Sapphire Passive Bolt

Sapphire Passive Bolt는 2026년에 여러분이 기다려온, 마침내 수익을 창출할 수 있도록 설계된 전문가급 인공지능(EAI)입니다. 현대 시장에 맞춰 개발된 이 EAI는 고빈도 데이터 처리와 적응형 신경망을 활용하여 오늘날의 변동성이 심한 시장 환경을 헤쳐나가며 기존 지표의 한계를 뛰어넘습니다.
진정한 다중 통화 인텔리전스: 단순히 여러 통화쌍에 설정을 복사하는 기존 봇과 달리, Sapphire는 28개 이상의 주요 및 마이너 통화쌍 간의 상관관계를 동시에 분석합니다. 이를 통해 실제 강세가 어디에 있는지 파악하여, 단순히 노이즈에 휘둘리는 거래가 아닌 기관 투자자들의 흐름을 포착할 수 있도록 도와줍니다.
감정 없는 실행: "인간의 실수"로 인한 손실을 최소화합니다. 새벽 3시의 뉴스 급등이나 아시아 시장의 한산한 흐름 속에서도 Sapphire는 정확한 마이크로초 단위로 전략을 실행하며, 흔들림 없는 예측을 유지합니다.
고급 위험 보호 장치: 내장된 "변동성 보호 장치"는 변동성이 큰 뉴스 이벤트 발생 시 자동으로 노출도를 조정하여, 기존 계좌에서 흔히 발생하는 슬리피지와 갭으로부터 자본을 보호합니다.

2026년 최적화 로직: 시중에 나와 있는 대부분의 로봇은 2018년 로직을 기반으로 제작되었습니다. Sapphire Passive Bolt는 2026년 유동성 환경에 맞춰 업데이트되었으며, 지속적인 수동 조정 없이도 변화하는 시장 주기에 적응하는 자체 최적화 파라미터를 특징으로 합니다.

EURUSD,GBPUSD, USDJPY (H1)

XAUUSD (M30 & M5) 

추천 제품
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experts
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
SignalMaster Trend EA
Noel Dagubert Kayombo
Experts
SignalMaster Trend EA  is a Trend Expert Advisor. The strategy is based on two moving averages to determine the trend of the market.The system does not use risky strategies such as grid or martingale.  FEATURES No Martingale, No Grid, No Double Lot, No Averaging, No Dangerous strategy. Every trade has SL and TP from beginning. Only one trade at a time, for each currency pair. The EA supports symbols with a suffix or prefix. Free Demo available to download. INFORMATION Recommended currency pai
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Anti Scalping Trader mh
DMITRII GRIDASOV
Experts
"ANTI SCALPING TRADER EA" 는 최신 가격 변동 리서치를 기반으로 한 고급 자동 거래 시스템입니다! "설정 후 잊어버리세요" 전문가 자문 시스템이 모든 거래 작업을 대신 처리해 드립니다! 14개의 세트 파일을 이용하실 수 있습니다! 테스트 및 거래를 위해 EA 세트 파일을 다운로드하세요. XAUUSD Set_file EURUSD Set_file NZDCAD Set_file CHFJPY Set_file CADJPY Set_file EURGBP Set_file GBPJPY Set_file GBPCAD Set_file CADCHF Set_file AUDCHF Set_file EURAUD Set_file GBPUSD Set_file NZDJPY Set_file EURJPY Set_file 이 거래 아이디어는 제가 직접 발견한 완전히 새로운 가격 변동 패턴을 기반으로 합니다! "ANTI SCALPING TRADER"는 매우 좋은 투자 상품입니다. 모든 세트 파일이
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
MACD 표시기의 거래 로봇 이것은 거래 로봇의 단순화된 버전이며 하나의 진입 전략만 사용합니다(고급 버전에는 10개 이상의 전략이 있음) 전문가 혜택: 스캘핑, 마틴게일, 그리드 트레이딩. 하나의 주문 또는 주문 그리드로만 거래를 설정할 수 있습니다. 동적, 고정 또는 승수 단계 및 거래 로트가 있는 고도로 사용자 정의 가능한 주문 그리드를 통해 Expert Advisor를 거의 모든 거래 수단에 적용할 수 있습니다. 드로다운 복구 시스템, 손실 주문 및 잔액 보호 중복 그리드 거래가 반등하지 않는 가격 변동에 취약하다는 것은 비밀이 아니지만 주문 복구 시스템 덕분에 고문은 대부분의 하락에서 벗어날 수 있습니다. 드로우다운 탈출은 수익성이 없는 가장 먼 주문과 시장에 가장 가까운 주문을 이익이 있는 주문과 겹치는 방식으로 수행됩니다. 거래 로봇은 수동 거래 또는 다른 전문가가 개설한 거래의 경우 계정에서 손실된 위치를 복구하는 데 사용할 수 있습니다. 매직 넘버로
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signal
Baby Shark Trader
Thi Tra Mi Duong
Experts
EA Baby Shark Trader is a smart trading system developed over the years and continuously improved. The EA uses trend and momentum scalping strategies. When the signal appeared, it quickly entered and then exited the position quickly. The strategy has an exclusive Stop Loss strategy to protect the account and optimize performance. Because the EA's Stop Loss is a complex and flexible market-based strategy, there are no specific parameters for Stop Loss. Stop Loss will be triggered under specific
