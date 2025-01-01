정수 타입

MQL5에서 정수는 11가지 유형으로 표시됩니다. 프로그램 논리에 필요한 경우 일부 유형은 다른 유형과 함께 사용할 수 있지만, 이 경우 타입캐스팅 규칙을 기억해야 합니다.

아래 표에는 각 유형의 특성이 나열되어 있습니다. 게다가 마지막 열에는 각 유형에 해당하는 C++의 유형이 있습니다.

유형 크기(바이트) 최소값 최소값 C++ 아날로그 char 1 -128 127 char uchar 1 0 255 unsigned char, BYTE bool 1 0(false) 1(true) bool short 2 -32 768 32 767 short, wchar_t ushort 2 0 65 535 unsigned short, WORD int 4 - 2 147 483 648 2 147 483 647 int uint 4 0 4 294 967 295 unsigned int, DWORD 색상 4 -1 16 777 215 int, COLORREF long 8 -9 223 372 036 854 775 808 9 223 372 036 854 775 807 __int64 ulong 8 0 18 446 744 073 709 551 615 unsigned __int64 datetime 8 0 (1970.01.01 0:00:00) 32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59) __time64_t

소스 TTS복사하기번역하기자동완성정수 유형 값은 숫자 상수, 색상 리터럴, 날짜-시간 리터럴, 문자 상수 및 열거값으로도 표시될 수 있습니다.

추가 정수 유형 별칭 (C/C ++ 호환성)

C 및 C ++와 같은 다른 언어의 코드 포팅을 단순화하기 위해 표준 정수 유형에 대한 별칭이 MQL5 언어에 추가되었습니다. 이러한 별칭은 새로운 유형을 소개하지 않지만 MQL5의 기존 유형의 별칭이며 기본 유형이 적용 가능한 모든 상황에서 사용할 수 있습니다.

타입 MQL5 타입과 비교 Size in Bytes Sign Minimum Value Maximum Value int8_t char 8 signed -128 127 uint8_t uchar 8 unsigned 0 255 int16_t short 16 signed -32 768 32 767 uint16_t ushort 16 unsigned 0 65 535 int32_t int 32 signed - 2 147 483 648 2 147 483 647 uint32_t uint 32 unsigned 0 4 294 967 295 int64_t long 64 signed -9 223 372 036 854 775 808 9 223 372 036 854 775 807 uint64_t ulong 64 unsigned 0 18 446 744 073 709 551 615

이러한 별명은 기존 라이브러리 및 알고리즘을 C/C ++에서 MQL5로, 특히 플랫폼 호환성이 높은 프로젝트에서 포팅 할 때 유용합니다. 모든 새로운 별명은 스크립트, EA 및 지표에서 찾아볼수 있습니다.

더 보기

전환 함수, 숫자 유형 상수