정수 타입
MQL5에서 정수는 11가지 유형으로 표시됩니다. 프로그램 논리에 필요한 경우 일부 유형은 다른 유형과 함께 사용할 수 있지만, 이 경우 타입캐스팅 규칙을 기억해야 합니다.
아래 표에는 각 유형의 특성이 나열되어 있습니다. 게다가 마지막 열에는 각 유형에 해당하는 C++의 유형이 있습니다.
|
유형
|
크기(바이트)
|
최소값
|
최소값
|
C++ 아날로그
|
1
|
-128
|
127
|
char
|
1
|
0
|
255
|
unsigned char, BYTE
|
1
|
0(false)
|
1(true)
|
bool
|
2
|
-32 768
|
32 767
|
short, wchar_t
|
2
|
0
|
65 535
|
unsigned short, WORD
|
4
|
- 2 147 483 648
|
2 147 483 647
|
int
|
4
|
0
|
4 294 967 295
|
unsigned int, DWORD
|
4
|
-1
|
16 777 215
|
int, COLORREF
|
8
|
-9 223 372 036 854 775 808
|
9 223 372 036 854 775 807
|
__int64
|
8
|
0
|
18 446 744 073 709 551 615
|
unsigned __int64
|
8
|
0 (1970.01.01 0:00:00)
|
32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59)
|
__time64_t
소스 TTS복사하기번역하기자동완성정수 유형 값은 숫자 상수, 색상 리터럴, 날짜-시간 리터럴, 문자 상수 및 열거값으로도 표시될 수 있습니다.
추가 정수 유형 별칭 (C/C ++ 호환성)
C 및 C ++와 같은 다른 언어의 코드 포팅을 단순화하기 위해 표준 정수 유형에 대한 별칭이 MQL5 언어에 추가되었습니다. 이러한 별칭은 새로운 유형을 소개하지 않지만 MQL5의 기존 유형의 별칭이며 기본 유형이 적용 가능한 모든 상황에서 사용할 수 있습니다.
|
타입
|
MQL5 타입과 비교
|
Size in Bytes
|
Sign
|
Minimum Value
|
Maximum Value
|
int8_t
|
8
|
signed
|
-128
|
127
|
uint8_t
|
8
|
unsigned
|
0
|
255
|
int16_t
|
16
|
signed
|
-32 768
|
32 767
|
uint16_t
|
16
|
unsigned
|
0
|
65 535
|
int32_t
|
32
|
signed
|
- 2 147 483 648
|
2 147 483 647
|
uint32_t
|
32
|
unsigned
|
0
|
4 294 967 295
|
int64_t
|
64
|
signed
|
-9 223 372 036 854 775 808
|
9 223 372 036 854 775 807
|
uint64_t
|
64
|
unsigned
|
0
|
18 446 744 073 709 551 615
이러한 별명은 기존 라이브러리 및 알고리즘을 C/C ++에서 MQL5로, 특히 플랫폼 호환성이 높은 프로젝트에서 포팅 할 때 유용합니다. 모든 새로운 별명은 스크립트, EA 및 지표에서 찾아볼수 있습니다.