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Arknights Gold
Huynh Van Cong Luan
Experts
Arknights Gold   – Fully Automated Trading Solution Arknights Gold   is a fully automated Expert Advisor designed to make trading simple, efficient, and adaptable for both beginners and professional traders. With most parameters pre-configured and optimized, users can start trading immediately without complex adjustments. Whether you are just getting started or already experienced,   Arknights Gold   offers the flexibility, risk control, and stability you need for long-term trading success.
Solemnity
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor identifies the beginning of a wave movement and starts working according to the direction of the new wave. It uses tight stop loss and take profit. Built-in protection against spread widening. Control of profit is performed by the tight trailing stop feature. Lot calculation is based on stop loss. For example, if stop loss is 250 points and MaxRisk = 10%, the lot size will be calculated in such a way that triggering the stop loss would lead to a loss equal to 10% of the deposi
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Fitpro 10 Scalper
Heni Muthia
Experts
Fitpro 10 Scalper Expert Advisor  is a automated forex trading robot designed to work on the most traded currency any pair. The strategy is based on using several MT4 indicators , each entry point is calculated using an advanced input filter based on the analysis of the movement of the price chart. Each order is secured by a fixed stop-loss while, no martingale, no grid, scalp or hedge.   Paramater •    Magic Order - is a special number that the EA assigns to its orders •    Take Profit - take p
Factor EA
Vitalii Zakharuk
Experts
Factor EA   is a fully automated scalping strategy expert advisor that runs on the M1 timeframe. Advisor settings are based on a safe trading strategy, the essence of which is to close the transaction, upon reaching a positive dynamism of profitability of several points, which allows the user to reduce the cost of opening losing trades. The EA is multifunctional and does not require a certain type of account for normal functioning. The EA’s mechanism of work is arranged so that before opening a
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experts
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
Max Auto Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
MAX AUTO SCALPING EA는 MT4용 완전 자동 멀티페어 트레이딩 시스템입니다. "설정 후 잊어버리세요"라는 의미의 고품질 전문가 자문 프로그램으로, 모든 트레이딩 작업을 자동으로 처리합니다! 7개 페어에 대한 7개의 Set_files를 사용할 수 있습니다! 테스트 및 거래를 위해 EA Set_files를 다운로드하세요. GBPCAD Set_file GBPCHF Set_file EURCHF Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file EA 주요 기능: - 지역 지지선/저항선 기반 스캘핑 트레이딩 방식 - 시스템은 안전하며 그리드 또는 마틴게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문은 계정 보호를 위해 고정된 손절매(SL)를 갖습니다. - 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 외환 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다. - 로봇이 모든 작업을 자동으로 처리합니다. MT4에
