar Strength): Fin
MA Strategies EA mt5
Tonny Obare
Experts
MA strategies EA is a moving average cross EA that can support multiple MA cross strategies that involve two or three moving averages. Purchasing this EA can save you the time taken to automate your existing MA strategy through coding a custom EA and it also helps you discover profitable moving average strategies as its fully compatible with the strategy tester and all settings are editable. The EA supports both scalping, short term and long term strategies. The various supported settings are ex
Diamond X
Vitalii Buriagin
Experts
A powerful and professional expert who allows you to bring stable profits with minimal risk. IMPORTANT! The instructions (in the screenshot) show the settings for EURUSD. Settings for other currency pairs will be optimized and added in the future! IMPORTANT! The frequency of opening deals can be from 1 in a few days to 5 in 1 day. It directly depends on the state of the market and the algorithm for searching for entry signals! IMPORTANT! We recommend using the expert settings that are given by u
Oscillator Trigger EA
Irina Cherkashina
Experts
Oscillator Trigger EA  is a expert advisor created by a professional prop trader and financial manager with many years of experience. This is a solution for those who seek stable profits without constant control over each transaction or monitoring the work of a trading advisor. Created for optimal conservative trading and investing through exchange instruments with long-term regular profits and minimal risks.This expert advisor works effectively on different timeframes and on all trading instrum
Yen Scalper Mt5
Samuel Mark Jackson
Experts
Non Martingale, Non Grid Strategy that waits for high probability trades in low volatility conditions on the USDJPY. Can also be optimized for other YEN Pairs and timeframes. There is also an mt5 version. Backtest shown with fill tick model using real variable spreads with 99.90% quality. Suitable for prop firms and has a low drawdown. Recommended to trade with 0.01 lot size for every 1000 USD of balance for a maximum expected 10% drawdown.
Moving 3
Kseniia Tretiakova
Experts
The trading bot trades according to the "Moving Averages Cross" strategy. The entry parameter is the crossing of the fast moving average (with a shorter period) and the slow moving average (with a longer period) from top to bottom. The stop loss is set at the previous peak when selling. The take profit is set based on the stop loss value. The trend is filtered using the third moving average.
Htf Xau
Murilo Neves Castro
Experts
HTF CAD JPY is a fully automated Expert Advisor designed for CAD JPY trading. It is based on cluster analysis of machine learning and genetic algorithms. The Expert Advisor contains a self-adaptive market algorithm that uses price action patterns and standard trading indicators.  The entry and exit logic works only when a bar closes. It filters market noise, greatly speeds up optimization, avoids stop-loss hunting and ensures correct operation at any broker with a reasonable spread. The Expert
LT Moving Average EA
BacktestPro LLC
Experts
Steigern Sie Ihre Handelsaktivitäten mit unserem Supercharged Moving Average Expert Advisor! Sind Sie bereit, Ihren Handel auf das nächste Level zu heben? Der Gleitende Durchschnitt ist ein beliebtes Werkzeug von Händlern auf der ganzen Welt, und jetzt haben wir ihn aufgerüstet! Unser EA (Expert Advisor) ist darauf ausgelegt, Ihre Handelsstrategie zu optimieren, indem er die drei beliebtesten Gleitenden Durchschnittsmethoden integriert: Kreuzungssignale: Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn der
MA7 Agave C3 MT5
Andrey Minaev
Experts
Description of work The MA7 Agave C3 expert advisor is based on the MA7 Agave indicator. When a signal from the built-in indicator appears, the expert advisor opens a position, sets the takeprofit and the level for opening an averaging position. When the grid is fully opened, the expert advisor sets a stoploss. Detailed information about the MA7 Agave indicator. Features of work Designed to work on hedge accounts; Recovers your data in case of a sudden power outage; Only one grid can be opened
