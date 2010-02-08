Iron Silk MT5

Iron Silk - 거래의 미래





설정에 대한 추가 세부정보 : (링크) 구매 후 실시간 신호 링크를 위해 저희에게 문의하세요. 충성도 보너스 — 구매 후 메시지를 보내주시면 선물 EA 를 받을 수 있습니다.

저희 MQL5 채널 에 참여해 주세요 (우선 텔레그램 으로 문의하세요): (링크)



제공된 설정으로 역테스트가 더 잘 작동합니다. 파일을 위해 저에게 연락하세요. 가격은 1000부터 시작합니다. 지금까지 1 트레이더만 접근 가능합니다. 5 라이센스가 발급되면 가격이 1516로 인상됩니다. ****** 데모 사용을 위한 시험 버전 파일 을 원하시면 알려주세요. ******





위험 관리: 강력한 내장 손절매 및 이익실현 기능으로 거래가 항상 보호됩니다 (자세한 내용은 저에게 문의하세요).

강력한 내장 손절매 및 이익실현 기능으로 거래가 항상 보호됩니다 (자세한 내용은 저에게 문의하세요). 간단한 설정: One-Chart EA - Iron Silk는 하나의 차트 에서만 실행되어야 합니다 ( XAGUSD ) M30 모든 심볼에서 자동으로 거래합니다.

One-Chart EA 전략: "울프 파동 패턴"을 적용하여 가격 움직임에서 다섯 파동 패턴을 식별하여 잠재적인 반전 포인트를 감지합니다.







Iron Silk?

더 빠른 의사 결정을 위한 고급 알고리즘.

변동성이 큰 시장인 XAGUSD 에 최적화되어 있습니다.

에 최적화되어 있습니다. 모든 스프레드를 지원하는 다양한 브로커와 호환됩니다.

프로프 펌 챌린지 및 자금 지원 계좌와 잘 작동합니다 (자세한 내용은 저에게 문의하세요).

저희의 정교한 전략을 사용하면 Iron Silk는 다양한 시장 조건에서 안정적이고 효율적이며 수익성 있는 거래를 보장합니다. 초보자든 경험이 많은 트레이더든 상관없이 이 EA는 귀하의 요구에 맞게 조정됩니다.





설치 및 설정

EA를 MetaTrader 플랫폼에 설치하고 하나의 차트(XAGUSD)에 적용합니다. 시간 프레임(M30)을 선택하고 필요에 따라 로트 크기를 조정한 후 EA에 나머지를 맡깁니다. 지속적인 거래를 위해 계좌가 VPS 에서 운영되고 있는지 확인하세요.

최소 입금: 최상의 결과를 위해 최소 $200을 추천합니다.





문의하기

구매 후, 최신 업데이트, 뉴스 및 지침을 받을 수 있는 비공식 텔레그램 채널에 접근하기 위해 저희에게 개인 메시지를 보내 주세요. 이 독점 채널은 저희 고객만 사용할 수 있습니다!