Bollinger Reversal Pro MT4
Adam Benjamin Kildare
Experts
SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! Bollinger Reversal Pro (MT4) is a professional, fully-customisable Expert Advisor that targets reversal setups at the outer Bollinger Bands , filtered by RSI and ADX to avoid weak, choppy signals. It’s simple to run in the MetaTrader 4 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed c
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Smart Trend Tracer EA
Andri Maulana
Experts
Smart Trend Tracer EA: Your Automated Advantage in Gold Trading! Stop guessing the market direction. The Smart Trend Tracer is a cutting-edge Expert Advisor engineered to identify and follow high-probability trends with surgical precision. Leveraging a powerful combination of the proprietary Smart Trend Tracer indicator, a robust EMA trend filter, and dynamic money management, this EA is built to automate your trading and maximize your returns. The Golden Edge: Performance and Precision Gold-Op
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Experts
This is an automatic 24-hour trading system based on the algorithm of collective behavior of adaptive automata (a kind of algorithms of self-learning of artificial intelligence) that does not require manual intervention and does not use any indicators or well-known trading methods. The principle of the EA is to remember and analyze each step. A step is a price movement for a certain number (BaseStep) of points up or down. The depth of memory (how many steps to remember and analyze) is determined
BiBoosterix
Andrey Kozak
Experts
BiBoosterix 는 MetaTrader 4용으로 설계된 강력한 트레이딩 로봇으로, 금융 시장에서 자동 거래를 수행합니다. 적응형 자금 관리 알고리즘과 고급 시장 분석 전략을 결합하여 초보자와 전문 트레이더 모두에게 이상적인 도구입니다. 주요 장점 적응형 알고리즘 : 계좌 잔액에 따라 자동으로 로트 크기 조정. 다중 통화 지원 : 여러 통화쌍을 동시에 거래 가능. 효율적인 리스크 관리 : 스톱로스, 트레일링 스톱 및 최대 오픈 주문 수 제한 지원. 최신 로직 : 가격 동향 분석, 스토캐스틱 오실레이터 신호, 가격 채널 방향을 기반으로 한 의사 결정. 유연성 : 사용자 요구에 맞게 간단하게 매개변수 조정 가능. 기술 사양 플랫폼 : MetaTrader 4 권장 예치금 : $500 거래 도구 : XAUUSD 시간 프레임 : M1 — H1 리스크 수준 : 사용자가 직접 설정 가능 주요 매개변수 Lots : 초기 로트 크기 (기본값: 0.05). Total Orders : 동시에 열 수
Time Scalper
Sabil Yudifera
Experts
Time Scalper is a multi-currency Expert Advisor, which works on many symbols and M1 timeframe. The Expert Advisor does not use high-risk trading strategies like Martingale. EA works with Stoploss, Breakout, Pull back,Takeprofit, Next Trailing Stop with Neural Network Technology and Calculated through the last price every one minute not every tick. This made the decision that you do not have to worry about backtest results. For Customers Please write the author in private message to know which p
Root Diamond EA
Yevheniy Kopanitskyy
Experts
