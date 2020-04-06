Sapphire Passive Bolt는 2026년에 여러분이 기다려온, 마침내 수익을 창출할 수 있도록 설계된 전문가급 인공지능(EAI)입니다. 현대 시장에 맞춰 개발된 이 EAI는 고빈도 데이터 처리와 적응형 신경망을 활용하여 오늘날의 변동성이 심한 시장 환경을 헤쳐나가며 기존 지표의 한계를 뛰어넘습니다.

진정한 다중 통화 인텔리전스: 단순히 여러 통화쌍에 설정을 복사하는 기존 봇과 달리, Sapphire는 28개 이상의 주요 및 마이너 통화쌍 간의 상관관계를 동시에 분석합니다. 이를 통해 실제 강세가 어디에 있는지 파악하여, 단순히 노이즈에 휘둘리는 거래가 아닌 기관 투자자들의 흐름을 포착할 수 있도록 도와줍니다.

감정 없는 실행: "인간의 실수"로 인한 손실을 최소화합니다. 새벽 3시의 뉴스 급등이나 아시아 시장의 한산한 흐름 속에서도 Sapphire는 정확한 마이크로초 단위로 전략을 실행하며, 흔들림 없는 예측을 유지합니다.

고급 위험 보호 장치: 내장된 "변동성 보호 장치"는 변동성이 큰 뉴스 이벤트 발생 시 자동으로 노출도를 조정하여, 기존 계좌에서 흔히 발생하는 슬리피지와 갭으로부터 자본을 보호합니다.



