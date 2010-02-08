Iron Silk MT5
- Experts
- Najlaa Alsalih
- 버전: 1.42
- 업데이트됨: 3 1월 2026
- 활성화: 10
Iron Silk - 거래의 미래
-
-
제공된 설정으로 역테스트가 더 잘 작동합니다.
- 위험 관리: 강력한 내장 손절매 및 이익실현 기능으로 거래가 항상 보호됩니다 (자세한 내용은 저에게 문의하세요).
- 간단한 설정: One-Chart EA- Iron Silk는 하나의 차트에서만 실행되어야 합니다 (XAGUSD) M30 모든 심볼에서 자동으로 거래합니다.
- 전략: "울프 파동 패턴"을 적용하여 가격 움직임에서 다섯 파동 패턴을 식별하여 잠재적인 반전 포인트를 감지합니다.
Iron Silk?
- 더 빠른 의사 결정을 위한 고급 알고리즘.
- 변동성이 큰 시장인 XAGUSD에 최적화되어 있습니다.
- 모든 스프레드를 지원하는 다양한 브로커와 호환됩니다.
- 프로프 펌 챌린지 및 자금 지원 계좌와 잘 작동합니다 (자세한 내용은 저에게 문의하세요).
저희의 정교한 전략을 사용하면 Iron Silk는 다양한 시장 조건에서 안정적이고 효율적이며 수익성 있는 거래를 보장합니다. 초보자든 경험이 많은 트레이더든 상관없이 이 EA는 귀하의 요구에 맞게 조정됩니다.
설치 및 설정
- EA를 MetaTrader 플랫폼에 설치하고 하나의 차트(XAGUSD)에 적용합니다.
- 시간 프레임(M30)을 선택하고 필요에 따라 로트 크기를 조정한 후 EA에 나머지를 맡깁니다.
- 지속적인 거래를 위해 계좌가 VPS 에서 운영되고 있는지 확인하세요.
최소 입금: 최상의 결과를 위해 최소 $200을 추천합니다.