Full automatic trading platform incorporating the best settings of BinaryMiner and Root-Diamond Built-in configurations. 1. Automatic calculation of abyom from the deposit. 2.Opening only one position from the settlement level in Long or Short 3.Security for going to No Loss in cases of Contra trend 4 binary indicators filter the market and identify a nearby wave in the market movement. All incorporating configurations guarantee long-term income // --------- Configurable parameters -----
FREE
EA Bravissimo EURUSD h1
Sergey Demin
Experts
Currency EURUSD . Timeframe H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 1% per trade.  Classic trend advisor.  The Expert Advisor is based on classic, time-tested indicators . Also, some strategies use Price Action . Every trade is protected by a stop loss  No martingale, no grid, no high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 4% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient, 15 very diff
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experts
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
CapitalCraft
Mr Nisit Noijeam
Experts
A Grid EA (Grid Expert Advisor) is an automated trading system used in the financial markets that employs a grid trading strategy. Grid trading involves opening buy and sell orders at predetermined price levels, with a specified price interval, known as the price grid. This trading strategy is similar to placing Buy Limit and Sell Limit orders at pre-defined price and time intervals. The EA operates automatically based on predefined rules and typically includes the following features: Price Gr
FlashPoint EA
Hasan Abdulhussein
Experts
FlashPoint Professional EA The Ultimate Smart Daily Breakout Revolution | Version 1.0 | Unlimited Activations FlashPoint – The Advanced Automated Trading Expert Elevate your trading to the highest professional standards with FlashPoint Professional – the most powerful Expert Advisor engineered for consistent daily profitability. Powered by a revolutionary dual-strategy system, advanced money management algorithms, and military-grade protection, FlashPoint delivers unmatched performance acr
AI Night Gold TI
Roman Mamonov
5 (1)
Experts
신경망 기반 Night Trading Gold Advisor는 야시장에서 전략을 자동화하려는 투자자와 거래자를 위한 혁신적인 도구입니다. 이 조언자는 고급 기계 학습 및 신경망 기술을 사용하여 데이터를 분석하고 거래 결정을 내립니다. 자문가의 초기 비용은 $190, 처음 10개 사본, 다음 가격 변경은 $490, 자문가의 최종 비용은 $1490입니다. 거래 전략에서 신경망용 코드를 개발하려면 TensorFlow 또는 PyTorch와 같은 특수 라이브러리를 사용해야 합니다. 저는 TensorFlow 라이브러리를 사용하여 과거 데이터를 기반으로 금 가격을 예측하는 간단한 순환 신경망(RNN)을 만들었습니다. # 신경망 만들기 모델 = tf.keras.Sequential([      tf.keras.layers.LSTM(hidden_layer_size, input_shape=(seq_length, input_size)),      tf.keras.layers.Dense(output
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면 Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT5 버전 :  여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분할하는
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) 출시 프로모션: 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우 인기
