Sapphire Passive Bolt
- Experts
- Bulaya Wongani
- 버전: 1.2
- 활성화: 5
Sapphire Passive Bolt는 2026년에 여러분이 기다려온, 마침내 수익을 창출할 수 있도록 설계된 전문가급 인공지능(EAI)입니다. 현대 시장에 맞춰 개발된 이 EAI는 고빈도 데이터 처리와 적응형 신경망을 활용하여 오늘날의 변동성이 심한 시장 환경을 헤쳐나가며 기존 지표의 한계를 뛰어넘습니다.
진정한 다중 통화 인텔리전스: 단순히 여러 통화쌍에 설정을 복사하는 기존 봇과 달리, Sapphire는 28개 이상의 주요 및 마이너 통화쌍 간의 상관관계를 동시에 분석합니다. 이를 통해 실제 강세가 어디에 있는지 파악하여, 단순히 노이즈에 휘둘리는 거래가 아닌 기관 투자자들의 흐름을 포착할 수 있도록 도와줍니다.
감정 없는 실행: "인간의 실수"로 인한 손실을 최소화합니다. 새벽 3시의 뉴스 급등이나 아시아 시장의 한산한 흐름 속에서도 Sapphire는 정확한 마이크로초 단위로 전략을 실행하며, 흔들림 없는 예측을 유지합니다.
고급 위험 보호 장치: 내장된 "변동성 보호 장치"는 변동성이 큰 뉴스 이벤트 발생 시 자동으로 노출도를 조정하여, 기존 계좌에서 흔히 발생하는 슬리피지와 갭으로부터 자본을 보호합니다.
2026년 최적화 로직: 시중에 나와 있는 대부분의 로봇은 2018년 로직을 기반으로 제작되었습니다. Sapphire Passive Bolt는 2026년 유동성 환경에 맞춰 업데이트되었으며, 지속적인 수동 조정 없이도 변화하는 시장 주기에 적응하는 자체 최적화 파라미터를 특징으로 합니다.
EURUSD,GBPUSD, USDJPY (H1)
XAUUSD (M30 & M5)