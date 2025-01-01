파일 포함 (#include)

#include 명령문을 프로그램의 아무 곳에나 배치할 수 있지만 일반적으로 모든 포함 항목은 소스 코드의 시작 부분에 배치됩니다. 호출 형식:

#include <file_name>

#include "file_name"

예제:

#include <WinUser32.mqh>

#include "mylib.mqh"

전처리기는 #include <file_name> 라인들을 WinUser32.mqh 파일의 내용으로 바꿉니다. 꺽쇠 괄호는 WinUser32.mqh 파일이 표준 디렉토리(일반적으로 terminal_installation_directory\MQL5\Include)에서 가져올 것임을 나타냅니다. 현재 디렉터리는 검색에 포함되지 않습니다.

파일 이름이 따옴표로 묶이면 검색이 현재 디렉토리(주 원본 파일 포함)에서 이루어집니다. 표준 디렉터리는 검색에 포함되지 않습니다.