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jesko EA – Jesko는 수년간 검증되고 최적화된 전략 을 기반으로 만들어진 특별한 자동매매 프로그램(EA)입니다. 이미 실계좌에서 테스트 되었으며, 꾸준히 수익성과 낮은 리스크 를 입증했습니다. 이제 모든 트레이더들에게 공개하기로 결정했습니다. Signal live     4개월 실계좌 간편한 설치  모든 브로커에서 사용 가능 (ECN 계좌 권장)  최소 예치금: 100 USD  24/7 지원  Jesko를 한 번 구매하면 – 우리의 다른 제품들을 무료로 제공! 1,5분의 골드 백테스트용: 차트에 INCORRECT 가 나타나지 않도록 하십시오. 만약 나타나면 설정을 변경해야 합니다. 옵션은 True/False 만 있습니다 — 차트에 초록색 OK 가 표시될 때까지 조정하면 문제가 없다는 뜻입니다. 입력 파라미터 설명 일반 설정 AccountType – 계좌 유형 선택 (일반 / ECN / 기타). RiskMode – 리스크 관리 모드 선택 (낮음 / 중간 / 높음). 로트 &
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT5 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT4를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! 규칙       정확하고 규율 있게 거래하세요. 퀀텀 킹 EA       구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합했습니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. 퀀
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron은 Aura 시리즈 거래 시스템을 이어가는 독특한 전문가 자문입니다. 고급 신경망과 최첨단 클래식 거래 전략을 활용하여 Aura Neuron은 뛰어난 잠재적 성과를 가진 혁신적인 접근 방식을 제공합니다. 완전 자동화된 이 전문가 자문은  및 XAUUSD(GOLD)와 같은 통화 쌍을 거래하도록 설계되었습니다. 1999년부터 2023년까지 이러한 쌍에서 일관된 안정성을 입증했습니다. 이 시스템은 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑과 같은 위험한 자금 관리 기술을 피하므로 모든 브로커 조건에 적합합니다. Aura Neuron은 다층 퍼셉트론(MLP) 신경망으로 구동되어 시장 추세와 움직임을 예측하는 데 활용합니다. MLP는 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 유형으로, 특히 단일 숨겨진 계층으로 구성될 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP에는 입력 계층, 숨겨진 계층 및 출력 계층이라는 세 가지 필수 계층이 포함됩니다. 입력 노드를 제외한 각 뉴런은 비선형 활성화
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
2025년 가장 강력한 자동매매 전략 중 하나 저희는 2025년에 사용되던 가장 강력한 수동 트레이딩 전략 중 하나를 TMA(삼각 이동평균)와 CG 로직 을 기반으로 한 **완전 자동화 Expert Advisor(EA)**로 변환했습니다. 550달러 가격의 마지막 한 개만 남아 있습니다. 이후 가격은 650달러와 750달러로 인상되며, 최종 가격은 1200달러입니다. 실시간 시그널 >>>>> https://www.mql5.com/en/signals/2347208   클릭 이 EA는 정확한 진입, 지능적인 예약 주문, 엄격한 리스크 관리 를 위해 설계되었으며 **모든 외환(Forex) 통화쌍 및 금(XAUUSD)**에서 사용 가능합니다. 최적의 성능을 위해 스프레드가 10포인트 이하인 ECN 계좌 사용을 권장합니다. 이를 통해 정확한 주문 체결과 최소한의 슬리피지를 보장합니다.차트에 적용한 후, 본인의 리스크 성향에 맞게 설정만 조정하면 프로 수준의 자동매매를 경험할 수 있습니다.  
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Experts
Deep learning is reshaping gold trading, with intelligent assistants tending to trading gardens like skilled gardeners. The "Gold Garden" EA employs deep learning intelligent technology and 20 years of data training to significantly enhance strategy performance. With it, trading becomes more effortless and intelligent. Let's join hands to usher in the intelligent era and transform trading into a blissful garden. This will be your exclusive Gold Garden Steward. The MT5 version: Gold Garden MT5 6
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
ChatGPT Turbo를 통한 AI 기반 기술 Infinity EA는 GBPUSD 및 XAUUSD를 위해 설계된 고급 거래 전문가 자문가입니다. 안전성, 일관된 수익률 및 무한한 수익성에 중점을 둡니다. 마팅게일 또는 그리드 거래와 같은 고위험 전략에 의존하는 다른 많은 EA와 달리 Infinity EA는 최신 ChatGPT 버전에서 제공하는 기계 학습, 데이터 분석 AI 기반 기술에 내장된 신경망을 기반으로 하는 규율 있고 수익성 있는 스캘핑 전략을 사용하여 전반적인 거래 경험을 탁월하게 만듭니다. 6,000명 이상의 멤버로 구성된   MQL5 커뮤니티에   가입하여 다른 트레이더와 소통하세요. 최신 제품 업데이트, 팁, 독점 콘텐츠로 최신 정보를 받아보세요. MT5 버전 Infinity EA 설정 방법 특징 Infinity EA는 AI 기반 스캘핑 전략을 활용합니다. EA는 실시간 데이터 분석을 위해 ChatGPT-4 Turbo와 통합되어 있습니다. Infinity EA는 머
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Experts
