Carbon Drift

  • Experts
  • Farel
  • 버전: 2.28
  • 업데이트됨: 3 1월 2026
  • 활성화: 15

Carbon Drift

Price today is 70. When 5 copies are sold, the new price will be 90. Don’t miss the early slot. Currently sold: 4.

Contact me now to get a demo-account test version.


Carbon Drift와 함께 자동 거래의 새로운 시대에 발을 디뎌 보세요. 이 EA는 시장의 자연적인 “흐름 동역학”을 해석하도록 설계되었습니다. 정밀함을 위해 설계된 이 시스템은 실시간 모멘텀 변화 읽기, 소진 구역 감지 및 추세 소진이 반전 강도와 만나는 지점에서 매수 실행에 주력합니다. 이는 비선형적이고 유동적인 접근 방식으로, 경직된 기계적 설정을 훨씬 뛰어넘습니다.


MQL에서 확장하는 거래자 커뮤니티에 참여하세요: (여기를 클릭하세요)

EA의 통찰력을 더 깊이 다뤄보세요: (여기를 클릭하세요)


Need my assistance? For proper backtest outcomes, I’ll send you the setup file and help notes.

개요
차트 기호: GBPCHF (단일 차트 설정)
시간대: M15
최고 적합: NZDJPY,CHFJPY,EURAUD,GBPCHF,AUDNZD
최소 보증금: $500 추천
레버리지: 1:100에서 1:500 최적

Carbon Drift이 돋보이는가

주요 전략: 시간적 추세 반향으로 알려진 시스템을 기반으로 구축된 이 EA는 여러 시간대를 스캔하여 차트를 가로지르는 반복되는 미세 추세 패턴을 감지합니다. 단기 이동이 높은 확률의 역사적 형성을 모방할 때 거래를 잠금으로써 반복을 보상으로 바꿉니다.

선택 가능한 스마트 관리 시스템: 추가 수익 잠재력을 선호하는 거래자를 위한 Carbon Drift는 통제된 조건에서 활성화되는 지능형 관리 레이어를 포함하고 있습니다. 이것은 맹목적으로 거래를 추가하지 않고, 오히려 진입 압력, 손실 구역 및 회복 가능성을 계산하여 노출을 추가합니다. 이는 논리를 사용할 때도 안전하고 계산적이며 엄격한 위험 한계에 의해 안내되도록 보장합니다.

위험 적응형 스케일링: 포지션 크기는 실시간 변동성, 계좌 자본 및 시장 민감성에 따라 조정되므로 귀하의 노출이 항상 시장 상황과 일치합니다.

설치가 간단합니다

1단계: Carbon Drift 을(를) MetaTrader에서 GBPCHF 차트에 첨부합니다.

2단계: 최적의 결과를 위해 M15 시간을 사용합니다.

3단계: 로트 크기를 사용자 정의하고 스마트 관리 모드 활성화 여부를 선택합니다.

4단계: 자동 거래를 활성화하고 Carbon Drift이 매끄럽게 작동하도록 합니다.


구매 후:

구매 후 연락하시어 우리의 비공식 텔레그램 커뮤니티에 접근하세요. 라이브 업데이트, 고급 설정, 성능 결과를 받고 다른 사용자 및 개발팀과 직접 소통하세요.

Carbon Drift는 단순한 EA가 아니라, 귀하의 새로운 거래 우위입니다.




