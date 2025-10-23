Aurum Trader mt5

이 트레이더는 하루 최대 2 개의 트레이드와 함께 브레이크아웃과 트렌드를 따르는 전략을 결합합니다.

설정





기호-시장 시계 즉에서와 같이 금에 대한 정확한 기호 이름을 입력합니다. 사우스드

시작 _롯트-첫 번째 위치에 사용되는 초기 로트 크기입니다.

각$이익 0.01 증가-지정된 이익(미화)에 도달 한 후 로트 크기를 0.01 증가시킵니다.

트레일링이 전략 1(브레이크 아웃)에 대해 시작되는 거리(포인트)입니다.

트레일스톱 _스트리그 1-전략 1 에 대한 후행 단계(포인트).

전략 1(브레이크 아웃)에 대한 이익 수준을 가져 가라.

전략 1(브레이크 아웃)에 대한 손실 수준을 중지합니다.

추적 시작-전략 2(추세 추적)에 대해 후행이 시작되는 거리(포인트).

트레일스톱 _스트리그 2-전략 2 의 후행 단계(포인트).

전략 2 에 대한 이익 수준을 가져 가라.

이름-전문가 고문 이름(식별 용).

매직 번호-무역 간섭을 방지하기 위해 각 차트 인스턴스의 고유 식별자입니다.