GoldZ AI – Advanced Gold Trading Expert Advisor for XAUUSD GoldZ AI is a systematic trading Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold), utilizing price action analysis, trend detection, and session-based trading logic. Trading Approach GoldZ AI focuses on key trading sessions (Asian close, London open, New York open) and identifies potential breakout opportunities at support and resistance levels. The EA typically executes 1-2 trades per day maximum, targeting high-probability setups
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: 귀하의 거래, 우리의 기술 매뉴얼 및 설정 파일: 구매 후 저에게 연락하면 매뉴얼과 설정 파일을 받으실 수 있습니다 가격: 가격은 판매된 라이선스 수에 따라 상승합니다 사용 가능한 복사본: 4 금은 시장에서 가장 변동성이 큰 금융 상품 중 하나로, 정확한 거래, 심도 있는 분석 및 강력한 리스크 관리가 요구됩니다. CyNera 전문가 조언자는 이러한 요소들을 통합하여, 최적의 금 거래를 위한 정교한 시스템으로 설계되었습니다. CyNera의 고급 전략과 기술은 경험이 풍부한 트레이더는 물론, 초보자도 금 거래에서 직면하는 독특한 도전과 기회를 극복할 수 있도록 지원합니다. CyNera는 금 시장의 복잡성에 맞춰 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 적응적이고 지능적인 전략과 다중 시간대 분석, 자동 거래 조정, 정밀한 리스크 관리 등 고급 기능을 결합합니다. 이러한 적응성 덕분에 CyNera는 빠른 시장 변화에 대응하면서도 장기적인 자본 보호를 보장하는 다목적 도구가
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
프로모션 시작! 449$에 얼마 남지 않았습니다! 다음 가격: 599$ 최종 가격: 999$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro는 금 거래 EA의 클럽에 합류하지만 한 가지 큰 차이점이 있습니다. 이것은 진정한 거래 전략입니다. "실제 거래 전략"이란 무엇을 의미합니까?   아시다시피 시장에 있는 거의 모든 Gold EA는 단순한 그리드/마팅게일 시스템으로 시장이 초기
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
초고도 최적화 버전 – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 는 MT4 버전 중 가장 강력하고 안정적이며 정교한 릴리스입니다. HFT는 고빈도 스캘핑 EA로, 골드(XAUUSD)를 M1 타임프레임에서만 거래하며 매일 다수의 트레이드를 실행합니다. 최대 1:500의 레버리지를 지원하며, 아주 합리적인 로트 크기 로 진정한 스캘핑 전략을 구현합니다. 이로 인해 전용 스캘핑 계좌(예: RAW 또는 ECN)가 필요합니다. ICMarkets 의 RAW 계좌는 낮은 스프레드와 슬리피지가 적어 가장 추천되는 브로커입니다. 안정적인 인터넷 연결 또는 VPS는 필수입니다. 주의: 터미널이 종료되면 FAST M1 이 계좌 제어를 상실합니다 . 공식 채널:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 주요 개선 사항 향상된 진입 로직 EA는 이제 주요 추세 방향으로만 진입합니다. 역추세 거래는 하지 않습니다. 높은 정확도 내부 로직
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
24시간 플래시 세일 - 단돈 $199.99  "HFT Pass Prop Firms"은 HFT 도전을 위해 특별히 디자인된 US30 페어와 거래하는 전문가 어드바이저 (EA)입니다. 다른 우수한 전문가 어드바이저 및 지표를 확인하려면 다음을 방문하십시오: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 저는 로스입니다. 더 많은 업데이트를 받으려면 여기에서 구독하세요: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFT란? 고빈도 거래 (HFT)는 강력한 컴퓨터 프로그램을 사용하여 몇 초 동안 많은 주문을 실행하는 거래 방법입니다. HFT는 복잡한 알고리즘을 사용하여 여러 시장을 분석하고 현재의 시장 조건을 기반으로 주문을 실행합니다. 가장 빠른 실행 속도를 가진 트레이더들이 더 수익성이 높은 경향이 있으며, HFT는 고회전율 및 주문 대 거래 비율로 특징 지어집니다. 따라서이 EA는
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experts
그만큼       Opening Range Breakout Master는   다음과 같은 기관 거래 개념을 활용하도록 설계된 전문 알고리즘 거래 시스템입니다.       ICT(Inner Circle Trader), 스마트 머니 컨셉(SMC), 그리고 유동성 기반 전략 등을 활용하여   , 이 전문가 자문은 다음과 같은 사항들을 자동으로 감지하고 실행합니다.       오프닝 레인지 브레이크아웃(ORB)       다음을 포함한 주요 글로벌 외환 세션 전반에 걸쳐       런던, 뉴욕, 도쿄 및 Midnight Killzones를   통해 거래자가 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.       마켓 메이커의 움직임, 유동성 탐색, 세션 기반 변동성   . 다음을 따르는 거래자를 위해 만들어졌습니다.       시간 기반 가격 변동, 주문 흐름 역학 및 기관 거래 방법론을 통해   이 EA는 가격이 하락할 때 체계적으로 거래를 입력하여 감정적 의사 결정을 제거합니다.      