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.8 (10)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.7 (43)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.68 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (19)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $179, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 349에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
Experts
먼저 이것을 읽어주세요 (매우 중요) 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과 출시 기념 특별 할인! 현재 가격은 한정 수량에 한해 적용됩니다. 수량 소진 후에는 가격이 인상됩니다. 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 가격이 현재 인하되었습니다. 이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다. 실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.72 (32)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 149 USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트 최대 스프레드 - 포지션
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experts
Autorithm AI 기술 설명   AUTORITHM 은 MetaTrader 5용으로 설계된 첨단 인공지능 기반 거래 시스템으로, 10개의 전문 AI 레이어 를 활용해 시장을 종합적으로 분석합니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 고급 AI 알고리즘을 사용하여 시장 데이터를 처리하고, 거래 기회를 식별하며, 지능형 위험 관리 프로토콜을 통해 거래를 실행합니다. [guide line]       [SET FILES] ⸻ 핵심 기능 이 시스템은 10개의 개별 AI 레이어 가 협력하여 시장 상황을 분석하고 거래를 실행합니다. 각 AI 레이어는 다음과 같은 시장 분석 분야에 특화되어 있습니다. • 기술적 분석 • 패턴 인식 • 가격 행동 분석 • 추세 분석 • 변동성 분석 • 위험 관리 • 뉴스 분석 • 시간 분석 • 마틴게일 시스템 관리 • 최종 의사결정 EA에는 시간 기반 거래 세션 설정, 뉴스 이벤트 필터링, AI 기반 변동성 보호 메커니즘이 포함되어 있습니다. ⸻ 10대 AI
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Experts
세계 최초의 금과 비트코인 간 공개 차익거래 알고리즘! 매일 진행되는 특가 행사! 라이브 시그널 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 추천 브로커 (지속적으로):   IC Markets 거래쌍:   XAUUSD, BTCUSD 첨부 파일 기호:   XAUUSD H1 거래되는 통화쌍이   시장 감시   창에 추가되었는지 꼭 확인하세요! 계좌 유형: ECN/로우 스프레드 접두사 설정: 브로커에   XAUUSD_i   와 같이 심볼 접두사가 있는 통화쌍이 있는 경우 그런 다음 설정에서 접두사   "   _i   "   를 입력하세요. 금 vs 비트코인 차익거래: 이 전략은 일반적으로 직접 거래되는 쌍이라기보다는 서로 경쟁하는 "안전 자산"으로 작용하는 이러한 자산 간의 가격 차이를 이용하는 데 기반을 두고 있습니다. 트레이더들은 시장 불확실성이나 추세 반전 시기에 금 가격이 비트코인 대비 저평가되거나(또는 그 반대로) 가격이 비트코인 대
제작자의 제품 더 보기
Blue Chip Investing MT5
Najlaa Alsalih
5 (1)
Experts
Blue Chip Investing 을 소개합니다. 이는 노력 없이 수익을 극대화하도록 설계된 혁신적인 Forex 로봇입니다. 변동성 및 돌파 거래를 전문으로 하며, 지속적인 이익을 추구하는 트레이더를 위한 최고의 도구입니다. 최적의 성능을 위해 Blue Chip Investing은 EURCHF 페어와 시간당( H1 ) 시간 프레임에서만 사용하세요. 주요 특징: 고급 AI 기술을 기반으로 하여, Blue Chip Investing은 실시간 시장 데이터를 분석하여 추세를 식별하고 결과를 정확하게 예측합니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 모든 수준의 트레이더가 쉽게 탐색하고 기능을 활용할 수 있습니다. 지속적으로 개선되며, 봇은 변화하는 시장 조건에 적응하고 배우면서 지속적인 성공을 보장합니다. 강력한 위험 관리 시스템을 갖추고 있으며, 각 거래는 현재 시장 조건에 맞춰 조정된 손실 중지 및 이익 실현 기능으로 보호됩니다. 2010년부터 2020년까지 훈련을 받았으며, 그 이후 실
Feyra
Najlaa Alsalih
Experts
Feyra - 거래의 미래 원 차트 EA: Feyra는 하나의 차트에서만 실행되어야 합니다 ( XAUUSD ) M15  모든 심볼에서 자동으로 거래합니다. Extra details on set-up: (link) - 구매 후 실시간 신호 링크를 받으시려면 저희에게 연락해 주세요. Pricing starts at 85. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 114. Kindly join our MQL5 channel : (link) 위험 관리: 강력한 내장 손절매 및 이익 실현 기능으로 거래를 항상 보호합니다. 간단한 설정: 복잡한 설정이 필요 없습니다. EA를 차트에 로드하기만 하면 준비 완료입니다! 전략: 특정 가격 범위 내에서 가격 수용 및 거부를 분석하는 "시장 프로필 이론"에 집중합니다. Feyra? 더 빠른 의사 결정을 위한 고급 알고리즘. XAUUSD와 같은
Iron Silk MT5
Najlaa Alsalih
Experts
Iron Silk  - 거래의 미래 설정에 대한 추가 세부정보 : (링크) 구매 후 실시간 신호 링크를 위해 저희에게 문의하세요. 충성도 보너스 — 구매 후 메시지를 보내주시면 선물 EA 를 받을 수 있습니다. 저희 MQL5 채널 에 참여해 주세요 (우선 텔레그램  으로 문의하세요):  (링크) 제공된 설정으로 역테스트가 더 잘 작동합니다. 파일을 위해 저에게 연락하세요. 가격은 1000 부터 시작합니다. 지금까지 1 트레이더만 접근 가능합니다. 5 라이센스가 발급되면 가격이 1516 로 인상됩니다. ****** 데모 사용을 위한  시험 버전 파일   을 원하시면 알려주세요. ****** 위험 관리: 강력한 내장 손절매 및 이익실현 기능으로 거래가 항상 보호됩니다 (자세한 내용은 저에게 문의하세요). 간단한 설정: One-Chart EA -   Iron Silk는 하나의 차트 에서만 실행되어야 합니다 ( XAGUSD )   M30    모든 심볼에서 자동으로 거래합니다. 전략:
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변