AI ML Lorentzian

Lorentz 거리 분류기는 근사 최근접 이웃(ANN) 프레임워크 내에서 Lorentz 거리를 핵심 지표로 사용하는 머신러닝 기반 트레이딩 지표입니다. 기존의 유클리드 거리에 의존하는 대신, 금융 가격 움직임을 “왜곡된” 가격-시간 공간에서 발생하는 것처럼 취급합니다(상대성이론에서 질량이 시공간을 휘게 만드는 것과 유사). 이 접근 방식은 분류기를 시장 노이즈, 이상치, 이벤트 기반 왜곡(FOMC, 지정학적 충격 등)에 훨씬 더 강하게 만들어, 유클리드 기반 방법이 시간이 지나며 놓치기 쉬운 역사적으로 유사한 가격 움직임을 인식할 수 있게 합니다.

이 지표는 캔들 종료 후 **리페인트되지 않는** 명확한 신호를 제공하며, 바로 사용할 수 있는 버퍼를 제공합니다.



왜 트레이딩에서 Lorentz 거리를 사용해야 하는가



연구 결과에 따르면, Lorentz 거리는 특히 노이즈가 많은 환경에서 시계열 분류에 적용될 때 유클리드, 맨해튼, 코사인 등 여러 일반적인 지표보다 우수한 성능을 보입니다. 트레이딩에서는 갑작스러운 뉴스 이벤트가 정상적인 가격 관계를 크게 왜곡하는데, Lorentz 지표는 이러한 왜곡을 자연스럽게 반영하여, 수주 또는 수개월 간격으로 발생했거나 절대 가격 수준이 크게 달라도 역사적으로 유사한 이벤트 이후 패턴을 더 가깝게 만듭니다.



사용 방법 – 빠른 가이드



이 지표는 매우 높은 사용자 정의가 가능하지만, 4H–12H 차트에서 기본 설정만으로도 매우 잘 작동합니다(더 낮은 타임프레임에서도 성능이 좋습니다).

기본 설정:

Source → 기본 hlc3 (close, hl2 등으로 변경 가능)

Neighbors Count → 1–100 (기본 8) → 분석할 역사적으로 유사한 사례 수

Max Bars Back → 기본 2000 → ANN 검색을 위한 과거 데이터 깊이

Feature Count → 2–5 (기본 5) → 분류에 사용되는 기술적 특징 수

Color Compression → 1–10 → 캔들 색상 강도 조절

특징 (RSI, WaveTrend, CCI20, ADX 혼합 가능):

총 5개의 슬롯이 있으며 — 기본 조합(RSI + WT + CCI + ADX + RSI)은 대부분의 시장에 이미 최적화되어 있습니다.



필터 (활성화 유지 강력 권장):

Volatility Filter → 기본 활성화

Regime Filter → 기본 활성화 (횡보 시장 회피에 도움)

ADX Filter → 선택 사항

Regime Threshold → 기본 –0.1 (음수 = 박스권 회피를 약하게 선호)

Trade with Kernel → 기본 활성화

Lookback Window → 3–50 (기본 8)

Relative Weighting → 높을수록 적응적, 낮을수록 부드러움

Start Regression at Bar → 기본 25 (차트 시작부 엣지 효과 방지)

캔들 색상, 예측 라벨, ATR 오프셋 등 — 완전 사용자 정의 가능

캔들 종료 후 **리페인트 없음** (신호 및 커널 라인 모두)

상위 타임프레임은 과거 바 수가 부족한 경우가 많아(일/주봉 약 1000–1500), ≤ 4H에서 가장 좋은 성능을 보입니다.

모든 계산은 **종료된 캔들**에서만 수행 → 백테스트가 용이합니다. 인덱스 버퍼 1만 확인하면 됩니다.

iCustom 버퍼 인덱스 번호

EA를 생성할 때 아래 버퍼 인덱스 번호로 iCustom()을 사용하세요 (계산은 종료된 캔들에서만 수행되므로 1 시프트를 잊지 마세요):

Buffer 0 → 커널 회귀 라인 값

Buffer 2 → 추세 방향: +1 = 상승, -1 = 하락

Buffer 4 → 신호:

+1 → Buy (롱 진입)

+2 → Close Buy

-1 → Sell (숏 진입)

-2 → Close Sell

Buffer 5 → 원시 ML 예측 값 (정수)

예시:

double kernel = iCustom(NULL, 0, "Lorentzian Distance Classifier", ..., 0, 1);

double direction = iCustom(..., 2, 1);

double signal = iCustom(..., 4, 1);

double prediction = iCustom(..., 5, 1);