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO is one of the three sisters ( NEO, JOY, FUN ) based on KonokaSystem with a new personality and is an original EA. The trading style is day trading targeting midnight to mid-day Japan time. The currency pair is "USDJPY" and entry is made at the opening price of M5. Each of the three sisters has a different logic and is equipped with two types of entries and two types of exits. No grid or martingale logic is used. The internal logic repeats profit and loss, swallowing losses and g
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
크리스마스 & 새해 가 왔습니다 — 2026년 트레이딩 계획 은 무엇인가요? Dynamic Pips EA 40% 할인 — 지금 $799 , 8회 활성화 포함. 그리고 더 있습니다: 아직 보유하지 않았다면 Boring Pips EA(MT4 또는 MT5) 무료 제공 . 기존 고객이라면 추가 10% 할인 . 서두르세요! 본 혜택은 선착순 5명 또는 2026년 1월 7일 까지(먼저 도달하는 조건) 적용됩니다. 자세한 내용 또는 참여를 원하시면 메시지를 남겨주세요. 트럼프의 두 번째 임기 는 전 세계 시장을 뒤흔드는 대규모 관세 복귀를 시작으로, 공격적인 무역 정책의 물결을 다시 촉발했습니다. 중동 지역의 긴장 이 고조되고 있으며, 최근에는 이스라엘과 이란 사이의 갈등이 주목받고 있습니다. 이로 인해 유가 상승 요인이 발생할 수 있습니다. 러시아–우크라이나 전쟁 은 해결 기미 없이 지속되고 있으며, 세계적인 지정학적 불안정을 더욱 부추기고 있습니다.
제작자의 제품 더 보기
Sapphire MMVX Trading Robot
Bulaya Wongani
Experts
Sapphire MMVX 트레이딩 로봇은 시장에 완벽하게 진입할 수 있도록 여러 시간대 분석과 구조의 최적 중단을 통합한 매우 독특한 형태의 시장 분석을 사용합니다. 거래 시 손실이 매우 적기 때문에 개발자가 슈퍼 스캘핑이라고 부르는 데 적합합니다. 또한 시장 부동성을 줄이는 데 도움이 되는 범위 필터가 있습니다. 로봇에는 Expert Advisor가 작동할 시간을 선택할 수 있는 시간 필터가 있습니다. 단, 입력란에 설정된 시간은 최적의 거래시간인 GMT+2로 설정되어 있습니다. 시간대 밖에 있는 경우 이 특정 시간에 맞게 필요한 조정을 하십시오. 이익실현 및 손절매는 시스템에 내장되어 있으며 조정할 수 없습니다. 매개변수 랏사이즈 시작 시간 종료 시간 매직 넘버 권장 사항 이 EA는 H1 기간에 작동하도록 US30(Dow Jones) 및 US100(NASDAQ)용으로 특별히 설계되었습니다. 이것은 다른 통화에 대해 작동하지 않는다고 말하는 것이 아닙니다. 자유롭게 실험하고 개발자
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변