정수 타입

MQL5에서 정수는 11가지 유형으로 표시됩니다. 프로그램 논리에 필요한 경우 일부 유형은 다른 유형과 함께 사용할 수 있지만, 이 경우 타입캐스팅 규칙을 기억해야 합니다.

아래 표에는 각 유형의 특성이 나열되어 있습니다. 게다가 마지막 열에는 각 유형에 해당하는 C++의 유형이 있습니다.

유형

크기(바이트)

최소값

최소값

C++ 아날로그

char

1

-128

127

char

uchar

1

0

255

unsigned char, BYTE

bool

1

0(false)

1(true)

bool

short

2

-32 768

32 767

short, wchar_t

ushort

2

0

65 535

unsigned short, WORD

int

4

- 2 147 483 648

2 147 483 647

int

uint

4

0

4 294 967 295

unsigned int, DWORD

색상

4

-1

16 777 215

int, COLORREF

long

8

-9 223 372 036 854 775 808

9 223 372 036 854 775 807

__int64

ulong

8

0

18 446 744 073 709 551 615

unsigned __int64

datetime

8

0 (1970.01.01 0:00:00)

32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59)

__time64_t

정수 유형 값은 숫자 상수, 색상 리터럴, 날짜-시간 리터럴, 문자 상수열거값으로도 표시될 수 있습니다.

 

추가 정수 유형 별칭 (C/C ++ 호환성)

C 및 C ++와 같은 다른 언어의 코드 포팅을 단순화하기 위해 표준 정수 유형에 대한 별칭이 MQL5 언어에 추가되었습니다. 이러한 별칭은 새로운 유형을 소개하지 않지만 MQL5의 기존 유형의 별칭이며 기본 유형이 적용 가능한 모든 상황에서 사용할 수 있습니다.

타입

MQL5 타입과 비교

Size in Bytes

Sign

Minimum Value

Maximum Value

int8_t

char

8

signed

-128

127

uint8_t

uchar

8

unsigned

0

255

int16_t

short

16

signed

-32 768

32 767

uint16_t

ushort

16

unsigned

0

65 535

int32_t

int

32

signed

- 2 147 483 648

2 147 483 647

uint32_t

uint

32

unsigned

0

4 294 967 295

int64_t

long

64

signed

-9 223 372 036 854 775 808

9 223 372 036 854 775 807

uint64_t

ulong

64

unsigned

0

18 446 744 073 709 551 615

이러한 별명은 기존 라이브러리 및 알고리즘을 C/C ++에서 MQL5로, 특히 플랫폼 호환성이 높은 프로젝트에서 포팅 할 때 유용합니다. 모든 새로운 별명은 스크립트, EA 및 지표에서 찾아볼수 있습니다.

 

